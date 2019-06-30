 Український боксер Хижняк виборов золото Європейських ігор-2019

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє Національний олімпійський комітет.

У фінальному поєдинку вагової категорії до 75 кг Хижняк впевнено переміг італійця Сальваторе Кавалларо - 5:0.

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Зазначимо, наразі в активі "синьо-жовтих" 12 золотих, 15 срібних, 15 бронзових медалей і третє місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор-2019.