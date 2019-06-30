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Все про:бокс (89) перемога (290) Хижняк Олександр (1)

 Український боксер Хижняк виборов золото Європейських ігор-2019

Чемпіон світу і Європи з боксу українець Олександр Хижняк виборов золоту медаль у дев'ятий заключний день II Європейських ігор в Мінську (Білорусь).

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє Національний олімпійський комітет.

У фінальному поєдинку вагової категорії до 75 кг Хижняк впевнено переміг італійця Сальваторе Кавалларо - 5:0.

Український боксер Хижняк виборов золото Європейських ігор-2019 01

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Зазначимо, наразі в активі "синьо-жовтих" 12 золотих, 15 срібних, 15 бронзових медалей і третє місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор-2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134855
 
   
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А перед этим, перед финалом он шибко отметелил ещё и казламордого кацапа !!!
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молодец! отлично, Александр!!!
спортивные удачи - вдохновляют!
удачи и побед Украине на международных аренах
(и не только бы спортивных...но то такэ)
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Шо то я бачу після допінгових скандалів і обіцянок кинути цю справу, спортсмени паРаші перестали різко відрами гребти золоті медалі майже у всiх видiв спорту
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У боксі Україна перемогла в командному заліку і в цих, на мою думку найперспективніших вагових категоріях / чоловіки:

Средний вес (до 75 кг)

1. Александр Хижняк (Украина)
2. Сальваторе Кавальяро (Италия)
3. Андрей Чемез (Словакия)
3. Майкл Невин (Ирландия)

Супертяжёлый вес (свыше 91 кг)

1. Виктор Выхрист (Украина)
2. Мурад Алиев (Франция)
3. Марко Милун (Хорватия)
3. Нелви Тиафак (Германия)
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