 Рекордна спека в Європі: кількість загиблих досягла восьми осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у Франції про перший смертельний випадок повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який виконував свою роботу за температури повітря +35 ºС.
Крім того, лікарі намагаються врятувати життя ще декільком особам, які через спеку потрапили до лікарень.
28 червня у Франції було зафіксовано відразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. У комуні Галларг-ле-Монтьо, розташованій у південному департаменті Гар, метеорологи зафіксували температуру повітря у +45,9 ºС.
И не надо спорить!!
Всем пох...р шо ты напишешь!))))
Но вісокодуховніе кацапсині - єто вам не загнивающая гей-ропа!
Вот так руське помогают друг другу в Тулуне, сбрасівают цені на хлеб, ибо городок полностью блокирован для поставок
Поздравляю вас гражданин соврамши.
Але теж не на довго
Моисей водил людей по пустыне сорок лет. Сорок! И что?
Нашел единственное место на Аравийском полуострове, где нету нефти!