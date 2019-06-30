EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Суспільство
  4890  52
Все про:Луцьк (158) школа (667) вундеркінд (1) ЗНО (110)

 Клас вундеркіндів: четверо однокласників із Луцька набрали максимальну кількість балів на ЗНО. ВIДЕО

У луцькій школі четверо однокласників набрали максимальну кількість балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Двоє безпомилково здали математику, ще двоє - хімію та біологію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

І взагалі половина учнів цього класу здала оцінювання в середньому на 195 балів. Випускники вишикувалися рядком, аби отримати атестати. Попереду - самі відмінники. В одному класі такий кожен третій. 200 балів набрали одразу четверо однокласників. Данило і Андрій без помилок здали математику. Кажуть, що завдання були простими.

"40 хвилин вистачило, далі тільки перевіряли. Треба було пересилити себе і не зробити помилок не через незнання, а через неуважність і через те, що нервуєшся", - діляться випускники.

Читайте також: На Донеччині окупанти на блокпостах не пропустили на ЗНО з української мови 71 школяра

Під час підготовки до ЗНО вчителька вже й не знала, які завдання придумувати цим розумникам. Над завданнями і тестами ті сиділи навіть вночі.

"Іноді о 24:00 починають мені скидати рішення завдань, які я давала колись. Було і таке", - говорить вчителька математики Оксана Мала.

В одному класі дванадцять відмінників і жодного двієчника. Пів класу здали тести на понад 195 балів.

"Велике щастя, коли ти викладаєш у такому класі. Коли ти заходиш і боїшся помилитися, бо учні відразу: "А тут не так, а я думаю інакше". І це здорово", - радіє директор школи Олександр Дубина.

Випускники вже визначилися, куди вступатимуть. І не всі в Україні. Вчитися за кордоном планують принаймні двоє, але після навчання обіцяють повернутися.

Читайте також: ЗНО з української мови не склали 16% абітурієнтів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134838
 
   
 Топ коментарі
 
Значит хорошие учителя...хорошая школа...хорошие родители...
 показати весь коментар
 
На форумі цензора застосують, щоб таких дурних коментарів не було!
 показати весь коментар
 
*** Класс вундеркиндов: Четверо одноклассников из Луцка набрали максимальное количество баллов на ВНО - Цензор.НЕТ 9665
ну наконец-то и мне пригодились мои знания по биологии, когда я на ночном дежурстве гордо написал в кроссворде - вакуоль - пространство в центральной части клетки, заполненное клеточным соком ... я так долго ждал этот миг!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Щось це не дуже радує. Де вони застосують свої знання?
 показати весь коментар
 
 
На форумі цензора застосують, щоб таких дурних коментарів не було!
 показати весь коментар
 
 
Та мені пофігу, Ганс, нехай застосовують, тільки навіщо вчити такі науки заради Цензора.
 показати весь коментар
 
не твоего ума дело. каждьій сходит с ума по-своему.
 показати весь коментар
 
*** Класс вундеркиндов: Четверо одноклассников из Луцка набрали максимальное количество баллов на ВНО - Цензор.НЕТ 9665
ну наконец-то и мне пригодились мои знания по биологии, когда я на ночном дежурстве гордо написал в кроссворде - вакуоль - пространство в центральной части клетки, заполненное клеточным соком ... я так долго ждал этот миг!!!
 показати весь коментар
 
 
согласен...
а у тебя по-моему их ваще не предусмотрено по факту
 показати весь коментар
 
 
)) может, просто он тоже из молодых вундеркиндов.
 показати весь коментар
 
 
а может он просто этого слова не знает...и подумал что-то не хорошее))))
но чувства юмора..в тех.характеристике точно отсутствует))))
 показати весь коментар
 
та да. тут ось ниже аж 2 вумника мну тоже жисти учять ))))
 показати весь коментар
 
 
єкзаменьі есть для всех, есть вьіборочньіе, по тому профилю, которьій вьібрал ученик.
 показати весь коментар
 
Значит хорошие учителя...хорошая школа...хорошие родители...
 показати весь коментар
 
 
Привет - кто то билеты и ответы на них слил... Класс вундеркиндов: Четверо одноклассников из Луцка набрали максимальное количество баллов на ВНО - Цензор.НЕТ 1381

Все проще...
 показати весь коментар
 
 
Всі відповіді на завдання є в підручнику, користуйтесь і покажете також високі результати.
 показати весь коментар
 
 
И по математике, и по химии, и по биологии? Вряд ли. Наверно и впрямь сильный класс. Двоечников нет, поэтому никто не тормозит процесс обучения.
 показати весь коментар
 
так если дети не бояться учителю по ночам скидьівать ответьі, то там польньій тандем.
 показати весь коментар
 
НЕ ПИ..ДИ,ВСЕПРОПАЛЬЩИК!

1
Пів класу здали тести на понад 195 балів.
2
пРЕДМЕТИ РІЗНІ
Двоє безпомилково здали математику, ще двоє - хімію та біологію
 показати весь коментар
 
не факт. Например, на рашке максимальные результаты на выпускных экзаменах обычно показывают в Чечне и Дагестане, особенно в сёлах и небольших городках. Думаешь школьники там умнее других ? Да они там и русским языком почти не владеют. Просто они заранее знают ответы на все тесты
 показати весь коментар
 
 
На жаль це і в Європах так! У навчальних закладах усіх рівнів сарацинів неодноразово ловили за руку з відповідями на тести до іспитів
 показати весь коментар
 
 
учителя - очень хорошие..и комиссия очень хорошая. эти очень хорошие вместе взяли и вышли пить чай во время ЗНО. всё просто ))
 показати весь коментар
 
.Может списывали из одной шпаргалки ( шутка).
 показати весь коментар
 
шо, и ответы на тесты никак нельзя получить ?
 показати весь коментар
 
Вот прям Никак. За последние 15 лет ни одного такого случая не было Ну Игорь Д верит - пусть продолжает Клас вундеркіндів: четверо однокласників із Луцька набрали максимальну кількість балів на ЗНО - Цензор.НЕТ 4905
 показати весь коментар
 
 
Угу, а в универ нельзя поступить за взятку Клас вундеркіндів: четверо однокласників із Луцька набрали максимальну кількість балів на ЗНО - Цензор.НЕТ 4393
 показати весь коментар
 
можно. в комиссии кореш директора школы. комиссия во время ЗНО уходит "пить чай". давая ученикам минут 30 на то чтоб подсмотреть и содрать нужное
 показати весь коментар
 
Молодцы! Наверне дело не только в вундеркинадах, но и учителях. Пример для реформы среднего образрвания.
 показати весь коментар
 
 
больше в учителях. уломали комиисию во время ЗНО выйти на полчасика))
 показати весь коментар
 
Правда "диреХтор" как двоечник, с их замашками давал интервью. Взгляд борзый, брови приподняты, руки в карманах... В моей школе, одной с лучший в области, так мой директор никогда бы такого себе не позволил. Всюду вел себя дипломатически. И с учениками, и с учителями. Никогда с пустыми руками не был, постоянно файлы всякие, бумажки.
 показати весь коментар
 
Вот потому у вас двоечники, а у них отличники
 показати весь коментар
 
Він вже перефарбувався щоб не виділятися
 показати весь коментар
 
Вчителям - премію. Учням - допомогу на навчання, якщо в Україні.
 показати весь коментар
 
 
))) и скорее всего, - все дети можновладцив. они талантливы с децтва. и в парламенте, в свои 20 уже заседают, успев в войнушке участие принять, и оборонпром разворовывают так, шо простым смертным и не снилось. среди них есть и выдающиеся стоматологи, и удачные торговцы рюкзаками, и просто сЫны разных тысячелетних женчин. видать 47я хромосома - генетическая хромосома успеха таких мажорных дитяток ))
 показати весь коментар
 
 
Учи матчасть, бо начнёшь скоро путать своих детей с детьми однофамильца.
 показати весь коментар
 
у вас 2 букфы в конце фамилиё отклеились )))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Писати краще навчилось би " дєцко"...
 показати весь коментар
 
научус, йак в школу пиду. а мну есчо год до её. йа токо в осинню в подготовитильну групу садика йду. так, гувирнандка навчила пичатать на компутєрє )))
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло. Як кажуть на Галичині, дзєцко, срало по-нємєцку
 показати весь коментар
 
 
в 20 кто-то из них уже будет директором рынка в Виннице )
 показати весь коментар
 
 
Надо перепроверить все работы этого класса, подозрительна массовая вундеркиндность. Может действительно феномен, но как-то не верится, или вода у них там в классном умывальнике особенная?
 показати весь коментар
 
 
Я думаю проверят. И школу, и учеников. А институтах быстро проверят их знания. Думаю уже за полгода будет известно .
 показати весь коментар
 
 
Часто генії в школах погано навчаються.Добре би було,щоб далі вони тут навчалися і отримували різні премії в науці.
 показати весь коментар
 
Вы думаете, что из них выйдут изобретатели? нет... они зажаты сейчас и будут зажаты оптом рамками существующих знаний... а чтобы делать что-то новое - надо за эти рамки уходить...
 показати весь коментар
 
Ну нужны не только гении, но и хорошие грамотные инженеры, техники, учителя, медики, рабочие
 показати весь коментар
 
це неможливо при існуванні міністерства Освіти і нікчемності державної політики щодо освіти.


ВЕСЬ ЛАНЦЮЖОК ОСВІТИ -НАУКИ АЖ ДО АКАДЕМІЇ НАУК ЗІГНИВ
 показати весь коментар
 
Всё заключается в желании учиться и понимании, что это нужно ТЕБЕ.
99% учились из под палки. И я в том числе.
 показати весь коментар
 
ПІДОЗРЮЮ,у цій школі батьки просто не дозволяли райвно ї..ати мозок втручатись у освітній процес
 показати весь коментар
 
если честно, то как то подозрительно. по теории вероятности такое практически невозможно. хотя все может быть. я видел как глава конкурсной комисси в гбр сдал тесты по праву на 100 из 100, хотя до этого проходной бал на более легких тестах по праву в полиции не набрал
 показати весь коментар
 
 
Если математик,то обязательно--Пуанкаре, Перельман,....т.е. вклад в эту науку,её продвижение, оставив своё имя..Физик,--значит Лоренц, Эйнштейн.... открытия,имя,--- всё остальное --талантливые "пониматели" того что уже есть и ничем не отличаются от талантливого дяди слесаря..))))).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКлас вундеркіндів: четверо однокласників із Луцька набрали максимальну кількість балів на ЗНО. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору