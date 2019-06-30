 Ситуація в Станиці Луганській спокійна і стабільна, - СММ ОБСЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії, опублікований 30 червня.

У СММ повідомляють, що 29 червня СММ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено.

30 червня Місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

26 червня СММ зафіксувала, що процес розведення сил і засобів розпочався, коли особовий склад Збройних сил України та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення.

У подальшому упродовж кількох днів, за спостереженнями Місії, Збройні сили України та збройні формування залишили інші позиції на ділянці розведення. Спостерігачі також зауважили, що в межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення.

Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація", - йдеться у звіті

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

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