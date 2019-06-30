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 Політика України, За кордоном
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 Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики, і це дуже небезпечно, - Порошенко

Будь-які обговорення питань, що стосуються України, мають відбуватися тільки за участю самої України.

Про це наголосив у прямому ефірі телеканалу "Україна" п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, коментуючи перебіг саміту "Великої двадцятки" в Японії, пише Цензор.НЕТ.

"Долю України мають вирішувати українці, і в переговорах із партнерами я виходив з принципу "Нічого про Україну – без України!".

Безпосередньо напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який відбувався у Буенос-Айресі і Аргентині, я провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, бо президент Трамп був у повітрі, якраз летів в Буенос-Айрес. Це відбулося одразу ж після акту агресії в Керченській протоці. Коли наші кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації.

Відбулися переговори з Генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо (прем’єр-міністром Канади) і багатьма іншими членами "Великої двадцятки". І було погоджено спільне рішення за моєї участі як президента держави, що поки не будуть відпущені наші кораблі і наші моряки - з Путіним ніхто не буде проводити переговори. Це слово було дотримане", - нагадав Порошенко.

"Зараз що змінилося? Зараз – і ми бачимо ці ризики - Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики.

І я наполегливо раджу і керівництву держави, готовий запропонувати ще раз свою підтримку. Бо і я, і моя політична сила – ми є державники. Нам категорично неприйнятна позиція "чим гірше – тим краще". Якщо треба допомогти зв’язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134876
 
   
 Топ коментарі
 
З Порошенком рахувалися всі,а ЗЄ -ігнорують.
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И это правда. Зелян не сделал ни одной попытки сопротивления, когда Рашка возвращалась в ПАСЕ. Его не было на саммите G20. Очень много встреч мировых лидеров теперь проходят без участия Украины. А русские госдумовцы уже радуются, что "Украина ушла с авансцены мировой политики, на которой она была раньше".

Короче, зелёные, вы сделали их вместе, бл*!
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Вой лахты на ветке лишний раз доказывает ,что Порох сделал путина на международной арене! Провёл по губам кацапскому недомерку многократно! Браво, Порошенко!
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давай. расскажи еще про мыролюбность и реформизм свиновальца.
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правильно - свын ***** налоги платил со своих заводов в рю, и у ***** скупал дефектные з/ч на оборонку! Всё -через общего кума!
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Пэтя привык быть в центре событий кошмарить хуторян и подпевать клинтоноидам. Их время подходит к концу. Все. Весьмирснами капут. Можно ехать в хутор поднимать хозяйство.
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