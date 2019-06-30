EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  10785  97
Все про:військовополонені (296) дезінформація (52) брехня (129) військовослужбовці (2435) 53 окрема механізована бригада (33)

 Звільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр

Деякі ЗМІ і користувачі соціальних мереж поширюють дезінформацію щодо Горяінова Максима Анатолійовича - військовослужбовця 53-ї окремої механізованої бригади, який потрапив у полон і був переданий 28 червня в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці 53-ї ОМБр.

"Стверджується, що Горяінов Максим Анатолійович "22 травня 2019 року, будучи водієм КамАЗа, в якому ще перебувало 7 військовослужбовців 53-ї ОМБр, їдучи у службових справах на трасі Маріуполь-Донецьк у Краматорськ, перетнув перші два наші блокпости, після яких не поверну вліворуч на "Березовому-2", щоб оминути Донецьк, не зупинившись на останньому блокпості, привіз своїх отетерілих від того, що сталося, і ще, мабуть, сонних побратимів прямо на блокпост ворога, де їх швидко прийняли бойовики Діри..."

Ця інформація не відповідає дійсності!

Читайте також: Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сімох бійців ЗСУ в полон

Старший солдат Горяінов Максим Анатолійович не міг бути за кермом автомобіля, оскільки він не має права керувати автомобілем, та ще й вантажним, який обладнано для перевезення людей.

Просимо не поширювати неперевірену інформацію і не дискредитувати військовослужбовців, не маючи об'єктивної інформації", - йдеться в заяві бригади.

Дивіться також: Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО

Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

Читайте також: Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134837
 
 
 Топ коментарі
 
у него не было прав ну просто железное алиби Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 6402
 показати весь коментар
 
Это одна из серий спец операций Кремля против Украины имеющих целью навязать Украине Медведчука как единственного переговорщика от Украины с РФ, и одновременно повысить его шансы на парламентский выборах - так враг выковывает для Украины васалов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
После того, как МО сообщило что рояльного не мобилизовывали, вера в офзаявы малость подустала.
Там права управления смотрят в начале ротации. Если смотрят.
 показати весь коментар
 
 
"НЕ МОГ", т.к. у него не было прав...
******.
За кого держат людей все эти "оправдатели"?
PS. А ещё он не мог, т.к. у него не было мозгов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тобто він ще й без прав керував транспортним засобом! Ось яку армію побудував нам порошенко!
 показати весь коментар
 
 
Знакомый колхозник, дядя Яша, 30 лет отьездил на грузовике без прав, причём последние 5 лет без тормазов.
 показати весь коментар
 
горяинов назвал при освобождении...но так цензор особо не освещал освобождение и прилет пленных, оно осталось неизвестным для широкой общественности
 показати весь коментар
 
 
Это одна из серий спец операций Кремля против Украины имеющих целью навязать Украине Медведчука как единственного переговорщика от Украины с РФ, и одновременно повысить его шансы на парламентский выборах - так враг выковывает для Украины васалов.
 показати весь коментар
 
 
До виборів (для піару кума фуйла ) ще парочку випустять .
 показати весь коментар
 
 
Пора,мабуть,по просьбе медведчука,отдавать моряков-до выборов три недели,а мест в Раде маловато.
 показати весь коментар
 
При нынешних раскладах уже начинаю сомневаться, может пусть уж лучше Медведчук со своими регионалами возьмет большинство в Раде, чем слуги какого-то народа. С регионалами хоть всё всем ясно и как с ними бороться народ уже знает. А насчет этих слуг у многих еще имеются иллюзии и народ почему-то считает, что они будут работать на пользу государству ( я имею в виду, что народ считает, что слуги будут работать на пользу Украины, а не России). Когда придет понимание ошибочности этого мнения, может быть поздно.
 показати весь коментар
 
Не говорите глупостей. Если они получат большинство, окажемся в кацапстане немедленно, а гайки так будут закручены, что дышать не сможем.
 показати весь коментар
 
у него не было прав ну просто железное алиби
 показати весь коментар
 
 
В армии при отправлении авто по маршруту назначается "старший машини", что прописивается в путевом листе.Он и отвечает за маршрут.
 показати весь коментар
 
 
Думаю,що вже пішла піар компанія по захисту мундира зі сторони бригади. ТОД---де наші військоваі і як вони попали в полон? Ждемо відповіді. а не пустої трепотні.
 показати весь коментар
 
 
Медведчук не тільки куп фашиста. він плоть від плоті україноненависник із цьог потрібно виходити.
 показати весь коментар
 
 
А я ведь изначально говорил особо обозлённым,что не спешите осуждать солдат!Вспомните,как поступил Пораженко с с бригадой волынян в 2014,попавшей в плен!Их пытались осудить несколько лет!!51 ,по моему?Со сралинскими методами борьбы с солдатами пора завязывать.В плену не мёд!Неважно кто их освободил!Главное- они наши люди.У них жёны,дети,родители.А сколько не дождались освобождения,закатовани?
 показати весь коментар
 
 
Так чому ж кум фуйла про захоплених моряків (і не засуджених ) не попіклується !? Освобожденный из плена Горяинов не мог быть водителем КамАЗа, заехавшего к наемникам РФ, - заявление 53-й ОМБр - Цензор.НЕТ 3414
 показати весь коментар
 
 
До выборов там сказали, что никого не выпустят, чтобы их никто не мог не использовать для пиара! И здесь самое главное слово "никто"!
 показати весь коментар
 
В какой такой плен они попали ? выставили на дороге пост без часовых и секретов ночью бес перестрелял этот пост и вся остальная бригада с перепугу \ кстати была самая многочисленная в ВСУ \ дезертировала в ППД до рідноі хаты пока другие воевали ну и что их теперь награждать ?
 показати весь коментар
 
 
До речі, бачив відео, де хлопці з ПС проїхали крайній БП, об'їхали міни і попрямували до позицій окупантів. Спочатку наші прийняли їх за ворога, що замаскувався. Лише декілька черг у повітря врятувало їх від смерті. (Вони повернули назад і їм пояснили, що могло бути).
 показати весь коментар
 
 
а у кого права есть? почти все бесправны. правда у кучки керуль права есть, может кто из них?
 показати весь коментар
 
Оприлюдніть прізвище того офіцера, який наказав військовослужбовцям їхати БЕЗ табельної зброї у прифронтовій зоні. В результаті чого вони фізично не могли чинити опору озброєним окупантам коли заблукали на їх блокпост.
 показати весь коментар
 
 
Та кто мог такой приказ отдать ? сто процентов сами не стали брать \ старшины . каптёрщики\ что бы не морочить себе дурную голову тяжестью для них непомерной и тем . что постоянно нужно при себе иметь . есть такие дебилы под кровать прячут и ходят без автомата а то им тяжело
 показати весь коментар
 
 
Ага,ага...сами не взяли,сами поехали,сами не туда повернули...ну прям самая демократическая армия.
 показати весь коментар
 
 
Так от. Мій знайомий сержант розповідав коли з фронту повернувся додому. Їх зенітну частину (а він вже був на фронті другий рік і під Авдіївкою отримав контузію) перекинули за 5 км від фронту, тобто у ближній тил. І молодий тільки призначений до них лейтенант дав команду моєму знайомому сержанту і іншим здати зброю під охорону. Так хлопці йому дохідливо пояснили, що тут може прийти ворожа дрг і настане всім 3,14здець. Зрозумів.
 показати весь коментар
 
 
Не факт, что в подобной ситуации, если попали на вражескую территорию случайно, оружие спасло бы им жизнь.
 показати весь коментар
 
Кажуть, що на блокпосту в той час було всього кілька сєпарів і наші могли їх легко перестріляти.
 показати весь коментар
 
 
Ну а Ви уявляєте собі перебування в зоні війни без зброї? Я - ні!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это уже традиця Такая все решать без мнения нашего солнцеликого великана ЗЕ!)))его авторитет умножен на НОЛЬ)))
 показати весь коментар
 
 
Идиотское заявление . Там что , не знают , кто был за рулём ? При чём здесь наличие прав ?
 показати весь коментар
 
 
Идиоцким были заявления наших СМИ о том шо во всем виноват Горяинов. Почему то наши люди больше верят СМИ чем нашим военным . Я уверен там работают следователи , контрразведка . Они разберутся в ситуации , шило в мешке не утаиш . А пока одни гипотезы
 показати весь коментар
 
 
Я больше сми доверяю,чем продажным следователям,которые скрывают и искажают правду
 показати весь коментар
 
 
так там было какое то заявление типо жены пленного...ну и ребята за это и ухватились...причем вроде и сам цензор участвовал в этом бесогонстве
 показати весь коментар
 
 
https://censor.net.ua/news/3134669/jena_plennogo_medvedchuk_osvobojdaet_voditelya_kotoryyi_zavez_sem_boyitsov_vsu_v_plen
 показати весь коментар
 
Под этой статьей в начале есть мой коментарий я тогда уже все написал
 показати весь коментар
 
"В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Источник:
 показати весь коментар
 
 
Чомусь зник мій коментар... Активіст ітіомать. Пропіарився.
 показати весь коментар
 
Водителем быть не мог, а без прав сесть за руль, так вполне)
 показати весь коментар
 
 
Тим паче там. Покажи мавпі на яку педалю тиснути і вона поїде.
 показати весь коментар
 
Это ты можешь дома во дворе ездить без прав, а в армии тебе никогда не выдадут порулить ни самолетом, ни танком, ни тем более перевозить бойцов на линии фронта! Да и сами они никогда не допустят этого в целях сохранении своих жизней и безопасности своих побратимов!
 показати весь коментар
 
 
От клоуны, а тогда кто это сделал? Как его фамилия? Что за секреты???? Не верю!!!
 показати весь коментар
 
 
Так по такой логике...
Если у вояк не было оружия.. ТО ОНИ ВОВСЕ НЕ СОЛДАТЫ!!!))))а так туристы...ехали по кататся....

Отмазки тупорылых дебилов!
Ищите крыс среди своих!!!
А не несите ДИЧЬ!!!
 показати весь коментар
 
 
Из новостей на цензоре ранее:
Как говорится в facebook-публикации, передает Цензор.НЕТ, в плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).Источник:https://censor.net.ua/n3128905
 показати весь коментар
 
 
тю...а кто ж разрешил сесть в кабину... без прав))))))
 показати весь коментар
 
 
Отмазывают и водилу и мертветчука и штаб 53 омбр сразу таким заявлением
 показати весь коментар
 
 
старший солдат Пундор Борис Иосифович
вроде этот был водителем, но "ехал по знакам"
 показати весь коментар
 
В штабе заявили, что водителя вообще небыло, т.к. ни у кого из попавших в плен не было водительских прав. Камаз ехал сам.
 показати весь коментар
 
 
автопилот, п*дла, завез наших...небойсь по Глонассу шел?))))))
 показати весь коментар
 
 
Горяинов освобождён и не помнит, кто был за рулём, так как был сонным и офигевшим)))
 показати весь коментар
 
 
Для думаючої людини, ця "акція" цілком зрозуміла, що кума продвигають в парламент на УРА. Алеж, кремляді не врахували цього; того, що не все масонаселення України безмізкові барани, як в ордостані. Є звісно бикувани та слабі на мізок, та усерівно, МИ бачимо, що кум - це кінець Україні, кінець її незалежності.
 показати весь коментар
 
 
З огляду на саму фігуру мудачука і його лохторат ця акція не додасть йому жодних голосів.
 показати весь коментар
 
 
все правильно!
без прав - не водитель, без разрешения на оружие - не военный? так что ли?
и если.... деловод деловодства...то ваще не главнокомандующий? да)))))))
 показати весь коментар
 
 
ну что и требовалось доказать...поэтому меньше надо верить непроверенным источникам, правда тогда и поводов для зрады будет меньше
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно согласна, что сначала нужно во всем разобраться, а не вбрасывать непроверенную информацию. А то уже заклеймили здесь человека, который, возможно, и не виновен ни в чем. Единственное, что смущает, так это само заявление, которое ничего не доказывает. Заявление - ни о чем...То, что нет прав еще ничего не доказывает. Освобождено 4 человека. Кто-то из них должен помнить, кто все-таки был за рулем?...И даже тот, кто был за рулем, мог и не быть предателем. Ведь в жизни всякое бывает. Мы с мужем однажды так заблудились ночью на территории собственной страны, что проехали лишних 4 часа. И навигатор не помог, а только заводил все дальше и дальше от нужного маршрута...
 показати весь коментар
 
 
Див. фото вище. Водій Горяїнов "без прав" сидить за кермом автомобіля. Явно путають карти, щоб щось серйозне не виплило. Наприклад те, що під носом був зрадник або феєричний довбой-б, але командування цього не помічало.
Що значить "НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем"??? Є одна вірна відповідь - БУВ чи НЕ БУВ, решта-фуфло.
 показати весь коментар
 
 
Все равно НЕ ВЕРЮ -- подстава !!! Как ехали без оружия ??? На передовой и без оружия и не зеленые пацаны а уже по пару лет на войне . и никто не помнит кто был за рулем ??? Я могу поверить что только или водка или предательство -- без вариантов
 показати весь коментар
 
1) це газон, а не камазь;
2) був-би в кабіні літака- то значить пілот?
 показати весь коментар
 
я в цій темі жартів не розумію, а щодо акценту на ГАЗоні- ним зможе керувати будь-хто, хто керував легковим автомобілем.
 показати весь коментар
 
Жена одного из пленных ляпнула это а все подхватили.))
 показати весь коментар
 
 
ну ладно, если бы только вышиватные тролли это постили, цензор тоже побежал впереди паровоза, хотя мог бы и проверить инфу https://censor.net.ua/news/3134669/jena_plennogo_medvedchuk_osvobojdaet_voditelya_kotoryyi_zavez_sem_boyitsov_vsu_v_plen
 показати весь коментар
 
 
Поверь она в курсе техсобытий,чем ты,т.к.ее муж был вместе с водилой
 показати весь коментар
 
 
а ты уверен, что это вообще настоящая жена пленного?или надо верить всему, что в фейсбуке пишут?
 показати весь коментар
 
 
а кому ты веришь?тому. кто красивее зраду разгонит?ну это твое право, можешь верить во что угодно, даже в марсиан и рептилоидов
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, муж ей из плена позвонил и сказал кто был за рулём. ТП сама придумала и сделала вброс т.к обидно стало, что не её муженька освободили.

Думайте хотя бы чуть-чуть. С каждым годом народ всё тупее становится.
 показати весь коментар
 
Нет прав это не значит, что не умеет ездить или не сядет порулить
 показати весь коментар
 
 
І хтось заперечує моє тверджекння,що оці "захисники" не збіговисько?.Немає у нас Збройних Сил України!. Н е м а є !.Вже те,що розслідують ХТО і СКІЛЬКИ продав "надлишкового" майна,виставляючи це,як підрив обороноздатності країни,вороги держави,бо ГОЛОВНЕ - це доведення морально-психологічного стану особового складу до повної деградації!. Не зброя і техніка головне, а морально-психологичний СТАН осового складу ЗС!.
 показати весь коментар
 
а подумать, что если горяинов не имел этих прав то вез воинов другой человек, который имел эти права мозгов не хватило?
 показати весь коментар
 
Перестаньте вешать ЯРЛЫКИ и высказывать мнения как и кто, кого завез. Есть факт пленения.Все ответы дадут те , кто ехал в той машине, когда они уже будут на территории контролируемой Украиной..
 показати весь коментар
 
 
ты еще и разбираться будешь?там непонятная жена какого то пленного уже во всем разобралась, и цензор это подхватил Звільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр - Цензор.НЕТ 6202ты не веришь цензору, ты может еще агент кремля? Звільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр - Цензор.НЕТ 1139
 показати весь коментар
 
 
Ну вы поняли. Ждем Горяинова на токшоу с Медведчуком в орденах и медалях и в списках его партии
 показати весь коментар
 
 
та тут ваща просто - кто был водителем???? конкретное ФИО! и это отобьет все нападки...
 показати весь коментар
 
 
на самом то деля горяинов назвал фамилию, но как я понимаю, ее знают только смотревшие прямой эфир прилета пленных на ньюсване
 показати весь коментар
 
не смотрел.
но почему в официальном документе-отписке (и в этой статье) нет этой фамилии, чтобы все отстали и не разносили по ветру информацию-дезинформацию?
 показати весь коментар
 
 
этот вопрос не ко мне...возможно также, что такая инфа есть конфиденциальной и не подлежит разглашению
 показати весь коментар
 
 
За рулем было неустановленное лицо - так как никто в салоне авто водителя не видел...)
 показати весь коментар
 
 
Просто кому то очень хочется попиариться на освобождении пленных а тут такая засада. Приходится из предателя делать героя. Прям как из Гади Сравченко из-за которой погибло два десятка наших бойцов сделали Героя, отдали двоих самых перспективных для обмена ГРУшникови и чуть не выдвинули в президенты.
 показати весь коментар
 
 
А почему клоун не сзывает пресс-конференцию и не орет, что без его ведома Медведчук что-то там делает? Или он только на Климкина может гундеть?
 показати весь коментар
 
 
У половины водил на передке нет водительских прав. Вообще история мутная - кто был старший машины? Почему не остановил водилу, если тот, самостоятельно решил ехать к сепарам. Какого хера все были без оружия.
 показати весь коментар
 
 
"Стоїть вночі, ДАІшник, на трасі. Дивиться, а вдалині фари мелькають, по всій дорозі... Підїжджає "Запаршивець" . Той спиняє. Дивиться, салон забитий повністю, п"яними людьми.
- Вилазьте!
Стали вилазить. ДАІшник рахує:
- Один, два, три... шість, дванадцять, тринадцять...Ого! Як ви туди влізли?... Так!... Завтра всі, щоб були тут...
Прийшли. ДАІшник говорить:
- Так... Якщо ВСІ туди поміститесь - віддам права...
Стали моститься... Данадцять влізає, тринадцятий - ні...
- Хлопці, так, може, мене не було?
- Тю на тебе... А хто нам на баяні грав?..."
 показати весь коментар
 
 
"заявление 53-й ОМБр"... это чье заявление?... ФИО человека писавшего заявление ?.. это не тот ли "командыр" варнякает который отдал преступный приказ и восемь бойцов без оружия, без какой либо необходимости, вдоль всей линии фронта поехали в плен к врагу... в инете выложили фото Горянова за рулем грузового автомобиля, который оборудован для перевозки людей... кто в лугандоне на линии фронта проверяет права?... кто то "командыр" который отправил восемь бойцов в плен?.
 показати весь коментар
 
 
Що значить "НЕ МОГ быть за рулем автомобиля, так как у него нет права управления автомобилем"??? Є одна вірна відповідь - БУВ чи НЕ БУВ, решта-фуфло.
 показати весь коментар
 
 
Тупая совковая отмазка .штабисти решили спригнуть от ответственности
 показати весь коментар
 
 
Очень тухлая история. Великий и единственный медведчук и только ОН может ФСЁ. Даже умудрились посадить Савченко и Рубана, что бы не портили ЗАВЕТНУЮ тему пленных и заложников. Это же какой ***** надо быть. Я думаю к этим событиям причастен и бывший през и дент, шайка то ведь одна: Партия рЫгов.
 показати весь коментар
 
 
Подозреваемый никого не мог застрелить, потому что у него нет разрешения на владение оружием...
Норм - это новое слово в юриспруденции...)
 показати весь коментар
 
 
Главное что сепары знают кто был за рулем,а для Украинцев это военная тайна.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗвільнений з полону Горяінов не міг бути водієм КамАЗа, який заїхав до найманців РФ, - заява 53-ї ОМБр
 
 
 
 
 
 вгору