 На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус

Про це заявив в інтерв'ю журналу НВ американський генерал Девід Петреус, колишній глава ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи запитання про те, які додаткові види озброєнь було б корисно отримати українській армії, щоб на рівних протистояти російській агресії, Петреус звернув увагу на "досить хорошу" забезпеченість професійними кадрами та рівень озброєння української армії. Водночас, за його словами, мало б сенс "посилити захист і методи стримування".

"Адже це не заморожений конфлікт, як у Грузії, як дехто хотів би думати. Це гарячий конфлікт, де обмін вогневими ударами - щоденна рутина. Росія намагається зберігати його на такому рівні і водночас не йти на загострення, оскільки санкції ефективно тиснуть на неї", - дав ексглава ЦРУ свою оцінку ситуації на Донбасі.

Читайте також: "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США у 2011-2012 роках, в епоху президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку та Афганістані. Сьогодні він входить до складу керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.

Читайте також: Запит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ