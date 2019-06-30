 На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області, сьогодні близько 10.15 біля храму у с. Лука-Мелешківська зібрались близько 150 вірян, щоб вирішити питання почергового богослужіння.
Близько 11.10 між учасниками зібрання виник конфлікт та штовханина, яку припинили поліцейські, що забезпечували правопорядок біля храму.
У результаті конфлікту за медичною допомогою звернулись троє людей: 61-річна пенсіонерка, 43 та 44-річні чоловіки.
Потерпілі звернулись до поліції з заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень. Заяви зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
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ты - мир !!!
А мы знаем может триллионную частицу от всего.
Хотя не верится что хотя бы где-нибудь есть вещи противней чем религия и комми/кацап
ВінніТца, така ВінніТца.))
Тут и ВинниТЧина вместо Винничина
и ДонеТЧина вместо Донеччина
и ОдеСЧина вместо Ощещина.
Жду, когда напишут вместо Полтавщина ПолтавЗЧина
Импортную Данию с её датчанами лучше не трогать.
Таковы традиции написания. В словаре так написано.
А вот слов Донетчина или Донеччина нет ни в одном словаре великорусского наречия русского языка.
церква) Про копчену рибу… https://youtu.be/q8UHn_n87bY
так она, скорее всего, икону невинно убиенного Александра Захарченко хотела
Причем эти секты практически одинаковые - те же микки-маусы на ыконках, почти те же мощи бомжей, казалось бы - "служите" Бобу и просите чтобы все злые стали очень смирными. Но нет же, они срутся, вместо прочитать заклинание и подбросить 333 монетки - Яхве саМ решит чье данное капище
Значит эти веропотамы будут..... "гореть вечно"
Усомнились в муд.рости Яхве и егО боброте )
Все шо оно слепило за пять лет рушится на глазах. Бо оно никогда не умело строить, а умело токо отжимать, воровать, лепить воровские схемы, торговать всем и вся.
С религией таже фигня... Украсть, стравить и обдурить - жизненное кредо парашенки.