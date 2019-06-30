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Все про:пропаганда (1186) Яценюк (1329) фейк (194)

 "Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна"

За брехню і її поширення має бути і неминуче наступатиме відповідальність у визначений законом спосіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби Арсенія Яценюка щодо появи в мережі інтернет чергових інформаційних провокацій на тему проекту "Стіна".

Зокрема, у пресслужбі зазначили, що неодноразово суди викривали інформаційних провокаторів.

Одним із них є такий собі Шнайдер. У грудні минулого року суд визнав, що Шнайдер у себе на ФБ розповсюдив брехню начебто Арсеній Яценюк "живе у шикарному будинку на березі океану" і "вивів з України за кордон мільярди". Суд зобов’язав цю особу спростувати неправду.

Пресслужба заявляє, що днями Шнайдер знову розповсюдив провокативну інформацію з метою диcкредитувати проект "Стіна" і особисто Арсенія Яценюка. І він знову потрапить до суду. Програвши один раз – він програє ще раз.

Також відповідний судовий позов отримає Ірина Угрюмова за розповсюдження брехливої інформації у ФБ про те, що родина Арсенія Яценюка проживає за межами України та володіє незаконними статками.

Вуха Москви буквально стирчать. Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту Стіна 01

Варто звернути увагу на те, що "вуха Москви" буквально стирчать на сайтах, які "вентилятором" розкинули брехливі публікації в інтернеті. Досить звернути увагу на текст на одному з "інтернет-бачків", де ясно і очевидно, що слово пост перекладений з російської як "посада", хоча йшлося про пост у ФБ (див. скриншот). Показово, що відпрацьовуючи роками гроші ФСБ, провокатори навіть не навчилися робити грамотні переклади, чим видають своїх господарів і замовників.

"Ці брехливі потвори не знають меж, раз за разом видаючи інформаційну отруту, повторюючи однакові мантри, змушуючи людей мимомоволі приймати брехню як правду. Ми знову наголошуємо на тому, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні. Його дружина Терезія працює психологом у державній лікарні у Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", - заявили у пресслужбі.

Водночас, пресслужба звернеться до адміністрації ФБ із вимогою заблокувати згаданих провокаторів.

СПРАВЖНІ ФОТО облаштування українсько-російського кордону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134858
 
   
 Топ коментарі
 
вся сепарня с лацтой тут... кто бы сомневался "Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена" - Цензор.НЕТ 2175
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проект "стена" на границе ( и того чего она сделана) может быть помехой только для котов ))
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Яценюх аББиделся?
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Приведи пример когда Раша СМИ не врёт про Украину ну или хотя бы интер, 112, нюьзван, т.е. Рабинович, муравев, Шуфрич, медведчук, бойко, королевская????
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Я, ото всё, что ты перечислил не смотрю, не слушаю, не читаю.
Просто задал вопрос самому удачному премьеру Украины.
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Скоро яценюк сяде і за стіну, і за Крим, і за Донбас.
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Там более того, это заметно по стилю предъявы. "Эти лживые твари не знают границ, раз за разом выдавая информационный яд, повторяя одинаковые мантры,"(с)
Сене наступили на больную мозоль. Ему крыть нечем. Срань-стена- это его вечный головняк!
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"Яйценюх"...
Один з типових 🐷🐶 маркерів.
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Нюхояйц! Так лучше?
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проект "стена" на границе ( и того чего она сделана) может быть помехой только для котов ))
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Такие недалёкие как ты живут среневековыми стереотипами - мол, защита должна быть вроде крепостной стены замка. Простись - ХХI век на улице. Главное - сигнализация и оповещение.
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Да? Не согласен! Стоит глянуть на современные сооружения саудитов, да и не только саудитов. Ну и что(!) собирается Трамп воздвигнуть на границе с Мексикой??? Монстра!
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Какого монстра? Ты о чём? Там против нелегальных бродяг. И у нас от "заблудившихся" десантников, отличников боевой и политической подготовки. Чтобы у Путина подобной отмазки не было. А современному танку вообще преград нет. Главное - вовремя оповестить наши ВСУ, что граница нарушена. Чтобы было время на реагирование.
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Ты враг . "Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена" - Цензор.НЕТ 152 Нельзя такие вопросы задавать ."Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена" - Цензор.НЕТ 152
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В принципе достроили, но по факту над тупыми зебилами ржут кацапские и рыговским ублюдки, хотя все же надо отдать должное, ЗЕбилы это заслужили...
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Шерочка с машерочкой ходят парами, я обидел твоего спутника, а где ваше третье зашкваренное чучело?
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Мабуть і в бордах "Біжи , Сєня, біжи" , котрими була наповнена вся Україна перед тим, як барна потримав сєню за матню - теж вуха ******* стирчали
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за каденцию шо е?
а за гетмана сывочелого?
деда - ты поправляешься или ето временное?
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Если кроль такой невинный...То почему не предоставит доказательства своей деятельности ? Почему ему постоянно приходиться отбиваться от обидчиков ? Может причины для этого слишком веские ?
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А самое главное - это одна шайка политических воров во главе с порошенко.
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Самая веская причина в том, что Турчинова, Яценюка и Авакова люто ненавидят в Московском Кремле - именно благодаря им Украина в 2014 году смогла выстоять в сложнейшей ситуации.
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Шо ты мелешь ? )) Дурчинов выпустил гиркина в Донецк. Из Окружения ! Сабаков убил патриота Сашка Билого. Яц - просто придурок и вор )) - Таких никуда не берут. Или в насмешку выставляют героями, враги.
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цюценюк запел)))сеня то что ты вор ни для кого не является секретом!!мало царювал и поэтому не догнал по воровству пэдро мальдивского)))
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Опять "уши Москвы". Давненько уже не появлялись. Может, и в самом деле Сеня тут не проживает? Тереза на работу ходит как все, Сеня тоже... Скучно на работе, работать надо...
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А есть хотя бы один час когда бы Раша СМИ не врали про Украину????
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Кролик, ты бы заткнулся и свалил бы уже в Израиль или Биробиджан.
"Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена" - Цензор.НЕТ 3557
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вся сепарня с лацтой тут... кто бы сомневался "Уши Москвы" буквально торчат": Заявление пресс-службы Яценюка про фейки о проекте "Стена" - Цензор.НЕТ 2175
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Жена и родители не имеют загранпаспортов, ну и кто в это поверит?
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Стена это громко сказано...поребрик какой-то))
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Лучше подводный поезд с "Нового шёлкового пути" найди, строитель хренов.
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фига се ты слова знаешь - шо ты тут делаешь, ламаносов?
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Его жена Терезия работает психологом.....---о зовут, как мою ящерицу, она то же у меня психолог, но работает бесплатно.
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Одним словом, зренова стіна. Потрібно розвалити. І взагалі, навіщо між "братнімі народами какіє-то стєни?" Да? 😜
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да там и копать не надо, просто перепрыгнуть
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Вы подумали это стена яценюка? Нет, это забор продается за 345 грн за 2.5 кв.метра......Но в принципе разницы нет, только в цене
"Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 3741
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чушь пишите.....то новая технология от сени "сетка невидимка"
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Так это те кому старые рожи надо протащить любой ценой чтобы не было перемен обновления и движения вперёд
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У такой "стены" быстрее откусить кусачками целую секцию, чем перелезть через нее.
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і чому всі так збудилися, не було сенсу навіть у Великої китайської стіни. Кочевники-завойовники її просто об'їхали. Нам закапувати кошти у більш вагоме сенсу теж немає. Тож хай сміються дурні, на то вони і дурні
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ДОПОКИ МІНСТЕЦЬ і АМКУ "соплі жує""

КАЖУТЬ НА ЧЕРЗІ 5 І Прямий.Будуть продані йому після непроходу ЄС У ПАРЛАМЕНТ

http://rusjev.net/2019/06/30/medvedchuk-priobrel-telekanal-inter/
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кучеряво у нас безработные корытчики живут , с персональной пресс службой , за какие шиши такая невиданная роскошь ? а начинали премьером в экономклассе "Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 3679
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Одним із них є такий собі Шнайдер. У грудні минулого року суд визнав, що Шнайдер у себе на ФБ розповсюдив брехню начебто Арсеній Яценюк "живе у шикарному будинку на березі океану" і "вивів з України за кордон мільярди". Суд зобов'язав цю особу спростувати неправду

ДІЙСНО,НЕ З УКРАЇНИ А З СОМАЛІ..

"Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна" - Цензор.НЕТ 72
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Если непонятное слово "Вануату", куда якобы недавно сбежал с семьёй Яценюк, употребить рядом со словом "стена", то в мозгах дебилов легко умещаются все 24 виллы Яценюка во Флориде. Но наилучший результат даёт слово "кролик". Гы-гы-гы, это так прикольно!
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Деньги на стену выделили, стены нет. Яценюк миллиардером стал.

Но все это «рука Москвы»
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вуха Москви" буквально стирчать". Заява пресслужби Яценюка про фейки щодо проекту "Стіна"
 
 
 
 
 
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