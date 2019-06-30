 Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Свідки події повідомили, що в закладі стався конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєдналися його друзі і словесна суперечка переросла в бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, і вистрілив в опонента. Потерпілий зазнав поранення ноги. Йому викликали швидку.
Тим часом компанія "стрілка" зникла з місця події на автомобілі. Оперативний черговий увів спеціальний поліцейський план для затримання зловмисників. Вже через годину на вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому була компанія чоловіків і дві дівчини.
У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а під час поверхневого огляду у дівчат виявили пакунок із таблетками білого кольору. Всі заборонені предмети направили на експертизу.
Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились четверо громадян іншої держави. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
А от дійсно цікаво...
1. Замість розп'яття та воскресіння - чи було б маринування з подальшим чудесним поверненням у свіжий вигляд?
2. Що було б символом християнства - діжка чи трилітрова банка?
3. Апостол Фома Маловірний був би Фома Малосольний?
4. Маринувати огірки - це богоугодна справа чи радикальний сатанізм?
5. Якщо богоугодна - то чи було б причастя у вигляді огірка та розсолу? (в певних ситуаціях вранці - те, що треба...)
Андрей Лазарчук. МУМИЯ
"Мумия" Лазарчука - короткий, оставляюющий ощущение удара под вздох, рассказ. Мир, который практически копия нашего, чуть более насыщенный магией, разве что (на первый взгляд - суевериями). Совок конца восьмидесятых, каким мы его помним. Детям в школе объявляют, что завтра вместо занятий они пойдут в театр. Когда мальчик Руська говорит об этом перед сном маме, она впадает в тихую панику: почему не сказал заранее, договорилась бы со знакомым врачом о справке на этот день. Утром на мальчишку надет колючий свитер-самовяз со ввязанным, сплетенным косичкой волосом, а для отвода глаз на шею - веревочка с семью хитрыми узелками: станут отбирать - отдай и скажи на дороге нашел, напутствует мама. Вместо театра детей везут в Кремль. Царь-пушка, царь-колокол, грановитая палата, встреча с Ильичом (да, он живой тут, шепотом дети пересказывают страшилку о том, как после смерти вождя пришел колдун, похожий на кошачьего бога и предложил скорбящим соратникам оживить. Но говорить об этом вслух смертельно опасно). Перед визитом к вождю детей просят сдать магические предметы и обереги, кучка набирается изрядная, журят классную руководительницу за суеверия в отдельно взятом коллективе. Руська веревочку не сдает и при контрольном осмотре, который производят горбун с маленькой сморщенной обезьянкой на плече, переживает приступ панической атаки. Однако, отобранная веревочка выполнила свою задачу - отвести глаза проверяющих от подлинного материнского оберега. Дети входят к Ленину в кабинет, он говорит с ними, хитро улыбаясь, угощает конфетами, после чего их ведут обедать (за счет заведения). Кого-то несут, ослабели как-то все. Руська слышит краем уха: покушал, сердешный, вон от сарделек одни шкурки остались. Потом всем дают освобождение от учебы еще на день, Руська болеет, но выздоравливает, его подруга возвращается только через неделю, а друг, которому не повезло попасть в благословенное место дважды за год (переведен из другой школы) не возвращается никогда.
...реформаторские действия некоторых астрономов выглядят робкими по сравнению с проектами полной «реконструкции» созвездий, предложенными церковниками в XVII в. По одному из таких проектов «нечестивые языческие» созвездия должны быть заменены христианскими. Например, созвездие Овна превращается в созвездии апостола Петра, созвездие Рыб - в созвездие апостола Матфея и т. д. Мало того, незадачливый автор проекта идет дальше. Солнце он предлагает называть Иисусом Христом, а Луну - девой Марией. Соответственные имена получают и планеты, например, Венера превращается в Иоанна Крестителя!
Астрономы, разумеется, категорически отказались от такой реформы. Ее нелепость была замечена и наиболее мыслящими из церковников. Ведь если ввести новые названия для небесных светил, пришлось бы иногда произносить не просто нелепые, а даже «***********» фразы, как, например, «Иисус Христос закатился за горизонт» или «произошло затмение Христа девой Марией»!
Добре, що додумалися відхилити такий проект. Бо про "затемнення Христа" - то ще таке... А от із ******** рівнем астрономії такі богохульства були б... Особливо із газовими процесами у космосі - були б суцільні релігійні метеоризми
От же ж багаті лобуряки з нафтобаксів як бісяться!
(рябчика не поділили...чи ананас?)
ЦН - ресурс Турчинова, Турчинов - союзник Порошенка, поэтому ЦН - максимально улеслывый до Мародера Порошенка.
-- ещё не поздно, ещё не рано -- не ухожу я, из ресторана...*)
Золотые Ворота, на Львовской ... -- ...конец 80хх. - середина 90хх. Киев! -- там у нас так гуло, аж до сих пор дрожит! *)
Наверное патриоты из батальона Дудаева?
"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Источник: https://censor.net.ua/n3134854"
В салоне, похожую на иномарку, полицейские, похожие на полицейских, нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у людей, похожих на девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета, похожие на лекарственные средства, но сильно смахивающие на наркотические средства. 😃😃😁
а те... иностранцы))) которые угомонили наема... они как...сидят уже?)))
Я б за вас проголосував.
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