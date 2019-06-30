 Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства інфраструктури, про це в США під час зустрічі з керівництвом Поштової служби США заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, в Україні стрімко розвивається електронна комерція, а "Укрпошта" працює з різними інтернет-магазинами, забезпечуючи доставку товарів до України.

"Українці замовлять товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням залишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon - найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, - до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки", - заявив міністр.

Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки та підписання угоди між "Укрпоштою" та Поштовою службою США: "Така угода забезпечить спеціальні тарифи та гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які поставлятимуть свої товари в Україну. Нам потрібен спільний комерційний поштовх для розвитку цього сегменту, "Укрпошта" готова запропонувати найкращі комерційні умови та маркетингову підтримку".

Зазначимо, за версією дослідницької компанії Kantar, у 2018 році бренд Amazon став найдорожчим у світі.

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