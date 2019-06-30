 На Вінниччині конфліктували парафіяни ПЦУ і МП, три людини заявили про тілесні ушкодження, - поліція

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області, сьогодні близько 10.15 біля храму у с. Лука-Мелешківська зібрались близько 150 вірян, щоб вирішити питання почергового богослужіння.

Близько 11.10 між учасниками зібрання виник конфлікт та штовханина, яку припинили поліцейські, що забезпечували правопорядок біля храму.

У результаті конфлікту за медичною допомогою звернулись троє людей: 61-річна пенсіонерка, 43 та 44-річні чоловіки.

Потерпілі звернулись до поліції з заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень. Заяви зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

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