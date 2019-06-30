 Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонний наряд відділення "Морозовичі", що в Іваничівському районі Волинської області, під час несення служби помітив, як група осіб із пакунками рухалася в напрямку українсько-польського кордону. Щоб запобігти правопорушенню, прикордонники Львівського загону здійснили попереджувальний постріл, після якого порушники почали тікати вглиб України, залишивши пакунки і спеціально виготовлені лавки для подолання контрольно-слідової смуги.
Перевіривши місцевість біля кордону, правоохоронці виявили 11 ящиків із 5 500 пачками сигарет, які контрабандисти намагалися переправити через кордон до сусідньої Польщі.
Іншій спробі незаконно перемістити сигарети через кордон запобігли правоохоронці на Буковині. Прикордонники Чернівецького загону та оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління на ділянці відділу "Красноїльськ" на відстані 100 метрів від кордону помітили групу осіб із пакунками. Люди швидко наближалися до кордону з Румунією.
Під час затримання правопорушники залишили 6 пакунків із сигаретами біля кордону і втекли на територію України.
Заходи щодо встановлення причетних до контрабанди осіб тривають.