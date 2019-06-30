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 Ситуація в Станиці Луганській спокійна і стабільна, - СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні отримала повідомлення про завершення відведення сил у зоні Станиці Луганської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Місії, опублікований 30 червня.

У СММ повідомляють, що 29 червня СММ отримала ноту від Міністерства закордонних справ України, у якій повідомляється про те, що розведення сил і засобів Збройними силами України на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської завершено.

30 червня Місія отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області, у якому повідомляється про те, що вони завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці розведення в районі Станиці Луганської.

26 червня СММ зафіксувала, що процес розведення сил і засобів розпочався, коли особовий склад Збройних сил України та члени збройних формувань залишали їхні крайні передові позиції разом з озброєнням та виходили за межі ділянки розведення.

У подальшому упродовж кількох днів, за спостереженнями Місії, Збройні сили України та збройні формування залишили інші позиції на ділянці розведення. Спостерігачі також зауважили, що в межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення. 

Наразі на ділянці розведення спостерігається спокійна та стабільна ситуація", - йдеться у звіті

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Также читайте: Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134867
 
 
 Топ коментарі
 
Сразу захотелось всё продать и переехать туда жить ...
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Для порохоботов это трагедия. Им сейчас каждый обстрел и потери как праздник. Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5533
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Невезет порохоботам, зацепиться не за что. Пропадают зря методички про пианино и остальная дурость.
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Сразу захотелось всё продать и переехать туда жить ...
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Не поспішай. Їх 73% якщо ситуація в головах не зміниться, то можливо не треба буде нікуди їхіти. рузькемір прийде сам.
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Теж чомусь туди закортіло - а що, спокійна така приємна локація
(ніт)
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Для порохоботов это трагедия. Им сейчас каждый обстрел и потери как праздник. Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5533
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Кисленько пропердівся...
Але продемонстрував пігмейські габарити свого світобачення, так.
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Ты дибил? Хотя чего я спрашиваю, дибил.
За минувшие сутки российско-террористические войска на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранение и еще один - боевую травму.Источник: https://censor.net.ua/n3134830
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Невезет порохоботам, зацепиться не за что. Пропадают зря методички про пианино и остальная дурость.
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Якщо ще не зрозумів, то повторю (якось про це писав): коли виявиться, що за каденції Зе все буде Україна, принаймні якщо він продовжить курс Go West (and far away from micebrothers) - ми з радістю визнаємо, що помилялися і даремно кришили батін на нового президента.
Бо для нас пріоритет - Україна.
Порох та інші особи й обличчя - то вторинне.
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Петя давал больше поводов для беспокойства за Украину.
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Молодец Зеленский, пэтя гнал Людей на смерть ради своей наживы и власти а Зеленский настоящий Человек и Президент ! Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4025
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Слыш, Харя, ты новостей с фронта сегодня явно не читал. Правильно. Война, таким как ты похер.
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Так это только такие дураки,как ты смотрят ВатаТВ..
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ВатаТВ? Левый верхний угол этого сайта, первая новость - вести с фронта. Но ты, тварь конченая, этого не знаешь.
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Это только такие ватные дурачки,как ты узнают вести с фронта по углам а нормальные люди с фронта ! Ситуація в Станиці Луганській спокійна і стабільна, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5894
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Харя сепарская, с какой стороны лини фронта? Хотя можешь не отвечать, корефан курощупа.
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Ситуация в Станице Луганской спокойная и стабильная, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 30

- Сайдинг с чучмой потихоньку мост строят. А вдоль дороги...
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Бггг)))) зебобики получили ежедневную порцию мочи
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ця станиця луганська буде втрачена, тому що там поруч кордон з рф, а також панівні висоти контролюють"лнр". З Зеро главком як з лайна куля.
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Поруч?
Ти хоч мапу подивись.
ЗА Станицею ще Макарове, Валуйське, Широкіне, а потім вже кордон на Красній Талівці...
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і що? За скільки танк з рашки доїде до станиці Луганський? Статех) а артилерія "лнр" буде ще прикривати з висот.
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в 2014 так віджали Новоазовськ, тому що залишили тільки прикордонників.
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З-під Маріка війська вже відвели, чи ще наш?
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собрали когда-то противоборствующие стороны на семинар и решили подарить им по швейцарскому ножику на память... потом отказались, чтобы не поубивали друг друга)) это анекдот..
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Если стороны разводить значит нужно строить границу, это уже будет замороженое приднестроье, это уже будет замороженая абхазия, что и нужно кровавому адольфу путлеру.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСитуація в Станиці Луганській спокійна і стабільна, - СММ ОБСЄ
 
 
 
 
 
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