 Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
На уточнююче запитання журналіста щодо того, що ЗМІ все ж висвітлюють і репресії щодо кримських татар, і екологічні проблеми, і питання туризму, Бабін зазначив: " У Криму живе 2 мільйони громадян України. Там стається багато всього, а ми це сприймаємо через дуже вузьку призму. Екологічні проблеми - це сезонно. Коли їм потрібна вода, то вони запускають чергову інформкампанію. А ми це лайно, вибачте, споживаємо. Це їхній продукт, закинутий нам. Політв’язні - важлива тема, але вона не має бути єдиною. Мають бути й інші питання, щоб люди бачили, що відбувається в Криму. Бо виникає когнітивний дисонанс. Ви чуєте про Крим, що там вбивають, катують і з неба тече кислота. Потім телефонуєте до Ялти: "Куме, а там у вас всіх закатували? Не всіх?" І після цього говорите, що все це пропаганда і вірити їй не треба. Це і проблема. Ми не маємо нормальної пропаганди. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших власних хотілок. Практичного завдання, крім розкрадання коштів, це не несе".
"Я кажу про інформполітику України до українців на підконтрольній, а також на непідконтрольній території. А також для іноземних держав, де домінує інший наратив, який продукують наші вороги, а не ми. Ми програємо інформаційну війну", - упевнений Бабін.
Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.
А украинец все ждет ,когда же это произойтет,теряя свои территории...
ница,КОМАРНИЦЬКИЙ..
не аргументи.
відводи військ за домовленістю завжди бувають...
інше питання про що,на яких умовах...
- https://www.dialog.ua/war/182532_1561889741
…
Навпрно везет шото.
чи у авіаносців Сша у середземному морі?
4 роки тому.
Пауэр: Украина вынуждена воевать на два фронта - с коррупцией и с Россией.
https://www.ntv.ru › Новости › ЧП
2 мар. 2011 г. - Власти Крыма признавать это отказываются, обвиняя ... Беда в том, что карта захоронения химического оружия совпадает со списком .Читай пиз***дун лишнехромосомный.
...дальше не читабельно... -- ...про узкую призму... -- и призматическую узкость...*)
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
клоуны попрошайки теперь у корыта и отрабатывют бене.
саме її виступ на РНБО БУВ ВИРІШАЛЬНИМ.
ТОМУ САМЕ ВОНА ЗДАЛА КРИМ.
не надо втирать про то как Юля узурпировала власть
інших Майданних Учасників просто відтерли від влади у Столиці
від Свободи Юлєчка відкупилась Правом дерибану Галичини,від Кличка правом на мерство у Києві.
А ЩЕ МІНІСТЕРСТВ кУЛЬТУРИ І ОСВІТИ.
ТАКОЖ КС І НКРЄ І Академії Мистецтв.
Також наукових ступенів політологів ,міжнародників та іншої білянаукової ..уйні..
а також військових звань мєнтів,прокурорів..