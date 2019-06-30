 Клас вундеркіндів: четверо однокласників із Луцька набрали максимальну кількість балів на ЗНО. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
І взагалі половина учнів цього класу здала оцінювання в середньому на 195 балів. Випускники вишикувалися рядком, аби отримати атестати. Попереду - самі відмінники. В одному класі такий кожен третій. 200 балів набрали одразу четверо однокласників. Данило і Андрій без помилок здали математику. Кажуть, що завдання були простими.
"40 хвилин вистачило, далі тільки перевіряли. Треба було пересилити себе і не зробити помилок не через незнання, а через неуважність і через те, що нервуєшся", - діляться випускники.
Під час підготовки до ЗНО вчителька вже й не знала, які завдання придумувати цим розумникам. Над завданнями і тестами ті сиділи навіть вночі.
"Іноді о 24:00 починають мені скидати рішення завдань, які я давала колись. Було і таке", - говорить вчителька математики Оксана Мала.
В одному класі дванадцять відмінників і жодного двієчника. Пів класу здали тести на понад 195 балів.
"Велике щастя, коли ти викладаєш у такому класі. Коли ти заходиш і боїшся помилитися, бо учні відразу: "А тут не так, а я думаю інакше". І це здорово", - радіє директор школи Олександр Дубина.
Випускники вже визначилися, куди вступатимуть. І не всі в Україні. Вчитися за кордоном планують принаймні двоє, але після навчання обіцяють повернутися.
ну наконец-то и мне пригодились мои знания по биологии, когда я на ночном дежурстве гордо написал в кроссворде - вакуоль - пространство в центральной части клетки, заполненное клеточным соком ... я так долго ждал этот миг!!!
а у тебя по-моему их ваще не предусмотрено по факту
но чувства юмора..в тех.характеристике точно отсутствует))))
Все проще...
1
Пів класу здали тести на понад 195 балів.
2
пРЕДМЕТИ РІЗНІ
Двоє безпомилково здали математику, ще двоє - хімію та біологію
ВЕСЬ ЛАНЦЮЖОК ОСВІТИ -НАУКИ АЖ ДО АКАДЕМІЇ НАУК ЗІГНИВ
99% учились из под палки. И я в том числе.
ї..ати мозоквтручатись у освітній процес