 Два поля з пшеницею горіли на Миколаївщині, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"29 червня о 16:42 поблизу с. Таборівка Вознесенського району на полі ТОВ "Дружба" (загальна площа 59 га) виникла пожежа пшениці на корені", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу ліквідували о 17:45 на площі 23 га.
Друга пожежа сталася через пів години після першої.
"29 червня о 17:11 поблизу с. Піски Баштанського району на полі ПП "Головченко" (загальна площа 40 га) виникла пожежа пшениці на корені", - сказано в повідомленні.
О 18:30 рятувальники ліквідували загоряння на площі 14 га.
Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
До гасіння залучалось 20 осіб та 8 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 14 осіб і 3 одиниці техніки.
Совпадение?
и гореть тому в аду, кто это делает специально!