 ЦВК зареєструвала ще 7 кандидатів у народні депутати

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, на виконання рішень Верховного Суду і згідно з висновками цього суду зареєстровано 6 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО № 78, № 98, № 134, № 141, № 153 і № 153 в порядку самовисування.
Окрім того, на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, залишеного без змін постановою Верховного Суду, зареєстровано кандидата в народні депутати України Поліна Ю.М., який балотується в ОВО № 79 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.
При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.
Грузины?
22 ляма значит на каждый шнобель....
112, Зик, Ньюсван и теперь Интер.
Теперь путинская пропаганда будет тотальна и всеохватывающа.
Даже не спрашиваю почему эта тварь не села за 5 лет "Нестримних Реформ"
И офисы с Зеленой каракатицей у мертвертчука по одному адресу...
https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
И будет тебе счастье...
Кошулинский и другие....
И да, скорее всего не пройдут..., но хоть руки свои не замараю....
А подлецов везде хватает...
Тот же прокурор Махницкий откатил рейтинг Свободы почти до нуля...
Другие идущие партии вообще дно...