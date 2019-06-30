 Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства інфраструктури, про це в США під час зустрічі з керівництвом Поштової служби США заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
За його словами, в Україні стрімко розвивається електронна комерція, а "Укрпошта" працює з різними інтернет-магазинами, забезпечуючи доставку товарів до України.
"Українці замовлять товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням залишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon - найбільшу у світі за обігом компанію, що продає товари та послуги через інтернет, - до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки", - заявив міністр.
Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки та підписання угоди між "Укрпоштою" та Поштовою службою США: "Така угода забезпечить спеціальні тарифи та гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які поставлятимуть свої товари в Україну. Нам потрібен спільний комерційний поштовх для розвитку цього сегменту, "Укрпошта" готова запропонувати найкращі комерційні умови та маркетингову підтримку".
Зазначимо, за версією дослідницької компанії Kantar, у 2018 році бренд Amazon став найдорожчим у світі.
А взагалі читати таке страшно. Зомбування вже тоді було на рівні...
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А от із чтива мого дитинства - книжки з астрономії 80-х років на диво адекватні. Навіть про досягнення "ворожої" американської астронавтики розповідається чесно, об'єктивно та без спроб підсерити.
Про сніг - це дуже потужно, дуже
Так само - зірки та констеляції знаходив моментально )) та й зараз дещо пам'ятаю...
ГЕРОЯМ СЛАВА
СЛАВА НАЦІЇ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ
...а в Украине, Свифта нет...
Свежо питание, да серится с трудом! *)
Мой заказ из Китая -- на 700 евриков, к примеру.
-- я бабло отстегнул, а они не прислали.
Шо делает Амацон в этом случае? ... ты ж мне только подробно расскажи...*)
...кпэць -- если все тут украинцы... -- век им Воли не видать! -- бо тупые.
ТЫ КАКУЮ-ТО ДИЧЬ ВТИРАЕШЬ. ПЛАТИШЬ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ. НИКАКИХ ПЕРЕВОДОВ НЕ НАДО.
вони ж усі у збитках)))
Когда ж эту тупую лживую тварь уже наконец то снимут????
Он гиперлуп мигом запустит на Марс и где деньги будет знать только Зина.
Й знизу майка всрана, -
Це потужний гіперлуп
Репнув в Омеляна.