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Все про:Вінницька область (354) Нацполіція (7766) УПЦ МП (547) ПЦУ (400)

 На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція

У селі Лука-Мелешківська Вінницького району поліція припинила конфлікт між вірянами Православної церкви України та колишньої Української православної церкви Московського патріархату. З огляду на довготривалий конфлікт між вірянами поліцейські цілодобово несуть службу біля храму.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області, сьогодні близько 10.15 біля храму у с. Лука-Мелешківська зібрались близько 150 вірян, щоб вирішити питання почергового богослужіння.
Близько 11.10 між учасниками зібрання виник конфлікт та штовханина, яку припинили поліцейські, що забезпечували правопорядок біля храму.

У результаті конфлікту за медичною допомогою звернулись троє людей: 61-річна пенсіонерка, 43 та 44-річні чоловіки.
Потерпілі звернулись до поліції з заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень. Заяви зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134865
 
 
 Топ коментарі
 
Самое большое зло во Вселенной это кацапы
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Надо весь мп в Украине прогнать на полиграфе, верят ли они в бога...
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Они че, дураки что-ли? Пробубнеть длинную мантру, не означает шо бубнящий тоже лох. Скорей наоборот На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 4800
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Самое большое зло которое придумал человек это религия.
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Самое большое зло во Вселенной это кацапы
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но пока не стоит вопрос "дать существовать - не дать существовать", надо решать вопрос. А вопрос решается так : раз существовать, то секта МП идет к свтоим ****.
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А ведь я с тобой согласен, хоть ты и зебил...
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Не. Из того что мы знаем - кацапы.
А мы знаем может триллионную частицу от всего.
Хотя не верится что хотя бы где-нибудь есть вещи противней чем религия и комми/кацап
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"На Виннитчине"
ВінніТца, така ВінніТца.))
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в этом плане Цензор полностью ломает стереотипы грамотности )))

Тут и ВинниТЧина вместо Винничина
и ДонеТЧина вместо Донеччина
и ОдеСЧина вместо Ощещина.

Жду, когда напишут вместо Полтавщина ПолтавЗЧина
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нє, Полтавшчина тоді вже. звук Щ складаеться з Ш і Ч.
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так, там у вас недодрук - дві чч - у першій назві.
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А как с Данией быть? Принц ДаТский, даТчане. Или даНчане и принц ДаНский?
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и почему досвидания, а не досвилюксембург ?

Импортную Данию с её датчанами лучше не трогать.
Таковы традиции написания. В словаре так написано.

А вот слов Донетчина или Донеччина нет ни в одном словаре великорусского наречия русского языка.
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Томос \указ\ ніхто не придумува він існував віками.А,от указ тов.Сталіна від 1943 р. придумав хтось дійсно.Але то таке.
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ну вот и нашлось достойное применение для полиции.
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Полное невежество артодоксалов а грубее придурки ...написал одной икону Александра,она попросила зарисовать копье и меч,я пару минут глотал воздух не зная с чего начать просвещение ПРОСВЕЩЕННОЙ мп-шниці отмечу с университетским образование а какие дебри у бабок в головах.
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...написал одной икону Александра,она попросила зарисовать копье и меч


так она, скорее всего, икону невинно убиенного Александра Захарченко хотела
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Как Вы думаете, откуда украдено это изображение?

На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 2692
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Атеисты(неплохо поржали наж жалким стадом служунов Яхве)))
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Так рвутся "служить" Яхве, что готовы порвать рабов егО с другой секты На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 6501
Причем эти секты практически одинаковые - те же микки-маусы на ыконках, почти те же мощи бомжей, казалось бы - "служите" Бобу и просите чтобы все злые стали очень смирными. Но нет же, они срутся, вместо прочитать заклинание и подбросить 333 монетки - Яхве саМ решит чье данное капище На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 5374
Значит эти веропотамы будут..... "гореть вечно" На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 2562
Усомнились в муд.рости Яхве и егО боброте На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 6501 )
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чому мародер не забрав лаври у ху.лососів?
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Він попросив шоб Яхве забрав, але так як Яхве нема, то хай собі "братья" біснуються у ларвах, а наші віруни - у як там, ну, там де Тутмаса взимі відспівували На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція - Цензор.НЕТ 8957
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Парашенка токо и умеет - строить из говна и палок.
Все шо оно слепило за пять лет рушится на глазах. Бо оно никогда не умело строить, а умело токо отжимать, воровать, лепить воровские схемы, торговать всем и вся.
С религией таже фигня... Украсть, стравить и обдурить - жизненное кредо парашенки.
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вiра мова армия это сила которая обьеденит Украину. Слава жидам которые ведут нас к миру и процветанию жидовской нации у нас в Украине
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція
 
 
 
 
 
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