EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  2056  134
Все про:Конотоп (36) напад (635) Семеніхін (19) Молоток Ігор (1)

 Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі

Народний депутат з групи "Воля народу" Ігор Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Артема Семеніхіна і заявляє про готовність пройти перевірку на поліграфі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу", – заявив народний депутат.

Зі свого боку ексмер Конотопа та кандидат у народні депутати в окрузі №160 Семеніхін стверджує про причетність до нападу Молотка, який також балотується в цьому ж окрузі.

"Можливо, таким чином мене хотіли "вибити" з виборів у народні депутати, але це їм не вдасться", - заявив Семеніхін.

Розповідаючи про свій стан, Семеніхін сказав, що у нього виявлено тріщину у черепній коробці, а також перелом шийного відділу хребта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк

Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і сильно його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була спрямована посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше його транспортували до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що у спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують в окрузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134862
 
 
 Топ коментарі
 
Чомусь зараз прихильниками петі зовсім забулося судове переслідування хлопця, щодо спаплюженого портрету петі , на початку петіної каденції..
 показати весь коментар
 
Тепер всі злочини поліція буде розслідувати через поліграф? Пропоную алтьтернативний варіант - ворожка. Тим більше, що промоційних фільм "Майор і манія" уже на екранах. А поліція і далі може "крутити" дітей з плакатами з критикою Зєлєнского.
 показати весь коментар
 
Ок, нема питань. Випускайте Поліграфа!

Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 1945
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
классная фамилия МОЛОТОК Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 8624 С такой фамилией не то что в ВР, в помощники президента можно
 показати весь коментар
 
ВР это кормушка и заповедник для гапоты быдла...После Майдана какие лозунги были и была уверенность в том что страна возродится а получилось что к власти пришло сборище ублюдков воров и дебилов...Весь мир над этим смеется...
 показати весь коментар
 
 
)) жаль константин ник сменил. щас бы он этого молотка топором, топором!
 показати весь коментар
 
Ну и фамилия Молоток, откуда они только с такими фамилиями берутся.
 показати весь коментар
 
 
Полиграф не поможет,только пальцы в дверной проем,это эфективнее !!
 показати весь коментар
 
 
Ок, нема питань. Випускайте Поліграфа!

Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 1945
 показати весь коментар
 
 
Ё...ть этого Молотка кувалдой по темечку--сразу всё расскажет. Не верю я этой хитрой харе.
 показати весь коментар
 
Молоток через год кувалда
Як и педро министр через год президент
 показати весь коментар
 
Це ж треба, яка дивина, що молоток заперечує. Ну якщо заперечує, то дійсно не винен, інакше б обов'язково зізнався.
 показати весь коментар
 
 
если молоток отрицает,что он молоток,тогда он не молоток а ручка к молотку.
 показати весь коментар
 
Стандартна отмазка: "готовий на поліграф". З наступним проходженням у власного Поліграфа Поліграфовича.
 показати весь коментар
 
 
С его рожей и фамилией - это звучит мало убедительно.
 показати весь коментар
 
 
Нардеп Молоток
***********

*****! А чого це його не дєкомунізіровали?. )))
В утіль, падлу!

Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 4231
 показати весь коментар
 
Не,ну с таким подходом надо было перво на перво в утиль отправлять Петьку,Маришку,кума ихнего Юррика и т.д.Там же вся шайка лейка комуняцкие отродия!!!
 показати весь коментар
 
Полиграфа будет мало, надо ему провести проверку на молотке.
 показати весь коментар
 
А если его этим полиграфом да по голове,с оттяжечкой,да раз 100 подряд,как думаете сознается?
 показати весь коментар
 
Молоток подавал диктаторские законы 16-го января. Никто из рыгов не пошёл на этот грязный поступок. Послали это чмо - Молотка.
 показати весь коментар
 
 
А Петя Порошенко их принял по тихому...И тишина...
 показати весь коментар
 
Навіщо поліграф, краще яйця в двері. Дешево і надійно.
 показати весь коментар
 
#Молотківщина вбиває Конотоп!
55 мільйонів гривень забрали з ремонту дитячої лікарні і передали на ремонт і облаштування ліфта в маленькій триповерховій будівлі суду!
Це фініш! Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі - Цензор.НЕТ 1458
 показати весь коментар
 
 
А вот и Молоток!!!В костюмчике,с галстучком,весь такой дружелюбный и честный,прям как Петя.Голосуйте за него!А потом и вам головы попробивают,когда начнут лишать последнего,а вы решите возмутится и вспомнить о своих правах!!!Гооолооосссуууйтеее за Молотка,которым вам растрощат черепааааа!!!Вам,вашим детям,родителям,бабушка и т.д.Хотите экстрима,ван для этого не нужен Петин безвиз и загран паспорт,голосуй за Молотка!!! Всё для вас,хоть Молотком прямо в глаз!!!
 показати весь коментар
 
Конечно отрицает. Никто и не надеется,что подобные "молотки" напишут явку с повинной. Полиграф...ахаха. Почему-то у возлекорытных подонков сложилось мнение,что полиграф-это прям алиби стопроцентное.
 показати весь коментар
 
вот и я думаю о том же! это кто ж такое сказал что полиграф панацея и не ошибается? помню совковский детектив "Ошибка резидента" так там кгбешник легко обошел немецкий полиграф и в двойные агенты выбился. говорят что в высшей школе кгб в совке этому курсантов учили, да и сейчас наверное учат... во -вторых - тот нелюдь ,что девочку в одесской области убил и в сортир кинул , полиграф два или три раза проходил и все было чики-пики... в третьх - конечно молоток сам не учавствовал в избиении журналиста, он для этого быков за бабло зеленое нанял! поэтому ничего не боится! никаких полиграфов, никаких свидетелей, никаких обвинений! при нынешних судьях в Украине - кто с баблом тот и прав. судьи теперь даже террористов и шпионов свободно отмазывают! а сам молоток дальше депутатить будетон ведь до сих пор как слуга народа имеет неприкосновенность.
 показати весь коментар
 
 
А кого там Катя Гандзюк обвиняла в нападении на себя,назвав персонально Петиному куму"Юйке плокулолу"имя и фамилию,а так же обстоятельства?Тожеж "честный" и "не подсудный" оказался!!!И тоже готов на ************ детекторах пройти проверку!!!Такие люди,такие люди...Все как один,как Петя!!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі
 
 
 
 
 
 вгору