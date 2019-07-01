 ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, щоб виконати рішення Верховного Суду і включити політсилу Міхеіла Саакашвілі в бюлетень, провели нараду за участю уповноважених представників політичних партій в Комісії. Більшість з них висловилися проти повторного жеребкування, бо номери вже широко використовуються для агітації і їхня зміна "може призвести до дезорієнтації виборця під час формування його волі та спотворення волевиявлення".

Також наголошується, що виборчий закон встановлює припинювальний строк для проведення зазначеного жеребкування.

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"З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Міхаіла Саакашвілі" під № 22 без проведення жеребкування", - йдеться в повідомленні.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після того партія виграла два суди. 29 червня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".