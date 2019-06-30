 "Огидний підкуп": кандидат Ковальов на Донеччині безкоштовно роздав дітям на окрузі кросівки і пообіцяв велосипеди після виборів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці журналістка Мар'яна П'єцух. Наводимо її текст повністю.

"Огидний підкуп. Коли дітей нахабно шантажують.

Крутий округ, коли в ньому менше 3 тисяч виборців. І можна кожному купити щось хороше, бо скільки там тих виборців.

І підкуп зробити пафосним і благочинним, адже діти війни! Діти настраждалися, тому ось кожному кросівки. І пообіцяли після виборів ще кожному велосипед!

От чого б то раптом за місяць до виборів про них згадали, війна вже 5 років. І чому велосипеди після виборів? Скільки там тих дітей, шкода чи що?

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От є такий собі кандидат у нардепи Олександр Ковальов. Голова ГО "Ніхто, крім нас", яка об’єднує воїнів-інтернаціоналістів, сайт якої вказує на якусь вельми неактивну діяльність ГО. За 2019 рік не було жодної новини, а за 2018 рік аж одна, поки він із кросівками не поїхав у Зайцеве, і наклепали вони там для сайту десятки фоток.

Ще з новин на сайті відмомо, що ГПУ викликала в 2014 році Ковальова з приводу його допомоги у вивезенні беркутівців із Києва, щоб їх ніхто не образив. Каже, що так, правда, бо навіщо ображати їх було і заворушення провокувати.

А його виборча програма взагалі починається феєрично: "Мешканці Майорська та Зайцевого!

Багато хто з нас все ще пам'ятає спокійні і щасливі 70-ті і 80-ті роки ХХ століття. Ми пам'ятаємо розвал Радянського Союзу і економічну катастрофу дев'яностих років. Ми з вами пам'ятаємо мирний Донбас до 2013 року!"

Кандидат знає, що місцеві ностальгують за СРСР, і знає, куди бити, зрозуміло за термінами в програмі: "соцільний геноцид", "смертельна медична реформа". Ну і тут все зрозумілло: "Відновити повагу до нашої справжньої історії, народу-переможця і справжніх героїв Великої Вітчизняної війни". "Скасувати закон про тотальну українізацію і захистити наше право на рідну мову".

Хочеш реалізувати свою "оригінальну" програму? Даєш велики дітям!"

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