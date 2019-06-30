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 Політика України
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Все про:кандидат (163) ЦВК (663) Голос партія (27) Огньов Дмитро (1)

 ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем"

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Дмитра Огньова, якого політична партія "Голос" висунула на окружному виборчому окрузі №121 на Львівщині на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") і Українського радіо викрили його зв’язок із народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії "Дарниця" та фігурантом численних журналістських розслідувань.

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 29 червня – після того, як за два дні до того, 27 червня номінаційний комітет партії Святослава Вакарчука відкликав кандидата в депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова. Після внутрішньої перевірки там вирішили, що він "не відповідає критеріям партії".

Крім того, 29 червня комісія скасувала реєстрацію ще одного кандидата від партії "Голос" Олександра Курдидика, який балотувався під 11 номером у виборчому списку політсили.

Раніше журналісти програми "Схеми" та Українського радіо оприлюднили інформацію про те, що Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту "Громада на мільйон" зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134860
 
 
 Топ коментарі
 
Дело было так. Богдан отмечал ДК с Зе и компанией в ресторане. Потом поехал в киевский клуб. Там выступал Ревва. Который выступает под псевдонимом Артур Пирожков и который родом с Украины.

Видео оттуда что выкладывалось тут такое: Ревва поёт на сцене, Богдан возле танцпола в смартфон втыкает. Люди танцуют.

Увидеть в этом зраду может только совсем упоротый комсомолец.
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В оппоблоке все свои - потерпевшие от шакаладной дихтатури)
ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика Огньова, которого "Голос" отозвал после расследования "Схем" - Цензор.НЕТ 5029
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Судя пл проводимым расследованиям ну из тех что попадают в СМИ самые непорочные патриоты в БПП, НФ, Гройсмановщине, у рыгов и За життя. И даже ЮВТ не трогают.

Никаких расследований, зашкваров, порочащих связей
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шо Славик списал программу у Слуги НародаЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 9444 креатива не хватило ? ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 6424
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Я не знаю хто у кого переписував програму, але вони подібні. Інша справа, що Слуги народа жартують і не виконують свою програму. Тому Голос має більший пріоритет.
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Так я тебе намекнул, кто у кого. Славик помню уже был в ВР, потом ушёл, всё выполнил, наверное, и ушёл, ну очень серьёзный подход)
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дело не в том что программы похожи,дело в том что зе импотент в политике, не путать с игрой на рояле)
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я Али уже писал какой гигант в политике Славик, ты пропустил ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 828
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один пункт зе списали у мене з програми....
ЛІКВІДАЦІЯ сертифікації дозволених у продаж у ЄС чи Сша ліків

було.

https://program.ze2019.com/

Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та США, в Україні не будуть отримувати додаткових дозволів.

стало https://sluganarodu.ua/program
- Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків



ось що таке "потужна юридична команда" і поява сильного бажання наї..ати виборця після потужної фінансової інєкції фарммафії..
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учитывая, что сн "ведет Украину в кацапское ярмо и нищету ", то логика совсем пропала у хасанова😀😀
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Молодцы чистят свои ряды в отличи от бандитов и сепаратистов в Прислуге Бабломойского..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника Огньова, якого "Голос" відкликав після розслідування "Схем"
 
 
 
 
 
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