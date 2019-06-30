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 Політика України, Економіка
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Все про:Мінінфраструктури (306) Омелян (532) Amazon (3)

 Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну

В Україні стрімко розвивається електронна комерція, тому ми зацікавлені в приході в країну американської компанії Amazon.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства інфраструктури, про це в США під час зустрічі з керівництвом Поштової служби США заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, в Україні стрімко розвивається електронна комерція, а "Укрпошта" працює з різними інтернет-магазинами, забезпечуючи доставку товарів до України.

"Українці замовлять товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням залишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon - найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, - до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки", - заявив міністр.

Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки та підписання угоди між "Укрпоштою" та Поштовою службою США: "Така угода забезпечить спеціальні тарифи та гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які поставлятимуть свої товари в Україну. Нам потрібен спільний комерційний поштовх для розвитку цього сегменту, "Укрпошта" готова запропонувати найкращі комерційні умови та маркетингову підтримку".

Зазначимо, за версією дослідницької компанії Kantar, у 2018 році бренд Amazon став найдорожчим у світі.

Читайте також: Посольство України в США просить Amazon та eBay прибрати з продажу товари з символікою "ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134851
 
 
 Топ коментарі
 
Товары из Амазон наверное будут доставлять по новопостроенному Гиперлупу.
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Омелян розпродає державну власність, порт Миколаєва вже уходить в руки мафії! Скоро Омелян буде замовляти собі товари для тюрми по Інтернету.
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странно... а мне всегда казалось, что такие компании сами вламываюся слонами куда угодно... если это им хоть немного интересно...
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Товары из Амазон наверное будут доставлять по новопостроенному Гиперлупу.
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Омелян розпродає державну власність, порт Миколаєва вже уходить в руки мафії! Скоро Омелян буде замовляти собі товари для тюрми по Інтернету.
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А Богдан ходить на концерти Артура Пірожкова. Голова АП до речі президента, якого палко любить Гриценко.
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ага. всегда предупреждение стоит "товар не поставляется в Украину ни одним из его продавцов".
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очень много почтовых служб готовы переслать ваш заказ.
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но заказывают наверно не в амазоне, а в каких то других местах.
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нет. всё проще)) заказ на амазоне оформляете на адрес в штатах, который вам дают, туда её привезут, а потом дней через 7-10 получите в Украине.
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нет, но она вряд-ли будет международной, надо уточнять. но обратная пересылка в штаты - за ваш счёт, хотя мне удавалось выбить возврат с продавца.
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Років 10 так люди купують, якщо не більше. Масовим стало кілька років тому, коли форвардери орієнтовані на постсовок почали дешево брати за транспортування - тобто порядки доларів за доставку, а не десятків як раніше.
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но амазон то тоже берёт не хило за доставку. он щас ниже кину. вчера выписал )))
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зачем мне посредник? я плачу форвардеру- почтовой службе за пересылку в Украину.
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в Европе тоже есть такие фирмьі: заказьіваешь в магазине на адрес фирмьі, когда фирма получает товар, связьівается с вами и спрашивает куда дальше слать. или вьі как новьій клиент сами о себе обьявляете и предупреждаете о приходе посьілки. оплачиваете фирме услуги по доставке от фирмьі в Украину и получаете посьілку.
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пытаюсь как-то эту новость с Амазоном связать.
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Астанавітєсь! Од вашого комінту аш монітор трісьоться!
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)) и главное живые подшивки газеток под рукой. йа тут недавно под обоями одной хазы тоже прикольные газетёнки нашёл. 28 октября 1928 год. времена живого цеппелина!! и рекламы на нём прокатиться ))
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Якось теж надибав рарітет - книжку із назвою а-ля "Образовательная книга для малограмотных" середини 1930-х років. Просто апофеоз сталінізму. Почитав тексти - на мені ледве ватнік не почав рости
А взагалі читати таке страшно. Зомбування вже тоді було на рівні...
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у мну и щас где то на чердаке в Украине есть "краткий курс истории вкп(б)" )) чтиво мого децтва )) да, весчь есчо та!!!
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І ще є мамині підручники з історії, 1960-х років видання... там жесть... "правдива" історія, зуб даю - немає і не було НІЧОГО, окрім КЛАСОВОЇ БОРОТЬБИ!!!111!1
...
А от із чтива мого дитинства - книжки з астрономії 80-х років на диво адекватні. Навіть про досягнення "ворожої" американської астронавтики розповідається чесно, об'єктивно та без спроб підсерити.
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Ммммм.... Романтика. А Буквар пізнього совка, де на букву «Ч» описана правдива по совковому причина трагедії на ЧАЕС: виявляється, того року в кінці квітня снігу насипало стільки, що дах атомної станції на витримав, проломився і стався вибух.
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Ого! ТАКИЙ буквар не бачив...
Про сніг - це дуже потужно, дуже
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Я вчив нормальний буквар 1991 року, а той я знайшов у шкільному книжковому складі, коли директор школи просив наш клас прибрати там після того як стелажі там від старості поломилися. Там ще були плівки з радянськими пропогандистськими діафільмами , де совок звинувачував держави у накопичуванні ядерної зброї, і закликав до роззброєння, а сам позиціонував себе «білим і пушистим» в цьому питанні.
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Чому тут не вірити? - то радянський буквар, я шукав його в мережі щоб ту сторінку знайти, але не знайшов.
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жена успела забрать фото малолетней тёщи, где то средина 40х. классическая рассадка мелкого класса- первый ряд сидячий, второй стоячий. сидячие все с пультретами виссарионовича )) астрономию воронцова-вельяминова йа помню. пару раз в тех же 80х даже пару уроков пришлось проводить)) кучу созвездий влёт находил и их легенды ))). щас не то, но не потеряюсь в небе полюбому ))
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Є таке. Ще є "Извечные тайны неба" (А.А. Гурштейн) та "Сокровища звёздного неба" (Ф.Ю. Зигель).
Так само - зірки та констеляції знаходив моментально )) та й зараз дещо пам'ятаю...
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СЛАВА УКРАЇНІ
ГЕРОЯМ СЛАВА
СЛАВА НАЦІЇ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ


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Ти, підрило краще би написало, що було зранку 30 червня, коли відкрилися двері львівських тюрем:
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за Амазон в Украине, тебя Омелян, просто убьют)) много у нас любителей доить свою корову.
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Амазона, здається, навіть в Польщі немає, нафіг їм Україна?
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)) интернет покупки - страшный сон шоферов от DPD. особенно перед рождеством. ухекуются на погрузке, раздаче. хотя в большинстве своём у каждой двери пару ойро тринкґельд получают. значит скоро и в Украине шофера заживут. на чаевых.
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Вот уж горечко неразумное, этот Омелян... Не может наладить работу городской киевской электрички, а берется за проекты выше своего ума. В нормальном государстве это чмо выше будки стрелочника и не вышло, а тут прожекты, прожекты, прожекты... Сто тысяч прожектов. Хорошо бы этому недоумку хоть разок проехать на ст.Выдубичи-Трипольское да пройтись по провонявшему протечками канализации да испИсанному подземному переходу, гдядишь бы, и понял бы, что нужно в первую очередь делать.
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Его нужно носом натыкать. Оно иначе не поймет.
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Аmazon -- это **** и BIC... + там ещё куча всяких накруток -- шоб не наыбали...
...а в Украине, Свифта нет...
Свежо питание, да серится с трудом! *)
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Да какой то бред воспаленного сознания
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При чем тут Свифт? Что за ахинея? Каждый банк украинский подключен к свифту, есть сервис бюро Свифта компания Профикс. Но каким боком свифт к почтовым отправлениям?Хоть бы дичь не писали
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...ну, давай с тобой про дичь -- ребёнок...*)
Мой заказ из Китая -- на 700 евриков, к примеру.
-- я бабло отстегнул, а они не прислали.
Шо делает Амацон в этом случае? ... ты ж мне только подробно расскажи...*)
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При том -- шо утром деньги, а токо вечером стулья!
...кпэць -- если все тут украинцы... -- век им Воли не видать! -- бо тупые.
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-- ты, наверное -- из вчерашнего дня... Paypal -- это уже давно не модно...*)
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Маячня якась. Будь-хто прямо з гривневої картки може оплатити покупки в амазон.
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Я у него два раза спросил Причем тут Свифт? А он про стулья
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ПРИ ЧЕМ ТУТ ****, BIC, И ВАЩЕ - SWIFT В ЦЕЛОМ? Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 1424
ТЫ КАКУЮ-ТО ДИЧЬ ВТИРАЕШЬ. ПЛАТИШЬ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ. НИКАКИХ ПЕРЕВОДОВ НЕ НАДО.
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странно... а мне всегда казалось, что такие компании сами вламываюся слонами куда угодно... если это им хоть немного интересно...
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Вламываются туда, где есть потенциальный поток покупателей. У нас сейчас одни продавцы. Поэтому и не спешат. Игра не стоит свеч. Но Омялян об этом не знает. Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 4180
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цену доставки Новой и Укрпочт сделайте нормальной , дерут три шкуры с народа, с Китая доставка за тысячи км дешевле или вообще бесплатна чем нашими за 10 км Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 8374
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то у них /НП,УкрП/називаєть рентабельністю
вони ж усі у збитках)))
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товар наклейка стикер за полбакса на машину ,приходит бесплатно на ура, аналог у нас дороже и без доставки
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ціни нормальними зробити може лише ринок і конкуренція.. а ще НЕБАРИЖНА державна економічна політика.
Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 7088
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знатный троль этот амелян, то гиперлупами стебал, теперь в день введения ограничения до 100евр на посылку на один мес на одного чел амазонами стебет
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Емеля ,что там Амазон ? Торговый Дом Моргана и LINKNYC давай сюда ,чего ты там мелочишься ?
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і привезе Омелян Амазон "гіперлупом".. Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 4086

Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 3488
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Гиперлуп уже привел. теперь за Амазон принялся...
Когда ж эту тупую лживую тварь уже наконец то снимут????
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А еще PayPal в Украине официально продавите. Начнем и мы продавать, а не только покупать и на Амазоне, и на ****. А то ж наш Нацбанк бедненький не может туда нос всунуть, проклятые америкосы не разрешают. Вокруг Украины(даже Белорусь и РФ) у всех есть. У нас - низзяяяя...
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Не понял . на **** видел много продаванов с Украины . что за сложности - интересно
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Сложності почнуться з виводом грошей на картки укр.банків, мутять американські, наскільки розумію, з ризиком що екаунт щомиті прикриють "за шахрайство".
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Если Омелян такой просветлённый, почему Илон Маск его не взял заместителм.
Он гиперлуп мигом запустит на Марс и где деньги будет знать только Зина.
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на гиперлупе поедут поездом нью-йорк - нью-васюки
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IKEA так и не открылась. Переносят, переносят. Сейчас планируют на сентябрь. Потому что видят, что у нас в целом крайне низкая покупательная способность. На Амазоне тоже не дебилы работают. Но умнейшему человеку Омеляну невдомёк...
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Сейчас, чувствую, у Омеляна новое погоняло будет... Или даже двойное. Типа гиперлуп из семи .... амазонов
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На амазоне 60% китайцы может в добавку гербест алиэкспрес более продуктивно будет... Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну - Цензор.НЕТ 8902
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На Амазоне много специфического именно американского . что не купишь не у китайцев не у индийцев но доставка *** 70 $ за вещь в 40 как то охлаждает
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Оно,конечно,гиперлуп уже построили.Теперь дело за "Амазонон". Вот скотина брехливая.
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Розв'язався в пузі пуп,
Й знизу майка всрана, -
Це потужний гіперлуп
Репнув в Омеляна.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОмелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну
 
 
 
 
 
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