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 Підрозділи ООС не причетні до обстрілу Олександрівки та Золотого-5, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Українська сторона СЦКК спростовує звинувачення на адресу сил ООС у причетності до обстрілу Олександрівки та Золотого-5.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

29 червня, у звіті спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, опублікована інформація стосовно поранення жінки внаслідок обстрілу в Олександрівці Донецької області.
У лікарні, в Петровському районі Донецька, що на тимчасово-окупованій території, команда Місії бачила жінку з закривавленими бинтовими пов'язками на тілі. Медики повідомили представників Місії, що до них доправили жінку 18 червня.
У повідомленні йдеться, що зі слів жінки 14 червня, вона зазнала осколкових поранень. Коли стався обстріл, пенсіонерка саме перебувала вдома.

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Слід відмітити, що обстріл Олександрівки в останніх звітах СММ ОБСЄ не був зафіксований, тим паче поранення людей у цьому населеному пункті. Є всі підстави стверджувати, що спостерігачі для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали. Все це унеможливлює визначення правдивості слів жінки про поранення внаслідок обстрілу. Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямку стрільби та свідчення місцевого населення про обстріл необхідно зробити висновок, що  підрозділи Об’єднаних сил до  інциденту непричетні.

Окрім цього, у звіті зафіксовано пошкодження житлових будинків у Золотому-5. У результаті обстрілу зі стрілецької зброї 27 червня пошкоджені вікно та стіна двоповерхового будинку. На вулиці Дундича патруль у декількох квартирах багатоповерхівки помітив розбиті вікна, а в одній із квартир виявили подряпини на меблях. За їхніми словами пошкодження також спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Мешканка однієї з квартир повідомила, що обстріл був вранці.


Підрозділи ООС не причетні до обстрілу Олександрівки та Золотого-5, - українська сторона СЦКК 01

Українська сторона СЦКК зазначає, що характеристика форми рельєфу цієї місцевості складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження будинку зі стрілецької зброї з боку ЗС України. Водночас, відстань до позицій наших армійців становить понад 4,4 км, що за тактико-технічними характеристиками вказаної стрілецької зброї унеможливлює здійснення вищезазначеного обстрілу, водночас коли до позицій окупантів – 1,4 км. Висновки очевидні", - підсумовують у СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134868
 
 
 Топ коментарі
 
Ось тобі на! А така собі пані Мендель, яка працює офіційною!!! речницею президента Зєлєнского стверджувала зворотнє.😨
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Так в этом НИКТО и не сомневался !
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Че то не понял. Наша страна... Что хотим то и делаем.
Или по рашенски - "где ваши доказательства?"
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Ни кто не верит кацапам, за чем вообще на этом заострять внимание...
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Цікаво, що з цього приводу скажуть Узеленського, зокрема Юля Мендель?
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Точно так же как ответит как на петицию про Богдана.ОБСТРЕЛ - Боевая стрельба по цели из нескольких орудий или ручного оружия.
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ОБСЄ - це про)(уловська контора. Утримується на газпукове бабло. Гейропейці, які там завсігдають - за бабло шо хош можуть придумати...
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А кто ОБСЕ в Украину привёл, помнишь ещё?
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а куди ж без них?
Я про дирки... Хоча, аналогічно можна і про ОБСЄ зауважити.
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Ось тобі на! А така собі пані Мендель, яка працює офіційною!!! речницею президента Зєлєнского стверджувала зворотнє.😨
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Ба! Льоля! Давно не було. Де "зажигала"? Тепер до теми.За пам'ять років ч при всьому бажанню не зможу задати запитання вашому кумиру по причині того, що президентом він вже не буде. І зрозумійте, якщо спати свіжим гівном на засохле попереднє, то це ніяк не можна вважати розгрібанням. Вам, як експерту з гівна це повинно бути відомо.
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Че то не понял. Наша страна... Что хотим то и делаем.
Или по рашенски - "где ваши доказательства?"
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