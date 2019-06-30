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Все про:ПАРЄ (528) Росія (17833) Кулеба Дмитро (103)

 Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активно велися ще на початку 2019 року, - Кулеба

Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активізувалися ще на початку 2019 року. Для цього Кремль мав виконати три умови: повернути Україні полонених моряків, надати доступ комісару Ради Європи з прав людини в Крим і сплатити внески.

Про це розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота українському МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому, що закінчувався кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.

Кулеба сказав: "Просто так співпало, що в ніч із 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 червня спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків у ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так".

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Нагадуємо, на брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення ПАРЄ для нього не стало несподіванкою, бо коли він розмовляв із Меркель, то рішення про повернення РФ у ПАРЄ "вже було ухвалено".

Раніше Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і ноту у відповідь, яку відправило українське МЗС.

25 травня 2019 року Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити захоплених моряків. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявило у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134857
 
 
 Топ коментарі
 
Они велись с момента как паРашу от туда вытурили...но целеноправленная работа украинского МИДа...и поддержка Президента...а так же отношение к Президенту Порошенко в мире не позволяли вернуть паРашу в ПАСЕ..
Но пришло зебобик...ноль без палочки...зеро на мировой арене...и результат не заставил себя ждать...
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...ничего не обещал...и никому и ничего не должен...😀
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Русня туда лезла с 2014 когда ее выперли. Без-ус-пеш-но.
Пока не пришли бабломойские...
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...ничего не обещал...и никому и ничего не должен...😀
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А порохососы думают,нет не так,пишут,что виновен во всех бедах
Иначе они не боты кремля
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Они велись с момента как паРашу от туда вытурили...но целеноправленная работа украинского МИДа...и поддержка Президента...а так же отношение к Президенту Порошенко в мире не позволяли вернуть паРашу в ПАСЕ..
Но пришло зебобик...ноль без палочки...зеро на мировой арене...и результат не заставил себя ждать...
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А "непререкаемый" Петин авторитет на шашни Трампа с х@йлом не распространялся?
Мне важна ваша версия.
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На "шашні" Трампа і куйла не розповсюджуються навіть американські інтереси. Зате розповсюджуються інтереси сьомого Трампа. Але ідеально збалансована система противаг і запобіжників робить особисті інтереси Трампа некритичними у складі загальноамериканськиї інтересів. Все&таки центр прийняття зовнішньо-політичних рішень знаходиться зараз у Конгресі. Якщо відповісти чесно на ваше запитання, Порошенко на "шашні" не впливав, як не впливає навіть американський Конгрес. Але в тому то і справа, що "шашні" залишаються "шашнями", не переходячи у реальні справи.
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Видишь как получается!А на шашни Порошенко и Путлера расповсюджуются інтереси усіх,даже румунов.Вот поэтому и вернули рашиков в ПАСЕ,а не потому что перестали ценить общечеловеческие и европейские ценности.Просто в очередной раз так и не научили нашу власть их ценить,даже ценой тысячь жизней украинских граждан.Вон даже от пленных,которых старая власть послала на убой, её представитель Климкин отказался.Что очень покозательно для представителей всех тварей сидевших 28 лет во власти в стране.
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єто получается, что он метнулся во францию и германию, узнал о возврате парашки И НИЧЕГО СВОЕЙ СТРАНЕ НЕ СКАЗАЛ! ****! теперь оно мне надо знать, шо оно там знало!!!!
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"..Вечных врагов, а также вечных союзников не БЫВАЕТ. Вечными есть только ИНТЕРЕСЫ.."
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только тот зебил или ноль без палочки не сам пришёл, а ваше общество выбрало, вдумайся - выбрало то без палочки и теперь этим не довольны, не ребята - выборы это серьёзно и результат соответственно.
Кстати, есть шанс выбрать целую кучу зебилов, вот тогда и порадуйтесь зеРадой, говорят они почти 50% могут набрать - опять грабли, наступите ли ?
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Русня туда лезла с 2014 когда ее выперли. Без-ус-пеш-но.
Пока не пришли бабломойские...
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Ниверююююююю. При мощном международнике пэтьки такого не могло быть
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Правильно Припорохе не было но ЗЕбилы выбрали укуренного Скомороха вот и результат!
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Між зебілом і 70 млн вибрали останнє. Вміють гроші рахувати.
Із серйозною людиною мати справу це одне, а з жартівником це зовсім інше.
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Знати і промовчати...
Ну я не знаю. Просто Зеля умив ручки. Міг би хоча би якось зреагувати.
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Підставили..
Недаремно перед візитом в Європу Зеля попросив допомоги в дипломатів.
І візит хоч якось відбувся, максимально на пристойному рівні, бо якби не той же Клімкін, то була би ганьба ганебна.
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то о чём ты сейчас пишешь входит в обязанности Климкина вне зависимости от фамилии президента, не понимаю почему ещё Зе должен просить помощи у Климкиных
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В обов'язки президента входить захищати цю державу
А твій зеля слілся за першого ж пострілу.
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он не мой это раз, а два - напомни мне и всем где он слился? - иначе говоря, - где его согласие на такой договорняк?
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я тобі вже все натякнула.
не занудствуй під моїми коментами.
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т.е. ты не помнишь\не занешь, но удачно пишешь про это моё "занудство" - это конечно сильный аргумент\факт.
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а он и среагировал,вон завтра * сваты* по 1+1 начинаются
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ЗНОВУ ?!
Кожне літо нонстоп ті свати.
Закалібали..
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не потому,то тем не менее *наслаждайтесь*(
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-- хм.. -- я себе тихонечко надюсь, шо по Украине, ещё 1 разок без страха проедусь! -- это ж моя Страна!
...но пока не тянет... -- почекаем трошки...
Слава Украине!
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В пропаганде минстеця Пьетя создал очень мощную и стабильную антироссийскую коалицию.
В реальности великий дыпломат Петя посрался со всеми и оставил Зеленскому пороховую бочку.
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И что он просрал? А вот Зеля и асоциацию просрет и безвиз конченный скоморох!
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В реальности там сильная пророссийская коалиция

Ещё каким-то реваншем пугают, когда после прихода к власти Пети начался рыговский реванш после победы Майдана
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да да - порох ****... - слышали.....
надеюсь ето зеленое падло в воскресенье спит, как все президенты?
а значит передышка от дебила на день.....
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іноді перепочинок дає шанс ще один раунд протриматися, але хто зна, що на нас чекає у наступному раунді
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Тобто - за каденції "сивочолого гетьмана і батька нації".. А прихильники петі, намагаються повісити цей провал виключно на новообраного Президента пана Зеленського.. Я так розумію, що ще років зо п'ять - бідемо розгрібати авгієві конюшні з гноєм, котрий тиди наклав петя..
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Ми не можемо знати напевно, чи повернули би росію, якби Петя лишився...
Проте Зеліна слабкість та нікчемність проявилась на всі 100.
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Ксюша, если бы Петя остался президентом - драли бы бороды друг-другу Филарет с Епифанием?
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Вітьок..
Здається мені, що то не зовсім твоя справа.
Переймайся своїм вусатим єпіфаном.
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Я ошибочно полагал, что порохоботы пытаются донести свое видение развития страны до наибольшего числа слушателей.
А вы оказывается секта - предпочитаете мастурбировать на Петю в узком семейном кругу.
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Колись давно- одна екзальтована, підстаркувата та самотня пані-порохолюбка з тутешнього форуму , зарікалася перед всим тутешнім форумом - ніколи більше в своєму нікчемному житті не писати мені.. Ти з нею, часом- не знайома? Переговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7984 Якщо побачиш її десь на форумі, то скажи одне слово їй від мене - "гидую".. Прощавай. і не репетуй натужно.. Переговоры о возвращении России в ПАСЕ активно велись еще в начале 2019 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2399
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ти і та пані Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активно велися ще на початку 2019 року, - Кулеба - Цензор.НЕТ 36
думаю, що привіт сам собі передасиш
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тобто ти і є та пані, бо ж в чоловіки не годишся ну ніяк.
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Знайди роботу, навчись варити борщ, знайди доброго хлопця, вийди за нього заміж, та подаруй і собі і йому дитинку - повір, буде менше часу на бездарне витрачання свого життя в інтернеті, як це робиш ти..
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який ти турботливий, я аж розчулилась Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активно велися ще на початку 2019 року, - Кулеба - Цензор.НЕТ 259
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деда точно мозгами поправился на каденции - ну нет колес от деменции...
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Правильно, как увидели первые рейтинги Зелебобика.
Так сразу поняли, что с Украиной можно не считаться
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> Хрю-гав! 🐷🐶 <
...
Що?
Повтори якоюсь людською мовою.
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бачите який в нього нік.
мабуть всі 'ть років вони під личиною українця скігліло про зраду і т.д.
а особливо поважні форумчани його своїми лайками пестили.
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Вряд ли. Тут сегодня одна особа исчезла с точно такими же терминами /номер регистрации 453346/. У этого - 453354. Думаю, что это - одно и то же лицо. Такие долго не живут на Цензоре: забежали-нагадили-вышвырнуты...И вновь зарегились...
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Цей троль присутній на сайті майже завжди.
В яких обличчях.. ми можемо лише здогадуватись.
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Климкин тоже говорил что решение было принято еще до выборов.
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А ************ идиотов не попускает.У них Зеленский виноват в том,что 5 лет дебилы Украину представляли в ПАСЕ и достали всех своим идиотизмом,а их хозяйка Петя Порошенко и его свора тотальной коррупцией,продажностью и охреневшестью!Ведя и увеличивая бизнес с рашкой,всем ездить рассказывать про возникший на даунбассе"конфликт"(слова Геращенко),что вы рашикам санкции вводите,а сами тварюки не мычали,не телились.Роттердам+ у них,уголек из рАссеи и даунбасса,Медведчук на прямую из мАсквы,заводы Порошенко всех мастей по всей рашке,завоз отработанных деталей из рашки на заводы оборонки партнерами Порошенко,убийства журналистов и ни одного результата,кроме фейкового убийства Бабченко(да и там без результата)и т.д.А Зеленский виноват...Да облейтесь кислотой потрохотвари!!!
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146% Европа выгодно продала рашке украинские интересы.
Хороший бизнес хочу сказать торговать чужими интересами.
Нашей бы разведке стоило бы поднять жопу и пошуршать немного, пока сельские тролли тут какашками бросаются и выясняют кто виноват, зеля или порох.
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Такі як Семочко з * хрюське пашпортом * ?
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Беривыше торчёк Зеленский тоже имеет паспорт с курицей мутантом!
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Переговоры и решения - разные вещи. Переговоры про вступление Турции в ЕС активно ведутся уже лет 20, а то и больше. Но решения нет. И вряд ли будет в ближайшие годы. Это так, к примеру. При желании можно и другие примеры найти. Зеленский - повод для Европы соскочить от ответственности. И повод довольно уважительный.
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а почему же ты, куляйбо, взвыл, если знало о таких переговорах и ничего не сделало... разве это посол? это кусок дерьма, ничего не умеющий делать... за преступную халатность - в тюрьму...
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За этот бардак барыжное шобло под суд и все деньги выплаченные им зарплатой вернуть в казну до копейки...подонки все знали и пустили все на самотек будьте прокляты!
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Шаурма из поросёнка более калорийная,более сочная,более подрумяненная.Нужно Зеле скинуть рецептик. ПЕС готовь помочь продуктом.
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