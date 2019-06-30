 На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише на своїй фейсбук-сторінці волонтер Антоніна Кумка, коментуючи заголовки, що з'явилися в ЗМІ, що під час поїздки в Канаду Володимир Зеленський збиратиме гроші.
"Приклад того, як можна новину загорнути у потрібну обгортку і продати тим, хто хоче її купити...Просто проясню ситуацію. Президент сам не планує свої поїздки і не збирає гроші. За кордоном за нього це робить МЗС разом з партнерськими організаціями (в цьому випадку Економічний Клуб Канади). І кошти зазвичай збираються на підтримку цих організацій чи благодійних проектів. П.С. Квитки, до речі, вже всі розпродані", - повідомила вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1-3 червня відвідає Канаду. Там він візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто і зустрінеться з прем'єр-міністром Канади.
Да ладно вам...
Може, там знайдуться такі ... Але краще яйцями.
Народ просто каже, що нема чого говорити про всю діаспору (в Канаді).
Тим більше, на виборах і в 1-му, і в 2-му турі на всіх ділянках (трьох) переміг Порошенко. В першому не пам*ятаю точно, а в другому відрив був значний, щось 65% проти 24%.
Діаспора в Канаді добре структурована і розгалужена. Всі організації, в принципі, є членами КУК - Конгресу Українців Канади, який власне виражає інтереси діаспори перед парламентом і урядом.
На цей =прийом= явно йдуть делегати від таких організацій, тут так прийнято (оргнанізації оплачуюють квитки). Я тільки цим пояснюю розпродаж місць і "масову" присутність.
Я пам*ятаю, як А.Кумка у 2015 писала відкритий лист (кілька організацій підписало) до МО та керівників держави щодо допомоги, яка надсилається і ще подаю посилання на її блог тут на ЦН.
https://censor.net.ua/blogs/3121855/chi_zrobit_visnovki_daspora
Цікаво, що вона напише тепер після спілкування з =новим= керівництвом.
поросячу хочу шаурму.
После его выступления будут благодарить Бога, что когда то уехали с Украины...
И зарекутся возвращаться...
https://www.facebook.com/SKRYPIN.UA/videos/452254421825994/?v=452254421825994
Кацахол ну с тобой все ясно, вы Россиянский переселенцы друг за друга горой, кто бы сомневался 😁
Потому что на мой взгляд это просто классический внедрённый *****вец.
Прасвєщайся.
Ну давай расскажи мне, какие россияне патриоты Украины. Не то шо агентыкремля украинцы
А от ти, окрім гуманітарки окупованим територіям, яку ще допомогу Україні надавала?
- Вся наша драма в тому, що Меркель і Макрон не дивилися "Слуги народу" і бачать не Голобородька з булавою на лісапеті, а просто якогось недорікуватого невихованого поца, що весь показує їм язика.
- Я б сказав не драма, а фарс. Весь наш фарс.
-- то есть: как и у нас -- Зелик фуфло... -- все в курсе... *)
-- поддержал!
А ми побачимо, яка там збереться =діаспора=.
https://twitter.com/i/status/1143958792947863553
Путинская шлюха Оливер Стоун снял очередное пропагандистское говно по заказу кремля. Про "гражданскую войну в Украине" с Медведчуком в главной роли. Не поленитесь, перейдите по ссылке и накидайте дизлайков этому ****** https://youtu.be/DCiQTCSgw_M