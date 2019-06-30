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Все про:безпілотник (390) ОБСЄ (2156)

 ОБСЄ втратила безпілотник на окупованій території Донеччини

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомляє про втрату БПЛА далекого радіусу дії на непідконтрольній українському уряду території Донецької області поблизу лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 28 червня.

"Увечері 27 червня, пролітаючи в районі н. п. Заїченко (непідконтрольний уряду, 93 км на південь від Донецька), безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіусу дії почав швидко втрачати потужність і висоту (після того, як температура двигуна літального апарату досягла критично високого значення)", - сказано у звіті СММ.

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Під час спроби здійснити контрольоване приземлення БПЛА за межами житлових районів о 23:22 команда СММ втратила зв'язок із літальним апаратом.

На думку фахівців СММ, БПЛА зник незабаром після 23:22 у районі на південь від н. п. Верхньошироківське, приблизно за 2 км на схід від лінії зіткнення. У місії додали, що наразі робити висновки про причини інциденту рано. СММ вживає заходів для встановлення місця перебування свого БПЛА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134831
 
 
 Топ коментарі
 
Новости из-за поребрика:" Иркутская область тонет, много погибших - кадры апокалипсиса". "Китайский мир" прийдёт, порядок наведёт. Си Дзиньпин, введи войска!"
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 5726
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З цього приводу ОБСЄрашники проведуть банкет з ЧеПушилою у кафе «Сепар».
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Новости из-за поребрика:" Иркутская область тонет, много погибших - кадры апокалипсиса". "Китайский мир" прийдёт, порядок наведёт. Си Дзиньпин, введи войска!"
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 5726
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и Красноярский край, вслед за Иркутской обл. пошел под воду...
а по рашаговносми обсуждают перепалку Саакашвили со шляжко )))))
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Беспилотник не найдут. Россия перегрела движок микроволновым излучением и терь будет это скрывать. ))
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Вместо БПЛА ОБСЕ нужны ударные беспилотники.
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Сайдіка треба на розвідку відправити, нехай рогатим ще діферамби просвистить...)
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З цього приводу ОБСЄрашники проведуть банкет з ЧеПушилою у кафе «Сепар».
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Дура! Это же дым Очечества.
Вдыхай всеми дырками.
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 7397
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А потом за такой прикид их повезли на экскурсию по подвалам решпубликанскава МГБ
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины - Цензор.НЕТ 3720
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та насрать.. - обсе потеряло доверие - и уже давно...
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Кажуть під час Другої світової у Москві жив один чувак. Гадив, влаштовував усілякі диверсії, вів пронімецьку пропаганду, короче робив шо хтів.
Але зробити з ним було аж ніяк нічо неможна - це був кум Гітлера
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