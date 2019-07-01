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 Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб

30 червня озброєні формування РФ 23 рази порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в фейсбуці.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • чотири рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;
  • поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік ШИРОКИНОГО – з автоматичних гранатометів;
  • в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;
  • околиці ПАВЛОПОЛЯ – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • двічі неподалік АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
  • поряд ПІСОК – зі 120 мм міномету;
  • околиці ТАЛАКІВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • двічі неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • район населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

  • поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;
  • два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
  • район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено та ще одного поранено.

Також повідомляється, що з початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – з мінометів калібру 120 мм;
  • в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

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Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб 01
Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134885
 
 
 Топ коментарі
 
Хороші новини.
Військо продовжує боронити країну.
Сподіваюсь, йому не будуть заважати.
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Заборону стріляти відмінили-таки. Після акції протесту.
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чи надовго..
спроби примиритися будуть підтримуватися потужною агітацією в змі.
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Хороші новини.
Військо продовжує боронити країну.
Сподіваюсь, йому не будуть заважати.
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Заборону стріляти відмінили-таки. Після акції протесту.
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чи надовго..
спроби примиритися будуть підтримуватися потужною агітацією в змі.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам, дохніть кляті виродки!!!! У пеклі чекають !!!!
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Головне, що втрат немає.........
Сподіваюсь, що так воно і є..........
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб
 
 
 
 
 
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