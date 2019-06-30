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 Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів"

Політична партія "Слуга народу" подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії  "Слуга народу" у фейсбуці, позов подано до Шостого апеляційного адміністративного суду.

"Зобов’язати Центральну виборчу комісію внести зміни до постанови від 26 червня 2019 року №1345 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року" та вказати відомості про партійність таких кандидатів у народні депутати України, яких включено до виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах:

Третяка Сергія Вікторовича - в одномандатному виборчому окрузі №206;

Підгурського Миколу Миколайовича - в ОВО № 94;

Зелінського Олександра Вікторовича -  в ОВО  №133;

Косяна Сергія Сергійовича - в ОВО №206;

Анциферова Дмитра Юрійовича - в ОВО №133;

Гринько Альону Анатоліївну - в ОВО №133;

Дмитрука Артема Ярославовича - в ОВО №133;

Бойка Олега Леонідовича - в ОВО №199;

Петровця Олега Федоровича - в ОВО №145".

"Слуга народу" вимагає, щоб ЦВК у бюлетенях вказала, що ці кандидати є безпартійними. Суд розгляне позов сьогодні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134850
 
   
 Топ коментарі
 
По версии 73% дураковатый клоун без образования с детства смешивший Маслякова в КВН, неграмотный, еле - еле могущий разговаривать на одном рузьком язике - это нормально)))
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Я им не верю . Уже не важно клон или не клон . До свидания , зеля .
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73% зебілів мають право голосувати за любого з клоунів!
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Леван‏ @LevanRTS

. Доброволець українсько-російської війни - Тимур Тумгоєв, якого ГПУ (11.09.2018) видала РФ, отримав 18 років ув'язнення.До цього, йому двічі відмовили у українському громадянстві.

Дякую ГПУ, особливо Генпрокурору, за сумісництвом куму Порошенка - за турботу про наших солдат. Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів" - Цензор.НЕТ 4869
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Колбасит чекушек конкретно, никак не могут успокоиться, а ведь все болезни от нервов. Так, що не нервуйте панове, довше проживете.
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А ПОРОШЕНКО НЕ МОЖЕТ ИГРАТЬ ЧЕСТНО, ТО С ЮЛЕЙ ТИМОШЕНКО ОДНОФАМИЛЬЦА ПОДСУНУЛ, А ТАПЕРЕЧЕ СО СЛУГОЙ НАРОДА МУТИТ, НЕ УДИВИТЕЛЬНО ПОРОШЕНКО И САМ МУТНЫЙ.
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