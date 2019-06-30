 У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Центральна виборча комісія.

"30 червня о 12:00 в Комісії відбудеться нарада щодо обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року, на яку запрошуються уповноважені представники політичних партій у ЦВК із правом дорадчого голосу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов'язано з рішенням Верховного Суду від 29 червня, яким ЦВК була зобов'язана зареєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.

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З метою виконання рішення Верховного Суду ЦВК своєю постановою від 29 червня №1382 зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку "Руху нових сил", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Крім того, зареєстровано дев'ять кандидатів, висунутих зазначеною партією, в одномандатних виборчих округах.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил". У ЦВК зазначили, що указ президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня був виданий 21 травня. Отже, розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов'язаних із її участю у позачергових виборах 21 липня, не могло бути здійснено.

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