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 Події, За кордоном
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Все про:Європа (351) спека (43) погода (471) жертви (348)

 Рекордна спека в Європі: кількість загиблих досягла восьми осіб

Станом на суботу, 29 червня, відомо, що від рекордно високих температур повітря померли чотири людини у Франції, а також по дві в Іспанії та Італії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у Франції про перший смертельний випадок повідомили ще 27 червня. Тоді загинув 33-річний покрівельник, який виконував свою роботу за температури повітря +35 ºС.

Крім того, лікарі намагаються врятувати життя ще декільком особам, які через спеку потрапили до лікарень.

28 червня у Франції було зафіксовано відразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень. У комуні Галларг-ле-Монтьо, розташованій у південному департаменті Гар, метеорологи зафіксували температуру повітря у +45,9 ºС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134833
 
 
 Топ коментарі
 
При порошенко такого небыло!
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А в иркутском городе Тулун сильнейшие паводки с массовіми разрушениями и жертвами.
Но вісокодуховніе кацапсині - єто вам не загнивающая гей-ропа!
Вот так руське помогают друг другу в Тулуне, сбрасівают цені на хлеб, ибо городок полностью блокирован для поставок

Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек - Цензор.НЕТ 5312
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Ну в принципу тут все логично что рашку взяли в ПАСЕ. Только перегревшись на солнце можно такое сделать
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да и Фрау телипало от жары, а не от присутствия Зе
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При казнокрадах такого небыло. Что-что, а погодой Пеппа управлял качественно!!
И не надо спорить!!
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Товарищ Геракл!! Я же просил не спорить, совсем соя моск заменила?)))))
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Пойду напишу на заборе: "Прости нас Хряк ,вернись Барыга!"
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Да всем насрать...
Всем пох...р шо ты напишешь!))))
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На сегодняшний день, что ни мажоритарщик -самовысуванэць,- то агитка обязательно в зеленый цвет, и фотка на лисапеде. А уж место работы- ЧП или ООО "Слуга народу". Так что Зеленский на порядок выше остальной братии. Все косят под " Слугу Народа" . По аналогии с Василь Протывсих должен появиться Петро Слуганароду. Весь сывочёлый такой, других шансов у Петра нет
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Да планету уграли ещё 30-50 лет в таком темпе развития и плюс 45 будет норма
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А в иркутском городе Тулун сильнейшие паводки с массовіми разрушениями и жертвами.
Но вісокодуховніе кацапсині - єто вам не загнивающая гей-ропа!
Вот так руське помогают друг другу в Тулуне, сбрасівают цені на хлеб, ибо городок полностью блокирован для поставок

Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек - Цензор.НЕТ 5312
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Именно для таких катастроф и нужно государство,а не бегать по всему миру и показывать свой импотентный термоядерный член.Как вообще можно строиться на подтапливаемых территориях?Полное безразличие кремля к нуждам верного лохтората.
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)) а хлеб был почём? лично йа жду, шо не выдержит дамба братской гэс, со вторым в мире по крупности водохранилищем. если это произойдёт, то это будет крупнейшей неядерной техногенной катастрофой в мире. мир станет после этого другим. рашке будет не до понтов. китай - до урала, минимум. за такие мелочи, как даунбас, крым, кубань,...., земля франца иосифа, карелия,.... вообще речь не идёт )))
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Вообще-то, это фото из пекарни православного шизика Стерлигова.
Поздравляю вас гражданин соврамши.
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Зате в нас зараз прохолода і комфорт
Але теж не на довго
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цікаво, аномальну спеку песики привяжуть до Зеленського? судячи по їх попередній поведінці, то повинні...
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У меня в Харькове в 5-00 на градуснике+ 8,днём не больше 20.Стресс для растений,пчёл.Мизерные дождики прошли.В наших местах из-за июньськой жары хлеба не будет.
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У меня в Иорданской долине возле Мёртвого Моря 47 градусов в это время года обычное дело.Ко всему привыкают и приспосабливаются
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***анекдот, если что))))
Моисей водил людей по пустыне сорок лет. Сорок! И что?
Нашел единственное место на Аравийском полуострове, где нету нефти!
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Шутки шутками, но Израиль вроде обнаружил нехилое такое месторождение газа, так что все там нормально с местом))
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А у меня, на экваторе, курорт! То есть, в данный момент 24 градуса. Более 30, в полдень- никак не получится. Я уже привык...
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"Рекордная жара в Европе: количество погибших достигло восьми человек" - нафиг мне ихняя жара и ихние погибшие, у нас война и погибших намного больше, им всё равно сколько у нас погибших.
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