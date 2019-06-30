 Підрозділи ООС не причетні до обстрілу Олександрівки та Золотого-5, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

29 червня, у звіті спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, опублікована інформація стосовно поранення жінки внаслідок обстрілу в Олександрівці Донецької області.

У лікарні, в Петровському районі Донецька, що на тимчасово-окупованій території, команда Місії бачила жінку з закривавленими бинтовими пов'язками на тілі. Медики повідомили представників Місії, що до них доправили жінку 18 червня.

У повідомленні йдеться, що зі слів жінки 14 червня, вона зазнала осколкових поранень. Коли стався обстріл, пенсіонерка саме перебувала вдома.

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Слід відмітити, що обстріл Олександрівки в останніх звітах СММ ОБСЄ не був зафіксований, тим паче поранення людей у цьому населеному пункті. Є всі підстави стверджувати, що спостерігачі для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали. Все це унеможливлює визначення правдивості слів жінки про поранення внаслідок обстрілу. Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямку стрільби та свідчення місцевого населення про обстріл необхідно зробити висновок, що підрозділи Об’єднаних сил до інциденту непричетні.

Окрім цього, у звіті зафіксовано пошкодження житлових будинків у Золотому-5. У результаті обстрілу зі стрілецької зброї 27 червня пошкоджені вікно та стіна двоповерхового будинку. На вулиці Дундича патруль у декількох квартирах багатоповерхівки помітив розбиті вікна, а в одній із квартир виявили подряпини на меблях. За їхніми словами пошкодження також спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Мешканка однієї з квартир повідомила, що обстріл був вранці.





Українська сторона СЦКК зазначає, що характеристика форми рельєфу цієї місцевості складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження будинку зі стрілецької зброї з боку ЗС України. Водночас, відстань до позицій наших армійців становить понад 4,4 км, що за тактико-технічними характеристиками вказаної стрілецької зброї унеможливлює здійснення вищезазначеного обстрілу, водночас коли до позицій окупантів – 1,4 км. Висновки очевидні", - підсумовують у СЦКК.