 Переговори щодо повернення Росії в ПАРЄ активно велися ще на початку 2019 року, - Кулеба

Про це розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота українському МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому, що закінчувався кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.

Кулеба сказав: "Просто так співпало, що в ніч із 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 червня спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків у ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так".

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Нагадуємо, на брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення ПАРЄ для нього не стало несподіванкою, бо коли він розмовляв із Меркель, то рішення про повернення РФ у ПАРЄ "вже було ухвалено".

Раніше Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і ноту у відповідь, яку відправило українське МЗС.

25 травня 2019 року Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити захоплених моряків. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявило у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".

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