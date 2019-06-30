 Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 433 жителі Автономної Республіки Крим і 109 жителів Севастополя, 6858 донеччан і 3743 луганчан, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

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