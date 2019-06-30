 30 червня в 66 ОТГ вперше відбудуться вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
"Сьогодні народжуються ще 66 громад із новими повноваженнями і можливостями. Сьогодні жителі громад обирають менеджерів і управлінців, з якими разом будуватимуть своє майбутнє, - переконаний, успішне і європейське", - зазначив він.
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться у 66 об'єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ): у Вінницькій області - в 5 ОТГ; у Волинській області - в 1 ОТГ; у Житомирській області - у 2 ОТГ; у Запорізькій області - в 4 ОТГ; в Івано-Франківській області - в 1 ОТГ; у Київській області - в 5 ОТГ; у Кіровоградській області - в 1 ОТГ; у Луганській області - у 8 ОТГ; у Миколаївській області - в 12 ОТГ; в Одеській області - в 4 ОТГ; у Полтавській області - в 1 ОТГ; у Рівненській області - в 3 ОТГ; у Сумській області - в 4 ОТГ; у Харківській області - в 1 ОТГ; у Херсонській області - у 2 ОТГ; у Хмельницькій області - в 1 ОТГ; у Черкаській області - в 3 ОТГ; у Чернівецькій області - в 2 ОТГ; у Чернігівській області - в 6 ОТГ.
Також сьогодні - додаткові вибори 30 депутатів сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), які приєднуються до ОТГ, а саме: у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.
Мужчина встречает женщину и заинтересован в ней.
М - Ты красива, не откажите ли провести вместе вечер, за 500 долларов?
Ж - Интересное предложение, но мне некогда.
М - Хорошо, я понимаю, 1000 долларов!
Ж - Соблазнительно, хм (показывает поведением что думает о предложение)
М - Ну а за 20 долларов?
Ж - (сердито) Да как ты смеешь, за кого ты меня принимаешь!?
М - За кого я тебя принимаю то ясно, нам осталось договорится о цене.