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Все про:вибух (1707) Закарпаття (761) ДСНС (1933)

 Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Вранці 30 червня в с. Неліпино Свалявського району Закарпатської області вибух газоповітряної суміші пошкодив житловий будинок. Двох людей травмовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС 01

У власника будинку діагностовано опікові травми 1-3 ступенів тяжкості на тридцяти п’яти відсотках тіла. У його дворічного онука - забій лобної кістки і розсічення шкіри над бровою. Постраждалих каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікувального закладу.

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС 02

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Рятувальники провели розвідку місця надзвичайної події і ліквідували незначні осередки горіння.

Вибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС 03

Імовірно вибух міг статися через витік газу із системи ГБО автомобіля "Москвич", який стояв у гаражному приміщенні будинку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134849
 
 
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херня фсё это, вот если такая пыхнет, то сразу квартал 95 в труху

Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом на Закарпатье, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4737
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это уже было. газогенератор. теперь вернутся в старое на наноуровне валежника ))
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Головне що люди вціліли.Слава ІСУСУ!!!
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Не ісусу, а ТОМОСУ!
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Це ти цього бовдура тупого заспамив???Які ж вони тупі.Навіть не розуміють де можна жартувати а де треба бути стриманим.Мабуть кацапне безроге вештаеться
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удивительно, что не пыхнуло...а только рвануло...
точно газ из желтого корыта? (и что там было прилеплено метан или пропан?)
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після вибуху газу мало б щось горіти... а тут тільки багажник мосвича погнуло.... щось тут не те
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На улице 21 век а на Закарпатье в гаражах до сих пор петемобили росийские стоят. Видать поклонник рузькогомира.
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Россия выпускает москвичи?Тогда сжечь сепара!!
Правильно?
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нужно ********* строителя этого дома...гараж должен иметь отдельную вентиляцию
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Может, они не виноваты? Взрывоопасность(соотношение газ-воздух) газо-воздушной смеси ведь зависит от двух параметров: поступления свежего воздуха и поступления газа...
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так видно же что ****** газ на первом этаже...значит газ из автомобиля поднялся на верхний этаж...это нарушение техники безопасности,
виноват владелец дома и строители...которые построили эту халабуду
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Взагалі то пропан-бутан "важка" суміш і стікає він до низу(звичайно як шо там стояв не метан).Так от
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https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g&feature=youtu.be

клоун выпрашивает деньги у коломойского
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Автомобіль москвіч,це не автомобіль,а сміття.
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Та так.Там де е "москва або мосвіч" то все сміття.До речі цей москвач зкомуніздили в бмв при наймні двигун.
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Ал мал І жигуль сміття і інші також сміття.Та совки все крали,але повторити не могли навіть крадене.
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Не хватает денег на газовщика, осваивай
обслуживание ГБО сам, я так понимаю.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВибух газу із системи ГБО автомобіля зруйнував будинок на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО
 
 
 
 
 
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