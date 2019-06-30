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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (127) Зеленський (1875) ПАРЄ (528) Росія (17833)

 У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв

Рішення ПАРЄ про повернення Росії не було невідворотним. Однак команда президента Зеленського здалася практично без бою і дозволила європейцям поставити Україну перед фактом.

Про це з своєму блозі заявив ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"З цієї ситуації варто винести один важливий урок: європейці нас не чутимуть, якщо ми не лише чітко не позначимо червоні лінії, але й своїми активними та ініціативними діями не продемонструємо волю для їх продавлювання. Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом і, на жаль, глава держави здався майже "без бою". До слова, тут була б корисною порада з відомої пісні лідера партії "Голос". Відтак, мусимо посилити просування на всіх міжнародних рівнях реальної оцінки подальшої поведінки Росії, масштабу її порушень. Так само маємо продовжити вибудовувати на міжнародній арені альянси та коаліції для ефективнішого захисту наших інтересів. Інакше, будемо мати нові приводи для розчарування", - пише Єлісєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися"

Він підкреслює, що повернення Росії в ПАРЄ - це перший пропущений удар по підриву міжнародного режиму санкції. Цей успіх дає Росії відчуття вседозволеності.  Тепер вона буде ще менш зговірливою.

"Ключове правило російської дипломатії – ніколи добровільно не здавати, особливо те, що здобуте злочинним шляхом і тим паче, коли відчувається слабкість опонента. Кремль не розуміє жестів доброї волі, а лише мову сили", - зазначив дипломат.

Відчуття вседозволеності дає Росії нахабність невиконувати припис Міжнародного трибуналу про звільнення наших моряків, як і численні рішення Європейського суду з прав людини

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активно велися ще на початку 2019 року, - Кулеба

"І тим паче не варто покладатися на будь-які умови чи обіцянки Москви. З терористами не домовляються на їх умовах. Інакше, замість заручників отримаєте нові вимоги і потужніший шантаж", - йдеться в статті.

"Відчуваючи запит на швидкий мир, Росія докладе всіх зусиль, щоб зробити главу держави заручником цього запиту. Забезпечуючи контрольовану ескалацію на Донбасі, Кремль завжди зможе створити необхідний йому фон, щоб приміряти одну із своїх масок – чи-то миротворця для міжнародних партнерів, чи-то так званих представників Донбасу, чи-то своїх кишенькових партій в Києві. І в цих трьох персонажах Москва зможе розіграти будь-яку постановку. Але за кожним з цих персонажів буде той самий актор, руки якого по лікті в крові", - попереджає Єлісєєв.

На думку ексглави АП, виграти в піддавки з досвідченим наперстником самотужки не реально.

"Тому президенту варто до і після парламентських виборів зосередити максимальну увагу на консолідації навколо себе всіх проукраїнських політичних сил, на які він би міг опертися у протистоянні з Путіним задля відновлення миру в Україні".

"Особливу увагу треба звернути на сигнал росіян, що повернення в ПАРЄ – це перший крок у міжнародному визнанні анексії Криму Росією. Як мінімум, варто очікувати включення "кримських" депутатів до російської делегації",- зазначає дипломат.

Єлісєєв закликає вже зараз серйозно  готуватися до наступних заходів у Нормандському форматі, нав'язуючи український порядок денний.

Варто наполягати, що успішній атмосфері саміту Нормандського формату сприятиме безумовне звільнення Кремлем українських моряків. Успіхом майбутньої зустрічі лідерів було б досягнення повного режиму припинення вогня, запуск процесу звільнення українських заручників, які утримуються в ОРДЛО, встановлення з боку СММ контролю над неконтрольованою ділянкою кордону, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, фіналізація роботи над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей, погодження концепту проведення операції міжнародних сил ООН на окупованому Донбасі, проведення міжнародного аудиту стану українських підприємств на території ОРДЛО, узгодження соціально-економічного пакету допомоги мешканцям Донбасу", - вважає Єлісєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134866
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 17 ч.17 часов назад

Олигархи не должны владеть телеканалами. А Медведчук должен сидеть. Так, кажется, звучали чьи-то претензии к Порошенко?
Что на это скажет зеко манда? Алё, расскажите теперь, что президент не управляет прокуратурой и судами...

В ситуации с возвращением России в ПАСЕ Банковая позволила европейцам поставить Украину перед фактом, - Елисеев - Цензор.НЕТ 4393
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Шмаркля і залізла на табуретку щоб здати Україну. Зебіли, ви зробили це разом.
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А мне нравится ,когда они ничего не могут возразить оппоненту и спамят,спамят,а иногда жалуются админу и требуют удалить коммента за правду
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Кстати, я сегодня утром здесь ввёл в обиход новое понятие: порохобот-волонтер
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Надеюсь в скором будущем мы избавимся от этой нечисти и будем строить новую незалежную Украину без рабства и идолопоклоничества
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Свидетелям секты "пэдры блаженного" такое может привидится только в самом кошмарном сне. Для них он будет всегда умнее, добрее, правдивее, справедливее всех вместе взятых политиков, и своих и зарубежных. И идолопоклоничество совкое в их "умах" и "душах" неистребимо. Даже после смерти (политической) он будет живее всех живых, и греть им сердца. И будут они о нём слагать легенды, под хоровое пение "аллилуйя". ))
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ты - это кто , чмо касапское ? Бегим жалуйся модеру , что " Вальцманы" " Голобородько " зрения лишают
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а ты кто кацапик ай пи поменяй гнида
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І це до мене звернувся щирий українець
Ви мабуть мій земляк? Я з Миколаївщини, знаєте де це?
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Та не
ситуация попроще
в 2014 году, когда девочка потеряла бдительность при выборе Пороха, ей вдули
в 2019 году, когда девочка потеряла бдительность при выборе Зеленого, ей вдули повторно

и так будет всегда, пока олигархи теряют бдительность
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Вообще то в 2014 дєвочка крічала: «путєн ввєді !»...
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Банковая Потрошенки? Вне всяких сомнений!
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Горбач: висновок виступу Зеленського - він не фактор вирішення проблем, він - частина проблеми

Під час вчорашнього брифінгу президента Зеленського всі змогли побачити фальшиву гру актора, який насилу вичавлює з себе емоції, представляє обурення, істерить на публіку. Сумне видовище. Про це у своєму блозі пише популярний політолог Володимир Горбач.

Він зазначає, президент Зеленський в карикатурній формі накинувся на міністра закордонних справ Клімкіна та українських дипломатів. Нібито за те, що його не ознайомили зі змістом дипломатичної ноти. Виходить, не ознайомив Вадим Пристайко - заступник голови адміністрації президента, чию кандидатуру рекомендував йому Клімкін замість себе.

Володимир Горбач зазначає, це не просто демонстрація некомпетентності президента і хаосу в його офісі, це демонстрація слабкості сьогоднішньої України. Зеленський транслює сигнали про свою і нашу слабкість і нашим ворогам, і нашим союзникам. Він не відстоює українські національні інтереси в зовнішній політиці і політиці безпеки, а підриває їм, не тримає переговорні позиції, а розмиває їх. Висновок: президент Зеленський - не є фактором вирішення проблем, що стоять перед країною, він - частина проблеми. .
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вже скоро не буде АП на Банковій - кловун переселить у намети, так зручніше розвалити керованість країною. А нафіга європейцям того воза тягнути з санкціями, якщо 30 % виборців в Україні рашку ворогом не вважають, а 73 % проголосували за пусте місце, артиста під час бойових дій на сході.
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Не стогни, порохоботик, чергового котла ще не було, Зеленський, поки що, не геніальний котловодець.
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ПОКИ ЩО . ! У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1608 .Представляю сколько бы десятков их было , стань зебил " палкаводцем" в 2014 м . !!! Слава те Господи , отвёл беду ..
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я теж тебе радий бачити донбасянин у спамі) тролік під хранцузським прапорцем)
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В «В Жилой Офис Прєзідєнта Украіни» (с).....
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Плохому пианисту яйца мешают играть!
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Правильно Єлісєєв все каже - Зеленському треба було мізинним пальцем в правому черевику продемонструвати свою незгоду і Росію в ПАРЄ не повернули б.
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ещё найдите инфу . что Парубий олигарх , что у него 22 виллы в Майами , заодно и про Супрун неправду найдите , что ни касап то либо " Петро" либо " Василь " , с фантазией у ольгинцев туговато всегда было
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Выбрав в президенты гопника , украинцы сами себя упустили ниже плинтуса . Кто будет уважать таких , которые сами себя упустили ниже плинтуса ? Здесь все просто как двери.
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Ivan Nielsen 470d4cef

Выбрав в президенты гопника , украинцы сами себя упустили ниже плинтуса . Кто будет уважать таких , которые сами себя упустили ниже плинтуса ? Здесь все просто как двери.
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Щось цей чувак,сам себе противоречит.Возврат был неотвратим,но виноват не я,а Зеля,бо не прыгнул с Эйфелевой башни в знак протеста.Тебе Елесеев треба битые тачки после того як их отштукатурят,як новые на базаре лохам впаривать У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9142
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Пастка від Кремля: Як Путін запропонував Зеленському обміняти національні інтереси на рейтинг
Під час самміту G-20 Путін публічно запропонував українському колезі перейти до ідеологічної схеми, у якій активну протидію російській агресії можна буде оголосити "помилкою попередників" - в обмін на мінімальні поступки Кремля .Історія з поверненням українських моряків додому, і без того довга й трагічна, обростає новими деталями. Після відверто провокативної ноти російського МЗС від 25 червня, з пропозицією продовжити кримінальне переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства, після дещо дивної реакції президента, який спочатку віддав всю зовнішню політику "на відкуп" МЗС, а потім раптом обурився тому факту, що Клімкін здійснює її самостійно і на власний розсуд відповідає на російські провокації - ця історія перейшла в нову фазу. У якій Володимир Путін хоче використати моряків для започаткування нового етапу в російсько-українському протистоянні.
Ключовим для розуміння пропозиції, яку Путін в завуальованій формі зробив чинному українському президенту після самміту G-20, вочевидь, є доволі дивний пасаж про те, що українські моряки "просто виконували наказ, і все". А насправді винне в усьому попереднє керівництво країни, яке "влаштувало провокацію... під час передвиборчої боротьби".
Фактично, Путін пропонує Зеленському перекласти відповідальність за полон українських моряків на Петра Порошенка. Після чого перейти до нової стадії стосунків - чогось на кшталт "спільного розслідування злочинів попереднього режиму". Путіну, звичайно, є цілком байдужою доля моряків - якщо в Україні їх відпустять під домашній арешт, а за місяць дадуть умовний термін і нагородять медалями, протестувати Кремль не стане. Для Путіна ключовим завданням є перетворити лінію опору російській агресії на щось злочинне - і змусити Україну хоч би в непрямій формі погодитись бодай з одним подібним епізодом. За це російський президент згоден іти на дрібні тактичні поступки - і монетизувати, за можливості, ці поступки у вигляді зменшення санкційного тиску. У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 687.
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кароче сдал зеленый Украину с потрохами а потом ножками топал гнида
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Леонід Ємець
26 червня о 19:04 ·

Такого в ПАРЄ ще не було!
Вчора українська делегація в ПАРЄ заявила про демарш.
Сьогодні Польща, Литва, Латвія, Словаччина, Естонія і Грузія разом з Україною стали разом.
Делегації оголосили про неприпустимість зняття санкцій з Росії. І про загрозу від такого рішення для самого існування ПАРЄ.
І звертаємось до власних Парламентів та Урядів щодо прийняття рішення щодо майбутньої участі в роботі ПАРЄ.
Ось саме рішення:
Statement by Members of Delegations of Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Ukraine in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
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Чмо из свынарника гавкнуло... О чём вой?
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2018 року в Україні мав статися землетрус, але Петру Олексійовичу, завдяки геніальним дипломатичним здібностям вдалося його відвернути.
Тепер від сейсмічної активності ми, фактично, не захищені.
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якби петя любив Україну в собі, а не себе в Україні - то Президентом став би Вакарчук, як Олланд передав Францію Макрону, так і він міг це зробити, але про що це..))
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Помнится раньше всех директоров Елисеевских гастрономов к стенке ставили,а сейчас время поменялось...
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Та, там завкадрами нє мєстний, он і Лєксєїча со скріпом оформіл.
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Плевать ЗЕлягушонку, оно регистрирует торговую марку.
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73% выбрали Зе-клоуна без опыта в политике, а клоун в свою очередь набирает в слугу урода таких же клоунов без опыта политике.
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А могли й бика вибрати, але якось пронесло.
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та тебе пронесло - сереш дуетом з ннн в один унітаз)
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На тв олігарха, в програмі тсн переконують українців що вини ЗЕ в цьому немає ,буцімто це мало статися в будь-якому разі.Але ж це сталося саме за нового президента та його "офісу".На мокшанському першому каналі починають з хороших для них новин,там повернення РФ до ПАРЕ вбачають як перемогу правди та визнання законності приєднання Криму,також згадали про черги з охочих парламентарів в ПАРЕ поспілкуватися з їхньою делегацією.
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Бичок з тролеферми с творчєством заявілся.
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Екс -замсник голови барижної адміністрації .. У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6400
Цим все сказано .Крапка .
ПС ))).Ще б Ложкіна знайшли для пояснень .
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А что объяснять, уже по результатам видно, что с сомнительными Зе-клоунами никто дела не хочет иметь.
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Все противники Порошенко после получения инфы от руководства из Ольгино , резко забыли мем " Вальцман " .Ники разные , флаги разные , а мем исчез одновременно у всех. Совпадение , не думаю.
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А чє єво помніть? Зєлєнскій жє нє утвєрждаєт что он етнічєскій українєц і потомок гетьмана.
Ґріша, которий бик, абясні сослужівцу врєд от думанья, шоб он окончатєльно умом нє поврєділся.
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зато троляки утверждают , что Порошенко " Вальцман" , а Зеленский - нет. Вот в чём разница простая .Что ты тут мне паришь туфту ленинградскую ?
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Ти точно бик? Шота ти на барана сільна смахіваєш.
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я в шоке, 5-ть лет провалов и мы ожидали что кацапы не вернуться в ПАРЭ и во всём виноват ЗЕ и как всегда Юлька с Грузином
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події в ПАРЕ - закономірний результат всіх 5-и років діяльності соєвої влади ... навіть зараз більшість представників там від України - це БППшники ... звісно , зараз в них головне завдання - зняти з себе всю відповідальність !
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Суші сухарі, "патріот", за "подвігі" во імя "родіни" вознаграждєніє полагаєтся.
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Це було в далекому 2014му. Тепер Зеленський все виправить. Посадить Мародера, та і все по тому.
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У Пєтєчкі підгорає. Ага.
А сидіти довічне все одно прийдеться У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4498
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Михайло Кривий‏ @myxajlo_kryvyj 8 ч.8 часов назад
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.

Коротше, шановні українці! Голосуйте за націоналістів, які
об'єднані навколо "Свободи" і це буде головним запобіжником проти
проросійського реваншу в Україні, а також проти українського олігархату!
Звичайно націоналістів майже не буде на телеканалах і на них будуть страшенні
нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї колони в Україні, але тільки вони, на
відміну від "нових-старих ліц" з таких самих партій є перевіреними і загартованими
бійцями-патріотами України!
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І що найстрашніше - в першій сотні "Слуги народу" ЖОДНОГО бурбака!!! У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 5158
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв
 
 
 
 
 
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