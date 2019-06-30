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 Політика України
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 Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

Станом на 30 червня 26 778 українців змінили місце голосування на виборах до Верховної Ради України, призначених на 21 липня.

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 433 жителі Автономної Республіки Крим і 109 жителів Севастополя, 6858 донеччан і 3743 луганчан, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134864
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно !!!

Там должен победить гражданин Израиля Куницкий от Слуги Народа
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Не, ну то, шо петькины в Лондоне будут голосовать, то понятно
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на соседней стройке столько гастеров из уже не це европы!
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Та на здоровье . Зе все равно большинство наберет . Тут главное , шоб Петробудка не прошла в Раду Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр - Цензор.НЕТ 606
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про Зю народ уже пишет анекдоты и притчи...

Вот попался свежак... - про высокие отношения Зе к своим фанатам...
Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр - Цензор.НЕТ 7736
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Хоспади ... та кому эти блохеры нужны ? Кого интересует эта бредятина ?
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Давай уже Алежку Панамаря с Анакондой , бо Гыглик совсем разленился .
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про них забыли

Более 26 тысяч украинцев уже сменили место голосования на парламентских выборах, - Госреестр - Цензор.НЕТ 1292
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Мажоритарники готовят махинации,потому и много смен места голосования.Активистам надо взять под контроль эти выборы и не допустить преступлений .Особенно округа типа Грановского.
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Правильно !!!

Там должен победить гражданин Израиля Куницкий от Слуги Народа
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А сколько за 5 последних лет сменили гражданство?
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Це ті, що після президентських ніяк місця собі знайти не можуть?
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І як би не вийшло усім нам на зло-
З маленького Вови велике *****!
В. Бронюк.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПонад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр
 
 
 
 
 
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