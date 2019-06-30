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 Політика України
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Все про:Кучма (333) Луганщина (1754) ОБСЄ (2156)

 Кучма: Росія, попередньо, відвела війська від Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ найближчим часом проведе верифікацію відведення військових обох сторін із району Станиці Луганської і представить остаточний висновок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю повідомив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма.

"За нашими попередніми даними, війська з російського боку було відведено. Однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - сказав він.

Дивіться також: Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134839
 
 
 Топ коментарі
 
предварительно?
не - точно! а предварительно? как бы... да...но может и нет?
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А чего же ты плешивый туда не съездил? В смысле не сходил через мост.Проверил бы.А то свою рыжую морду дальше наших позиций и не сунул.
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Вы не "кашу Пецы" расхлёбываете, а своё дерьмо раскладываете... Пока была "Каша Пецы", сепары, с "лахтинцами" пёрднуть лишний раз, боялись, и людей "Правым Сектором" и "бандерами", пугали, а сейчас кричат, что "скоро хахлы на коленях приползут...".
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По мойму ето уже начинается подготовка к признания атономии дамбаса. Теперь нам будут ОБСЕ рассказывать что там творится так как никого рашисты туда пускать не будут а мы только будем отсилать туда пенсии и деньги за уголь Ахметову
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Про це потрібно було думати, коли підписували мінський договорняк. На ньому, до речі, настоювали також Франція та Німеччина. А притомні люди попереджали, що ціна цого договорняка може бути дуже високою, бо договорняки іноді таки доводиться виконувати, особливо якщо йдеться про не дуже сильну державу, яка не може собі дозволити гупати кулаком по столу. Єдине, що може врятувати Україну від дирівської автономії і решти ніштяків - гостра реакція суспільства. Ну не хочуть люди такого дива - що тут вдієш?
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Здається і барига пропихував *тему Лугандону * ! Кучма: Росія, попередньо, відвела війська від Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити - Цензор.НЕТ 1898
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Пороха я ще можу зрозуміти. Адже він був у лещатах - з одного боку кацапстан у Дебальцевому, де була м'ясорубка, з іншого - Меркель тоді ще з Олландом. Я не розумію ВР - ось де справжній серпентарій. Ну як вони могли проголосувати за ТАКЕ?
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Коротко ! Коаліція ..яка ПРацювала на барижну владу .
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Договор подписывался, когда нашу армию по факту разгромили - нечем и некем воевать было. Украине нужна была передышка для повышения обороноспособности. Порошенко этим нормально воспользовался. К тому же в Минские договоренности заложены противоречия, которые рашка не сможет выполнить. Но Зеля похоже готов уступить - "сойтись где-то посередине" (с). А уступать-то там уже и нечего.

Ситуация с мостом вообще странная. Дело в том, что нам он вообще не нужен. Тогда зачем Украина его строить будет? Есть лишние деньги, лучше Кличку пусть отдадут - от мостов в Киеве больше толку.
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А притомні люди попереджали, що ціна цого договорняка може бути дуже високою

І шо ці "притомні люди" пропонували замість договорняка ?

Послати 30 тисяч неіснуючих танків на захоплення Донецька ?
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А разведка и беспилотники есть? Или работа кучмы - отвести ВСУ за Днепр (для начала)?! Рыжая тварь!
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Кучма уже превратился в терпилу, который характеризует Украину как послушку перед кремлёвской босотой
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Кучма уже превратился в терпилу, который характеризует Украину как послушку перед кремлёвской босотой Кучма: Россия, предварительно, отвела войска от Станицы Луганской. В ОБСЕ должны подтвердить - Цензор.НЕТ 3173 Ведь он хорошо понимает ,что с босотой кроме силы никакие договора не проходят,а хитрить себе навредить
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О ЧЁМ, собственно, речь? Отведение войск от линии соприкосновения и прекращение огня.
Выполнят? Вот и хорошо.
Хук!
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Прошло два дня.
ОБСЕ что, до сих по не подтвердила отвод?
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неужели пуйло решило наконец начать выполнять "минск" и отвести войска ? Не верится как-то
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А чому б йому не виконувати "мінськ"? Ви почитайте той мінськ, для кацапстану там зовсім непогані умови. Але ніхто не знає, що у нього у голові. Тим часом воно сіє хаос. Мовляв, нехай там хохли ламають голови й гризуться між собою, що ми й робимо.
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решило не решило, но у россии есть адвокат, который делает упреждающие шаги - "По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены."
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Хроника одного Президента ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
30 июня 2019 года
10-10 30.06. 2019 Г-н Президент, пока вас не было до вас пытался дозвониться Юрий Золкин. Если вы не знаете - это руководитель Станично-Луганской администрации. Он хотел вам сообщить, что г-н Кучма нагло врет о разведении сил под Станицей Луганская. Боевики продолжают оставаться на позициях и блокпосту. Просто всякую шушпань сменили кадровые РФ. Затребуйте с главного департамента документального обеспечения прямые донесения Главного управления разведки МО Украины там о том же. Надеемся что допуск у вас есть, они сов. секретны. Папочка с совой. Верьте только им и "Буратино" - остальные нагло врут вам.
Президента нет на рабочем месте с вечера пятницы.
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Хай хоч по сраці "хлопає", а результат один, з Росії почали знімати санкції, про Україну говорять без України, а це означає що з приходом блазня міжнародна політика прой***на.
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можешь не исправалть, по тебе все видно.
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Евросоюз продлил экономические санкции против паРаши
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В кварталі хлопці вперті, пом'ятаєш що через два роки вони планують повернутися на кацапський ринок?
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паРаша - сырьевой придаток развитых стран.
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"За нашим даними расєя вивела...", але ОБСЄ "повинно підтвердити"...?! Це що, видавання бажаного за дійсне? Чи Кучма дані отримує безпосередньо з мацкви?
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Конечно, многие не хотят заканчивать этот конфликт. Те кто на нем наживается. Те, кто использует его для оправдания всех своих косяков. Даже солдаты не хотят. Риск быть убитым там сейчас меньше, чем погибнуть переходя улицу по переходу. Да и то убивают в основном тех, кто лезет на рожон. А деньги платят неплохие. А где еще заработать такие деньги в Украине? Людям, которые ничего, кроме как стрелять, не умеют? В общем, многие не хотят завершения стрельбы. Вот и урчат на сайтах и в соц сетях.
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Заберите с Донбасса российксую армию, и конфликт закончится.
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леня, так кто убил Гонгадзе? - ты, леня - ты убил....
а теперь мне предлагают верить убийце?
а можна я не буду?
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казлина рыжая двухвекторная.... - ни у чем не винаватая....
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леня даже больший гандон, чем кравчучек - тот тупой коммунистический лох...
леня у нас? - нормальный такой убивец... - надо будет?
он еще кому башку отрежет...
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Пока есть война - в раде есть такие одиозные личности, как например, парасюк и семенченко. Нет войны - и они никому не нужны. Так что, война нужна кое кому как воздух
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Так выведите козломордую срань за поребрик. Ведь все возможности у вашего куйла есть.
И все "поджигатели вайны" в Украине останутся не у дел.
Все ж просто.
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знаете в чем проблема? - пока старые убицы на свободе - новые там же...
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етот старый гандон уже лет 15 как минимум должен камни с места на место перекладывать - не, он еще всех жизни учит....
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Влада Зеленського ще далека від консолідації і країною продовжують правити апаратчики , які ще не забули і не відвикли від Порошенка. Багато з них, будучи не впевненими у своєму майбутньому, стають на шлях обструкції і диверсій по відношенню до нової адміністрації. Все це є свідченням того, що боротьба за владу ще тільки вступає у вирішальну стадію і у нових людей у ній, поки що, в руках є тільки її символи.
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кучма - типовий член зебільної команди сформованої ляльководами олігархами.
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Що таке "влада зєлєнського"? Отой зброд, що через інтернет знайшли?
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родинні зв'язки і спільний бізнес - твоя головна умова для держслужбовців ?
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Методичка? А інші критерії в голову не приходять? Хоч би компетентність і професіоналізм.
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Влада Зеленського - це влада обраного, в результаті демократичних виборів, президента. Її легітимність визнана всіма суб'єктами міжнародної політики, які були представлені на цих виборах своїми спостерігачами.
Те, що ця влада не подобається прихильникам узурпаторської кліки, яка сформувалася при попередньому режимі, не дає ніяких підстав для сумніві в її легітимності.
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Влада зЕ - це збрід некомпетентних непрофесіоналів. Ви в цьому дуже швидко переконаєтесь.
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Ми на цьому не дуже зациклені і чудес не очікуємо. "Професіоналів", які пограбували весь народ і зробили цю країну найбіднішою і найкорумпованішою в Європі і світі, ми вже бачили і суперечки старих "професіоналів" з новими "професіоналами" біля корита нас не сильно цікавлять.
Оптимальним варіантом є позбутися "старих" і не дати розвернутися "новим".
Для цього треба вивести їх з клінчу і ефектно, по черзі, нейтралізувати.
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73% готові нейтралізуватись і кинути країну в прірву. Я знаю.
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Удивляет меня, конечно, агрессивный настрой некоторых людей. Наводит на подозрения нехорошие. Но пусть это останется на их совести.
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Присутність Кучми в процесах пов'язаних з Донбасом не сприяє підтримці рейтингу Зеленського на високому рівні. Якщо він прийняв таке кадрове рішення через агентурні впливи на нього, то це дуже погано, в тому числі, і для нього.
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Поза всяким сумнівом, як і те, що рейтинг Порошенка діяльність Кучми, також, не "надувала".
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когда нет наказания - рулит безнаказанность...
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