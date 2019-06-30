 Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва президента України в АРК, повідомила організація "Кримська солідарність".
"Таке "рішення" так званого "суду" ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ.
Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, зокрема і таке "рішення суду", є обмеженням свободи віросповідання - однієї із фундаментальних складових прав людини", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).
и их бронепоезд стоит на запасном пути.
валить тварей надо.
Но есть интернет и есть много легальных способов собрать информацию о личностях...
Вот чел по ходу не поленился...
на фото представители коренного народа Даунбаса=))
- то синку шахтарі, а в п'ятого вчора весілля було.
Окуппанты незаконно забирают...
А может там, по определению, быть типа такого: ОКУППАНТЫ ЗАКОННО ЗАБИРАЮТ???
В День рождения Романа Шухевича по-особому звучат его слова.
Непонятные рабам.
1. Чий Крим?
2. Що таке Майдан (революція гідності)?
3. Яка має бути державна мова?
🤔
На вопрос 1 не лицемерный украинец ответит... - Крым это россия.., когда (если) заберем обратно, то будет снова украинский....
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sergej-klimovskij-tri-puti-kremlya-zahoda-v-ukrainu.htm