 Звільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці 53-ї ОМБр.
"Стверджується, що Горяінов Максим Анатолійович "22 травня 2019 року, будучи водієм КамАЗа, в якому ще перебувало 7 військовослужбовців 53-ї ОМБр, їдучи у службових справах на трасі Маріуполь-Донецьк у Краматорськ, перетнув перші два наші блокпости, після яких не поверну вліворуч на "Березовому-2", щоб оминути Донецьк, не зупинившись на останньому блокпості, привіз своїх отетерілих від того, що сталося, і ще, мабуть, сонних побратимів прямо на блокпост ворога, де їх швидко прийняли бойовики Діри..."
Ця інформація не відповідає дійсності!
Старший солдат Горяінов Максим Анатолійович не міг бути за кермом автомобіля, оскільки він не має права керувати автомобілем, та ще й вантажним, який обладнано для перевезення людей.
Просимо не поширювати неперевірену інформацію і не дискредитувати військовослужбовців, не маючи об'єктивної інформації", - йдеться в заяві бригади.
Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.
У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.
Там права управления смотрят в начале ротации. Если смотрят.
******.
За кого держат людей все эти "оправдатели"?
PS. А ещё он не мог, т.к. у него не было мозгов.
Если у вояк не было оружия.. ТО ОНИ ВОВСЕ НЕ СОЛДАТЫ!!!))))а так туристы...ехали по кататся....
Отмазки тупорылых дебилов!
Ищите крыс среди своих!!!
А не несите ДИЧЬ!!!
Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).Источник:https://censor.net.ua/n3128905
вроде этот был водителем, но "ехал по знакам"
без прав - не водитель, без разрешения на оружие - не военный? так что ли?
и если.... деловод деловодства...то ваще не главнокомандующий? да)))))))
?...И даже тот, кто был за рулем, мог и не быть предателем. Ведь в жизни всякое бывает. Мы с мужем однажды так заблудились ночью на территории собственной страны, что проехали лишних 4 часа. И навигатор не помог, а только заводил все дальше и дальше от нужного маршрута...
Що значить "НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем"??? Є одна вірна відповідь - БУВ чи НЕ БУВ, решта-фуфло.
2) був-би в кабіні літака- то значить пілот?
Думайте хотя бы чуть-чуть. С каждым годом народ всё тупее становится.
но почему в официальном документе-отписке (и в этой статье) нет этой фамилии, чтобы все отстали и не разносили по ветру информацию-дезинформацию?
- Вилазьте!
Стали вилазить. ДАІшник рахує:
- Один, два, три... шість, дванадцять, тринадцять...Ого! Як ви туди влізли?... Так!... Завтра всі, щоб були тут...
Прийшли. ДАІшник говорить:
- Так... Якщо ВСІ туди поміститесь - віддам права...
Стали моститься... Данадцять влізає, тринадцятий - ні...
- Хлопці, так, може, мене не було?
- Тю на тебе... А хто нам на баяні грав?..."
Норм - это новое слово в юриспруденции...)