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 Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК

28 червня "Арбітражний суд" у тимчасово окупованому Криму ухвалив рішення розірвати договір оренди та зобов’язав Кримську єпархію ПЦУ передати кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі до "Міністерства майнових і земельних відносин".

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва президента України в АРК, повідомила організація "Кримська солідарність".

"Таке "рішення" так званого "суду" ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ.

Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, зокрема і таке "рішення суду", є обмеженням свободи віросповідання - однієї із фундаментальних складових прав людини", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін

Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК 01

Нагадаємо, підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134872
 
 
 Топ коментарі
 
Выражение какое-то тупое!
Окуппанты незаконно забирают...
А может там, по определению, быть типа такого: ОКУППАНТЫ ЗАКОННО ЗАБИРАЮТ???
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

В День рождения Романа Шухевича по-особому звучат его слова.
Непонятные рабам.


Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 1678

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При Пете не поменяли, а уж при ватном ЗЕбиле и подавно нет.
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не может быть.. это мирные люди.
и их бронепоезд стоит на запасном пути.
валить тварей надо.
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А разве в украинском паспорте есть графа "национальность"?
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Dorian Gray - в паспорте нет...

Но есть интернет и есть много легальных способов собрать информацию о личностях...
Вот чел по ходу не поленился...
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Допомога іноземців не заваде, рідні вже 28 років крадуть.
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есть один молдаван. шоколадки делает. классный чел.
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НУ А ШО? =)))

на фото представители коренного народа Даунбаса=))

Оккупационные власти незаконно отнимают храм у Крымской епархии ПЦУ, - представительство президента Украины в АРК - Цензор.НЕТ 5297
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если толлерантно, то это афролугандон(ец, цы) )))
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) Хлопчик у бані питає тата: тату, чому оті чотири негра чорні геть, а в п'ятого пісюн білий?
- то синку шахтарі, а в п'ятого вчора весілля було.
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Выражение какое-то тупое!
Окуппанты незаконно забирают...
А может там, по определению, быть типа такого: ОКУППАНТЫ ЗАКОННО ЗАБИРАЮТ???
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пора гнобить упц(мп). Тільки хто ж їх буде гнобити???
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Так потому и просераем шо они в морду бьют при любом случае, а мы сопли слюни пускаем, про права человека и ывропейские ценности расказываем, про то как бедненькие устали от войны 73%, и что руцький язык тоже хорошо, и что нужно бы рихвирендум за дружбу с Расиюшкой провести, а они в харю бьют на отмаш аж кровь тиечёт..правда только у нас..... И дальше будем просерать учитывая шо пришла кремлёвская клика к власти. Больше толерастии, больше ывропейских ценностей, самое то что нужно для уничтожения Украины как государства.
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При Пете не поменяли, а уж при ватном ЗЕбиле и подавно нет.
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А к какой вере относится шмаркля? Я пропустил🤔
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

В День рождения Романа Шухевича по-особому звучат его слова.
Непонятные рабам.


Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК - Цензор.НЕТ 1678

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Полная хрень. Шухевич не мог быть автором этих строк, потому что это слова видного деятеля испанской коммунистической партии Долорес ******** (1895-1989), которая произнесла эти слова на митинге в Париже (3 сентября 1936): «Если позволить фашистам продолжать преступления, которые они совершают в Испании, агрессивный фашизм обрушится и на другие народы Европы. Нам нужна помощь, нужны самолеты и пушки для нашей борьбы... Испанский народ предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях»
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Три простих питання, щоб зрозуміти хто перед тобою українець чи малорос:

1. Чий Крим?
2. Що таке Майдан (революція гідності)?
3. Яка має бути державна мова?
🤔
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усе будет только хуже - вопрос 2 и 3 ответ однозначный... Достоинство и Украинский...

На вопрос 1 не лицемерный украинец ответит... - Крым это россия.., когда (если) заберем обратно, то будет снова украинский....
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К сожалению, пока каких либо телодвижений в сторону деокупации Крыма за 5 лет мы как то не увидели. И что то не похоже, чтобы Зеля менял в этом поросячий курс.
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А что майдан определяет кто украинец, а кто малорос??? Что принёс Украине майдан?? Какой результат??? То, что мародеры одели вышиванки, они что стали то этого патриотами и УКРАИНЦАМИ????
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Я украинец. По простой причине. Меня не интересуют красивые слова. Меня интересуют дела. И миллионы украинцев покинув ших Родины в поисках заробитчан, что перестали быть украинцами. Это хорошо рассуждать о европейских ценностях обеда в европейском ресторане на европейскую зарплату.
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А ви ж куди дивились коли заносили їх на руках у владні кабінети? Чи Майдан повинен був ще й голосувати за вас?
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Я вот пытаюсь понять - как можно отнять у ПЦУ то, что ей не принадлежит? Ведь здание, которое использовалось под храм является коммунальной собственностью г. Симферополь и находилось в аренде у УПЦ КП. Какое формальное отношение ПЦУ может иметь к договору аренды с УПЦ КП? Или Филарет переуступил право аренды? Филарет вообще то дистанцируется от ПЦУ.
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Кацапы не признают ПЦУ ни на государственном ни на церковной уровне. И на контролируемой ими территории в принципе не может существовать такого рода церковь.
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ПЦУ на сегодняшний день не признал никто. Ни одна из церквей. Пока что, ПЦУ - это просто набор слов и небольшая группа как бы священников разного ранга, которые были ими получены в бытность их пребывания в других церквях, которые они покинули.
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Була УПЦ, а стала ПЦУ. Переставили літери і вуаля: нова церква.
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Действия оккупантов априори не могут быть законными. Интересно, в 1939 соратники Гитлера предполагали, что в 1945 будет Нюрнбергский трибунал? Сторонники х...а, задумайтесь!
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