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Все про:інформаційна війна (205) Крим (6989) пропаганда (1186) Бабін (42)

 Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін

Тема окупованого Криму в українських загальнонаціональних ЗМІ практично не висвітлюється. Хіба що трапиться щось надзвичайне. Замість цього російська попаганда визначає нам правила гри в цій сфері.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

На уточнююче запитання журналіста щодо того, що ЗМІ все ж висвітлюють і репресії щодо кримських татар, і екологічні проблеми, і питання туризму, Бабін зазначив: " У Криму живе 2 мільйони громадян України. Там стається багато всього, а ми це сприймаємо через дуже вузьку призму. Екологічні проблеми - це сезонно. Коли їм потрібна вода, то вони запускають чергову інформкампанію. А ми це лайно, вибачте, споживаємо. Це їхній продукт, закинутий нам. Політв’язні - важлива тема, але вона не має бути єдиною. Мають бути й інші питання, щоб люди бачили, що відбувається в Криму. Бо виникає когнітивний дисонанс. Ви чуєте про Крим, що там вбивають, катують і з неба тече кислота. Потім телефонуєте до Ялти: "Куме, а там у вас всіх закатували? Не всіх?" І після цього говорите, що все це пропаганда і вірити їй не треба. Це і проблема. Ми не маємо нормальної пропаганди. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших власних хотілок. Практичного завдання, крім розкрадання коштів, це не несе".

"Я кажу про інформполітику України до українців на підконтрольній, а також на непідконтрольній території. А також для іноземних держав, де домінує інший наратив, який продукують наші вороги, а не ми. Ми програємо інформаційну війну", - упевнений Бабін.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

Читайте також: У росіян є чітка стратегія щодо України, а у нас досі немає жодної стратегії щодо Криму, - експредставник президента в АРК Бабін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134848
 
   
 Топ коментарі
 
Я так розумію, що мінстецю не було часу на контрпропаганду кацапні ні щодо Криму, ні в цілому в цій війні.. Мінстець був на 100 відсотків задіяний на вилизуванні петіної обісраної дупи , протягом всіх п'яти років петіної нікчемної та брехливої каденції..
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Так ларчик открывается просто В самом деле. не писать же о том. что там практически все хорошо, что идет грандиозное дорожное и ж.д. строительство, не писать же о новых клиниках и наборах на возрожденные заводы. Не писать о действительно бесплатной медицине. Не писать же о сносах незаконных шалманов и даже многоэтажек. Не писать же. что татары довольны как слоны ибо государство им строит самую большую мечеть в Симферополе. Не писать же о переполненных пляжах Судака и Евпатории. Не писать же о Мосте через который за год проехало 5 млн авто. Не писать же. что из центра на восстановление инфраструктуры каждый год выделяется 3 млрд баксов. Не писать же. что идиоты порезали ЛЭП на границе. а сейчас Крым уже поставляет излишки на Тамань. Да от таких новостей из Крыма украинцы просто озвереют
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Вот о такой пропаганде он и ведет речь.
А украинец все ждет ,когда же это произойтет,теряя свои территории...
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рашка буде розділена на реальні країни, без імерського центру у мóцкві. І розпад почнеться саме з Криму.
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Вот о такой пропаганде он и ведет речь.
А украинец все ждет ,когда же это произойтет,теряя свои территории...
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Не правда, есть стратегия основанная на желании коренного населения. Нужно продать каменный остров заросший солончаками и припадочным населением, Турции. Причём, сделать это можно прямо щас. Поскольку, юридически -это собственность Украины. Всё равно зебилы продадут его по сговору тайно и наживутся. Так лучше официально через Прозоро. И бабульки поделить между порохоботами.
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Бабін це говнофахівесь порошенка, пустопорожній та ідіотський. Досить вже розбирати на цитати його ідіотські інтерв'ю!
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А як тобі фахівці від Зєлєнского, які війська відводять з облаштованих позицій? Ану, придумай виправдання. Можеш Порошенка згадати. Це модно серед зєлєботів.
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Бульбаш, ти воював, щоб ці позиції захопити? Чи може ти їх облаштовував? Чи може ти побратимів у цинку до рідних відправляв? Чи то у вас, у Білорусі люди на колінах катафалки вздовж доріг зустрічають? Не тобі тут розповідати. Тим більше, що деякі бульбагі за лугандон воюють.
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Пілкацапнику, за твоєю логікою створив Бог Україну, Лугандон і сіру зону. В не було звільнення Станиці Луганської, не було підірвано при відході кацапів мосту.
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Получается ,что украинцы делают всё ,чтобы конфликт тлел.
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ДЕМАГОГІЯ,замішана на крові ГЕРОЇВ
ница,КОМАРНИЦЬКИЙ..
не аргументи.
відводи військ за домовленістю завжди бувають...
інше питання про що,на яких умовах...
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і плакатись- були облаштовані позиції -демагогія.
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Ви там були? Ви туди хоч на екскурсію поїдьте .Дізнаєтеся багато корисного.
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В Одессу идет боевой флот США, способный одним залпом уничтожить все боевые корабли РФ в Крыму Легендарный эсминец USS Carney, оснащенный десятками ракет "Томагавк".
- https://www.dialog.ua/war/182532_1561889741


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А он и из средиземки без проблем достанет. Причем одним залпом (90шт. 98% поражения).
Навпрно везет шото.
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ВМС США на данный момент не имеют противокорабельных "томогавков", только "гарпуны". Поэтому из Средиземки могут уничтожить 90 зданий, но не кораблей.
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і у членів Нато Румунії,Туреччини теж немає? Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 1956
чи у авіаносців Сша у середземному морі?
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Так стоящие у пирса и на рейде - можно.
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И шо, Крым потопит?
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По ним то тоже мона садануть.
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З Кеніксбергу. Східна прусія. ФРН забере.
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Я так розумію, що мінстецю не було часу на контрпропаганду кацапні ні щодо Криму, ні в цілому в цій війні.. Мінстець був на 100 відсотків задіяний на вилизуванні петіної обісраної дупи , протягом всіх п'яти років петіної нікчемної та брехливої каденції..
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Якщо кваліфікувати ще точніше - Мінстець вів гібридну інформаційну війну проти власного народу.
4 роки тому.
Пауэр: Украина вынуждена воевать на два фронта - с коррупцией и с Россией.
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Ні! Це неправда! Всі в мінстеці тільки гроші отримували. Більш нічого. ЗЗІ налажать олігархам і активно зализують дірку Зебені.
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Проукраїнські сили не хочуть мати свій потужний медіа-продукт. Я писав 4 чи 5 кошторисів для нового телеканалу з громадянською журналістикою, 100% україномовних, з альтернативною концепцією. Однак грошовиті патріоти будуть купляти щопівроку нові лексуси, відправляти коханок у круїз по Латинській Америці, сидіти на дрібній контрабанді - але в інтелектуальний проект не хочуть вкладати. Не тому що ризиковано. А тому що не мають амбіцій бути сильними гравцями.(Остап Дроздов)
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Пошло капитальное мочилово Лексеича от бывших коллег по будке. Петя фсё.
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Да в украинских сми идет гражданская война между порохоботами и зебилами. А новости с фронта или как там его сейчас называют зоной оос, пускают вскользь как бы между прочем. Ху*ло не может нарадоваться наблюдая как *хохлы* друг друга рвут.
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это старинный совет Медеи - брось камень в средину!
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Спочатку горохові мочили соєвих, а тепер отримують отвєтку. Всі діла. Дурной пример заразителен.(С)
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А кто кого мочил? Ты куриная твоя голова, считаешь что в Украине 73% зебилов. Тогда кто же голосовал в 14-м году за Парашенка набравшего 54%? Те же зебилы? Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин - Цензор.НЕТ 2377
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Ось буратіна призначить свого мінстеця і той всєх пабідіт.
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У крысчан память куриная. Пускай почитают что Ху*ло с ними делал еще до окупации в 2011-2013 годах. Как разейские СМИ каждый день поливали крысчан и тех кто в крыму отдыхает грязью, призывали не ехать в крым на отдых так как там чули не чернобыльское ядерное топливо захоронено, химическое оружие второй мировой войны, превышение в воде уровня мышьяка в 100 раз, размытые могильники с холерой и сибирской язвой, даже зыбучие пески на пляжах и акулы мутанты нападающие на отдыхающих в воде. Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин - Цензор.НЕТ 2830
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Бочки с ипритом на дне морском // НТВ.Ru

https://www.ntv.ru › Новости › ЧП




2 мар. 2011 г. - Власти Крыма признавать это отказываются, обвиняя ... Беда в том, что карта захоронения химического оружия совпадает со списком .Читай пиз***дун лишнехромосомный. Тема Крыма в украинских СМИ не освещается. Мы пытаемся делать гибрид российской пропаганды и наших хотелок, - Бабин - Цензор.НЕТ 9093
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И ето самая малость росийских новостей которые крутились каждый день перед каждым началом курортного сезона в крыму
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ключевое слово - было) тебе не об этом говорят, напряги извилины
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Я ездил в крым лично- я не сомневался что ты сепар-бульбаш. Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 2205
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Пущай её саму выложит,а ссыль каждый дурак смогёт.
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Не было такого ,во всяком случае если и врали чего ,то не каждый день и не массово.
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а мы это воспринимаем через очень узкую призму.

...дальше не читабельно... -- ...про узкую призму... -- и призматическую узкость...*)
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Крым татарам -- это их Земля! ...иначе, будет Война -- всегда!
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Пусть татары воюют за свою землю, а не шаурму на пляжах кацапам продают. Сколько отвоюют, столько и отдадим им в автономию. Оружие дадим бесплатно.
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Підтримую. Багато вони напротестували в 14?
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Может им там совсем неплохо. раз они молчат и бабло косят?
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Забыли как щебетал барыга "сыдить тыхо бо Путин нападе"... и как не грустно от этой картины шеколадки соевые присутствуют что в Крыму что в оккупированным Донбассе.
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Та і серіяльчик Свати йде повним ходом
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И что в этом семейном сериале подрасстрельного даже с точти зрения фарион или ее реинкарнации федыны?
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Он за что то агитирует?
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Уже стойкое впечатление, что презик даже не зебиленыш, а кучма...
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А що там висвітлювати? Хотілось би знати, що він має на увазі. І як? Ми чуємо, що когось там репресують. Допомогти можемо? Ні! Наші кореспонденти там Є? Доступ їм скрізь дають? Та і взагалі, навіщо мені знати, що там на Зімбабі-2 робиться? Люди живуть так, як їм подобається. Не подобалось би-щось би шевелились.
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Так езжай. в чем проблема? В Симфере полно машин с укр. номерами. Тысячи видео укр. блокеров с Крыма на ютубе.
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Потому,что украинские СМИ проросийские. Проукраинских больших практически нет.
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
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После Минстеця я больше никаких проукраинских не хочу не видеть и не слышать. Большего вранья даже в советской Правде не было
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Не ошибка пороха, а порох ошибка!
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Продались Путену за понюшку табаку.
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Потому,что украинские СМИ проросийские. Проукраинских больших практически нет.
Ошибка пороха,причем крупная. Ни в одной стране не допускают такого.
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Тема Крыма очень проста ,Крым сдан преступником Турчиновым и его окружением,теми ворами,которые тогда принимали решения ! Военным путём освободить Крым можно только обладая ядерным оружие в достаточном количестве ,есть вариант ведения в Крыму постоянной партизанской и диверсионной войны ,но это надо было делать с самого начала а начинать сейчас будет достаточно проблематично . Остаётся дипломатический вариант ,который потребует очень много времени ,постоянного внимания и увы не гарантирует результата ,любой умный человек понимает,что это так.
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Турчинов(бют) тоді був проти.Але владу узурпувала у період після Януковича до інагурації Порошенко Юлєчка.
саме її виступ на РНБО БУВ ВИРІШАЛЬНИМ.
Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 6478

ТОМУ САМЕ ВОНА ЗДАЛА КРИМ.
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Юридически ответственность несёт Турчинов и только Турчинов и его нисколько не оправдывает выступления кого-бы то не было угодно на тех сходняках,которые он собирал .
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Фактично, у цей період О. В. Турчиновим були об'єднані посади очільника Парламенту (Голова Верховної Ради), функція президентської влади (в.о. Президента), військової влади (Верховний Головнокомандувач), Голови Ради національної безпеки і оборони держави, а також і керівника уряду (у формальному статусі координатора Кабінету Міністрів до моменту затвердження першого уряду Арсенія Яценюка 27 лютого). Таким чином, його можна вважати особою, що де-юре сконцентрувала найбільші в новій історії України державно-керівні повноваження.

не надо втирать про то как Юля узурпировала власть Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 134
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і Турчинов і Яценюк тоді були членами партії Юлєчки..

інших Майданних Учасників просто відтерли від влади у Столиці
від Свободи Юлєчка відкупилась Правом дерибану Галичини,від Кличка правом на мерство у Києві.
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да были, а чего ж на досрочных в НФ упёрлись Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 1074 Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 4650 всё ж так замечательно было с полномочиями, по крайней мере у одного из них так точно... ты меня извини, но то, что у тебя не жирным, начиная со второй строки, - это просто бред, Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 6389
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Так ларчик открывается просто В самом деле. не писать же о том. что там практически все хорошо, что идет грандиозное дорожное и ж.д. строительство, не писать же о новых клиниках и наборах на возрожденные заводы. Не писать о действительно бесплатной медицине. Не писать же о сносах незаконных шалманов и даже многоэтажек. Не писать же. что татары довольны как слоны ибо государство им строит самую большую мечеть в Симферополе. Не писать же о переполненных пляжах Судака и Евпатории. Не писать же о Мосте через который за год проехало 5 млн авто. Не писать же. что из центра на восстановление инфраструктуры каждый год выделяется 3 млрд баксов. Не писать же. что идиоты порезали ЛЭП на границе. а сейчас Крым уже поставляет излишки на Тамань. Да от таких новостей из Крыма украинцы просто озвереют
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На мою думку - мінстеця в новому уряді України не повинно бути.. Це нікчемне відомство повинно бути розігнане після повної ревізії використання коштів воюючої країни під час війни.. Далі суди - якщо буде в судовому порядку визнана злочиність дій мінстеця по дезинформації українського суспільства на протязі всієї каденції "сивочолого гетьмана і батька нації" - всі співробітники мінстеця і особини котрі співробітничали з мінстецем , в справі злочинної дезинформації українського суспільства - повинні повернути прожерті з держбюджету воюючої країни кошти в десятикратному розмірі..
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На мою думку - мінстеця в новому уряді України не повинно бути..
А ЩЕ МІНІСТЕРСТВ кУЛЬТУРИ І ОСВІТИ.
ТАКОЖ КС І НКРЄ І Академії Мистецтв.
Також наукових ступенів політологів ,міжнародників та іншої білянаукової ..уйні..
а також військових звань мєнтів,прокурорів..
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Еще один ЗАРОБИТЧАНИН на теме Крым... И не дешево обходится украинскому народу. Конкурент всем "вождям" крымско-татарского народа страждающих в Киеве за Крым... И тоже не дешево обходится украинскому народу. Такой бизнес у людей.
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- в украинских СМИ Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 3184 ,, звучит как насмешка . Украинские они только по прописке , а на самом деле сми - олигархические . Олигархов же , Крым не интересует напрочь , поэтому СМИ эту тему и обходят стороной . Странно что Бабин думает , будто украинские сми до сих пор контролирует держава . Тема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін - Цензор.НЕТ 114
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Чийгоза отправьте в Крым,пусть он освещает крымские новости.А не призывает в Украине украинцев убивать,не проголосовавшиз за падлу Порошенко!!!
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Да к чему заниматься каким-то Крымом, когда не хватает людей, накидывать дерьмо на нового Президента?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТема Криму в українських ЗМІ не висвітлюється. Ми намагаємося робити гібрид російської пропаганди і наших хотілок, - Бабін
 
 
 
 
 
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