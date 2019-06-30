 Нардеп Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Семеніхіна і готовий пройти перевірку на поліграфі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу", – заявив народний депутат.

Зі свого боку ексмер Конотопа та кандидат у народні депутати в окрузі №160 Семеніхін стверджує про причетність до нападу Молотка, який також балотується в цьому ж окрузі.

"Можливо, таким чином мене хотіли "вибити" з виборів у народні депутати, але це їм не вдасться", - заявив Семеніхін.

Розповідаючи про свій стан, Семеніхін сказав, що у нього виявлено тріщину у черепній коробці, а також перелом шийного відділу хребта.

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Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і сильно його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була спрямована посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше його транспортували до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що у спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують в окрузі.