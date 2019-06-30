 Український боксер Хижняк виборов золото Європейських ігор-2019

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє Національний олімпійський комітет.
У фінальному поєдинку вагової категорії до 75 кг Хижняк впевнено переміг італійця Сальваторе Кавалларо - 5:0.
Зазначимо, наразі в активі "синьо-жовтих" 12 золотих, 15 срібних, 15 бронзових медалей і третє місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор-2019.
спортивные удачи - вдохновляют!
удачи и побед Украине на международных аренах
(и не только бы спортивных...но то такэ)
Школа боксу України найкраща!
Средний вес (до 75 кг)
1. Александр Хижняк (Украина)
2. Сальваторе Кавальяро (Италия)
3. Андрей Чемез (Словакия)
3. Майкл Невин (Ирландия)
Супертяжёлый вес (свыше 91 кг)
1. Виктор Выхрист (Украина)
2. Мурад Алиев (Франция)
3. Марко Милун (Хорватия)
3. Нелви Тиафак (Германия)