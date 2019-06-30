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Все про:спорт (725) Беленюк Жан (5)

 Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв золоту медаль на Європейських іграх-2019 в Мінську (Білорусь), де сьогодні відбувається заключний, дев'ятий медальний день.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет, у турнірі з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019 у ваговій категорії до 87 кг.

У фінальній сутичці за золото Беленюк поборов Іслама Аббасова з Азербайджану - 3:1.

"Спасибі всім українцям, які мене підтримували і бажали перемоги. II Європейські ігри - це дуже важливий старт для мене. Я віддався на всі 100% і дуже радий, що маю медаль вищого гатунку", - сказав спортсмен.

"Два попередні візити в Білорусь для мене закінчувалися поразками, а зараз мені вдалося поставити жирну, хорошу крапку наприкінці Європейських ігор. Вітаю всю Україну, всіх уболівальників і всіх, хто причетний до цього дійства - до прекрасних виступів української збірної", - додав Беленюк.

Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор 01

Зазначимо, наразі в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 40 нагород - 11 золотих, 14 срібних і 15 бронзових.

Читайте також: Українець Вихрист завоював золото Європейських ігор у боксі, - НОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134853
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю ..Тут на форумі багато прихильників петі вилили тони лайна на пана Жана Беленюка за його входження в виборчий список "Слуги народу".. Інколи тут на форумі антисемітська та расистська риторика постів прихильників колишнього президента України аж зашкалює.. Погано, що адміністрація такого поважного ресурсу не звертає на це жожної уваги..
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молодець!
найгарніший наш чорнобривець, вітаємо!
(не хочу про політику!) тож - найщиріші побажання перемог на спортивній ниві !!!
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молодець!
найгарніший наш чорнобривець, вітаємо!
(не хочу про політику!) тож - найщиріші побажання перемог на спортивній ниві !!!
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Як спортсмена я його поздоровляю, а як Слугу народа направляю туди, куди Макар телят не гоняв.
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А шо такэ?
Оппонент много голосов оттягивает от ПЕСа?
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молодец конечно.....
Вот интересно, у него папа или мама этнические украинцы...?
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Родился в 1991 году в Киеве от отца-руандийца, погибшего в результате военного переворота в ходе гражданской войны на родине, и матери-украинки. Борьбой занялся в 2000 году.
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АoleS - если нет разницы.., то какое дело вам до моих предков...
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никакого, а вам есть дело до предков Беленюка
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потому что он публичное лицо - пошел в политику...
Значит до него уже есть дело...
Вот один из вопросов - почему он черный в белой Украине?
Очень важно знать про политиков - что они едят и пьют, с кем спят, как отдыхают, кто были их родичи, соблюдают ли они личную гигиену, нет ли на них какого нибудь компромата, что они читают и смотрят, где они хранят деньги, какое у них здоровье, употребляют ли они наркотики, кому молятся... и еще 1000 вопросов...
Если он просто сидел бы под пальмой и не захотел бы быть публичной особой..., то его личная жизнь была бы только его делом...
Ферштейн?
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Вітаю ..Тут на форумі багато прихильників петі вилили тони лайна на пана Жана Беленюка за його входження в виборчий список "Слуги народу".. Інколи тут на форумі антисемітська та расистська риторика постів прихильників колишнього президента України аж зашкалює.. Погано, що адміністрація такого поважного ресурсу не звертає на це жожної уваги..
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Леонид Днепр - ну вот приплели расизм, антисемитизм и зоофилию до кучи...

Я вам бы порекомендовал вечерком прогуляться белым почти в любой стране Африки без охраны..., а в Израиле будучи не евреем занять какую нибудь топ.должность... Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр - Цензор.НЕТ 3872
Не нужно быть страусом и делать вид что национальность и цвет кожи не имеет значения в современном Мире...
Имеет и огромное...
Овцам внушают что это не важно....
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Мені досить того , що я був в Чикаго і бачив на на власні очі.. Щодо Африки - ми ж не Африку будували в України всі п'ять років нікчемної каденції петі, чи все-таки Африку? В порівнюванні результатів рівня доходів ВВП на душу населення - може й Африку вибудовував петя в Україні.. Для пожиттєвої каденції, про котру мріяв петя - Африка або кацапія з Білоруссю - найкращий приклад для наслідування..
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Низький ВВП ти вважаєш результатом відсутності негрів в усіх трьох гілках влади України?
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Ні, це скоріш - проведення політичного та економічного курсу щодо власного народу по прикладу "еліт" Африки.. Злиденним народом - легше керувати, але в Україні злиденний народвсе-таки спромігся винести геть владу, котра його оббирала та йому брехала.. Тому й біснуються так на тутешньому форумі прихильники "сивочолого гетьмана та батька нації", котрий отримав розгром достойний "Книги Гіннеса" 21-го квітня - все брешуть і брешуть, запускають фейки, сіють зерна невдоволення , паніки та апокаліптичні прогнози для України.. Єдине , про забувають проплачені прихильники петі - так це про те , що в суспільства України є вже імунітет проти їхньої брехні.. Чим більше вони обливають брудом петіних опонентів - тим кращий результат на виборах у опонентів петі.. Продовжуйте , петіні прихильники , таку ж інформаційну політику яку ви використовували і на президентських виборах.. Вона принесе результат, який навіть і в страшному сні вам не міг примаритись.. Я дуже задоволений, що ви не змінили тактику з часів 21-го квітня.. Давайте - побільше фейків, матюччя, провокацій, образ, брехні, апокаліптичних прогнозів для України - і петя отримає 21-го липня той результат, ка котрий він заслуговує п'ятьма роками своєї брехливої і нікчемної каденції.. Народ України - все розуміє , і зробить свої висновки 21-го липня.. Десь в цей час через три тижні вже з'являться тут перші результати по екзит пулах.. Прочитаєте їх - не плачте..
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А як ти поясниш російськомовність та практичну відсутність етнічних українців серед найбагатших громадян України?
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То і ти також - вважаєш петю не українцем? Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор - Цензор.НЕТ 6650
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Я чекав цього питання...як тільки до влади в Україні потрапляє українець, його оголошують євреєм (Ющенко-Адельгейм, Порошенко-Вальцман) і починають труїти фізично та морально.
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дед - ты ето... - держись кароче - без вас скучно будет....
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Щодо Африки - ми ж не Африку будували в України всі п'ять років нікчемної каденції петі, чи все-таки Африку? В порівнюванні результатів рівня доходів ВВП на душу населення - може й Африку вибудовував петя в Україні..
************
Благодаря "реформам", брат,
Мы в наше время оно
Давно по уровню зарплат
На уровне Габона.

Но для волненья нет причин,
И в этом нет загадки, -
Ведь что главнее для мужчин? -
Чтоб был "Рошен" в порядке!

Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор - Цензор.НЕТ 3206
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далеко ходить не надо,выше твоего поста Бабаич снова пургу гонит на него Украинский борец Беленюк завоевал "золото" II Европейских игр - Цензор.НЕТ 2230
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Мы, белокожие, никогда не сравнимся с темнокожими. Никто так не сыграет в баскетбол, как они! Никто так люто не зачитает рэп, как они, никто так ритмично не станцует, как они, ибо они - особенные! Всевышний наделил их теми талантами, которыми белых - он подло обделил.
От всей души поздравляю Беленюка с победой! Но, за " слугу урода " он ещё пожалеет, что испортил свою репутацию таким легкомыслием.
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Не подскажете, какие научные открытия сделали чернокожие?
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А какие научные открытия сделали *********, и лично ваше сопливое *****? Вопрос риторический
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Почему же? ********* придумали много чего... мальчика распятого, коров плачущих, снегирей, старушек-эпилептичек изнасилованных...
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Ну точно не за виктора хведоровича
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Иногда награды достойно не открытие, а закрытие. Закрыть тебя было бы наградой для общества, о белый пещерный скунс с интеллектом таборетки.
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погуглите, и не забывайте что люди негроидной расы долгое время не имели возможности и доступа к образованию и тд. и неизвестно сколько эйнштейнов среди них кануло в лету неизвестными
так например и в Украине было при российской сраной ымперии и ссср когда украинцы уничтожались кацапами, уничтожали тех что лучшее их, умнее, талантливее, трудолюбивее
эти отбросы из грязи в князи, московиты, которые навсегда останутся грязью, себя приписали к Руси всегда стремились сделать из украинцев людей второго сорта, отсюда и "окраина" и История Киевский Руси- Украины присвоенная ими
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Во мне нет и тени расизма... многие народы и нации более приспособлены к одним действиям и плохо им даются другие... тем не менее, если Вы посмотрите вокруг себя, то НЕ УВИДИТЕ НИЧЕГО!!! Абсолютно ничего изобретённого чернокожими... или, например, Арабами... Как-то так получается что ВСЕ ВОКРУГ ИЗОБРЕТЕНИЯ - плоды БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА! Если можете- опровергните...
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«Твой жребий - Бремя Белых!
Как в изгнанье, пошли
Своих сыновей на службу
Тёмным сынам земли;

На каторжную работу -
Нету ее лютей,-
Править тупой толпою
То дьяволов, то детей.

Твой жребий - Бремя Белых!
Терпеливо сноси
Угрозы и оскорбленья
И почестей не проси;
Будь терпелив и честен,
Не ленись по сто раз -
Чтоб разобрался каждый -
Свой повторять приказ.

Твой жребий - Бремя Белых!
Мир тяжелей войны:
Накорми голодных,
Мор выгони из страны;
Но, даже добившись цели,
Будь начеку всегда:
Изменит иль одурачит
Языческая орда.

Твой жребий - Бремя Белых!
Но это не трон, а труд:
Промасленная одежда,
И ломота, и зуд.
Дороги и причалы
Потомкам понастрой,
Жизнь положи на это -
И ляг в земле чужой.

Твой жребий - Бремя Белых!
Награда же из Наград -
Презренье родной державы
И злоба пасомых стад.
Ты (о, на каком ветрище!)
Светоч зажжешь Ума,
Чтоб выслушать: "Нам милее
Египетская тьма!"

Твой жребий - Бремя Белых!
Его уронить не смей!
Не смей болтовней о свободе
Скрыть слабость своих плечей!
Усталость не отговорка,
Ведь туземный народ
По сделанному тобою
Богов твоих познаёт.

Твой жребий - Бремя Белых!
Забудь, как ты решил
Добиться скорой славы,-
Тогда ты младенцем был.
В безжалостную пору,
В чреду глухих годин
Пора вступить мужчиной,
Предстать на суд мужчин!»
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Цэ его выбор,а не твой
И пока он еще никак не показал себя в политическом плане
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А он и не покажет. Ибо спортсмены, как правило, политически неграмотные. Они живут другой жизнью, у них тренировки отбирают всё время, от рассвета и до заката. Но, быть лучшими в спорте - это их прерогатива. Вот ведь не просто так, что самый быстрый человек на планете Земля - темнокожий Усейн Болт!
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А шахматиста чернокожего встречали? А лыжника? А штангиста? А прыгуна в высоту? И почему белый Украинец Хижняк выиграл золото в боксе?
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Табуреткин, какой же ты приметивный .
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«ПримИтивный», пишется через «И»..., но Ваша необразованность не удивляет меня.... угадайте почему?
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Пачиму? Патамушта: Прашу падергат и ждать атвета. Если ниатвичают, прашу стучать. Сава.
Кстати, не хочу вас расстраивать, но у вас пунктуационная шизофрения.
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Ах, ... как Вы могли!!! Вы- расстроили меня!!!😂😂😂😂 и как мне теперь снова настроиться?
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Фсьо хуже, чем я думала, тут ещё и смайликовый перебор.
Нирасстраивайтесь, вас выличат, фсех вылечивают, даже Наполеонов. Главное, - это препарат подобрать правильный. Как там у вас с боярой дела? Дружите с напитком животворящим?
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...Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Немає й бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!..» - «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»

«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слов'яни».
«Слов'яни! слов'яни!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаете
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка ,
І в слов'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слов'янського люду -
Всі знаєте. А своєї
Дасть бі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже,-
Отоді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люди.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляни убогі!
Чортзна-що - не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли ,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
....»
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и чувство ритма у них прирождённое
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женская сборная США в полуфинале с англичанками 2-го июля..
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Кто в курсе коэффициентов букмекеров на схватку Беленюк(СН) vs Тадеев(Оппоблок) у трибуны ВР?
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