 Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа. ВIДЕО

Радник глави ЦВК Олександр Остапа заявив, що Комісія має інформацію про наявність громадянства Ізраїлю у Куницького, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громадянської мережі "Опора".

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"Зараз у ЦВК є всі доказові документи. Наразі відбувається дослідження. Коли воно буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення", - сказав він.

Щодо того, скільки триватиме перевірка, Остапа відповісти не зміг.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що в 2015 році того депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю.

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