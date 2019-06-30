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Все про:Держприкордонслужба (2151) контрабанда (939) прикордонники (673) цигарки (383)

 Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО

На Волині та Буковині прикордонники запобігли спробам незаконного переміщення сигарети через кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії 01

Прикордонний наряд відділення "Морозовичі", що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби помітив, як група осіб із пакунками рухалася в напрямку українсько-польського кордону. Щоб запобігти правопорушенню, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники почали тікати вглиб України, залишивши пакунки і спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.

Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків із 5 500 пачками сигарет, які контрабандисти намагалися переправити через кордон до сусідньої Польщі.

Дивіться також: Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іншій спробі незаконно перемістити сигарети через кордон запобігли правоохоронці на Буковині. Прикордонники Чернівецького загону та оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління на ділянці відділу "Красноїльськ" на відстані 100 метрів від кордону помітили групу осіб із пакунками. Люди швидко наближалися до кордону з Румунією.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії 02

Під час затримання правопорушники залишили 6 пакунків із сигаретами біля кордону і втекли на територію України.

Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії 03

Дивіться також: На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО

Заходи щодо встановлення причетних до контрабанди осіб тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134845
 
 
 Топ коментарі
 
Лес не видят составами, зато пакеты с куревом замечают
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Новина №1 ! Мертвечук купив "Інтер": "Источник: Медведчук купил "Интер" - кум Путина превращается в медиамагната" - https://www.dialog.ua/ukraine/182527_1561886204 …
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Новина №1 ! Мертвечук купив "Інтер": "Источник: Медведчук купил "Интер" - кум Путина превращается в медиамагната" - https://www.dialog.ua/ukraine/182527_1561886204 …
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А Інтер дивиться вся совкова аудиторія і на тільки вона. Кум розвинув діяльність, аж гай гуде.
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да Интер и до этого был полностью ватный . так что принципиально ничего не поменяется Пограничники сорвали две попытки контрабанды сигарет в Польшу и Румынию - Цензор.НЕТ 491
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Усрацца и не жить! Виконали службовий обовязок-за наші з вами гроші! Атас герої!
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Ці цигарки треба відправить довічно ув"язненим, нехай здоров"я поправляють, а на захисників труїти.
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Лес не видят составами, зато пакеты с куревом замечают
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та да))) лес не покуришь всей погрн.командой...))))
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)))) так сигареты не лес, проще и рубятся.
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ну и зачем??? курили бы себе мужики в Польше и Румынии недорогие сигареты, а так продадут их в Украине и бабки положат в карман не погранцы , что контрабасов поймали - а судейки да прокуроришки разные
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радуют бесконечно достиженя наших погранцов по табаку.... - задача животрепещющая...
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с одной стороны молодцi . а с другой сигареты нашли а контрабандистов то не поймали . или таки поймали и отпустили ? за небольшое вознаграждение Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії - Цензор.НЕТ 6137
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Задолбали с этими сигаретами. Дайте сбыт нашим табачным фабрикам. Ловите тех, кто ввозит нелегально товары в Украину, а не вывозит - так делают Турция, Китай и др. Это больше напоминает, борьбу за бабло.
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От тільки як до нас потрапляють імпортні злодії в законі якщо такий надійний кордон?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО
 
 
 
 
 
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