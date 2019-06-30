 Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активно велися ще на початку 2019 року, - Кулеба

Про це розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота українському МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому, що закінчувався кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.
Кулеба сказав: "Просто так співпало, що в ніч із 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 червня спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків у ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так".
Нагадуємо, на брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення ПАРЄ для нього не стало несподіванкою, бо коли він розмовляв із Меркель, то рішення про повернення РФ у ПАРЄ "вже було ухвалено".
Раніше Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і ноту у відповідь, яку відправило українське МЗС.
25 травня 2019 року Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити захоплених моряків. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявило у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".
Иначе они не боты кремля
Но пришло зебобик...ноль без палочки...зеро на мировой арене...и результат не заставил себя ждать...
Мне важна ваша версия.
Кстати, есть шанс выбрать целую кучу зебилов, вот тогда и порадуйтесь зеРадой, говорят они почти 50% могут набрать - опять грабли, наступите ли ?
Пока не пришли бабломойские...
Із серйозною людиною мати справу це одне, а з жартівником це зовсім інше.
Ну я не знаю. Просто Зеля умив ручки. Міг би хоча би якось зреагувати.
Недаремно перед візитом в Європу Зеля попросив допомоги в дипломатів.
І візит хоч якось відбувся, максимально на пристойному рівні, бо якби не той же Клімкін, то була би ганьба ганебна.
А твій зеля слілся за першого ж пострілу.
не занудствуй під моїми коментами.
Кожне літо нонстоп ті свати.
Закалібали..
...но пока не тянет... -- почекаем трошки...
Слава Украине!
В реальности великий дыпломат Петя посрался со всеми и оставил Зеленскому пороховую бочку.
Ещё каким-то реваншем пугают, когда после прихода к власти Пети начался рыговский реванш после победы Майдана
надеюсь ето зеленое падло в воскресенье спит, как все президенты?
а значит передышка от дебила на день.....
Проте Зеліна слабкість та нікчемність проявилась на всі 100.
Здається мені, що то не зовсім твоя справа.
Переймайся своїм вусатим єпіфаном.
А вы оказывается секта - предпочитаете мастурбировать на Петю в узком семейном кругу.
думаю, що привіт сам собі передасиш
Так сразу поняли, что с Украиной можно не считаться
...
Що?
Повтори якоюсь людською мовою.
мабуть всі 'ть років вони під личиною українця скігліло про зраду і т.д.
а особливо поважні форумчани його своїми лайками пестили.
В яких обличчях.. ми можемо лише здогадуватись.
Хороший бизнес хочу сказать торговать чужими интересами.
Нашей бы разведке стоило бы поднять жопу и пошуршать немного, пока сельские тролли тут какашками бросаются и выясняют кто виноват, зеля или порох.