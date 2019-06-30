 Партія "Слуга народу" подала позов до ЦВК через "кандидатів-клонів"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії "Слуга народу" у фейсбуці, позов подано до Шостого апеляційного адміністративного суду.
"Зобов’язати Центральну виборчу комісію внести зміни до постанови від 26 червня 2019 року №1345 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року" та вказати відомості про партійність таких кандидатів у народні депутати України, яких включено до виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах:
Третяка Сергія Вікторовича - в одномандатному виборчому окрузі №206;
Підгурського Миколу Миколайовича - в ОВО № 94;
Зелінського Олександра Вікторовича - в ОВО №133;
Косяна Сергія Сергійовича - в ОВО №206;
Анциферова Дмитра Юрійовича - в ОВО №133;
Гринько Альону Анатоліївну - в ОВО №133;
Дмитрука Артема Ярославовича - в ОВО №133;
Бойка Олега Леонідовича - в ОВО №199;
Петровця Олега Федоровича - в ОВО №145".
"Слуга народу" вимагає, щоб ЦВК у бюлетенях вказала, що ці кандидати є безпартійними. Суд розгляне позов сьогодні.
. Доброволець українсько-російської війни - Тимур Тумгоєв, якого ГПУ (11.09.2018) видала РФ, отримав 18 років ув'язнення.До цього, йому двічі відмовили у українському громадянстві.
Дякую ГПУ, особливо Генпрокурору, за сумісництвом куму Порошенка - за турботу про наших солдат.