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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1875) Канада (659) Кумка (3)

 На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка

Президент сам не планує свої закордонні поїздки і не збирає гроші.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише на своїй фейсбук-сторінці волонтер Антоніна Кумка, коментуючи заголовки, що з'явилися в ЗМІ, що під час поїздки в Канаду Володимир Зеленський збиратиме гроші.

"Приклад того, як можна новину загорнути у потрібну обгортку і продати тим, хто хоче її купити...Просто проясню ситуацію. Президент сам не планує свої поїздки і не збирає гроші. За кордоном за нього це робить МЗС разом з партнерськими організаціями (в цьому  випадку Економічний Клуб Канади). І кошти зазвичай збираються на підтримку цих організацій чи благодійних проектів. П.С. Квитки, до речі, вже всі розпродані", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію треба притягати до відповідальності, - МЗС Канади про повернення РФ в ПАРЄ

На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1-3 червня відвідає Канаду. Там він візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто і зустрінеться з прем'єр-міністром Канади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134877
 
   
 Топ коментарі
 
Шановна діаспоро! Як побачите це чмо-не давайте нічого!! Хіба що під сраку!!На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 4447
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диаспора Канады будет в шоке послушав Зе за свои же деньги.....
После его выступления будут благодарить Бога, что когда то уехали с Украины...
И зарекутся возвращаться...
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Шановна діаспоро! Як побачите це чмо-не давайте нічого!! Хіба що під сраку!!На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 4447
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Трюдо дядька крутой, о чём ему тереть с бакланкой и представить не могу

На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 5146
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Ми якраз не хочемо його бачити. Але воно їде.
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закидайте це недолуге недорозуміння хоч помідорами..
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Ну, воно ж буде в Оттаві і Торонто. (До нас тільки Гройсман був приїжджав).
Може, там знайдуться такі ... Але краще яйцями.
Народ просто каже, що нема чого говорити про всю діаспору (в Канаді).
Тим більше, на виборах і в 1-му, і в 2-му турі на всіх ділянках (трьох) переміг Порошенко. В першому не пам*ятаю точно, а в другому відрив був значний, щось 65% проти 24%.

Діаспора в Канаді добре структурована і розгалужена. Всі організації, в принципі, є членами КУК - Конгресу Українців Канади, який власне виражає інтереси діаспори перед парламентом і урядом.
На цей =прийом= явно йдуть делегати від таких організацій, тут так прийнято (оргнанізації оплачуюють квитки). Я тільки цим пояснюю розпродаж місць і "масову" присутність.

Я пам*ятаю, як А.Кумка у 2015 писала відкритий лист (кілька організацій підписало) до МО та керівників держави щодо допомоги, яка надсилається і ще подаю посилання на її блог тут на ЦН.
https://censor.net.ua/blogs/3121855/chi_zrobit_visnovki_daspora

Цікаво, що вона напише тепер після спілкування з =новим= керівництвом.
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Порося не хочу у тюрьму,
поросячу хочу шаурму.
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Тут такого не продают. Санитарные требования слишком высокие😄
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Же не па си жур - руководство по дипломатии Турецко-подданного прочитал
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диаспора Канады будет в шоке послушав Зе за свои же деньги.....
После его выступления будут благодарить Бога, что когда то уехали с Украины...
И зарекутся возвращаться...
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А што ето ви, русскіє, так нєнавідітє Бабченко?
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Шо, на вопрос не можешь ответить? На ***** Бабченко, гражданин РФ, не может написать такое?
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Шо, всего один пост, который ты два раза сюда принёс? Не жирно 😁
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Ти подивись, подивись. Це тобі не грамоти за гуманітарку від Захарченка.
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На шо там смотреть? На три вымученные строчки?
Кацахол ну с тобой все ясно, вы Россиянский переселенцы друг за друга горой, кто бы сомневался 😁
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писал и не такое, за это чутка не шлёпнули, хорошо что СБУ свою игру сыграло
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Покажи что Бабченко писал про *****, пожалуйста. Где «не такое»

Потому что на мой взгляд это просто классический внедрённый *****вец.
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гугл в помощь, или моя страница там почти 37000 сообщений и 2500 роликов есть Фсё! начиная с 2014 года
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И все? Один раз назвал путена ****** в 2017 году? С тех пор путен перестал быть ******? На такой пост как про Зе у россиянина Бабченко кишка тонка писать? Или на патрона нельзя?

Ну давай расскажи мне, какие россияне патриоты Украины. Не то шо агентыкремля украинцы
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Дай вгадаю, ти горда українка і в цей важкий для країни час з чоловіком приїхала на Батьківщину щоб боротися за її незалежність?
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Не надо угадывать. Расскажи на какой передовой воевали такие патриоты призывного возраста как ты и Бабченко.
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Я порохобот.Що з мене взяти?

А от ти, окрім гуманітарки окупованим територіям, яку ще допомогу Україні надавала?
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В Бундесе гугл отключили? У нищих слуг нет.Сам. Все сам
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а в ответ тишина.... я знаю с кем имею дело, зебилу главное пердануть в переполненном бусе и выйти а вы ехайте и нюхайте
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Хуже другое-количество за него голосовавших.
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Хорошо что при Порошенко сотнями возвращались из Торонто в Жмеринку на життя по-новому. Эх, вернуть бы то золотое время...
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Може вони його там десь і загребуть...? Канада-величезна країна-скажу я вам... На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 7773
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Ты за нормальных людей не расписывайся.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 8 часов назад

- Вся наша драма в тому, що Меркель і Макрон не дивилися "Слуги народу" і бачать не Голобородька з булавою на лісапеті, а просто якогось недорікуватого невихованого поца, що весь показує їм язика.
- Я б сказав не драма, а фарс. Весь наш фарс.
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деньги будут собирать не для Зеленского

-- то есть: как и у нас -- Зелик фуфло... -- все в курсе... *)
-- поддержал!
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Пані Антоніно, а чого не написали, що Ви йдете на =зустріч= і готуєтеся поставити питання ?

А ми побачимо, яка там збереться =діаспора=.
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В Україні преЗЕдент сам клянчить гроші і сам збирає:
На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 9214
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1-3 июня уже прошло, междупрочим ))) редактор сёдня жесть!!!!
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Я бачила цю новину, але відео мені дивитися гидко.
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Рояль Зєлі викотять, чи сам на сцену пхатиме?
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ушла систем а не один человек, ушёл настоящий президент и не стало настоящей Украины
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У мене хороший знайомий живе в Канаді, недалеко від Торонто, коли він дізнався про візит клоуна, він сказав - бачити його морду не бажаю і поки цей зрадник Українського народу перебуває при владі, жодного цента не дам.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 7 ч.7 часов назад

Путинская шлюха Оливер Стоун снял очередное пропагандистское говно по заказу кремля. Про "гражданскую войну в Украине" с Медведчуком в главной роли. Не поленитесь, перейдите по ссылке и накидайте дизлайков этому ****** https://youtu.be/DCiQTCSgw_M
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Ну що сказати, це дно для преЗЕдента. Діаспора і так допомагає, чим може. І потрібно зауважити, квитки на зустріч ділять українців Канади на два сорти. Тих, хто може їх купити, і тих, кому потрібна підтримка України, але які з тих чи інших причини не матимуть змоги навіть поспілкуватися з новообраним преЗЕдентом своєї історичної Батьківщини. Правильною реакцією було б повне ігнорування барижного високопосадовця, який першим з українських президентів і поки 'диним придумав витрясти гроші зі співвітчизників. До речі, навіть кацапи підтримують свої діаспори у всьому світі. Бо знають, що це лобі зробить набагато більше, ніж вкладені у них гроші. І це ще не все. Гроші, які збирають на благодійність, цілком можли во підуть на благодійність, але від Зєлєнского. Такий собі піар. Щось купить, скажімо, для якоїсь лікарні і піднесе від свого імені, бо квитки на нього продавались. Думаю, українці Канади зроблять правильний висновок.
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А что раньше диаспора бабки собирала для Парасёнки? Хотя, глупый вопрос. Не только диаспора, но и, как оказалось, МВФ "собирали" бабки для барыги. На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка - Цензор.НЕТ 467
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Канада. Одна из малопосещаемых мною стран. Всего дважды был, оба раза- в Ванкувере. Честно говоря, ожидал большего, от визитов. Можэ то у порта так непрезентабельно, как-то скромно занадто, включая "Сименс Клаб". А можэ и не вовремя, бо оба раза- осенью. Ещё и звиздюлей нам вломило знатно, на подходе, аж страшно было, был уверен, что часть палубных контейнеров потеряем таки, но- обошлось...
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Порт Ванкувера примыкает к самому гадкому району города. Нужно было идти дальше на Запад, до Стэнли парка. Это если хочется увидеть быстро город, и нет времени
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шеф Зеро , Беня,вивів міліарди з приватбанку через свою філію на Кіпрі а цей кловун їде нашкребти лімон другий у діаспори)) Рашка заборгувала десятки лямів внесків в ПАРЕ та її повернули щоб сплатила цей борг, ціна питання зради.
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Кто из Торонто...знаем что Зе будет в городе 1 числа....Но где?
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Зеленський їде до Канади не по магазинах, Зеленський не збирається забирати зібрані в діаспори гроші собі. До чого це все? Самі вигадали а потім самі себе викрили?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка
 
 
 
 
 
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