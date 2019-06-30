 Рекордна спека в Європі: кількість загиблих досягла восьми осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у Франції про перший смертельний випадок повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який виконував свою роботу за температури повітря +35 ºС.

Крім того, лікарі намагаються врятувати життя ще декільком особам, які через спеку потрапили до лікарень.

28 червня у Франції було зафіксовано відразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. У комуні Галларг-ле-Монтьо, розташованій у південному департаменті Гар, метеорологи зафіксували температуру повітря у +45,9 ºС.

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