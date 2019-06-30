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Все про:місцеві вибори (73) Зубко (271) ОТГ (43)

 30 червня в 66 ОТГ вперше відбудуться вибори

У неділю, 30 червня, в 66 об'єднаних територіальних громадах вперше відбуваються вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написав віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Сьогодні народжуються ще 66 громад із новими повноваженнями і можливостями. Сьогодні жителі громад обирають менеджерів і управлінців, з якими разом будуватимуть своє майбутнє, - переконаний, успішне і європейське", - зазначив він.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться у 66 об'єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ): у Вінницькій області - в 5 ОТГ; у Волинській області - в 1 ОТГ; у Житомирській області - у 2 ОТГ; у Запорізькій області - в 4 ОТГ; в Івано-Франківській області - в 1 ОТГ; у Київській області - в 5 ОТГ; у Кіровоградській області - в 1 ОТГ; у Луганській області - у 8 ОТГ; у Миколаївській області - в 12 ОТГ; в Одеській області - в 4 ОТГ; у Полтавській області - в 1 ОТГ; у Рівненській області - в 3 ОТГ; у Сумській області - в 4 ОТГ; у Харківській області - в 1 ОТГ; у Херсонській області - у 2 ОТГ; у Хмельницькій області - в 1 ОТГ; у Черкаській області - в 3 ОТГ; у Чернівецькій області - в 2 ОТГ; у Чернігівській області - в 6 ОТГ.

30 червня в 66 ОТГ вперше відбудуться вибори 01

Також сьогодні - додаткові вибори 30 депутатів сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), які приєднуються до ОТГ, а саме: у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134836
 
 
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терористичні громади стали на шлях демократії ))
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Там еще с савецких времен, все куплено-перекуплено))
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если есть кто продаётся, то и есть покупатель, всё зависит только от цены. Тут вспомнил анекдот:
Мужчина встречает женщину и заинтересован в ней.
М - Ты красива, не откажите ли провести вместе вечер, за 500 долларов?
Ж - Интересное предложение, но мне некогда.
М - Хорошо, я понимаю, 1000 долларов!
Ж - Соблазнительно, хм (показывает поведением что думает о предложение)
М - Ну а за 20 долларов?
Ж - (сердито) Да как ты смеешь, за кого ты меня принимаешь!?
М - За кого я тебя принимаю то ясно, нам осталось договорится о цене.
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Крим на карті вже просто прикривають стрічкою з текстом, типу «забудьте про нього». Зєлєбеня зливає.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України30 червня в 66 ОТГ вперше відбудуться вибори
 
 
 
 
 
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