 ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, щоб виконати рішення Верховного Суду і включити політсилу Міхеіла Саакашвілі в бюлетень, провели нараду за участю уповноважених представників політичних партій в Комісії. Більшість з них висловилися проти повторного жеребкування, бо номери вже широко використовуються для агітації і їхня зміна "може призвести до дезорієнтації виборця під час формування його волі та спотворення волевиявлення".
Також наголошується, що виборчий закон встановлює припинювальний строк для проведення зазначеного жеребкування.
"З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України позиції щодо Політичної партії "Рух Нових Сил Міхаіла Саакашвілі" під № 22 без проведення жеребкування", - йдеться в повідомленні.
При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після того партія виграла два суди. 29 червня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".
Отримав роль керованої опозиції.
Не ставте лайки і не робіть ретвіти, то гра.
Потім буде, як снайпер стріляти у важливі теми.
Свына?
Статья написана так, что ЦИК облагодетельствовали партию, а не нарушили закон и должны за это понести наказание
В Грузии он должен сидеть за преступления, но сбежал в Украину....
В рашке яныку хотя бы должность не дали...
Навіть ВС став на бік Саакашвілі і правди :
Партія Саакашвілі виграла суд: ЦВК має зареєструвати список «Руху нових сил»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-partiya-saakashvili-cvr-reyestratsiya-sud/30020252.html
була найбагатшою країною, а прийшов парашенко і зробив її найбіднішою. Під час
війни коли країна знекровлена, а її народ у злиднях.
Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
Як-то кажуть, отак вони і жили, спочатку бідно, а
потім їх ще й пограбували...Справжнісіньке мародерство. Тепер Молдова займає
133 місце у світі з 2694,469 доларів ВВП на душу населення, а Україна - 134
місце в світі з 2656,01 доларів ВВП на душу населення.
За
підрахунками НАБУ, сума незаконно отриманих коштів в результаті встановлення
формули "Роттердам+" сягає 15 млрд гривень. А парашенко з ахметовим
заробили на схемі понад 35 млрд....
29.03.19 Герус про розслідування "Схем": Ці мільярдні
розкрадання в енергетиці були в період Дебальцевського котла, а тарифи для
населення підвищували на 280%
https://censor.net.ua/ua/news/3119279/ekschlen_nkrekp_gerus_pro_rozsliduvannya_shem_tsi_milyardni_rozkradannya_v_energetytsi_buly_v_period
Но... при всем этом немцы работают в Германии, а не в Польше, Румыни, или где-либо еще.
А вот грузины сделали что-то непонятное... Вы знаете, что в процентном соотношении их зависимость от параши превышает нашу в разы (я Вам не навязываю свою точку зрения - гуглите, все есть в сети). Параша - их основной торговый партнер (так было при Михо - так осталось по сей день). Напомню, что мы снизили зависимость от кацапстана с 60% (или около того) до 10% (или около того) - сейчас реально не смотрел - лень. А у грузинов оккупировали треть территории, но параша по-прежнему их важный торговый партнер. Кроме того сальдо торгового баланса Грузии не просто отрицательное, объем покупок в разы превышает объем продаж - у Украины такого в худшие времена не было...
В общем, не обольщайтесь по поводу Грузии - это несамодостаточная страна с низким потенциалом во всех отношениях. Пока прикармливают - будет жить (благо, что она маленькая).
Прямо за ВР во дворике его и прикопают....
Корбан спец по таким делам...
Зачем войска отведены от Луганской ? Аксиома войны всегда очень проста: там откуда уходит твоя армия, туда входит армия твоего врага. Исключений нет. А вот зачем им понадобилась именно Луганская ? Там нет месторождений нефти или газа; там нет золотых приисков. Единственное объяснение: там готовится "Сребреница". Массовая показательная расправа и казнь патриотов Украины, в качестве акции устрашения. Чтобы подавить у ВСУ волю к сопротивлению. Далее бойцы ВСУ будут объявлены террористами, и начнутся их массовые аресты.
Поганка @ivanchenko27457 3 ч.3 часа назад
П - Предостережение - что может быть ПОСЛЕ
Хотя, думаю, живешь ты продажей сои, которой вам, за сраньё в сети, барыга платит.
Признавайтесь, чем так "расширили сознание" - грибы или жабу специальную лизнули?
А что вы так обеспокоились ? Или вы действительно белорус ? Так ваша страна уже находится в состоянии иностранной оккупации. Вам на этом форуме делать нечего. Занимайтесь своими проблемами.
Вы только что писали о передаче х@йлу "нормандцами" Украины для неизбежной массовой расправы - как же мне не беспокоиться?
А тут еще тандем Медведчука с Саакашвили...
https://topwar.ru/159468-rossija-okkupant-dostavit-gruzinam-udovolstvie.html
Пусть Виктория Волгина вату вначале из головы вытряхнет.
Чого ж хотів дячок мпешний,коли Саака пакував,
мьо розраховував гебешний на тих,кого і обікрав?
Чи може думав,що злиденне життя їх право йому дасть
дітей калічити на фронті,коли він буде жерти масть?
Невийшло? Що-реваншу хоче?Нехай жне те,що сіяв сам:
котли,офшори,зброї порчі,бедлан,віджим та власний храм.
Забудьте-він теперь-минуле!Закон,як атрибут,проссав!
Тепер його хай інший шпулить,бо має справді більше прав!
В колеса палки хай не тиче з кумами,псами,ПОсудом,
бо здрисне так,що аж засвище,та люди зватимуть х...лом!!!