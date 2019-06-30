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 Політика України
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 У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі

На нараді уповноважених представників партій буде розглядатися питання щодо черговості розміщення політичних сил у виборчому бюлетені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Центральна виборча комісія.

"30 червня о 12:00 в Комісії відбудеться нарада щодо обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року, на яку запрошуються уповноважені представники політичних партій у ЦВК із правом дорадчого голосу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з рішенням Верховного Суду від 29 червня, яким ЦВК була зобов'язана зареєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.

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З метою виконання рішення Верховного Суду ЦВК своєю постановою від 29 червня №1382 зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку "Руху нових сил", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Крім того, зареєстровано дев'ять кандидатів, висунутих зазначеною партією, в одномандатних виборчих округах.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил". У ЦВК зазначили, що указ президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня був виданий 21 травня. Отже, розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов'язаних із її участю у позачергових виборах 21 липня, не могло бути здійснено.

Читайте також: ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134832
 
 
 Топ коментарі
 
А я, ти знаєш, оптимістично настроєна (хоча на душі мені тяжко, сумно і боляче ) ...
До кінця року - зелепусі точно тю-тю ...
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Так заканчивай гавкать иди отдохни от цепи
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Зєлі та його бригаді до осені то каюк, але крові проллється чимало. Шкода Патріотів, котрі віддадуть життя за те щоб виправити накоєне люмпеном...
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Да, именно так, ЦИК, оказывается, что нужно ещё и работать, а не только взятки брать!
Работайте!!!
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Пара УПИРЕЙ, для которых не указ даже Верховный Суд, терроризирует целую страну.

Кто нибудь, разбудите Гаранта Конституции..

Иначе линчевать придется и его.

У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7462

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Розташування за абеткою ще ніхто не відміняв. Які проблеми?
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Може вони не знають, що є такий інструмент, як абетка?
А якщо там чисельна послідовність, то взагалі ніяких проблем!
Якщо, наприклад, до Міхо остання Партія була під номером 33, то логічно, що вільний номер - наступний... В ЦИК сегодня состоится совещание представителей партий в связи с решением ВС по "Руху новых сил" Саакашвили - Цензор.НЕТ 916
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Відповідно вся нумерація проводиться заново. Всі діла. Все інше - маніпуляція.
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Это типа, что-то похожее на ЦИК-ЛОТО?
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Та не * ганяйте беса *.. У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9540 .По закону повинне проводитись жеребкування .
ПС .А за те що ЦВК (грановське ) поспішало швиденько замовити друк бюлетенів .*.на палю * У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1192
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Понял...
Спасибо
А там уже установили барабан под ЦИК-ЛОТО?

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бюллетень вже затверджений. але тепер раптом треба вписати ще РНС, отже треба змінювати офіц затверджений документ
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А якщо вже почали друкувати? Сподіваюсь, що розуму вистачило не гнати коней.
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Кожен нарот має таку владу, яку заслуговує.(С)
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Можно негативно или позитивно относится к Ленину, но он еще в начале 20 века сформулировал и выделил три главных объективных и субъективных признака, описывающих кризисную ситуацию, складывающуюся в обществе:
1.Верхи не могут управлять по-старому - невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде своё господство;
2.Низы не хотят жить по-старому - резкое обострение выше обычной нужды и бедствий угнетённых классов и их желание изменений своей жизни в лучшую сторону;
3.Значительное повышение активности масс, привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.
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Покакав? Не забудь підтертися!
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Я Вас ни в чем не обвиняю- есть просто вопрос- с какой целью ВЫ цитируете блогера А.Щвеца, которая была опубликована к примеру 27.06.2019 г на сайте "Тверезий погляд" (https://tverezo.info/post/99014).
Есть и другие высказывания данного блогера - вот к примеру цитата, опубликованная три года назад- "..Я вот как русский, считаю, что настала пора защитить и обеспечить право этнического и национального самоопределения русских в России. Потому что в конституции России нет и слова о том, что РФ это государство русских людей..." (https://site.ua/anton.shvets/689/).
Так вот и второй вопрос- это русский который борется за русских, или русский который борется за украинцев???
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Цензор издевается над песиками седня. В воскресенье с утра идут новости, из-за которых песики обязаны отложить все дела и срочно отгавкать пару аккордов.
теперь песики должны обгавкать РНС, Слугу, Йульку, приходится срочно создавать новые акаунты
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Так заканчивай гавкать иди отдохни от цепи
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мало, ти повинен гавкнути ще пару акордів
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Жабы выходят на смену, что бы кому то квакнуть про аккорды
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Вже навіть і порохоботів-волонтерів залучили У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9456
Сидять зараз на березі озера та пасквілі пишуть про зебілів
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на вас не нужно писать пасквили. вы уже и есть пасквиль. вам нужно просто дать высказаться. один тезис о том, что главная цель армии - беречь военнослужащих.. У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8890
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У ЦВК агендов как всегда около 80%, все агенді кроме Порошенки и даже Голос пока под вопросом, зависит от того поддержит ли он истинного патриота сівочолого ПСА
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Славик? Да какой же он патриот? Огент кремля однозначно. Только пеця патриот и его торговый портнер кум *****, ну еще гудок , тоже попутчик геволюции
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Alter Nator - все мы за грузин обоими руками...Поддержим...

Мне еще лезгины нравятца...
Я бы и за их группировку голосовал - если бы они шли бы в ВР....
Надеюсь в следующий раз будут...
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є ще грузини домушники і форточники..... також непогана альтернатива У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1977
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ВР перетвориться в реальне шапіто. Нє, Україна загине, але загине весело.
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А я, ти знаєш, оптимістично настроєна (хоча на душі мені тяжко, сумно і боляче ) ...
До кінця року - зелепусі точно тю-тю ...
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На тобі то що ? ..За бугром сидіти не варнякати хош ти і земеля .. У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2853
Он краще подивись . хто в нас на батьківщині висувається .!?.Починаючи від *бурштинового борюсіка *. ПРихвостнів *песиків * до злодія Пашинського !?
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Дмитро, ти ще не зрозумів, що пархаті сєпари зеленої шмарклі набагато небезпечніші для нашої державності?
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А хто тобі за них топив ? ..
Підтримуй ..українських націоналістів .
ПС .Ще раз . У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3123 .Чому *песикі Пеці * за п*ять років не знищили всяку *рашиськіу гидоту * та ПРистосуванців ? .Чи одягнувши вишиванку . так безпечніше робити свій *гешефт * ?
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Можливо тому,що 73% виборців,як виявилося,підтримують ПРистосуванців та рашистську гидоту.
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В більшості вони голосували проти *пециків* та його п*ятирічних *реХформ *.
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якщо так, то на парламентський вони мають підтримати інші політсили, а не цього "пажиратєля шаурми"....
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???
Ні.
Так, і він, і я - з Житомира.
На цьому все.
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Я б тобі надав відповідь .але побіжиш швиденько скаржитись
..Читай поки толерантну. написану вище .
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Мені твоя відповідь ніде не впала. Як і ти.
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Для вас старий анекдот ...*про грушку * У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3404
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Не в курсі.
І не цікаво.
Розслабся.
Картинки тули.
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Бу... топи *за своїх * . У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4236
Вибори 2019 _n.jpg (605×807)..

А про *грушку * поцікався ?
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Зєлі та його бригаді до осені то каюк, але крові проллється чимало. Шкода Патріотів, котрі віддадуть життя за те щоб виправити накоєне люмпеном...
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Vedana - вот тогда вы и вернетесь в Украину, да? - к третьему Майдану.....

А то страдать за батьковщину с Торонто наверное тяжело.....
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Шо таке ?
=соізволілі снізойті до женсчіни= ?
Я ж, по-вашому, дурна.
Мозок у мене, теж по-вашому, штанячому, менший ... Вплив Кавказу ... на ваші слабкі мізки ...
Я в Монреалі ... Ви мене з кимось переплутали.
Не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто в жінці бачить нижчу істоту.
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Vedana - У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7025

я же просто спросил....
Так вы оставите ваш Монреаль ради батьковщины или нет?
Будете учить наших не продвинутых жинок феминизму и другим интересным западным штучкам...
Приезжайте....
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читала вчера Климкина, как прощальный пост. Не могу понять, почему он пишет такие правильные вещи, которые должны от президента исходить....Печально, что зеленый точно только планктон.....плывет как ...по течению и все оскверняет...
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Пані Валентино. Я свідомо не використовую термін =зелений=. Бо зелені - то інше.
А це - так, чмо і тля.
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самоубивец - бутылку воды с собой не забудь взять - и не пригать - ты слышишь, казел?
нухать мона - пригать нет....
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Постоянно натыкаюсь, в ИНЕТе на вот это:"Жена Саакашвили возглавила акции протеста"(с). А у Сааки только одна жена? Жаль, если так! Стока дел, во всем этом ******** Мире, что надо жениться на нескольких, как очевидно. Ну, то есть: где-то да получится. Вот тут уместно: Б.ядь!!!
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за шо же Украине такое наказание? - ну за шо?
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за вульгарно-кацапское поведение песикив
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За те шо відріклися від своїх богів і плювали на них, коли приймали християнство, ось вони і мстяться.
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Хто стояв і коли? До чого тут це? Я кажу про історичний факт, що після цього почалися чвари на Русі і вона почала занепадати.
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ну и чого Вы ругаетесь?
Украинци завжди стояли за свое и будуть...
у вас инша думка?
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За 45 відсотків хохлів, які у цьому сезоні носять зелену форму і за 38 відсотків прихильників "моя хата скраю". Лише 15 відсотків на виборах думали про Україну.
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.До 2 % .. які голосували за Кошулинського . У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9882
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есть нормальная на Борщаге крыша - 9 етажей....
я бы и дорогу казлу показал... - в седьмом подьезде замка нет....
его там никогда не было.... У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7967
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та не - за карлсона - знаю откуда мона.
нифига амстердама больше не будет.... .
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Відділення ломбарду ;Дешева Готівка; біля пентхаусу наркомана Міші з кожним днем все більше ставало схожим на його житло.
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саакашвильные понты для украинцев и не более.... У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1934
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якби президентом залишався мародер, то партію саакашвілі однозначно не допустили до виборів. сбу і генпрокуратура заводили б кримінальні справи проти керівників партій опонентів порошенка, можливо окрім медведчука. зараз б роздавали "допомоги" з бюджету прихильникам провладної партії. гросман не пішов б на вибори окремою партією а пішов би в список "солідарності". однопартійці порошенка кричали б що всі партії проросійські окрім їхньої. вакарчук або пішов теж в список порошенка або не пішов на вибори взагалі. коротше вибори б були імені порошенка з нахабним використанням адмінресурсу, грошей бюджету і правоохоронних органів на користь провладної партії.
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Так бы к предателям медведчукам с рецидивистами рабиновичами придирались, как к Саакашвили - было бы для страны больше пользы.
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Саакашвілі лізе у ВР підтершись Конституцією України.
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Вор с двумя судимостями - в Президенты!!! Сын вора в особо крупных размерах с темным прошлым - в Президенты!! Объявленный в международный розыск сбежавший вор - В Парламент!
Уже даже не смешно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі
 
 
 
 
 
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