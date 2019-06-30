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Все про:звільнення (563) Клімкін (1452) Гопко (67) Пристайко (89)

 Комітет ВР у закордонних справах розгляне звільнення голови МЗС Клімкіна 1 липня

Комітет Верховної Ради України у закордонних справах розгляне питання про звільнення голови Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна 1 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила глава комітету, депутат Ганна Гопко.

За її словами, комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС України. Крім того, депутати обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.

11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.

Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

31 травня Клімкін звернувся до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

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Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134856
 
 
 Топ коментарі
 
Единственный нормальный человек , который думает головой , а не жопой клоуна . Паша , спасибо !
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Не терпится слить страну "братушкам"?
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Если б не Климкин русня уже б бегала с бумагой где Украина признает что "Крым-росия".Климкин последний шлагбаум для путинского реванша...
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Единственный нормальный человек , который думает головой , а не жопой клоуна . Паша , спасибо !
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За безВиз с фашистской рассосией .Спасибо Паша от всей нашей ваты
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Он оно че)) Так слуга урода хотчет ввести визы для козлостана.
И климкин мешет. Серьйозно? Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля - Цензор.НЕТ 1023
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Envoy - Паша был против виз с рашей и прекращения с нею сообщения...

Паша коллаборант ...., но сейчас на фоне команды Зе-сопли, Паша конечно смотрится мощным державником и украинским националистом.... Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля - Цензор.НЕТ 8026
Вот такой вот парадокс...
Все познается в сравнении...
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Спасибо Министру иностранных дел Украины!

Позор Зелёной Шмаркле !
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Envoy - если я скажу ему спасибо, то плюну в лицо нормальным, сильным дипломатам патриотам..

Таким как Огрызко к примеру....
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А посла в ООН Сергеева кто уволил в угоду Путину ?
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Он тебя спас из плена?Или бухали вместе и он за тебя расплатился?Хотя о чем это я.Такие как он и его хозяйка Порошенко,не особо тратят свои финанасы на всякую шалупонь типа тебя.Они наоборот,тратят твои деньги,а своё берегут,привычка знаетели.А не желаешь на военном катерке под мостом керченским покататся с пропуском от Пети?И когда тебя таки не убьют,как рассчитывал Петя,а просто возьмут в плен и вывезут в мАскву в ФСБэшные застенки,и ты там посидишь несколько годков,шоб твоим освобождением Климкин занялся?
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Конфликт между президентом и порошезрадой продолжается
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Тіло президента бореться з організмом президента.
Народжений колупатися в олів"є може сісти в крісло президента, за допомогою зебілів, але президентом ніколи не стане. Як янук.
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Слышь,а тело жырного диабетика жидовско-малдавской национальности Пети Порошенко голубых кровей шоли?Дык хрен там!Такая же херня малдавская жравшая оливье,как и остальные.Обычный жлоб,сын жлоба,муж жлобовки и детки такие же.Жлобье дорвавшееся до власти,а ещё и убийца родного брата!
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Это чё за поток мыслей без сознания ? Тебе космос не шепчет что зеленский убил своего брата голоборотько и занял его место Президента ?
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Бггг) даже на фоне звиздижа зебильного Петя только поднимается над недоразвитым зебобой -и ничего, зебобики, вы с этим поделать не можете)))
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А ну ка,ты там часом не видишь из под какого из пробитых днищ по счёту твой Петя поднимается?А шо?Паразиты,типа глисты,летать умеют?Поднимается оно ха-ха-ха-ха...Столько насрало под себя,что горочка говна с Эверест образовалась под жирной Петиноф сракой!!!😁😄😆😅😂🤣
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Да Парашенко такое же дерьмо воровское, окружившее себя отбросами ворами и сепарами. А самый большую пакость оно сделало ето задавило революцию и патриотов и привело рыгов к власти. Все что сейчас творится ето сделал Парашенко притом нарошно.Я уже давно говорил что Парашенко ето очень хитрая и коварная мразь, на фоне которой Януковощ и остальные как беспомощные наивные котята. Оно делает пакости не открыто а создает условия благодаря которым черные силы вылазят на верх а Парашенко как бы непричем к всему етому и всегда какая бы власть не пришла он всегда найдет себе теплое местечко для своих черных дел. .
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Все без исключения с рассейским гражданством и недвижимость по рашке и в Крыму.А нам про патриотизм в уши срёт!Дебилов с западенских застращал,что если он уйдёт,то безвиз отменят.Они на радостях за него и голосуют.Ничего скоро и там пиндить начнут.А Шарий приближается... Ха-ха-ха-ха...Ух как его Шарием и шариками забодали,класс!!!Смотрю все видео без исключени.********** редкой масти клоун.Это надо видеть и смаковать,как его рвёт на части из-за шариков ха-ха-ха-ха...
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Конфликт с Клоуном-истериком ?

Никакого конфликта нет, есть "послали куда подальше" 💉😀
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Раз конфликта нету,то и климкина с парашенка нету
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Бідненький презЕ, не дав поганий порошезрадний Клімкін українські інтереси похрінить. Стільки справ зробив би Вовочка одночасно. І моряків покарав би за виконання "злочинного" наказу Пороха, і катери подарував би москалям, і крим визнав би москальським, і харконув би в морду Міжнародному Трибуналу, за визнання РОСІЇ ВИННОЮ в затриманні українських моряків. І піар для Вовочок був би, а так... Цей Клімкін всі плани зруйнував. ПрАтівний
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Не Освобождение моряков будет на совести климкина
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Освобождение? Покарання за злочин, якого не було? Рішення Міжнародного Трибуналу. Хлопців, на Батьківщині, повинні були судити по закону ВОРОЖОЇ держави і посадити до в"язниці. Це ви називаєте визволенням? Ще й супутні втрати для держави. То інтерси якої держави відстоює презЕ?
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Так их и не освободили бы. Просто они сидели бы в украинской тюрьме, а так они невиновны по мнению всего мира.
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Али! -- Крым ваш! ...по идее, но никому, кроме вас ненужен. А я с удовольствием -- в Татарский Крым! *)
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Вы давно слили страну рашке,просто вы об этом не знаете
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Хватит что? Хватит не давать недонаполеону шаурмянскому кемску волость Крым кацапским признавать?
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Если б не Климкин русня уже б бегала с бумагой где Украина признает что "Крым-росия".Климкин последний шлагбаум для путинского реванша...
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К сведению ,агенты кремля не уходили из Украины и были и есть во всех звеньях цепи власти
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Есть "агенты", а есть полезные идиоты. Я пока не понял из каких буратина
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Как говаривал один мой знакомый,херово быть бестолковым и не видеть очевидные вещи
Сдача крыма,донбасса,снижение уровня жизни,лжепатриотизм,договорняки между олигархатом ,лже борьба с коррупцией и многое другое унижающее достоинства украинцев
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***Сдача крыма,донбасса,снижение уровня жизни,лжепатриотизм,договорняки между олигархатом ,лже борьба с коррупцией***
-------
єто прям буквальная опись того что сейчас происходит.
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При Порохе сидели под плинтусом, а при Шмаркле повылазили
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Потому что парашенко по подобию ***** подмял под себя всех и вся
Благо народ прозрел раньше ,чем на раше и сменил президента
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ЗЕбилы не Народ, а "охлос" - от охламоны 😂
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Если ты считаешь себя охламонкой ,я не против(((
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Можете розглядати що завгодно.. Але рівно через три тижні цій ВР буде винесено вирок народом України.. Не з народом буля всі п'ять років своїх повноважень ця ВР.. Петя - це не народ України і не Україна.. Сподіваюсь , в новообраній Раді не буде петі, медведчука=бойко-рабіновіча та вілкула-гєпи-труханова - вони для мене - однаковісіньке зло для України..
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Чим "слуга уроду" відрізняється від мертвечука?. По пунктам
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Леонід, згідно соцопитувань, мертвечуки набирають більше 10%..... то як їх не буде?
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К сожалению, народ Украины не только 10 процентов откровенной ваты, но и 75 латентной , к которой относишься и ты, Леонид.
Мертвечук твой классовый родственник.
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Ще раз скажіть "дякую" петі, за його тепличні умови для медведчука протягом всієї петіної каденції.. Скажіть "дякую" петі за штепу та єфремова, котрі так і не почули вироку українського, потужно реформованого петьою , суду.. Не забувайте говорити "дякую" петі..
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петі вже не має... тепер, за все те ж саме, будемо дякувати зеленій шмарклі.... те, що цей йолоп наробить чорних справ, - без сумніву
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Слід розрізняти заперечне слово немає (його можна замінити формою нема), у якому не пишеться разом, і дієслово не має (він не має), з яким частка не пишеться окремо.
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Самый худший из министров за все существование...его судить за измену родине нужно.
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Как тебя Вася от Климкина вспучило! 💨
Шаурма несвежая попалась? 😀
К пане Уляне на уколы в голову быстренько !💉🤕
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Вася, для тебя, ЗЕбила, медицинские процедуры в картинках расписаны!
Леси голову, Вася ! 😀💉🤕😕💨
Бай !🤗
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Був Огризко, Дещиця, а Порошенко затягнув Клімкіна і тепер кацап'є рило в Європі.
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Порошенко разогнал весь дипломатический корпус, который был до него. Он уволил посла ООН Сергеева, по просьбе Путина, потому, что на его фоне Чуркин там выглядел очень глупо. А Климкин-учитель математики, которого поставили смотрящим за МИДом, как инженера-машиностроителя Гонтареву поставил он смотрящей за банками, а авторитета Нарика- смотрящим за Томосом.
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Зря конечно ЗЕ ето делает. Ой, зря. Наверное единственный человек который в сегодняшней власти знает как разговаривать с кремлевской мразью.
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Климкин поломал Клоуну договорную пиар-схему с моряками
Поэтому то он так заистерил.
Украина его не интересует
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увольте Климкина немедленно - он мешает крысе шаурму жрать...
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Кремль дуже роздратований діями Клімкіна - Зеленський "провалив" завдання!
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Судя по тому что ЗЕ увольняет Климкина за то что тот не дал ЗЕ подписать миролюбную угоду за возвращение моряков то боюсь что Пристайко продажная крыса которая пристанет на любые условия Ху*ла ради кратковременного пиара Зеленского. Нельзя менять 40 миллионов украинцев и Украину на 24 моряка.
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Не надо тупить, подача на увольнение была еще недели 2 назад, и сам Климкин этого хотел.
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Если Зеленский собирается обменять 24 моряка на крым, то походу остальных пленных которых у Ху*ла еще несколько сотен придется менять на Киев. Комитет ВР по иностранным делам рассмотрит увольнение главы МИД Климкина 1 июля - Цензор.НЕТ 5038
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С крымом можно было попрощааться в 2014 году
Никакая тварь не отдаст Украине назад
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Географически Крым - часть Украины.
О его будущем делай выводы сам 😀
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Мадам учите историю
Кенигсберг вам в помощь
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Продолжайте лечить гланды через анус ! 😂
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Я в советах психически больной женщины не нуждаюсь
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Так то оно так. Но есть вариант не признавать крым росийским до конца и сделать так чтобы окупированный крым висел мертвым телом на шее у кремля и постоянно тянул Федорашку на дно и у Рашки не будет сил вылезти из той ямы где она сейчас и собраться для дальнейшего наступления и предстоящих войн. После крыма нидлякого не секрет что ********* пойдет пробивать коридор на приднестровье через Одессу и через Мариуполь сухопутный коридор на крым. А там и до Киева не далеко. Как говорил Жириновские, а он известный язык Ху*ла, если оттяпать у Украины все левобережье то Киеву придется только вернуться в состав росии или быть раздербаненой на части другими странами.
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Учитывая ,что крым для раши это плацдарм для наступления и отражения атаки то фиг она отдаст крым с ядерными боеголовками
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США никогда не признают Крым российским и не отменят санкции.
Пусть этот полуостровной камень висит на шее Раши пожизненно 😀
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Маадам от этого крым не станет украинским
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Нужно было защищать крым ,а не сдавать мирно оккупанту
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Климкин - последний из могикан....
дальше воши.
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Ага. Пусть звиздует в свой Курск к остальным могиканам.
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Климкину Respect! А Зё пусть лучше делает то что у него лучше всего получается - играет хреном на рояле... )))
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Павлу Клімкіну подяка за відданість і службу Україні!
Один із найрозумніших міністрів!
Подивимось кого Зелебенський вибере в міністри, якогось сантехніка із кварталу!
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йому ще треба Клімкіна звільнити - у нас парламентсько-президентська республіка - система стримувань і противаг присутня і тому Зеленському ще треба переконати виборців і парламент, що він і його команда спроможна здійснювати ефективні і розумні дії. Переконає - нехай звільняє і призначає "свого" міністра.
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Через три тижні навіть переконувати не треба буде
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А зачем им Климкин???.... Он на своем месте...у вас мало проблем?
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Наверное не Климкин..., а не компетентность команды Зеленского и его гонор и, возможно, самоуверенность и нарциссизм, который называют болезнью 21-го века. Корона бы не упала если бы Зеленский однажды отбросил комплексы и всякие личные и навеянные окружением ... внушения и позвонил Климкину и сказал: "Нам необходимо встретиться и выслушать друг друга !" Как Вам удобно: я мог бы приехать к Вам...! Почему обязательно делать врагами людей, которые этого не хотят!? Ради Украины!
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Мы помним бурную реакцию Президента на ноту МЗС по "керченских моряках"... Тогда Климкин, МЗС спас Украину от попадания в ловушку, расставленную Путиным, после которой морякам "век свободы не видать?.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет ВР у закордонних справах розгляне звільнення голови МЗС Клімкіна 1 липня
 
 
 
 
 
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