 У ЦВК сьогодні відбудеться нарада представників партій у зв'язку з рішенням ВС щодо "Руху нових сил" Саакашвілі

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Центральна виборча комісія.
"30 червня о 12:00 в Комісії відбудеться нарада щодо обговорення питання черговості розміщення політичних партій, включених до виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року, на яку запрошуються уповноважені представники політичних партій у ЦВК із правом дорадчого голосу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це пов'язано з рішенням Верховного Суду від 29 червня, яким ЦВК була зобов'язана зареєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах.
З метою виконання рішення Верховного Суду ЦВК своєю постановою від 29 червня №1382 зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку "Руху нових сил", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Крім того, зареєстровано дев'ять кандидатів, висунутих зазначеною партією, в одномандатних виборчих округах.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил". У ЦВК зазначили, що указ президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня був виданий 21 травня. Отже, розгляд 8 травня на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі питань, пов'язаних із її участю у позачергових виборах 21 липня, не могло бути здійснено.
Работайте!!!
Кто нибудь, разбудите Гаранта Конституции..
Иначе линчевать придется и его.
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А якщо там чисельна послідовність, то взагалі ніяких проблем!
Якщо, наприклад, до Міхо остання Партія була під номером 33, то логічно, що вільний номер - наступний...
ПС .А за те що ЦВК (грановське ) поспішало швиденько замовити друк бюлетенів .*.на палю *
Спасибо
А там уже установили барабан под ЦИК-ЛОТО?
1.Верхи не могут управлять по-старому - невозможность господствующего класса сохранять в неизменном виде своё господство;
2.Низы не хотят жить по-старому - резкое обострение выше обычной нужды и бедствий угнетённых классов и их желание изменений своей жизни в лучшую сторону;
3.Значительное повышение активности масс, привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению.
Есть и другие высказывания данного блогера - вот к примеру цитата, опубликованная три года назад- "..Я вот как русский, считаю, что настала пора защитить и обеспечить право этнического и национального самоопределения русских в России. Потому что в конституции России нет и слова о том, что РФ это государство русских людей..." (https://site.ua/anton.shvets/689/).
Так вот и второй вопрос- это русский который борется за русских, или русский который борется за украинцев???
теперь песики должны обгавкать РНС, Слугу, Йульку, приходится срочно создавать новые акаунты
Сидять зараз на березі озера та пасквілі пишуть про зебілів
Мне еще лезгины нравятца...
Я бы и за их группировку голосовал - если бы они шли бы в ВР....
Надеюсь в следующий раз будут...
До кінця року - зелепусі точно тю-тю ...
Он краще подивись . хто в нас на батьківщині висувається .!?.Починаючи від *бурштинового борюсіка *. ПРихвостнів *песиків * до злодія Пашинського !?
Підтримуй ..українських націоналістів .
ПС .Ще раз . .Чому *песикі Пеці * за п*ять років не знищили всяку *рашиськіу гидоту * та ПРистосуванців ? .Чи одягнувши вишиванку . так безпечніше робити свій *гешефт * ?
Ні.
Так, і він, і я - з Житомира.
На цьому все.
..Читай поки толерантну. написану вище .
І не цікаво.
Розслабся.
Картинки тули.
Вибори 2019 _n.jpg (605×807)..
А про *грушку * поцікався ?
А то страдать за батьковщину с Торонто наверное тяжело.....
=соізволілі снізойті до женсчіни= ?
Я ж, по-вашому, дурна.
Мозок у мене, теж по-вашому, штанячому, менший ... Вплив Кавказу ... на ваші слабкі мізки ...
Я в Монреалі ... Ви мене з кимось переплутали.
Не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто в жінці бачить нижчу істоту.
я же просто спросил....
Так вы оставите ваш Монреаль ради батьковщины или нет?
Будете учить наших не продвинутых жинок феминизму и другим интересным западным штучкам...
Приезжайте....
А це - так, чмо і тля.
нухать мона - пригать нет....
Украинци завжди стояли за свое и будуть...
у вас инша думка?
я бы и дорогу казлу показал... - в седьмом подьезде замка нет....
его там никогда не было....
нифига амстердама больше не будет.... .
Уже даже не смешно.