 Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 433 жителі Автономної Республіки Крим і 109 жителів Севастополя, 6858 донеччан і 3743 луганчан, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.
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Вот попался свежак... - про высокие отношения Зе к своим фанатам...
Там должен победить гражданин Израиля Куницкий от Слуги Народа
З маленького Вови велике *****!
В. Бронюк.