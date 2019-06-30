 Кучма: Росія, попередньо, відвела війська від Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю повідомив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма.
"За нашими попередніми даними, війська з російського боку було відведено. Однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - сказав він.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
Ситуация с мостом вообще странная. Дело в том, что нам он вообще не нужен. Тогда зачем Украина его строить будет? Есть лишние деньги, лучше Кличку пусть отдадут - от мостов в Киеве больше толку.
І шо ці "притомні люди" пропонували замість договорняка ?
Послати 30 тисяч неіснуючих танків на захоплення Донецька ?
Выполнят? Вот и хорошо.
Хук!
ОБСЕ что, до сих по не подтвердила отвод?
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
30 июня 2019 года
10-10 30.06. 2019 Г-н Президент, пока вас не было до вас пытался дозвониться Юрий Золкин. Если вы не знаете - это руководитель Станично-Луганской администрации. Он хотел вам сообщить, что г-н Кучма нагло врет о разведении сил под Станицей Луганская. Боевики продолжают оставаться на позициях и блокпосту. Просто всякую шушпань сменили кадровые РФ. Затребуйте с главного департамента документального обеспечения прямые донесения Главного управления разведки МО Украины там о том же. Надеемся что допуск у вас есть, они сов. секретны. Папочка с совой. Верьте только им и "Буратино" - остальные нагло врут вам.
Президента нет на рабочем месте с вечера пятницы.
а теперь мне предлагают верить убийце?
а можна я не буду?
леня у нас? - нормальный такой убивец... - надо будет?
он еще кому башку отрежет...
И все "поджигатели вайны" в Украине останутся не у дел.
Все ж просто.
Те, що ця влада не подобається прихильникам узурпаторської кліки, яка сформувалася при попередньому режимі, не дає ніяких підстав для сумніві в її легітимності.
Оптимальним варіантом є позбутися "старих" і не дати розвернутися "новим".
Для цього треба вивести їх з клінчу і ефектно, по черзі, нейтралізувати.