 Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський

Про це заявив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Політик зустрівся з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської Унії. Станіслав Карчевський сказав, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки:
"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше".
Нагадаємо, польська делегація не візьме участі у засіданні Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури на початку наступного тижня. Це ще одна реакція на повернення Росії у лави цієї організації.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
https://www.youtube.com/watch?v=BQoVt2EKjvM
почему же ты отказываешься от своего преЗика ?
Ну, свин такой, как его там зовут кнура ?
В ПАРЄ є представники від країн як в якості депутатів, так і з виконавчої влади кожної країни-члена ПАРЄ. Пора було би вже знати цю нескладну істину.
Тому то меркелі з макронами такі спокійні.
Ну, як у випадку з Клімкиним?
Так что, чуваки, ********* подотрется совместной резолюцией и прицепит ее на солберийский шпиль, как обычно...
Этот ганс за пфенинг удавится
Звезды так сошлись у страны:
1. Градус русофобии на должном уровне.
2. Стратегия ухода от газа РФ в пользу СПГ из США.
3. Заявка на лидерство в восточной Европе и статус ведущей региональной державы.