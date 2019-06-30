 "Огидний підкуп": кандидат Ковальов на Донеччині безкоштовно роздав дітям на окрузі кросівки і пообіцяв велосипеди після виборів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці у фейсбуці журналістка Мар'яна П'єцух. Наводимо її текст повністю.
"Огидний підкуп. Коли дітей нахабно шантажують.
Крутий округ, коли в ньому менше 3 тисяч виборців. І можна кожному купити щось хороше, бо скільки там тих виборців.
І підкуп зробити пафосним і благочинним, адже діти війни! Діти настраждалися, тому ось кожному кросівки. І пообіцяли після виборів ще кожному велосипед!
От чого б то раптом за місяць до виборів про них згадали, війна вже 5 років. І чому велосипеди після виборів? Скільки там тих дітей, шкода чи що?
От є такий собі кандидат у нардепи Олександр Ковальов. Голова ГО "Ніхто, крім нас", яка об’єднує воїнів-інтернаціоналістів, сайт якої вказує на якусь вельми неактивну діяльність ГО. За 2019 рік не було жодної новини, а за 2018 рік аж одна, поки він із кросівками не поїхав у Зайцеве, і наклепали вони там для сайту десятки фоток.
Ще з новин на сайті відмомо, що ГПУ викликала в 2014 році Ковальова з приводу його допомоги у вивезенні беркутівців із Києва, щоб їх ніхто не образив. Каже, що так, правда, бо навіщо ображати їх було і заворушення провокувати.
А його виборча програма взагалі починається феєрично: "Мешканці Майорська та Зайцевого!
Багато хто з нас все ще пам'ятає спокійні і щасливі 70-ті і 80-ті роки ХХ століття. Ми пам'ятаємо розвал Радянського Союзу і економічну катастрофу дев'яностих років. Ми з вами пам'ятаємо мирний Донбас до 2013 року!"
Кандидат знає, що місцеві ностальгують за СРСР, і знає, куди бити, зрозуміло за термінами в програмі: "соцільний геноцид", "смертельна медична реформа". Ну і тут все зрозумілло: "Відновити повагу до нашої справжньої історії, народу-переможця і справжніх героїв Великої Вітчизняної війни". "Скасувати закон про тотальну українізацію і захистити наше право на рідну мову".
Хочеш реалізувати свою "оригінальну" програму? Даєш велики дітям!"
Да некому......
Лидеру "Никто кроме нас" предъявлено подозрение за пособничество "Беркуту".
Как бы вам не пришлось после выборов ездить не на велосипедах, а на мерседесах, как наш преЗЕдент
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що встановлено особу людини, яка втопила зброю "чорної сотні" Беркута і допомагала їм втекти.
Підозру вручили ветерану війни в Афганістані, голові Всеукраїнської громадської організації "Ніхто крім нас" Олександру Ковальову. Афганець розповів, що був далеко не єдиним, хто в лютому 2014 року допомагав Беркуту.
...Афганці й Автомайдан. Хто вивозив Беркут з Києва - Korrespondent.net
Бывшая десантура и на дембиле не расстается с запасными парашютами
(с) класика впоротого гумору
Коли вже лохів поменшає...
что-то никто не спешит поздравлять нас, молодых и около того з Днем Молоді України!!!!
то вже, звиняйте...я нагадаю:
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Зі святом Молоді вітаю!
Мерщій всі святкувати
Бо нагода є сьогодні,
Добре погуляти!!!
Треба з святом...причащати)))
Пофіг дощ чи сонце з неба,
Даром часу не втрачати,
(А на столі є все що треба?)
Така краса довкіл буяє,
В словах цього не передать!
Шкода, що швидко час спливає,
Не зупинити, не догнать...
А жаль, що молодість не вічна,
Так пропливає, наче мить.
І технологіі комічні
ЇЇ не можуть зупинить
Зі святом Молоді - молодих і за віком і за Душею!!!
доказів для поліції та прокуратури)
На Нивках был пелипишин, раздавал пенсионерам капусту и буряки со своих теплиц.
Избрали типо честного Левченко.
Этот вообще на районе не бывает, если жители его находят и начинают клянчить ремонт какого нибудь освещения или канализации в районе - прямым текстом посылает всех на три буквы и к Кличко.
А Раде кроме спама ничего не делает.
Спрашивается в задаче - кто лучше?
Пам'ятаю, Фіма набрав тоді більшість у своєму окрузі, - 1700 голосів.
Та в багатьох сільрадах більше виборців!
І цей маразм продовжили ще на 5 років.
Дя-ку-є-мо!!! В тому числі - і за виборчий закон Януковича, який не сподобилися змінити за минулі 5 років. Суки!