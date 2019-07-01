 У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преcцентр ОС на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сильне полум’я та їдкий дим від пожежі, що спалахнула у неділю, підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ", - йдеться в повідомленні.
"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний підпал. Масштаби великі: сухо та ще вітер сильній. В одному місці тільки загасили полум’я, воно виникло поруч і ще сильніше. Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось за це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин", – розповідає військовослужбовець із позивним "Сержант".
"Відбулося загоряння сухої трави. У результаті чого, велика площа поблизу сіл Широкине та Бердянське була охоплена пожежею. Місцеві жителі села Бердянське ранком почали гасити пожежу, яка загрожувала їхнім будинкам та посівам. Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин. Така пожежа загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського", – повідомив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.
Выбрали себе - ешьте!!
- ничего не украл
- Роттердам + не придумал
- свинарчуков, кононенков, грановских в друзяках нет
- с парашей втихаря не торгует
- добробатов не сажает.
А скоро посадит свинку чоколятну...
- ничего не украл? Его кореша-друзья с лихвой это компенсируют. Один Богдан, аферист Януковича стоит десятка.
- Ты тупишь. ЗЮ и его команда официально сказали, что с тарифами у нас все норм. И придумали Роттердам минус. А ты не знал?
- Коломойский в друзьях С ЛИХВОЙ перекрывает всех свинарчуков. Барышевский суд подтвердит.
- С парашей втихаря не торгует? Брехливое ты брехло, даже писать ничего не буду... Настолько обмусоленная тема, да плюс еще договорняк с Европой...
- Вот добробатов не садит. Пока.
Не посадит свинку, нет
Проблема в том, что говно едите не только вы, но и те, кто все понимал сразу...
- ротердам+ зеленский отменять не собирается
- зеленский єто слуга каломойского, имеет в друзьях бьівших рьігов и коммуняк
- еще как торгует с парашей, его продукцию, дешевьій тв ширпотреб продают и показьівают в паРаше
- добробатов еще не сажал, но уже начал сдавать позиции украинской армии на фронте, своей непроходимой тупостью способствует ослаблению санкций против *********
Тьі до того момента не доживешь, мечтатель. Тьі еще скажи, что он и кучму за убийство Гонгадзе посадит, сказочник тьі наш
- Роттердам+ придумувати вже немає потреби. Його використає у власних інтересах. Тому і виступає проти запровадження вільного ринку.
- Грановський тепер партнер. У Харкові з ним ділять виборчі округи. Це не таємниця - у Харкові тобі розкажуть більше. Кононенко теж партнер після перебвжки від Петра. Свинарчуки поки ще не партнери, але й вже не вороги - справи не розслідуються, у суд не подаються.Одне з двох - або це ввдпочатку була брехня, або такі жваві бізнесмени СН самому потрібно.
- з парашою втизаоя торгувати немає потреби. Торгує відкрито через кіпрські офшори. Це не секрет для тих, кому цікаво. Для Зебілів - це незручна "тайна" Полішинеля.
- по добробатах ще все попереду. Сили ще не набрав. Але терористи вже стали "ополченцями" а така собі офіційний рупор Зєлі пані Мендель вже звинуватила ЗСУ у навмисному обстрілі мирного населення. Тому кримінальні справи не за горами.
Ты чё, женился?
Ты же Морозов был?!
А... шифруется))))
Здається, логічно.
Я тут новый тест сделал? Хочешь?
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
Замовна стаття.
иди ходи.
2 шага тебе дадут пройти.
ну и сфоткают типа смерть с косой пришла.
твоя же и смерть.