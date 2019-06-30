 Комітет ВР у закордонних справах розгляне звільнення голови МЗС Клімкіна 1 липня

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила глава комітету, депутат Ганна Гопко.
За її словами, комітет також розгляне призначення Вадима Пристайка на посаду глави МЗС України. Крім того, депутати обговорять ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи.
11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.
Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.
Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.
31 травня Клімкін звернувся до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.
Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.
И климкин мешет. Серьйозно?
Паша коллаборант ...., но сейчас на фоне команды Зе-сопли, Паша конечно смотрится мощным державником и украинским националистом....
Вот такой вот парадокс...
Все познается в сравнении...
Позор Зелёной Шмаркле !
Таким как Огрызко к примеру....
Народжений колупатися в олів"є може сісти в крісло президента, за допомогою зебілів, але президентом ніколи не стане. Як янук.
Никакого конфликта нет, есть "послали куда подальше" 💉😀
кемску волостьКрым кацапским признавать?
Сдача крыма,донбасса,снижение уровня жизни,лжепатриотизм,договорняки между олигархатом ,лже борьба с коррупцией и многое другое унижающее достоинства украинцев
-------
єто прям буквальная опись того что сейчас происходит.
Благо народ прозрел раньше ,чем на раше и сменил президента
Мертвечук твой классовый родственник.
Шаурма несвежая попалась? 😀
К пане Уляне на уколы в голову быстренько !💉🤕
Леси голову, Вася ! 😀💉🤕😕💨
Бай !🤗
Поэтому то он так заистерил.
Украина его не интересует
Никакая тварь не отдаст Украине назад
О его будущем делай выводы сам 😀
Кенигсберг вам в помощь
Пусть этот полуостровной камень висит на шее Раши пожизненно 😀
дальше воши.
Один із найрозумніших міністрів!
Подивимось кого Зелебенський вибере в міністри, якогось сантехніка із кварталу!