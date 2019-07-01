 Ворог за добу 23 рази атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного окупанта, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в фейсбуці.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП;

поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік ШИРОКИНОГО – з автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

околиці ПАВЛОПОЛЯ – зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі неподалік АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

поряд ПІСОК – зі 120 мм міномету;

околиці ТАЛАКІВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

в районі населеного пункту ТРОЇЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету;

два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

район населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;

два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 30 червня одного окупанта знищено та ще одного поранено.

Також повідомляється, що з початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА – з мінометів калібру 120 мм;

в районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

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