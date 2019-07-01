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 У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 30 червня, поблизу сіл Широкине і Бердянське, в районі проведення ООС, сталася масштабна пожежа, унаслідок чого здетонували снаряди, які не розірвалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преcцентр ОС на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сильне полум’я та їдкий дим від пожежі, що спалахнула у неділю, підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ", - йдеться в повідомленні.

"Боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Не відомо, від чого спалахнуло. Можливо, навмисний підпал. Масштаби великі: сухо та ще вітер сильній. В одному місці тільки загасили полум’я, воно виникло поруч і ще сильніше. Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось за це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин", – розповідає військовослужбовець із позивним "Сержант".

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 01

"Відбулося загоряння сухої трави. У результаті чого, велика площа поблизу сіл Широкине та Бердянське була охоплена пожежею. Місцеві жителі села Бердянське ранком почали гасити пожежу, яка загрожувала їхнім будинкам та посівам. Повигоряла трава, посадки, щоб загасити таку велику пожежу військовим та рятувальникам ДСНС знадобилось більше восьми годин. Така пожежа загрожувала також населеним пунктам поблизу Бердянського", – повідомив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два поля з пшеницею горіли на Миколаївщині, - ДСНС

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 02

Ймовірною причиною пожежі, за словами Олега Прилипка, припускають варіант щодо диверсії.

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 03
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 04
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 05
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 06
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 07
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 08
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 09
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 10
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 11
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 12
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 13
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 14
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 15
У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 16
Фото: пресцентр ОС

У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134886
 
 
 Топ коментарі
 
Так... Порошенко вже не Президент, значить підпалив Зеленський.
Здається, логічно.
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А жители станицы Луганской жалуются, что боевики РФ и их сторонники после полного отвода ВСУ будут кроваво мстить станичанам, имеющим проукраинскую позицию. И уже в адрес патриотов станицы поступают смертельные угрозы. Кровавые нелюди бандиты -террористы "ЛНР" временно отвели свои силы от Станицы Луганской, это сделали и силы ООС. В 2017 года станичане уже проводили многочисленные акции протеста против отвода ВСУ. Патриоты четко заявляют что это для них смертельно опасно и когда это произойдёт тогда их уже некому будет защитить. За последние дни жители Станицы признавались, что им открыто угрожают со стороны "ЛНР". Патриотов предупреждают, что как только ВСУ отойдут окончательно, к ним приедут сторонники "русского мира" и жёстко отомстят за поддержку Украины. В Луганске ранее во время вторжения российских войск, были сформированы многочисленные спецгруппы российских оккупантов, которые везде выискивали патриотов и забирали на подвалы в здание СБУ где всех пытали и убивали.
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
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Батьки виховали Зеленського у великій повазі до ссср.
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Трудно поросёнка притянуть, но можно)))
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Неа, это ваш крест!
Выбрали себе - ешьте!!
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Правильно выбрали, едим :
- ничего не украл
- Роттердам + не придумал
- свинарчуков, кононенков, грановских в друзяках нет
- с парашей втихаря не торгует
- добробатов не сажает.
А скоро посадит свинку чоколятну...
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тестик на знание украинского языка хочешь?
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Ахахах У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 9820 Из всех этих пунктов пока действителен только последний, и то это не точно...

- ничего не украл? Его кореша-друзья с лихвой это компенсируют. Один Богдан, аферист Януковича стоит десятка.

- Ты тупишь. ЗЮ и его команда официально сказали, что с тарифами у нас все норм. И придумали Роттердам минус. А ты не знал?

- Коломойский в друзьях С ЛИХВОЙ перекрывает всех свинарчуков. Барышевский суд подтвердит.

- С парашей втихаря не торгует? Брехливое ты брехло, даже писать ничего не буду... Настолько обмусоленная тема, да плюс еще договорняк с Европой...

- Вот добробатов не садит. Пока.

Не посадит свинку, нет У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 9820

Проблема в том, что говно едите не только вы, но и те, кто все понимал сразу...
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- Порошенко тоже ничего не украл, если можешь доказать обратное, садись в трамвай и едь в прокуратуру
- ротердам+ зеленский отменять не собирается
- зеленский єто слуга каломойского, имеет в друзьях бьівших рьігов и коммуняк
- еще как торгует с парашей, его продукцию, дешевьій тв ширпотреб продают и показьівают в паРаше
- добробатов еще не сажал, но уже начал сдавать позиции украинской армии на фронте, своей непроходимой тупостью способствует ослаблению санкций против *********
Тьі до того момента не доживешь, мечтатель. Тьі еще скажи, что он и кучму за убийство Гонгадзе посадит, сказочник тьі наш
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И почему Зеленский не на фронте? Почему там происходят экстренные ситуации , а оно сидит в Киеве как сноп? Вперед на линию фронта и разбирайся .что там за диверсия.Заодно и поймешь кто с кем воюет и кто по ком стреляет и ополченцы там или рос.регулярная армия. Пошел в президенты - главнокомандующие сам, никто за уши не тянул.
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Тепер по пунктах: -по першому не скажу нічого. Рішення суду немає.
- Роттердам+ придумувати вже немає потреби. Його використає у власних інтересах. Тому і виступає проти запровадження вільного ринку.
- Грановський тепер партнер. У Харкові з ним ділять виборчі округи. Це не таємниця - у Харкові тобі розкажуть більше. Кононенко теж партнер після перебвжки від Петра. Свинарчуки поки ще не партнери, але й вже не вороги - справи не розслідуються, у суд не подаються.Одне з двох - або це ввдпочатку була брехня, або такі жваві бізнесмени СН самому потрібно.
- з парашою втизаоя торгувати немає потреби. Торгує відкрито через кіпрські офшори. Це не секрет для тих, кому цікаво. Для Зебілів - це незручна "тайна" Полішинеля.
- по добробатах ще все попереду. Сили ще не набрав. Але терористи вже стали "ополченцями" а така собі офіційний рупор Зєлі пані Мендель вже звинуватила ЗСУ у навмисному обстрілі мирного населення. Тому кримінальні справи не за горами.
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Ти впорався, мої вітання. Можеш вимагати премію.
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Я даже не на волонтёрских началах))))
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Ти кудись свиней тягаєш ? Незавидна робота,певно провонюєшся наскрізь.
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О! Пашка!
Ты чё, женился?
Ты же Морозов был?!
А... шифруется))))
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Так... Порошенко вже не Президент, значить підпалив Зеленський.
Здається, логічно.
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После облизывания лысины гарантированным презервативчиком его на подвиги потянуло .
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Я учусь у прюзюдента и зекоманды: в случае всего оппонента всегда можно обвинить в отсутствии чувства юмора? не? У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 1728
Я тут новый тест сделал? Хочешь?
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А жители станицы Луганской жалуются, что боевики РФ и их сторонники после полного отвода ВСУ будут кроваво мстить станичанам, имеющим проукраинскую позицию. И уже в адрес патриотов станицы поступают смертельные угрозы. Кровавые нелюди бандиты -террористы "ЛНР" временно отвели свои силы от Станицы Луганской, это сделали и силы ООС. В 2017 года станичане уже проводили многочисленные акции протеста против отвода ВСУ. Патриоты четко заявляют что это для них смертельно опасно и когда это произойдёт тогда их уже некому будет защитить. За последние дни жители Станицы признавались, что им открыто угрожают со стороны "ЛНР". Патриотов предупреждают, что как только ВСУ отойдут окончательно, к ним приедут сторонники "русского мира" и жёстко отомстят за поддержку Украины. В Луганске ранее во время вторжения российских войск, были сформированы многочисленные спецгруппы российских оккупантов, которые везде выискивали патриотов и забирали на подвалы в здание СБУ где всех пытали и убивали.
Теперь по решению продажных ЗЕбилов эти кровавые времена возвращаются в станицу преступно отданную на расправу кремлёвским оккупантам и их марионеткам бандитам сепаратистам. Какой населённый пункт следующий будет отдан на уничтожение оккупантам ? Говорят что даже Мариуполь а потом уже и вся Украина.
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Батьки виховали Зеленського у великій повазі до ссср.
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А інакше і не могло з"явитись таке зелене чмо з низькою соціальною самооцінкою
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Разве идея развести стороны (и попытки) не была результатом "моего мирного плана"?Не надо терять рассудок от не любви Зеленскому. Не забывайте все "достижения" Порошенко, результаты которых сейчас сильно обострились.
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кацахол Снова-здорово. Вы видели фотку, где Зе на могилки своего дедушки отмечает 9 мая? Обратите внимание на форму дедушки на памятнике. Погоны-то ментовские. Как иначе Зелю будут воспитывать, если СССР дал дедуне пайку, майку, фуфайку и, главное, власть. Жилось и детям и внуком дедушки очень даже, да еще в таком захолустье, почти, как Зеленскому - президентом в Киеве, а то и лучше.
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какая глупая сказка,мельчает ботоферма ))) А можно уточнить, а почему в Станицу таки прийдут ??? давай сразу в Киев мож ??? там же тоже ВСУ в окопах не сидит по кругу ???
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Дивина.Степ горить. Хто б міг подумати, що сухостій під вітерець може такого наробити ? Напевно,люди з головою...
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Обратите внимание на стилистику, грамматику и орфографию. Цензор всегда был таким или скатился до вершины лондонского дна? Противно читать публикации написанные безграмотными людьми.
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Кацманавт Это не для вас, грамотных написано. Для почитателей Зе т.е. для дебилов, доступным, легко читаемым языком. Скажите спасибо, что без "блин, мля, фули".
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интереснo вoенные навернoе не знают зачем этo все пшеничные пoля oбпаханы пo периметру
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Муженко , хотел сказать ? И не за сгоревшую траву...
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А сейчас Муженко за все в армии отвечает?... У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 9607 Хомчак у него адьютантом?.. У районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 792
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All is fair in love and war. Надо было нашим подождать ветер в сторону сепаров и сделать тоже самое, а не ждать и думать, что там джентльмены. Гопники там. А вот на росиси опять напишуть "пьяные всушники подпалили свои укрепления". Кстати, на днях уже так там и писали.
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діверсія це точно, що по зусиллям підпал трави, та нічого... молодці воїни, що ризикуючи життям погасили пожежу!!! Слава Героям України!!!
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в самовозгорание как-то слабо вериться- в предыдущие годы тоже были не менее жаркие дни, но возгораний в зоне ООС не было
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Це, щоб затулити очі, що Бурбак вирізав Карпати і тепер Закарпаття затоплює все більше і більше. Треба знайти якісь інші техногенні катастрофи. Ще й притягнули за вуха сюди якісь вибухи зброї. Мовби мільони тон арсеналів, що висадив в повітря Порошенко, це звичайна річ і у Зеленського.
Замовна стаття.
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Евреи говорят: "Даже в очень плохом можно увидеть хорошее...". Ну, выгорела трава... Во-первых, подходы к позициям оголились, и идущих "посмотреть, чо там, у "хахлов", будет лучше видно - целиться удобнее, особенно - на рассвете, на фоне утренней зари... Во-вторых, сапёрам, для разминирования, меньше работы, будет...
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Выкашивать надо подобные бурьяны, тогда и гореть не будет, и враг не пролезет под их покровом.
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выкашивать в полный рост- с косой там ходить.

иди ходи.
2 шага тебе дадут пройти.

ну и сфоткают типа смерть с косой пришла.

твоя же и смерть.
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Ну, на фотках я вижу, ходят с бутылками и палками в полный рост.
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А шо такие машинки уже все продали все лучше чем с бутылок тушитьУ районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію - Цензор.НЕТ 5699
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Диверсанты, выведав прогноз погоды на завтра, приобрели в лавке коробок спичек и, выйдя заранее на позицию, дождались обещанного синоптиками ветра, дувшего в сторону противника. Затем старший группы отдал команду и один из диверсантов, здоровенный детина в камуфляже, бережно достав спичку, чиркнул ею о коробок. Спичка, зашипев, погасла. Ругнувшись, верзила достал вторую спичку, и зажгя ее, бросил в кучку сухой травы. Ветер погнал вал мгновенно разгоревшегося пламени в сторону врага. Злорадно ухмыльнувшись, здоровяк толстыми пальцами выудил из помятой пачки "Мальборо" сигарету, и с наслаждением раскурил ее от пучка тлеющей травы. Радист группы, тщедушный очкарик, выйдя на связь, послал условленный закодированный сигнал. Получив ответ, группа растворилась в высоких зарослях. В огне начали рваться снаряды, в беспорядке разбросанные по полю...
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То сєпари підпалили щоб зеленкі було поменше, бо по зелені і укрдрг могла підкрастись незамітно
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Сухая степь, взрывы мин и снарядов, удивительно что вообще такие пожары довольно редки.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ районі проведення ООС сталася масштабна пожежа: здетонували снаряди, припускають диверсію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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