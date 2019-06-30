 Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа. ВIДЕО

Радник глави ЦВК Олександр Остапа заявив, що Комісія має інформацію про наявність громадянства Ізраїлю у Куницького, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громадянської мережі "Опора".
"Зараз у ЦВК є всі доказові документи. Наразі відбувається дослідження. Коли воно буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення", - сказав він.
Щодо того, скільки триватиме перевірка, Остапа відповісти не зміг.
Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що в 2015 році того депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю.
ты за юлю, за миху, за зелю
ты не знаешь куда приткнуться. "к умным или к красивым"
ты обычное существо из тренда. "сейчас модно носить стринги? значит я всегда хотел носить стринги". поэтому и говорю - переобувающееся чмо. в зависимости от моды
Первый тур президентский - я за Юлю!
Второй - нужно кого-то выбрать! И я выбираю не Порошенко!
Парламент! Я за партию Михо!
Ну, что скажешь?
Заметь, я сейчас ни в коем случае тебя не тролю!
Веду нормальный диалог...
я скажу что ты типичный приспособленец.
но я даже рад что вас таких среди 73 % достаточно много
Він на зміну тільки но заступив! В якомусь порохоботському офісі...
Вступили в партію Європейська Жулікдарність?
песчаной карьеры
https://youtu.be/gq8DVemOJk0?t=158
Миротворец стебается с Добкина, а Lvbnhj я понимаю это не нравитца...
Он же тот кто - "Сделаем это вместе"...
Так чому ж ваш Пецик не посадив цю рашиську гидоту а зараз верещитьпро *реванш * .?
Следующие выборы будут проводится по законам написанные в РФ для Малороссии...
Или вы думаете будет равноправие с метрополией?
Напишут специальные законы для холопов .....- и мову запретят в 1001-й раз...
@natohawks
10 ч.10 часов назадЕще
28 июня 2019. День Конституции Украины. Глава Администрации преЗЕдента Богдан дарит цветы российскому артисту Пирожкову. А еще на концерте выступила зашкваренная Лобода, регулярно дающая концерты в Москве
https://twitter.com/i/status/1143872342994669568
На видио клоун выпрашивает деньги у бени.
Антон Швец
Вот интересно смотреть на тех, кто пошел к Зеленскому в партию или в администрацию, или в офис, или еще куда. Ну из тех, кого в ФБ принято было называть нормальными.
Как вам новые главы ОГА от Зеленского? Бандит-полусепар в Одессу. Бывший рыг в Луганске, который сидел в облсовете в 14-м и понятно чем занимался. И это только так, навскидку, без всякой проверки. А сколько там закопано?
Ах*енно посоны, да?
Это только начало. Только начало. Месяц всего.
Вы-то, конечно, себя успокаиваете, но что-то боитесь открывать рот.
Частота постинга в ФБ у зеребят как-то подупала после первых назначений.
А ведь вопросы есть, даже если относиться ко всему снисходительно.
Скажите, вам же обещали рекрутинг глав ОДА? Это таких людей рекрутеры отобрали, да? А можно протоколы и методологию отбора просмотреть? Вы ж их запросили?
Какие такие качества у третьеразрядного мусора-обрыгана из Луганского облсовета?
Вам обещали страну в смартфоне без олигахов и договорняков, но Ахметов уже че-то порешал про вроттердам и энергорыночек, Кучма от Пинчука (или наоборот) мутит что-то на передке, ВООБЩЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПОЯСНЯЯ. У вас к Кучме вопросов нет? Когда они успели пропасть? Что он там делает? Какой план?
Почему никто из вас не замечает Авакова? Фьють, и нет такого человека в стране. Молчим, игнорируем, машем. Молчим.
У вас вопросов вообще нет? Ни к кому?
Чего вы молчите? Вы же такие смелые были.
Герус, бедняга, только откаментит что-то, как тут же телефонная 3,14дюлина прилетает из штаба, и приходится каменты тереть. Раз за разом. Или собственные слова опровергать.
Галя Янченко молчит. Поборешься тут с коррупцией, с такими прихватами. Неудобно отвечать на вопросы про Коломойского, разъяснений-то Банковая не раздала. На словах-то у Зе против Коломойского, но то на словах. Как бы чего не случилось. Пост-праймериз всосали, а с такими назначениями на местах ну его нахрен вперед выходить, только подач наполучать.
Гончарук молчит. Держава у смартфоні неплохо, ага, но все равно печаль. Спрашивают не про смартфоны, а про Богдана и офшоры. Давайте лучше порадуемся, что Нефьодова назначили. Правда, там раму конкурсной комиссии еще ПАП собирал, но назначили-то сейчас.
Арахамия молчит. Инвестиции хорошо, но дураков вкладываться в пораженцев и доноров Бени будет не дохрена. И опять же спрашивают не про будущих инвесторов, а про текущий 3,14дец. Можно какое-то время говорить, что это не 3,14дец, а план такой. Или говорить, что ты этим не занимаешься, а занимаешься другим. Хорошо, что когда в МО сидели, то каментили только зону своей ответственности, да, Давид?
Сказать нечего. Потому что походу уже надо выходить и говорить, что кто-то оказался *****. А не хочется.
И не надо тут говорить, что вы молчите из-за рейтингов перед выборами. Там за досрочными парламентскими обязательно опять по беспределу протащат досрочные местные. А в регионах застройщики, криминалитет, решалы и сепары. Опять придется молчать.
Вы уже видели главОГА, а угадайте, какие к тому времени будут мэры из-за неизбежного падения рейтингов? Это будут х*евые мэры, их под стабилизацию ситуации подбирать будут. И вы опять будете молчать.
Потому что надо же будет формировать коалицию, а потом Кабмин надо будет формировать, и опять будут мягкие советы сверху - "не время критиковать, давайте попытаемся набрать профи, не пугайте людей".
Вы молчите не из-за выборов.
Вы молчите потому, что вы все всё уже поняли.
Но закрываете глаза, надеясь что показалось, что пронесет, что всё это сон.
И вы спите.
А потом вы проснетесь.
А в Раде рядом с вами уже будет сидеть Бужанский, который прямо будет говорить вам завалить 3,14дак, иначе будут покатушки в багажнике. И это Бужанского все знают, потому что он буйный, а остальные тихие просто вас 3,14дить в кулуараха будут как терпил.
И вы будете опять молчать, потому что будете знать, что ничего за это Бужанскому и его кентам не будет.
Потому что у них будет всё - будут мусарка, СБУ, генка, суды, Рада на решалах и фракционных, местная власть, Кабмин, президент на максималках и даже небо, даже Аллах. Хорошо если НАБУ сумеем остоять и САП. И то не факт.
А вы будете терпилы.
Потому что Зеленский и его штаб на выборах говорили каждой категории избирателей свой мессидж отдельный, и плевать им было, что часть из этих мессиджей противоречат друг другу. И сейчас они ржут в лицо этим избирателям «а Зеленский ничего прямо не обещал», «а это просто юмор был такой».
И вам точно так же рассказали набор противоречивых позиций. Просто кому-то рисовали небо в алмазах, и как наши антикоррупционные корабли будут бороздить, а кому-то решалово и нарезание областей. И, кажется, власти у вторых будет больше, чем у первых. А вам потом скажут, что вам никто ничего не обещал. А Бужанский еще и в лес вывезет. Если рот откроете.
Так что говорить надо сейчас.
Но вы молчите.
Герусу хоть тачку дали с охранником.
А остальным что?
Тільки довбикам ще не дійшло...
даже свынарчуки в майами жируют
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала».
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии».
Це ж якими дебілами треба бути щоб голосувати за жидокацапів, а самим працювать на зарплату за 4500 грн.в місяць!
В Україні немає українців одні хохли і кацапи!