 Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонний наряд відділення "Морозовичі", що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби помітив, як група осіб із пакунками рухалася в напрямку українсько-польського кордону. Щоб запобігти правопорушенню, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники почали тікати вглиб України, залишивши пакунки і спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.

Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків із 5 500 пачками сигарет, які контрабандисти намагалися переправити через кордон до сусідньої Польщі.

Дивіться також: Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іншій спробі незаконно перемістити сигарети через кордон запобігли правоохоронці на Буковині. Прикордонники Чернівецького загону та оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління на ділянці відділу "Красноїльськ" на відстані 100 метрів від кордону помітили групу осіб із пакунками. Люди швидко наближалися до кордону з Румунією.

Під час затримання правопорушники залишили 6 пакунків із сигаретами біля кордону і втекли на територію України.

Дивіться також: На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО

Заходи щодо встановлення причетних до контрабанди осіб тривають.