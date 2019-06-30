 Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Свідки події повідомили, що в закладі стався конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєдналися його друзі і словесна суперечка переросла в бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, і вистрілив в опонента. Потерпілий зазнав поранення ноги. Йому викликали швидку.

Тим часом компанія "стрілка" зникла з місця події на автомобілі. Оперативний черговий увів спеціальний поліцейський план для затримання зловмисників. Вже через годину на вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому була компанія чоловіків і дві дівчини.

Читайте також: Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві

У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а під час поверхневого огляду у дівчат виявили пакунок із таблетками білого кольору. Всі заборонені предмети направили на експертизу.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились четверо громадян іншої держави. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дивіться також: Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва. ВIДЕО

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.