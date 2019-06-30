EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  3300  77
Матеріали за темою:
Все про:Росія (17833) Донбас (12237) Петреус (1)

 На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус

Агресія Росії на Донбасі - це справжній гарячий, а не заморожений конфлікт.

Про це заявив в інтерв'ю журналу НВ американський генерал Девід Петреус, колишній глава ЦРУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Коментуючи запитання про те, які додаткові види озброєнь було б корисно отримати українській армії, щоб на рівних протистояти російській агресії, Петреус звернув увагу на "досить хорошу" забезпеченість професійними кадрами та рівень озброєння української армії. Водночас, за його словами, мало б сенс "посилити захист і методи стримування".

"Адже це не заморожений конфлікт, як у Грузії, як дехто хотів би думати. Це гарячий конфлікт, де обмін вогневими ударами - щоденна рутина. Росія намагається зберігати його на такому рівні і водночас не йти на загострення, оскільки санкції ефективно тиснуть на неї", - дав ексглава ЦРУ свою оцінку ситуації на Донбасі.

Читайте також: "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США у 2011-2012 роках, в епоху президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку та Афганістані. Сьогодні він входить до складу керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.

Читайте також: Запит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134852
 
   
 Топ коментарі
 
на Донбасе война Украины с ряшкой.
 показати весь коментар
 
ето вам бы так хотелось - но нет...
уберите оттуда ряшку - войны тут же не будет....
 показати весь коментар
 
Вообще не понимаю почему по инициативе Пидорашки Украину поделили на части типо *крым*, *дамбас*, *западная украина*, *юго-восток*, *центральная украины*, *закарпатье*. Ведь когда Гитлер напал на шаветский шаюз то не говорили что немецкие войска напали на *белорускую губернию* или *курскую волость*. Ето только окупанту выгодно делить на части окупированную страну так как Гитлер поделил Чехию на *судеты* западные и южные и тд. чтобы рвать как акула территорию по кускам и типо не воевать со всей страной в глазах мировой общественности. К сожалению в Украине все повелись и работают на пропаганду кремля называя часть Украины каким то *дамбасом* или *юго-востоком*. Особенно ето хорошо заметно и постоянно встречается в речах наших самых известных проросийских сепаратистов типо рыгоаналов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
-- и с самой собой...
 показати весь коментар
 
 
ето вам бы так хотелось - но нет...
уберите оттуда ряшку - войны тут же не будет....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
-- интересное Предложение с Вашей стороны: Убрать ряшку! ...у Вас есть варианты? *)
 показати весь коментар
 
 
Так кто ж сам с собой воюет, если вы согласились с тем, что убрав Парашию можно прекратить войну?
 показати весь коментар
 
 
рашку можно убрать только силой и больше ничем
 показати весь коментар
 
 
Германия может прекратить совместные комерческие проекты.
Для ряшки деньги на первом месте,а величие на втором.
Даже по другому.
От большого количества денег раздувается величие.
 показати весь коментар
 
давай уже сразу говори, скока раз тебе повторить, шо бы ты уже шевельнул лишней хромосоминой?
ой мать - кажись володя На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 8867
та не - он тупее....
 показати весь коментар
 
 
Убогое жывотное, к тебе кто обращался? Иди пешим эротическим маршрутом со своими измышлизмами. Ты неинтересен, дешевка. Сначала бояру выдохни, запоребриковое.
 показати весь коментар
 
 
Глухонемое, тебя вопрос тоже не касался. Играйся со своими картинками, умных мыслей ты не производишь.
 показати весь коментар
 
 
Только дебильный заЖОПинец или придурковатый кацапура, может написать,,жЫвотное,,
 показати весь коментар
 
Так у него в кармане граната. Попробуй не посмейся и не подыграй его тупым шуточкам. Нам же предлагают разоружаться и по Киеву водить педиков якобы ето сблизит нас с Европой. Пока что получается все наоборот. На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 6699
 показати весь коментар
 
 
Так в ссср с1941 по 1962 какая война была? Гражданская?
 показати весь коментар
 
 
Не было бы таких тварей, не было бы и всего остального. Этот как раз из тех, кого "ущемляли". Но вместо чемодана-вокзала они разрушают страну, в которой живут. И еще имеют совесть здесь про "нациков" разглагольствовать...Про совесть - фигура речи. Не знают они такого понятия.
 показати весь коментар
 
 
надеюсь амплитуда тясучки его башкой ап стену ударит.второй раз...
 показати весь коментар
 
 
Почему, как только появляется приставка экс, так сразу все умными и зрячими становятся？
 показати весь коментар
 
 
Потому, шо им скрывать больше нечего, и можно говорить как есть.
 показати весь коментар
 
Та то просто 🐷🐶
Але ж як трісьот... як трісьот, мамо рідна!
 показати весь коментар
 
 
Националисты и есть настоящие украинцы которые и воюют за свою землю. Остальные заезжие наемники которые воюют или за деньги или им вообще побоку что будет с Украиной. А ты козломордая мокша пошла вон На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 8139
 показати весь коментар
 
 
Откуда у зебила вдруг прилив патриотизма? Не разорви себе моск.
 показати весь коментар
 
 
Сепару работающему на кремль и кремлевских олигофренов етого не понять На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 4376
 показати весь коментар
 
 
Пропаганда свою функцию выполняет в полном обьеме
 показати весь коментар
 
 
Это ты о своем зеленом кловуне и его хозяине *****, патриет?
 показати весь коментар
 
 
Ты случайно не тот Будник, который правая рука Парашенка и который после того как попался на взятки и у которого нашли золотые слитки и пачки с деньгами пошел не в тюрьму а на повышение в генералы палиции? А теперь стучишь по клавиатуре за Парашенка потому что тебе грозит тюрьма?
 показати весь коментар
 
 
Но гробы везут на расею.
На сколько там по росстату увеличилось число "потерянных кормильцев"с2014-2017? 80.000?
А сколько физических инвалидов? Более 300.000? Не многовато для ихтамнету?
 показати весь коментар
 
 
Вообще не понимаю почему по инициативе ********* Украину поделили на части типо *крым*, *дамбас*, *западная украина*, *юго-восток*, *центральная украины*, *закарпатье*. Ведь когда Гитлер напал на шаветский шаюз то не говорили что немецкие войска напали на *белорускую губернию* или *курскую волость*. Ето только окупанту выгодно делить на части окупированную страну так как Гитлер поделил Чехию на *судеты* западные и южные и тд. чтобы рвать как акула территорию по кускам и типо не воевать со всей страной в глазах мировой общественности. К сожалению в Украине все повелись и работают на пропаганду кремля называя часть Украины каким то *дамбасом* или *юго-востоком*. Особенно ето хорошо заметно и постоянно встречается в речах наших самых известных проросийских сепаратистов типо рыгоаналов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
частями соединяли, частями и делят
 показати весь коментар
 
Тогда нужно и украинский Ростов и Таганрог отделить от мокшанских болот в пользу Украины. Как писал украинский писатель А.П. Чехов, родившийся в украинском Таганроге, ...*Пишу Вам из теплого и зеленого далека, где я уже водворился купно со своей фамилией. Живу я в усадьбе близ Сум на высоком берегу реки Псла (приток Днепра)… Вокруг в белых хатах живут хохлы. Народ все сытый, веселый, разговорчивый, остроумный, Нищих нет. Пьяных я еще не видел, а матерщина слышится очень редко, да и то в форме более или менее художественной*
 показати весь коментар
 
 
Всё так. Белгород, Воронеж, Ростов, Краснодар с областями - это всё украинские земли ! И их нужно вернуть под власть Киева, пока там ещё славянское население. А вот к востоку от Воронежа начинается самый настоящий кацапстан. И это очень заметно. Поехать куда-нибудь в Саратов или Пензу - засранные, унылые, депрессивные города. В сравнении с тем же Белгородом или Воронежем разница колоссальная - как будто другая страна ! Это так было ещё 7 лет назад, когда я там был крайний раз, сейчас думаю ещё похлеще стало
 показати весь коментар
 
 
"Ведь когда Гитлер напал на шаветский шаюз"- да не нападал он! Была хражданская война! Одним помогала Германия,а другим США!
 показати весь коментар
 
 
Все верно. Доказательств что Гитлер нападал на шаветский шаюз нет до сих пор. Даже наоборот есть доказательства и совместные фото что Сталин с Гитлером близкие друзья. Вместе они воевали против ополченцев Власова, Краснова, Бандеры, РОА и тд. Сталин уничтожил десятки миллионов гражданских людей и чтобы ето скрыть свои преступления решил разыграть войну.
 показати весь коментар
 
 
Поэтому надо правильно выбирать депутатов, хотя по мне, так нет ни одной партии, которая была бы за простой народ. Нам хоть бы сделать профсоюзы, как в Дании, а то работодатели совсем озверели.
 показати весь коментар
 
 
Это намеренный вброс, "разделяй и властвуй", это процесс длительный, но эффективный.
 показати весь коментар
 
 
"дамбас"? А почему ты, "патриот", название территории своей страны так оскорбительно коверкаешь? Так победы никогда не снискать.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну про санкции это он загнул.
 показати весь коментар
 
 
Если гибнут мирные люди и военные,то это очевидно горячие точки военного конфикта

Западу очень хочется заморозить конфликт между Украиной и рашей
 показати весь коментар
 
 
tot totovich 5ea860b8 - вы не правы...

Замороженный конфликт Западу не выгоден....
Запад бы устроила капитуляция Украины....
 показати весь коментар
 
 
Тогда напрашивается вопрос,почему приняли рашку в пасе и снимают санкции с рашки
 показати весь коментар
 
 
Запад уже все решил, придется украинцам снова им карты спутать, этим продажным шкурам у которых ЕВРО в глазах.
 показати весь коментар
 
Ну вот и до НИХ начало доходить, что на Бамбассе "не закрытый, а открытый перелом." От же ш дауны эти гринго. На Донбассе - не замороженный конфликт, как некоторые хотели бы думать, - экс-глава ЦРУ Петреус - Цензор.НЕТ 1570
 показати весь коментар
 
 
Не замороженный или отмороженный "конфликт", а война, мать её!
 показати весь коментар
 
 
Не война точно,т.к.основная часть населения празднует и гуляет
 показати весь коментар
 
 
_Когда уже произошёл аншлюс Австрии и сдача на растерзание Чехословакии, народ в Европе не хотел ни знать, ни задумываться, что начинается Вторая Всемирная война. Вот такие дела.
 показати весь коментар
 
 
А Зетак не вважає і хоче зупинитися десь посередині.
 показати весь коментар
 
 
Конфликт? Эту формулировку придумал барыга подыгривая Кремлю назвав Россию агрессором и не более ...Все видят и понимают что это война которую ведет Россия против Украины но публично власть об этом не заявила - барыжное шобло это устраивало ...
 показати весь коментар
 
 
всем ша- сегодня как и всегда на естраде - россия в перде из маладой развивающейся республики - внимательно слушаем...
 показати весь коментар
 
Я прошу прощения,а Владимир Александрович об этом знает?
 показати весь коментар
 
 
Видать, не самый лучший был директор ЦРУ, раз в местных СМИ пасется, да советы подает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус
 
 
 
 
 
 вгору