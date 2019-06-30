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 Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 8 ворожих обстрілів, зокрема із застосуванням великокаліберних мінометів, - Міноборони

Від початку доби в районі проведення операції ОС зафіксовано вісім збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

За оперативними даними штабу Об'єднаних сил, станом на 12:00 у бік українських позицій противником було випущено 38 мін 120-го і 7 боєприпасів 82-го калібрів.

Під ворожий вогонь вночі і вранці потрапляли позиції підрозділів Об'єднаних сил біля н.п. Луганське та Новолуганське, а також Мар’їнка, Лебединське, Широкине, Опитне і Павлопіль.

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Вогонь наші захисники відкривали тричі, щоб змусити противника припинити обстріли. При цьому заборонене Мінськими угодами озброєння військовослужбовці ЗСУ не застосовували, дотримуючись взятих зобов’язань.

Наразі бойових втрат у лавах українських військ немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134847
 
 
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Что с глазами моими ? Смотрю на зелинского , вижу Януковича
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Обман зрения С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1728 . Бандюкович был пахан. А этот - шестерка у Бени возомнившая себя себя козырным валетом

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на войне как на войн. А в тылу Зеленский, Рабиновичи да Кучмы в цене.
- Мир любой ценой
- Не надо стрелять в ответ
- Надо налаживать мирные отношения с расеей
Всех кто за подобный бред - в окопы под обстрелы рашистов. Пусть с окопов несут свою ахинею, а не с ТВ
С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 853
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Из-за поребрика: В результате прорыва бамбы в Иркутской обл. затоплен н.п.Тулун
С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 8 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением крупнокалиберных минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 593
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 8 ворожих обстрілів, зокрема із застосуванням великокаліберних мінометів, - Міноборони
 
 
 
 
 
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