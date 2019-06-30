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 Політика України
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Все про:кандидат (163) реєстрація (106) ЦВК (663)

 ЦВК зареєструвала ще 7 кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія на засіданні 30 червня зареєструвала низку кандидатів на виконання рішень судів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, на виконання рішень Верховного Суду і згідно з висновками цього суду зареєстровано 6 кандидатів у народні депутати, які балотуються в ОВО № 78, № 98, № 134, № 141, № 153 і № 153 в порядку самовисування.

Окрім того, на виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, залишеного без змін постановою Верховного Суду, зареєстровано кандидата в народні депутати України Поліна Ю.М., який балотується в ОВО № 79 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.

ЦВК зареєструвала ще 7 кандидатів у народні депутати 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134875
 
   
 Топ коментарі
 
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
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22 це вартість кожного у русі нових сил.
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Все дело в том, что ЗЕ вообще не дают ничего сделать. Очень надеюсь, что ПОКА. Про уровень коррупции и кумовства от диабета в наследство я тебе даже не говорю, эти суки вцепились намертво просто
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Все дело в том, что ЗЕ вообще не дают ничего сделать. Очень надеюсь, что ПОКА. Про уровень коррупции и кумовства от диабета в наследство я тебе даже не говорю, эти суки вцепились намертво просто
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В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
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22 це вартість кожного у русі нових сил.
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Ali Hasan - а, понятно...

22 ляма значит на каждый шнобель....
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Самовисуванці у ВР це ті, які будуть найдорожче продаватися правлячій коаліції.
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Ingvar‏ @IngvarGrayЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты - Цензор.НЕТ 9693Медведчук купил уже 4 телеканала.
112, Зик, Ньюсван и теперь Интер.
Теперь путинская пропаганда будет тотальна и всеохватывающа.
Даже не спрашиваю почему эта тварь не села за 5 лет "Нестримних Реформ" ЦИК зарегистрировал еще 7 кандидатов в народные депутаты - Цензор.НЕТ 2628
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Lvbnhj - и сейчас никто не сажает.....- наоборот в силу входит...
И офисы с Зеленой каракатицей у мертвертчука по одному адресу...
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Решил за Славку голосовать. Ну дуже искренний. Вот тока шо общался. Ясно, что воплотить ему не дадут, но хоть места у *********** с рабиновичами отнимет. Ну вот тех, кого в Харькове представил, тоже внушают доверие. Ну и интеллектуалы, по кр.мере...
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Al Be - но ведь Славка не от мира сего...- он ушедший в безмятежное далекое...
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Ну и я такой же...что ж теперь, за цуцыка зеленого голосовать??? Щас стошнит - ббблллееееаааахххх...
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Al Be - за националистов голосуй....

И будет тебе счастье...
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За яких націоналістів? Хто має такий рейтинг, щоб пройти у ВР?
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Ali Hasan - объединенные националисты ...

Кошулинский и другие....
И да, скорее всего не пройдут..., но хоть руки свои не замараю....
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Та я уже раз лохонулся за Тягнибока...шо он, шо его Иришка Фарион, шо тот, с хвостиком...сплошная склока, деструктив, комо грядеши - хкр сами знают...
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Al Be - ни Фарион, ни Тягнибок , ни партия Свободы еще НИ разу не голосовали за анти-украинские законы...

А подлецов везде хватает...
Тот же прокурор Махницкий откатил рейтинг Свободы почти до нуля...
Другие идущие партии вообще дно...
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..хм... ...мой Велик 5000 евриков стоит... ...насос, чуть дешевле -- я б всех нашёл и урыл бы -- чисто из гуманитарных соображений -- шо б скоты, другим жизнь не портили..*)
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