 На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише на своїй фейсбук-сторінці волонтер Антоніна Кумка, коментуючи заголовки, що з'явилися в ЗМІ, що під час поїздки в Канаду Володимир Зеленський збиратиме гроші.

"Приклад того, як можна новину загорнути у потрібну обгортку і продати тим, хто хоче її купити...Просто проясню ситуацію. Президент сам не планує свої поїздки і не збирає гроші. За кордоном за нього це робить МЗС разом з партнерськими організаціями (в цьому випадку Економічний Клуб Канади). І кошти зазвичай збираються на підтримку цих організацій чи благодійних проектів. П.С. Квитки, до речі, вже всі розпродані", - повідомила вона.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1-3 червня відвідає Канаду. Там він візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто і зустрінеться з прем'єр-міністром Канади.