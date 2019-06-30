 У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв

Про це з своєму блозі заявив ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"З цієї ситуації варто винести один важливий урок: європейці нас не чутимуть, якщо ми не лише чітко не позначимо червоні лінії, але й своїми активними та ініціативними діями не продемонструємо волю для їх продавлювання. Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом і, на жаль, глава держави здався майже "без бою". До слова, тут була б корисною порада з відомої пісні лідера партії "Голос". Відтак, мусимо посилити просування на всіх міжнародних рівнях реальної оцінки подальшої поведінки Росії, масштабу її порушень. Так само маємо продовжити вибудовувати на міжнародній арені альянси та коаліції для ефективнішого захисту наших інтересів. Інакше, будемо мати нові приводи для розчарування", - пише Єлісєєв.
Він підкреслює, що повернення Росії в ПАРЄ - це перший пропущений удар по підриву міжнародного режиму санкції. Цей успіх дає Росії відчуття вседозволеності. Тепер вона буде ще менш зговірливою.
"Ключове правило російської дипломатії – ніколи добровільно не здавати, особливо те, що здобуте злочинним шляхом і тим паче, коли відчувається слабкість опонента. Кремль не розуміє жестів доброї волі, а лише мову сили", - зазначив дипломат.
Відчуття вседозволеності дає Росії нахабність невиконувати припис Міжнародного трибуналу про звільнення наших моряків, як і численні рішення Європейського суду з прав людини
"І тим паче не варто покладатися на будь-які умови чи обіцянки Москви. З терористами не домовляються на їх умовах. Інакше, замість заручників отримаєте нові вимоги і потужніший шантаж", - йдеться в статті.
"Відчуваючи запит на швидкий мир, Росія докладе всіх зусиль, щоб зробити главу держави заручником цього запиту. Забезпечуючи контрольовану ескалацію на Донбасі, Кремль завжди зможе створити необхідний йому фон, щоб приміряти одну із своїх масок – чи-то миротворця для міжнародних партнерів, чи-то так званих представників Донбасу, чи-то своїх кишенькових партій в Києві. І в цих трьох персонажах Москва зможе розіграти будь-яку постановку. Але за кожним з цих персонажів буде той самий актор, руки якого по лікті в крові", - попереджає Єлісєєв.
На думку ексглави АП, виграти в піддавки з досвідченим наперстником самотужки не реально.
"Тому президенту варто до і після парламентських виборів зосередити максимальну увагу на консолідації навколо себе всіх проукраїнських політичних сил, на які він би міг опертися у протистоянні з Путіним задля відновлення миру в Україні".
"Особливу увагу треба звернути на сигнал росіян, що повернення в ПАРЄ – це перший крок у міжнародному визнанні анексії Криму Росією. Як мінімум, варто очікувати включення "кримських" депутатів до російської делегації",- зазначає дипломат.
Єлісєєв закликає вже зараз серйозно готуватися до наступних заходів у Нормандському форматі, нав'язуючи український порядок денний.
Варто наполягати, що успішній атмосфері саміту Нормандського формату сприятиме безумовне звільнення Кремлем українських моряків. Успіхом майбутньої зустрічі лідерів було б досягнення повного режиму припинення вогня, запуск процесу звільнення українських заручників, які утримуються в ОРДЛО, встановлення з боку СММ контролю над неконтрольованою ділянкою кордону, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, фіналізація роботи над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей, погодження концепту проведення операції міжнародних сил ООН на окупованому Донбасі, проведення міжнародного аудиту стану українських підприємств на території ОРДЛО, узгодження соціально-економічного пакету допомоги мешканцям Донбасу", - вважає Єлісєєв.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
Ви мабуть мій земляк? Я з Миколаївщини, знаєте де це?
ситуация попроще
в 2014 году, когда девочка потеряла бдительность при выборе Пороха, ей вдули
в 2019 году, когда девочка потеряла бдительность при выборе Зеленого, ей вдули повторно
и так будет всегда, пока олигархи теряют бдительность
Під час вчорашнього брифінгу президента Зеленського всі змогли побачити фальшиву гру актора, який насилу вичавлює з себе емоції, представляє обурення, істерить на публіку. Сумне видовище. Про це у своєму блозі пише популярний політолог Володимир Горбач.
Він зазначає, президент Зеленський в карикатурній формі накинувся на міністра закордонних справ Клімкіна та українських дипломатів. Нібито за те, що його не ознайомили зі змістом дипломатичної ноти. Виходить, не ознайомив Вадим Пристайко - заступник голови адміністрації президента, чию кандидатуру рекомендував йому Клімкін замість себе.
Володимир Горбач зазначає, це не просто демонстрація некомпетентності президента і хаосу в його офісі, це демонстрація слабкості сьогоднішньої України. Зеленський транслює сигнали про свою і нашу слабкість і нашим ворогам, і нашим союзникам. Він не відстоює українські національні інтереси в зовнішній політиці і політиці безпеки, а підриває їм, не тримає переговорні позиції, а розмиває їх. Висновок: президент Зеленський - не є фактором вирішення проблем, що стоять перед країною, він - частина проблеми. .
Выбрав в президенты гопника , украинцы сами себя упустили ниже плинтуса . Кто будет уважать таких , которые сами себя упустили ниже плинтуса ? Здесь все просто как двери.
Під час самміту G-20 Путін публічно запропонував українському колезі перейти до ідеологічної схеми, у якій активну протидію російській агресії можна буде оголосити "помилкою попередників" - в обмін на мінімальні поступки Кремля .Історія з поверненням українських моряків додому, і без того довга й трагічна, обростає новими деталями. Після відверто провокативної ноти російського МЗС від 25 червня, з пропозицією продовжити кримінальне переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства, після дещо дивної реакції президента, який спочатку віддав всю зовнішню політику "на відкуп" МЗС, а потім раптом обурився тому факту, що Клімкін здійснює її самостійно і на власний розсуд відповідає на російські провокації - ця історія перейшла в нову фазу. У якій Володимир Путін хоче використати моряків для започаткування нового етапу в російсько-українському протистоянні.
Ключовим для розуміння пропозиції, яку Путін в завуальованій формі зробив чинному українському президенту після самміту G-20, вочевидь, є доволі дивний пасаж про те, що українські моряки "просто виконували наказ, і все". А насправді винне в усьому попереднє керівництво країни, яке "влаштувало провокацію... під час передвиборчої боротьби".
Фактично, Путін пропонує Зеленському перекласти відповідальність за полон українських моряків на Петра Порошенка. Після чого перейти до нової стадії стосунків - чогось на кшталт "спільного розслідування злочинів попереднього режиму". Путіну, звичайно, є цілком байдужою доля моряків - якщо в Україні їх відпустять під домашній арешт, а за місяць дадуть умовний термін і нагородять медалями, протестувати Кремль не стане. Для Путіна ключовим завданням є перетворити лінію опору російській агресії на щось злочинне - і змусити Україну хоч би в непрямій формі погодитись бодай з одним подібним епізодом. За це російський президент згоден іти на дрібні тактичні поступки - і монетизувати, за можливості, ці поступки у вигляді зменшення санкційного тиску. .
26 червня о 19:04 ·
Такого в ПАРЄ ще не було!
Вчора українська делегація в ПАРЄ заявила про демарш.
Сьогодні Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Естонія і Грузія разом з Україною стали разом.
Делегації оголосили про неприпустимість зняття санкцій з Росії. І про загрозу від такого рішення для самого існування ПАРЄ.
І звертаємось до власних Парламентів та Урядів щодо прийняття рішення щодо майбутньої участі в роботі ПАРЄ.
Ось саме рішення:
Statement by Members of Delegations of Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Ukraine in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Тепер від сейсмічної активності ми, фактично, не захищені.
Цим все сказано .Крапка .
ПС ))).Ще б Ложкіна знайшли для пояснень .
Ґріша, которий бик, абясні сослужівцу врєд от думанья, шоб он окончатєльно умом нє поврєділся.
А сидіти довічне все одно прийдеться
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
Коротше, шановні українці! Голосуйте за націоналістів, які
об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним запобіжником проти
проросійського реваншу в Україні, а також проти українського олігархату!
Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть страшенні
нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки вони, на
відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є перевіреними і загартованими
бійцями-патріотами України!