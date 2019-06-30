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Все про:пожежа (1675) пшениця (10) урожай (21) ДСНС (1932)

 Два поля з пшеницею горіли на Миколаївщині, - ДСНС

У Миколаївській області ввечері в суботу, 29 червня, сталася пожежа відразу на двох полях із пшеницею на корені з різницею в пів години.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"29 червня о 16:42 поблизу с. Таборівка Вознесенського району на полі ТОВ "Дружба" (загальна площа 59 га) виникла пожежа пшениці на корені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідували о 17:45 на площі 23 га.

Друга пожежа сталася через пів години після першої.

"29 червня о 17:11 поблизу с. Піски Баштанського району на полі ПП "Головченко" (загальна площа 40 га) виникла пожежа пшениці на корені", - сказано в повідомленні.

О 18:30 рятувальники ліквідували загоряння на площі 14 га.

Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

До гасіння залучалось 20 осіб та 8 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 14 осіб і 3 одиниці техніки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134834
 
 
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Чем больше любителей "руцкого мира" в регионе - тем больше чс. То чума свиней,то поджоги. Хотят холеру в Херсонскую завести...
Совпадение?
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подпал...
и гореть тому в аду, кто это делает специально!
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Скоро будет гореть и Херсонщина, месть кацапов за перекрытие Северо-Крымского канала.
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Скорее всего будут и такого рода подпалы ...
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