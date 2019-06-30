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Все про:бійка (448) Київ (6225) Нацполіція (7766) стрілянина (1007)

 Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція. ФОТО

У Києві в кафе, розташованому на вулиці Автозаводській, унаслідок конфлікту між компаніями відпочивальників один з учасників інциденту зазнав вогнепального поранення ноги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція 01

Свідки події повідомили, що в закладі стався конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєдналися його друзі і словесна суперечка переросла в бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, і вистрілив в опонента. Потерпілий зазнав поранення ноги.  Йому викликали швидку.

Тим часом компанія "стрілка" зникла з місця події на автомобілі. Оперативний черговий увів спеціальний поліцейський план для затримання зловмисників. Вже через годину на вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому була компанія чоловіків і дві дівчини.

Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція 02

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У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а під час поверхневого огляду у дівчат виявили пакунок із таблетками білого кольору. Всі заборонені предмети направили на експертизу.

Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція 03

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились четверо громадян іншої держави. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134854
 
 
 Топ коментарі
 
"Іностранці" ??? Та то ж хачикі !
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судя по пикселям - горячие афрокавказские посоны )
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судя по пикселям - горячие афрокавказские посоны )
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))ви дуже близьки до істини. Египет та сліди Нахов якраз про афрокавказьких посонів
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))) та ну нах!!!! ну знал, шо украинский борщ, бурячиху, полтавськи галушкы,......, даже русскую водку, боярышник, французкий коньяк и шотландский виски армяне изобрели. но шоб и фараон! чесно, не знал )
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Азеры, драка была в ресторане "Каспий". Зверьки Наташ не поделили.
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Та хрін його знає... може, то духовні особи з Ватікану посварилися через тонкощі трактування манускриптів св. Франциска Ассизького (1181-1226) в контексті середньовічного теоцентризму
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)))))))))))))))) а может и схоластики, разошлись в числе чертей, нащитанных сидящими на конце иглы шприца.
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До речі, одна з РЕАЛЬНИХ тем середньовічних схоластичних диспутів - "що було б, якби Христос прийшов на землю у вигляді огірка?"
А от дійсно цікаво...
1. Замість розп'яття та воскресіння - чи було б маринування з подальшим чудесним поверненням у свіжий вигляд?
2. Що було б символом християнства - діжка чи трилітрова банка?
3. Апостол Фома Маловірний був би Фома Малосольний?
4. Маринувати огірки - це богоугодна справа чи радикальний сатанізм?
5. Якщо богоугодна - то чи було б причастя у вигляді огірка та розсолу? (в певних ситуаціях вранці - те, що треба...)
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))) почти этим путём пошли комми, замариновав ленина, он то ведь не сушоный, а дальше по алгоритму не пошли. а с воскрешением они вааще тупо лохонулись. надо было втихаря прикопать ноччю под стеной и поутру сказать, шо тоже воскрес и тю-тю)) бох то должен быть вечно живым. а тут те на, любой желающий может пойти и удостовериться, шо таки та и мёртвый!!!. потому и коммунизм, как религия всегда обречена. сколько б не меняли крестики на партбилеты, проповеди на партсобрания, декалог на моральный кодекс строителя коммунизма, попов на парторгов, иконы на пультреты, ....... труп комбожка может каждый желающий увидеть))) их религия мертва.
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Коротеньке оповідання в тему:
Андрей Лазарчук. МУМИЯ

"Мумия" Лазарчука - короткий, оставляюющий ощущение удара под вздох, рассказ. Мир, который практически копия нашего, чуть более насыщенный магией, разве что (на первый взгляд - суевериями). Совок конца восьмидесятых, каким мы его помним. Детям в школе объявляют, что завтра вместо занятий они пойдут в театр. Когда мальчик Руська говорит об этом перед сном маме, она впадает в тихую панику: почему не сказал заранее, договорилась бы со знакомым врачом о справке на этот день. Утром на мальчишку надет колючий свитер-самовяз со ввязанным, сплетенным косичкой волосом, а для отвода глаз на шею - веревочка с семью хитрыми узелками: станут отбирать - отдай и скажи на дороге нашел, напутствует мама. Вместо театра детей везут в Кремль. Царь-пушка, царь-колокол, грановитая палата, встреча с Ильичом (да, он живой тут, шепотом дети пересказывают страшилку о том, как после смерти вождя пришел колдун, похожий на кошачьего бога и предложил скорбящим соратникам оживить. Но говорить об этом вслух смертельно опасно). Перед визитом к вождю детей просят сдать магические предметы и обереги, кучка набирается изрядная, журят классную руководительницу за суеверия в отдельно взятом коллективе. Руська веревочку не сдает и при контрольном осмотре, который производят горбун с маленькой сморщенной обезьянкой на плече, переживает приступ панической атаки. Однако, отобранная веревочка выполнила свою задачу - отвести глаза проверяющих от подлинного материнского оберега. Дети входят к Ленину в кабинет, он говорит с ними, хитро улыбаясь, угощает конфетами, после чего их ведут обедать (за счет заведения). Кого-то несут, ослабели как-то все. Руська слышит краем уха: покушал, сердешный, вон от сарделек одни шкурки остались. Потом всем дают освобождение от учебы еще на день, Руська болеет, но выздоравливает, его подруга возвращается только через неделю, а друг, которому не повезло попасть в благословенное место дважды за год (переведен из другой школы) не возвращается никогда.
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))))))) оце ще згадав:

...реформаторские действия некоторых астрономов выглядят робкими по сравнению с проектами полной «реконструкции» созвездий, предложенными церковниками в XVII в. По одному из таких проектов «нечестивые языческие» созвездия должны быть заменены христианскими. Например, созвездие Овна превращается в созвездии апостола Петра, созвездие Рыб - в созвездие апостола Матфея и т. д. Мало того, незадачливый автор проекта идет дальше. Солнце он предлагает называть Иисусом Христом, а Луну - девой Марией. Соответственные имена получают и планеты, например, Венера превращается в Иоанна Крестителя!
Астрономы, разумеется, категорически отказались от такой реформы. Ее нелепость была замечена и наиболее мыслящими из церковников. Ведь если ввести новые названия для небесных светил, пришлось бы иногда произносить не просто нелепые, а даже «***********» фразы, как, например, «Иисус Христос закатился за горизонт» или «произошло затмение Христа девой Марией»!

Добре, що додумалися відхилити такий проект. Бо про "затемнення Христа" - то ще таке... А от із ******** рівнем астрономії такі богохульства були б... Особливо із газовими процесами у космосі - були б суцільні релігійні метеоризми
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это я пропустил(( но то шо бог-солнце, то идея есчо от египтян & K° тодашнего мира. дальше, по мну, с алхимиками перекликается, солнце, чорное солнце, луна, золото, серебро, источники с четырмя краниками,.......
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ну и... а кацапье вонючее разве не иностранцы или иноЗасранцы
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ну а хачики это не иносранцы ? это не кацапы ? или кацапы это жители нижнего тагила , а всё остальное это греки ? прелестей рускага мира никто у нас не отменял ...
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це типові представники руху нових сил Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9173 постріляли в одному кафе і з новою силою рушили до наступного Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9173
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Та ні, то саудівські принци з дубайськими шейхами посварилися.
От же ж багаті лобуряки з нафтобаксів як бісяться!
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от буржуї кляті...
(рябчика не поділили...чи ананас?)
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вонючие азеры,которые постоянно у "гулливера" трутся
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Навіщо так подавати новини, не вказавши громадянство?
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Чтобы избежать обвинения в "разжигании межнациональной розни". Укажи вам страну и национальность этих "детей гор" - вмиг "разжигать" начнете, а Бутусову потом штраф плати, а он еще за "Нарика" по петиному суду не все выплатил.
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Ну тоді який сенс в таких новинах - "Дехто декому прострілив ногу"? Нафіга їх взагалі публікувати?
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Нужно поддерживать градус "желтизны", до "СПИД-инфо", еще, канеш, далековато, но вот с "Московским Комсомольцем" такая статья уже соперничать может. А там, глядишь, и рекламодатели толпою навалятся, вслед за такими то тиражами/просмотрами...
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тоже сумніваюсь - то лі дрєль, то лі шуруповьорт
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за бабки Бутусова не переживай ,он на одной рекламе что висит на сайте поднимает не хило Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8723
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Если бы Бутус-бек "не хило подымал на рекламе", то вел бы гораздо более независимую "редакционную политику", а не был филиалом порохоботского сервиса "минстець-лайт".
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Тут жалуются что он "порохолюб", а в Антиколорадоса - что зеленый на всю голову. Ну и кому верить то?
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Самый простой маркер, "чьи интересы обслуживает ЦН" - это фотожабы, советую заглянуть также на СФ (Совет Форумчан), и просто подсчитать, количество принимаемых скарг от порохоботов, и их оппонентов, и тогда все вопросы отпадут, "как яйца от продналога".
ЦН - ресурс Турчинова, Турчинов - союзник Порошенка, поэтому ЦН - максимально улеслывый до Мародера Порошенка.
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Тебе с Ольгино не видно что сайт с момента основания принадлежит реально пастору.
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это сайт был и есть парафия кроликов,даже вернее в лице пастора ,попробуй каку на него напиши или на Таньку а ля Пашинскую жабу вставь ------ 5 минут не продержатся Іноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3831
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Рухновосиловцы из страны хачапури, форточников и барсеточников...
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ДЫк какого государства?Или чтоб этих граждан можно было отмазать за бабки их национальность лучше не упоминать на данном сайте?Какие вы толерантно настроенные к чужакам...А своих то не очень бережом...
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Прямо интрига！ кто же эти иностранцы？😀
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у особы, похожей на девушку, обнаружили пакет с предметами, похожими на таблетки белого цвета
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про "особу, похожую на девушку", ***** - сильно.
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щас проводят экспертизу. может то даже "особа похожая на женчину" окажется )))
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родичі міністра мабуть з дерев позлазили в гості до українців
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Форт 12р, страшна зброя) і стріляли за всіма правилами- не у тулуб, а по ногам
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Нах.. домой ! В Украине живут ЛЮДИ , а не животные .
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З поверненням Батоно Сулугуні повертаються і його "інструктора". Більше трешу вазеліни, Авакян паджігай (С)
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Из предмета, похожего на пистолет, выстрелил в человека, отдаленно напоминающего оппонента. Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой, ранен 1 человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1416
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Пресс-служба РНС: в связи с регистрацией на выборы в партии батоно Михо состоялась дискуссия по поводу распределения мест в депутатском списке.
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Иностранцы устроили в киевском кафе драку со стрельбой

-- ещё не поздно, ещё не рано -- не ухожу я, из ресторана...*)
Золотые Ворота, на Львовской ... -- ...конец 80хх. - середина 90хх. Киев! -- там у нас так гуло, аж до сих пор дрожит! *)
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шо ты там коктейли трехслойные сладкие пил? и шо там гуло?
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-- а ты там был? -- в 1989 году, хотя бы? -- вот и поговорили...*)
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Если это азербайджанцы (ресторан называется Каспий) - всех, вместе с хозяином заведения (наверняка знает этих землячков) - выслать в айзерботию!!! ибо не куй шастать идите за карабах воевать уроды! позволю себе напомнить, что айзера первые голосовали за возвращение рашки в П А С Е.... а вы их в черную волосатую ж.пу целовать собрались!
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а при внутреннем осмотре что у девушек обнаружили?
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а чо шлюх котопые с кавказцами катались не сфоткали, я бы хоть знал от кого можно сифон со спидом заработать!!!!
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Опять кавказцы украинцев на бутылку сажают и шпилят местных Оксанок.
Наверное патриоты из батальона Дудаева?
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Какие хачики???? Это уже называется "РУХ НОВЫХ СИЛ!". Будьте толерантными и ждите в гости.
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У особы, едва похожей на девушку,обнаружили похожий на пакет предмет..В том похожем на пакет предмете лежал(похоже) ...Похоже мы запутались ))
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Эх, этот журналистский этикет.. 😁

"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Источник: https://censor.net.ua/n3134854"

В салоне, похожую на иномарку, полицейские, похожие на полицейских, нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у людей, похожих на девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета, похожие на лекарственные средства, но сильно смахивающие на наркотические средства. 😃😃😁
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ой...кстати...или не кстати))))
а те... иностранцы))) которые угомонили наема... они как...сидят уже?)))
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А может это кацапо - буряты обратно заблудились ? Шибко далече аленя ловили и прытко проскочили всю свою паРашу и оккупированную "лугандонию" .
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ЦН їх "А может это кацапо - буряты обратно заблудились ?" та мокшів не вважає іноземцями
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что то эти иносранцы прелестями рускага мира обмазаны .. похоже чёрные руские собратья ...
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В представлении людей живших при совке, иностранцы это воспитанные, хорошо одетые люди. А тут какие то засраные, вонючие торгаши с базара.
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В голове при слове иностранец сразу ассоциации с европейскими странами..и думаешь ну как так а оно азеры и ары .чечены и даги то же теперь иностранцы с 91 года.Надо сразу писать иностранцы кавказкой национальности
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Ми маємо захистити себе від навали кримінальних потвор з країн СНД та ввести візовий режим насамперед з *********** та всіма без винятку пострадянськими країнами.
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Ви не кандидат у депутати?
Я б за вас проголосував.
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Почему не названы национальности ********?
*************

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Цензор.НЕТНовиниПодіїІноземці влаштували в київському кафе бійку зі стріляниною, поранено 1 людину, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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