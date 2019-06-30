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Все про:ПАРЄ (528) Польща (1832) Росія (17833) Карчевський (6)

 Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський

Держави Центрально-Східної Європи працюють над спільною резолюцією у справі поверення Росії права голосу в ПАРЄ.

Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Політик зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської Унії. Станіслав Карчевський сказав, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки:

"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше".

Нагадаємо, польська делегація не візьме участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури на початку наступного тижня. Це ще одна реакція на повернення Росії у лави цієї організації.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134863
 
   
 Топ коментарі
 
Сподіваюся, Зєлі вчасно покажуть це повідомлення в інтернеті? А то ще будуть у нього претензії і до міністрів закордонних справ цих країн.
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Бл..... разрыв мозга просто Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 894 .. Полякам это нужнее чем нашей новой владе .!! я в шоке . Валодя , очнись хлопчик Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 2127 ,, выдь на свет Божий , покажись красно - солнышку , изволь хоть слово молвить ,, твою ..... дивизию Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 6820 .!
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Палубий проукраинский? Что то новое😂
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Раша вернулась в ПАСЕ чтобы ее пинали ногами бывшие "братья" ? Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 5030
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Обязательно нужно сделать ударение на взяточничестве тех,кто голосовал за путлеровский рейх,за просто так так не голосуют.
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Взятка Германии была в виде СП-2. Путин давно предложил Германии закрыть глаза на злодеяния в Украине в обмен на то, что немцы станут основным поставщиком российского газа в Европу. Других тоже в обиде не оставили. Так французская Engie и австрийская ОМW имеют свои доли в проекте.
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вместо того, чтобы отказаться от рос газа еще в 2014, тогда весь этот крымнаш сразу бы прекратился
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Сподіваюся, Зєлі вчасно покажуть це повідомлення в інтернеті? А то ще будуть у нього претензії і до міністрів закордонних справ цих країн.
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В тебе до свинарника нема претензій? Краще зі своїми мародерами розберись.
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У мене є. А у вашої зеленої соплі, я так розумію, вже нема?
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Вона більше ваша ніж наша.
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мы от своего Президента не отказываемся.
почему же ты отказываешься от своего преЗика ?
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Я не обирав жодного і відношення до них не маю.
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Не обов'язково виставляти на показ свій аватар. 😁 Мені достатньо вашого патріотичного прапора і ніку, щоб зрозуміти, яка ви патріотка України. 😁
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Представитель преЗика в парламенте?
Ну, свин такой, как его там зовут кнура Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський - Цензор.НЕТ 5942 ?
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у Зеленому лайні...це один з 73% ))) виборців
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американские шестерки
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Вот не надоело тебе казламордое каждый день терпеть унижения на этом сайте.Хоть капля гордости есть?Сейчас же опять получишь сцаной тряпкой по козьей морде😂😂😂😂🌷
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А "наш" зебіл в цьому участі не бере... Його міжнародна політика не цікавить. Не шаурма...
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тут говорится, что президенты всех этих стран будут встречаться?
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представники.

В ПАРЄ є представники від країн як в якості депутатів, так і з виконавчої влади кожної країни-члена ПАРЄ. Пора було би вже знати цю нескладну істину.
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Бл..... разрыв мозга просто Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 894 .. Полякам это нужнее чем нашей новой владе .!! я в шоке . Валодя , очнись хлопчик Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 2127 ,, выдь на свет Божий , покажись красно - солнышку , изволь хоть слово молвить ,, твою ..... дивизию Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 6820 .!
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он бы рад...да узеленскава этот монстр-розумков не велит...а так бы - да, выпрыгнул бы на сцену, скорчил рожу, побаритонил бы чушь записную в компании Ленки-дылды, сорвал овации и записал бы в актив...
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Не трогайте мальчика - он нерви лечит шаурмой Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 3142
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И контрастным душем бегом по фонтану.
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Поляки просто розуміють, що вони наступні якщо що, не дай Бог!
Тому то меркелі з макронами такі спокійні.
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Цікаво, а чи буде Заява нового Президента, що Карчевський ламає всі плани і домовленості ?
Ну, як у випадку з Клімкиним?
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и шо???? чуваки, они уже там... более того, они пока отказываются платить взносы, мотивируя тем, что они не предусмотрены бюджетом...но западники и это схавают...поэтому, сколько бы стран не готовило резолюцию, факт остается фактом: слопатоеды - желанные гости на европейском банкете. Поднимите материалы, вспомните, как на Г20 в Австралии 5 лет назад вовуХуйло принимали...был он там изгоем, под отдельным тентом за отдельным столиком. И никто это говно руское даже палочкой не потыкал...Брезговали. И вот пришел день настоящий. Осака. И рыжий петух распахнул объятья своему старому дружку, который держит трумпа подцепленным за сраку на крючке... Только Трюдо кинул вызов. Ну Мэй там поручкалась с отвращением...а остальная мировая шваль лебезила перед властителем 1/6 мира, аж лес шумел
Так что, чуваки, ********* подотрется совместной резолюцией и прицепит ее на солберийский шпиль, как обычно...
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в свинарнике агрессия, а не гражданская война!
Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 4612
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правильно!
Этот ганс за пфенинг удавится Семь стран готовят совместную резолюцию в связи с возвращением России в ПАСЕ, - глава сената Польши Карчевский - Цензор.НЕТ 8382
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русский, а когда ***** сдохнет, ты плакать будешь, как твой дед на похоронах Гуталина?
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поляки с прибалтами скорее всего выйдут из ЕС чтобы поддержать нас
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писями по воде виляно...хотя да, поддержка их крайне важна...
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Польша самый надежный союзник и лоббист Украины на международной арене.
Звезды так сошлись у страны:
1. Градус русофобии на должном уровне.
2. Стратегия ухода от газа РФ в пользу СПГ из США.
3. Заявка на лидерство в восточной Европе и статус ведущей региональной державы.
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И не только, в своё время, кацапы вывезли трон польских королей на *********. шлюха катька велела прорезать в нём дыру и сидя на нём срала в горшок. На нём и подохла от удара. С тех пор, уже 500 лет поляки ненавидят эту ордынскую мразь.
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И Европе и США вполне подходит чтоб русня с нами бодалась постоянно. Зачем им экономические конкуренты, лучше 2 барана.
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Це буде видно тоді, коли він почне відбувать покарання.
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Обов'язково буде. За здачу національних інтересів Зебіл буде відповідати перед народом а не перед печерським судом.
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Без покарання Пороха, вам доведеться визнати, що ви ЛОХИ, і вас розвели. Якби у ваших ідолів хоч щось було б на нього, це в вавалили б ще перед першим туром. Так що змиріться. Ви ЛОХИ
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та хоть 107.********** бабло побеждает и зло и добро.
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не сепар,в телефоне когда прокручиваю бывает попадаю на лайки.
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Готовьте канешно... Кацапы в очередной раз вытрут жопу вашей писулькой...
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свиньи, так вы теперь не "це европа"?
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поляки и etc умные - понимают, что и НАТО может их не защитить, если кацапская орда попрет...Украина уже выступает щитом Центральной и Восточной Европы...
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Страшно представить, насколько сурова будет резолюция. Уж наложат, так наложат.
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К таким плачевным результатам приводит хитрожопая политка Порошенки. Не надо всех считать за лохов, типа вы вводите санкции, а мы будем барыжить с оккупантами.
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так у Зели уже есть рычаги остановить все "барыжничанья"...
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Так так ..І Кабмін *зелін * і пГокугор ..і мусарня і митниця !
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гройсман уже на все готов.. СБУ під контролем..Аваков лояльний, скажемо так..митниця див СБУ)..та і пГокурор політик..
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Какие у него рачаги? Порошенко пять лет создавал тотальную систему коррупции, а вы хотите сразу все изменить. Только после перевыборов Зрады может что-то сдвинуться с места.
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Безусловно,нужно атаковать пропагандонов кремлёвских ещё на подходе к ПАСЕ.Создавать им непрерывную ,,комфортную среду"В рот не заглядывать,а бить кувалдой.Коррам от Украины и дружественных стран создать для ордынских депутатов моральный террор на камеру.Преследовать их и в сортирах .Опять же на камеру.Как Ткач преследует ЗЕ..
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Правильно нужно разобраться кто заставил угрозами и подкупом голосовать страны за возврат России в ПАСЕ.Всемирный позор!
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А к слову, членские взносы этих семи стран превышают взносы России? Если да, то это уже мощная группировка, которая .....ну я не продолжаю.Вы поняли сами ..
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7 солидарных по отношению к мордору государств, которые знают, что такое существовать под навязанным управлением деградирующей империи и защищать границы от неадекватного посягательства генетически нездоровой мордорской власти, могли бы преодолеть свой страх и сформировать славяно-балтийско-грузинский союз непорабощённых народов💪 с единым голосованием в ПАСЕ и взаимопомощью по укреплению своих территорий. Старая Европа, которая вдруг решила, что мировая война это старые сказки пусть целуется с больными пуйловскими гамадрилами, надеюсь, что там в адеквате и имеют своё видение, как усмерять психов
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський
 
 
 
 
 
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