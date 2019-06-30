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 Політика України
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Все про:озброєння (1109) США (5136) Петреус (1)

 Запит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ

Запит від України має бути зроблено на високоточні ракети, складні системи непрямого вогню, контрбатарейні радари, радари захисту від російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив генерал армії США, колишній глава ЦРУ Девід Петреус, відповідаючи на запитання про те, які види озброєнь і військових технологій Україні варто просити у США, виходячи з оцінки сучасного арсеналу озброєнь Росії.

Водночас, на думку генерала, "важливо пам'ятати, що зброя ефективна, якщо вона перебуває в надійних і добре навчених руках". Отже, він наполягає на важливості реформи персоналу в ЗСУ.

Петреус водночас високо оцінив "силу і рішучість" українських військових. "Мене не перестає дивувати те, як українська армія, яка не воювала десятки років, настільки успішно останні п'ять років протистоїть вельми професійній та бойовій армії росіян. Я не очікував такої хоробрості і такої професійної роботи", - підсумував генерал, який керував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку й Афганістані.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134835
 
   
 Топ коментарі
 
ракеты на хлеб не намажешь
в тренде шаурма, рояли и бумажки с истерикой
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докажете документально ибо ваш планктон пока ничего не доказал?
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сывочолый гетьман лучше знает шо нам надо!, он нам первую в европе армию построил!!! и сын у него минометчик!!
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А зачем иудеям воевать
У коломойши и вальцман-парашенко в приоритете торговля с агрессором
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Отара овець очолювана левом змете ворога з лиця землі , але зграя левів очолювана бараном стоятиме перед ворогом понуривши голови до землі . Питання : " Що робитиме Україна очолювана клоуном ? " .
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А що їй ще робити, "лев" вже все позмітав, позамітав і заховав. Що робила Україна всі п'ять років? Імітувала примітивними, злегка подібними на дипломатію, фокусами боротьбу з агресором і виписувала сотні мільйонів газовим борцям і тухлим реформаторам?
В світі є багато зброї, але її не всім дають безплатно, а декому й за гроші не дадуть.
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Загальний аналіз кількості і змісту коментарів вказує на те, що на інформаційних сайтах задіяні тисячі проплачених тролів, які намагаються творити умови для зомбування населення. Вони програють свою інформаційну війну з невеликою кількістю справжніх патріотів своєї країни, які самовіддано і безкорисно в пух і прах розбивають брехливі опуси найнятої злодійським кодлом узурпаторів зграї недоумкуватих пропагандистів.
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Отразить прямую агрессию Лаптестана в обозримой перспективе невозможно ни с радарами, ни с ракетами, также как Мексика не сможет отразить агрессию США, например. Силы слишком неравны. Только вступление в НАТО может помочь.
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Оружие сдерживания сводит вероятность агрессии к нулю. Для Украиньі - єто вьісокоточньіе ракетьі средней дальности.
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Было бы так, в Мире никто не покупал бы ни танки, ни самолёты, ни корабли.
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Мы уже в ПАСЕ вступили .В НАТО почти все те же самые действующие лица. Торговать и не провоцировать .Вот их девиз
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а по какой причине рыжик облизывает дупу Ыну!? а что бы было если бы ЯО появилось в Мексике, например!
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Американцы перед вторжением просто предупредили бы своих "южных братьев", что при попытке применить ядерное оружие они превратят Мехико в ядерную воронку, и мексиканцы сдадутся.
п.с. Но естественно ни Мексике, ни Украине никто ядерное оружие разработать не даст.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ
 
 
 
 
 
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