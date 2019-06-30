 Український борець Беленюк виборов золото II Європейських ігор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національний олімпійський комітет, у турнірі з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019 у ваговій категорії до 87 кг.

У фінальній сутичці за золото Беленюк поборов Іслама Аббасова з Азербайджану - 3:1.

"Спасибі всім українцям, які мене підтримували і бажали перемоги. II Європейські ігри - це дуже важливий старт для мене. Я віддався на всі 100% і дуже радий, що маю медаль вищого гатунку", - сказав спортсмен.

"Два попередні візити в Білорусь для мене закінчувалися поразками, а зараз мені вдалося поставити жирну, хорошу крапку наприкінці Європейських ігор. Вітаю всю Україну, всіх уболівальників і всіх, хто причетний до цього дійства - до прекрасних виступів української збірної", - додав Беленюк.

Зазначимо, наразі в активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 40 нагород - 11 золотих, 14 срібних і 15 бронзових.

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