 Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет, у турнірі з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019 у ваговій категорії до 87 кг.
У фінальній сутичці за золото Беленюк поборов Іслама Аббасова з Азербайджану - 3:1.
"Спасибі всім українцям, які мене підтримували і бажали перемоги. II Європейські ігри - це дуже важливий старт для мене. Я віддався на всі 100% і дуже радий, що маю медаль вищого гатунку", - сказав спортсмен.
"Два попередні візити в Білорусь для мене закінчувалися поразками, а зараз мені вдалося поставити жирну, хорошу крапку наприкінці Європейських ігор. Вітаю всю Україну, всіх уболівальників і всіх, хто причетний до цього дійства - до прекрасних виступів української збірної", - додав Беленюк.
Зазначимо, наразі в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 40 нагород - 11 золотих, 14 срібних і 15 бронзових.
найгарніший наш чорнобривець, вітаємо!
(не хочу про політику!) тож - найщиріші побажання перемог на спортивній ниві !!!
Оппонент много голосов оттягивает от ПЕСа?
Вот интересно, у него папа или мама этнические украинцы...?
Спасибо...
Значит до него уже есть дело...
Вот один из вопросов - почему он черный в белой Украине?
Очень важно знать про политиков - что они едят и пьют, с кем спят, как отдыхают, кто были их родичи, соблюдают ли они личную гигиену, нет ли на них какого нибудь компромата, что они читают и смотрят, где они хранят деньги, какое у них здоровье, употребляют ли они наркотики, кому молятся... и еще 1000 вопросов...
Если он просто сидел бы под пальмой и не захотел бы быть публичной особой..., то его личная жизнь была бы только его делом...
Ферштейн?
Я вам бы порекомендовал вечерком прогуляться белым почти в любой стране Африки без охраны..., а в Израиле будучи не евреем занять какую нибудь топ.должность...
Не нужно быть страусом и делать вид что национальность и цвет кожи не имеет значения в современном Мире...
Имеет и огромное...
Овцам внушают что это не важно....
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Благодаря "реформам", брат,
Мы в наше время оно
Давно по уровню зарплат
На уровне Габона.
Но для волненья нет причин,
И в этом нет загадки, -
Ведь что главнее для мужчин? -
Чтоб был "Рошен" в порядке!
От всей души поздравляю Беленюка с победой! Но, за " слугу урода " он ещё пожалеет, что испортил свою репутацию таким легкомыслием.
так например и в Украине было при российской сраной ымперии и ссср когда украинцы уничтожались кацапами, уничтожали тех что лучшее их, умнее, талантливее, трудолюбивее
эти отбросы из грязи в князи, московиты, которые навсегда останутся грязью, себя приписали к Руси всегда стремились сделать из украинцев людей второго сорта, отсюда и "окраина" и История Киевский Руси- Украины присвоенная ими
Как в изгнанье, пошли
Своих сыновей на службу
Тёмным сынам земли;
На каторжную работу -
Нету ее лютей,-
Править тупой толпою
То дьяволов, то детей.
Твой жребий - Бремя Белых!
Терпеливо сноси
Угрозы и оскорбленья
И почестей не проси;
Будь терпелив и честен,
Не ленись по сто раз -
Чтоб разобрался каждый -
Свой повторять приказ.
Твой жребий - Бремя Белых!
Мир тяжелей войны:
Накорми голодных,
Мор выгони из страны;
Но, даже добившись цели,
Будь начеку всегда:
Изменит иль одурачит
Языческая орда.
Твой жребий - Бремя Белых!
Но это не трон, а труд:
Промасленная одежда,
И ломота, и зуд.
Дороги и причалы
Потомкам понастрой,
Жизнь положи на это -
И ляг в земле чужой.
Твой жребий - Бремя Белых!
Награда же из Наград -
Презренье родной державы
И злоба пасомых стад.
Ты (о, на каком ветрище!)
Светоч зажжешь Ума,
Чтоб выслушать: "Нам милее
Египетская тьма!"
Твой жребий - Бремя Белых!
Его уронить не смей!
Не смей болтовней о свободе
Скрыть слабость своих плечей!
Усталость не отговорка,
Ведь туземный народ
По сделанному тобою
Богов твоих познаёт.
Твой жребий - Бремя Белых!
Забудь, как ты решил
Добиться скорой славы,-
Тогда ты младенцем был.
В безжалостную пору,
В чреду глухих годин
Пора вступить мужчиной,
Предстать на суд мужчин!»
И пока он еще никак не показал себя в политическом плане
Кстати, не хочу вас расстраивать, но у вас пунктуационная шизофрения.
Нирасстраивайтесь, вас выличат, фсех вылечивают, даже Наполеонов. Главное, - это препарат подобрать правильный. Как там у вас с боярой дела? Дружите с напитком животворящим?
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Немає й бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слов'яни».
«Слов'яни! слов'яни!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаете
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка ,
І в слов'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слов'янського люду -
Всі знаєте. А своєї
Дасть бі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже,-
Отоді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люди.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляни убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли ,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
....»