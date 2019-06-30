EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  7249  266
Матеріали за темою:
Все про:ЦВК (659) Денисенко_Андрій (10) Слуга народу (81)

 Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа. ВIДЕО

Кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького звинуватили в тому, що він має громадянство Ізраїлю, а тому не може брати участі у виборах.

Радник глави ЦВК Олександр Остапа заявив, що Комісія має інформацію про наявність громадянства Ізраїлю у Куницького, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку громадянської мережі "Опора".

Читайте також: ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил"

"Зараз у ЦВК є всі доказові документи. Наразі відбувається дослідження. Коли воно буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення", - сказав він.

Щодо того, скільки триватиме перевірка, Остапа відповісти не зміг.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що в 2015 році того депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю.

Читайте також: На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134829
 
   
 Топ коментарі
 
Та там у всей слуги Бабломойского израильские паспорта..
 показати весь коментар
 
Дві мої знайомі які активно голосували та голосили за Зелю, вчора сказали, що він всіх надув, об'єнається з ригами і поведе Україну до росії.
ПРОЗРІЛИ, мать їхню ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
ну вот и я за это
ты за юлю, за миху, за зелю
ты не знаешь куда приткнуться. "к умным или к красивым"
ты обычное существо из тренда. "сейчас модно носить стринги? значит я всегда хотел носить стринги". поэтому и говорю - переобувающееся чмо. в зависимости от моды
 показати весь коментар
 
 
Давай я тебе помогу, а то у тебя с логикой туго!
Первый тур президентский - я за Юлю!
Второй - нужно кого-то выбрать! И я выбираю не Порошенко!

Парламент! Я за партию Михо!

Ну, что скажешь?
Заметь, я сейчас ни в коем случае тебя не тролю!
Веду нормальный диалог...
 показати весь коментар
 
себе помоги помогатель.
я скажу что ты типичный приспособленец.
но я даже рад что вас таких среди 73 % достаточно много
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
На Байкал смотришь?
 показати весь коментар
 
Яка природа?
Він на зміну тільки но заступив! В якомусь порохоботському офісі...
 показати весь коментар
 
 
Ніколи, бо мене там ніколи не було🤗
 показати весь коментар
 
 
Алі кожного літа відпочиває десь в лісочку біля озер.
 показати весь коментар
 
І що далі?
Вступили в партію Європейська Жулікдарність?
 показати весь коментар
 
 
Шо за мансы? нет они таки доведут меня до смеха. Нашли у кандидата паспорт Израиля и шо? Или если вы думаете за л(П)идера партии КолоМойши "Слуга урода" шо он таки человек без паспорта Израиля то вы таки плохо себе думаете за фигляра в кресле президента.
 показати весь коментар
 
 
Почти все израильтяне заседают у нас в Раде, почему этот еврей должен быть исключением?
 показати весь коментар
 
 
))) если израильский паспорт с обложкой, то это не аргумент. а если обложка обрезанна, ну тогда да. на медкомисию погонят чувака.
 показати весь коментар
 
 
Остап должен быть сыном турецкоподданого , а еврейский паспорт это перебор.
 показати весь коментар
 
Зєля(за браком часу) в випічку додає інгридієнти лопатою не розбираючись. Який вийде пиріг - можна тільки уявити. Схоже за цими достроковими треба відразу проводити наступні вже по пропорційній системі з відкритими списками.
 показати весь коментар
 
 
Якщо зе візьме повну владу, то наступні вибори пройдуть по російським законам.
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan - оригинал.....

Миротворец стебается с Добкина, а Lvbnhj я понимаю это не нравитца... Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 8560
Он же тот кто - "Сделаем это вместе"...
Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 9326
 показати весь коментар
 
 
Раз нема відповіді, то я сам відповім. Справа у тому, що цей ретвитнутий коментар є підтримкою Зе. Але у той самий час Слуги народу є ребрендингом регіоналів, які самі себе не будуть кусати. Тому ПРівську мразоту не посадять.
 показати весь коментар
 
 
Кого????? Единоверцев??? Гепу - сына адольфа? МишуЙопкина - православного сына марка моисеевича??? Мураевского??? Боруха калесниковского??? Они же вечно гонимые, хоть и богоизбранные...они ж вечно страдают при любой власти...подумать только: апазецойонный блок...а если, ну, Гепа-тетически, золотозубые бабки, городские сумасшедшие, противвсихи, кацапофилы и просто дегенераты с придурками, которых, порой, скапливается и наскребается до 73%, вдруг выведут их на передовые позиции? Как тогда? Апазицея кому??? Стране? Комическому преЗЕденту??? Народцу??? Вере нашей святой православной модернизации 21 века?????? *****, каккккой абсурд...
 показати весь коментар
 
 
Отож. Тепер іви побачили за кого по суті "топить" цей коментатор.
 показати весь коментар
 
Так так за *святого Пецю * ! Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 791

Так чому ж ваш Пецик не посадив цю рашиську гидоту а зараз верещитьпро *реванш * .?
 показати весь коментар
 
 
Ali Hasan - э нет....

Следующие выборы будут проводится по законам написанные в РФ для Малороссии...
Или вы думаете будет равноправие с метрополией?
Напишут специальные законы для холопов .....- и мову запретят в 1001-й раз... Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа - Цензор.НЕТ 2558
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, що це будуть окремі закони. Але все рівно вони будуть не українськими, а російськими.
 показати весь коментар
 
 
С чего им быть украинскими, если у кацапов в Слопатоедии возникла идея "денационализации" Украины...кстати, в Хрякове эта самая денационализация имеет неуклонно-ползучий характер... спрсите, например, у свиноматки на Благбазе по чем украинское сало с прожилкой, она ответит, потрясая пятью спасательными кругами на боках: "130 руплей"...
 показати весь коментар
 
 
У мене є родичі у Харкові по українській лінії. У Києві я вже цікавлюся для Форуму цінами на сало. Те, про яке ви написали називають генеральським і воно приблизно так коштує. Хоча є місця де у Києві дешевше. А у провінції ще дорожче, бо нема вибору.
 показати весь коментар
 
 
За лето многое решиться и печально то что всё будет в пользу Московии,которая скучает за колонией под названием Украина, в Украине уже работают пастухи для отбора баранов в стада,чтобы потом всей отарой идти в московское стойло и самое интересное эти бараны за бюджетные деньги выучили язык Московии и потому кремлёвскому Фюреру будет легче их использовать в других отсталых колониях Московии, для поддержанию порядку, Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 4822
 показати весь коментар
 
 
Маєте докази,чи власний висновок?По ПАСЕ рішення прийняте 17-го Травня 2019,по Розмежуванню 4-го Квітня 2018,по Нашим морякам-ще не прийняте.Нагадаю :екс-гарант 7-м років вязниці за розірваний портрет на мітингу просив через прокурора.А скільки за наклеп?
 показати весь коментар
 
 
Об этих уже стало не модно. Появился более яркий представитель, который не скрывает свою национальность- Зеленский. Ну и... со всеми вытекающими, для него. Со стороны маскирующихся.
 показати весь коментар
 
Украинцы вы же для себя выбираете, оглянитесь,за чем Вам те куклы в Раде,для которых Украина является трое родной тёткой?
 показати весь коментар
 
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 11 ч.11 часов назадЕщеАндрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет зрадофилам. Ви зробили це разом
 показати весь коментар
 
 
Львовский метрополитен‏

@natohawks
10 ч.10 часов назадЕще
28 июня 2019. День Конституции Украины. Глава Администрации преЗЕдента Богдан дарит цветы российскому артисту Пирожкову. А еще на концерте выступила зашкваренная Лобода, регулярно дающая концерты в Москве
Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 4067
 показати весь коментар
 
 
На видио клоун выпрашивает деньги у бени.
https://twitter.com/i/status/1143872342994669568
 показати весь коментар
 
паспорт Израиля/евреи-двоечники сбежали из Украины в Израиль.Троечники сбежали в ФРГ . Крепкие хорошисты-в США.Евреи отличники-по жизни-никуда не сбежали.Наковали -нарубили в Украине миллионы бабла и накупили паспортов сколько хотели.
 показати весь коментар
 
 
Чего вы молчите? Вы же такие смелые были

Проводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа - Цензор.НЕТ 9276Антон Швец

Вот интересно смотреть на тех, кто пошел к Зеленскому в партию или в администрацию, или в офис, или еще куда. Ну из тех, кого в ФБ принято было называть нормальными.
Как вам новые главы ОГА от Зеленского? Бандит-полусепар в Одессу. Бывший рыг в Луганске, который сидел в облсовете в 14-м и понятно чем занимался. И это только так, навскидку, без всякой проверки. А сколько там закопано?
Ах*енно посоны, да?
Это только начало. Только начало. Месяц всего.
Вы-то, конечно, себя успокаиваете, но что-то боитесь открывать рот.
Частота постинга в ФБ у зеребят как-то подупала после первых назначений.
А ведь вопросы есть, даже если относиться ко всему снисходительно.
Скажите, вам же обещали рекрутинг глав ОДА? Это таких людей рекрутеры отобрали, да? А можно протоколы и методологию отбора просмотреть? Вы ж их запросили?
Какие такие качества у третьеразрядного мусора-обрыгана из Луганского облсовета?
Вам обещали страну в смартфоне без олигахов и договорняков, но Ахметов уже че-то порешал про вроттердам и энергорыночек, Кучма от Пинчука (или наоборот) мутит что-то на передке, ВООБЩЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПОЯСНЯЯ. У вас к Кучме вопросов нет? Когда они успели пропасть? Что он там делает? Какой план?
Почему никто из вас не замечает Авакова? Фьють, и нет такого человека в стране. Молчим, игнорируем, машем. Молчим.
У вас вопросов вообще нет? Ни к кому?
Чего вы молчите? Вы же такие смелые были.
Герус, бедняга, только откаментит что-то, как тут же телефонная 3,14дюлина прилетает из штаба, и приходится каменты тереть. Раз за разом. Или собственные слова опровергать.
Галя Янченко молчит. Поборешься тут с коррупцией, с такими прихватами. Неудобно отвечать на вопросы про Коломойского, разъяснений-то Банковая не раздала. На словах-то у Зе против Коломойского, но то на словах. Как бы чего не случилось. Пост-праймериз всосали, а с такими назначениями на местах ну его нахрен вперед выходить, только подач наполучать.
Гончарук молчит. Держава у смартфоні неплохо, ага, но все равно печаль. Спрашивают не про смартфоны, а про Богдана и офшоры. Давайте лучше порадуемся, что Нефьодова назначили. Правда, там раму конкурсной комиссии еще ПАП собирал, но назначили-то сейчас.
Арахамия молчит. Инвестиции хорошо, но дураков вкладываться в пораженцев и доноров Бени будет не дохрена. И опять же спрашивают не про будущих инвесторов, а про текущий 3,14дец. Можно какое-то время говорить, что это не 3,14дец, а план такой. Или говорить, что ты этим не занимаешься, а занимаешься другим. Хорошо, что когда в МО сидели, то каментили только зону своей ответственности, да, Давид?
Сказать нечего. Потому что походу уже надо выходить и говорить, что кто-то оказался *****. А не хочется.
И не надо тут говорить, что вы молчите из-за рейтингов перед выборами. Там за досрочными парламентскими обязательно опять по беспределу протащат досрочные местные. А в регионах застройщики, криминалитет, решалы и сепары. Опять придется молчать.
Вы уже видели главОГА, а угадайте, какие к тому времени будут мэры из-за неизбежного падения рейтингов? Это будут х*евые мэры, их под стабилизацию ситуации подбирать будут. И вы опять будете молчать.
Потому что надо же будет формировать коалицию, а потом Кабмин надо будет формировать, и опять будут мягкие советы сверху - "не время критиковать, давайте попытаемся набрать профи, не пугайте людей".
Вы молчите не из-за выборов.
Вы молчите потому, что вы все всё уже поняли.
Но закрываете глаза, надеясь что показалось, что пронесет, что всё это сон.
И вы спите.
А потом вы проснетесь.
А в Раде рядом с вами уже будет сидеть Бужанский, который прямо будет говорить вам завалить 3,14дак, иначе будут покатушки в багажнике. И это Бужанского все знают, потому что он буйный, а остальные тихие просто вас 3,14дить в кулуараха будут как терпил.
И вы будете опять молчать, потому что будете знать, что ничего за это Бужанскому и его кентам не будет.
Потому что у них будет всё - будут мусарка, СБУ, генка, суды, Рада на решалах и фракционных, местная власть, Кабмин, президент на максималках и даже небо, даже Аллах. Хорошо если НАБУ сумеем остоять и САП. И то не факт.
А вы будете терпилы.
Потому что Зеленский и его штаб на выборах говорили каждой категории избирателей свой мессидж отдельный, и плевать им было, что часть из этих мессиджей противоречат друг другу. И сейчас они ржут в лицо этим избирателям «а Зеленский ничего прямо не обещал», «а это просто юмор был такой».
И вам точно так же рассказали набор противоречивых позиций. Просто кому-то рисовали небо в алмазах, и как наши антикоррупционные корабли будут бороздить, а кому-то решалово и нарезание областей. И, кажется, власти у вторых будет больше, чем у первых. А вам потом скажут, что вам никто ничего не обещал. А Бужанский еще и в лес вывезет. Если рот откроете.
Так что говорить надо сейчас.
Но вы молчите.
Герусу хоть тачку дали с охранником.
А остальным что?
 показати весь коментар
 
 
Корупційна мафія займає посади голів ода, незабаром вони будуть скрізь.
Тільки довбикам ще не дійшло...
 показати весь коментар
 
 
где, где посадки?????
даже свынарчуки в майами жируют
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю как зебилоидам обьяснить что никто никого не посадит... не вы и тупые!
 показати весь коментар
 
 
90% депутатов а также их помощники в Верховной Раде имеют паспорта Израиля, в чем новость?
 показати весь коментар
 
Звягильского или Рабиновича и т.п. боятся тронуть, зато нашли таки одного из 400 израильтян в парламенте кого неопасно зацепить.
 показати весь коментар
 
 
вместо этогго ГОВНА неужели нельзя парасюка взять. он один стоит половины сн
 показати весь коментар
 
 
Парасюк неуправляем-такие никому не нужны. В свое время Вона избавилась от Хмары, по той же причине. Степан бы ей в рот никогда не заглядывал, а говорил, поступал, голосовал как считал бы нужным. А Парасюк по сравнению с Хмарой- просто неадекват.
 показати весь коментар
 
 
Титульную нацию можно в парламент не больше 5%, уже перебор будет если еще и Парасюк.
 показати весь коментар
 
 
Панамские и российские паспорта допускаются?
 показати весь коментар
 
Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться.
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала».
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии».
 показати весь коментар
 
 
Еврейская мафия захватывает Украину! Уже скоро ждем от евреев повторения голодомора 32-33 и отправку украинцев эшелонами на выселку!
 показати весь коментар
 
 
Ну що хохлуї, яких 73%, вибрали жидокацапів, тепер горбатьтеся на них і годуйте їх і їхніх вилупків!
Це ж якими дебілами треба бути щоб голосувати за жидокацапів, а самим працювать на зарплату за 4500 грн.в місяць!
В Україні немає українців одні хохли і кацапи!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПроводиться перевірка кандидата від "Слуги народу" Куницького, у якого знайшли паспорт Ізраїлю, - радник глави ЦВК Остапа. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору