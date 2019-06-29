 Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом

"Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують лише вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - цитує Цензор.НЕТ пост у фейсбуці Володимира Парасюка.
Він пообіцяв, що не зупинить свою діяльність, спрямовану на боротьбу з "системою", "а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т.д. сидітимуть у в'язниці".
Парасюк також звернувся до президента Володимира Зеленського: "Ви - новий президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко мине. І все закінчиться не розпочавшись".
Нагадаємо, Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом в народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.
https://petition.president.gov.ua/petition/60662?fbclid=IwAR1YRpVQCwTJeAWzwFe-ijZYStUn-7mAr8VJogfBhsRiz9vsaPI4Bvhfk9g
Для мене не новина. А з ноги чого не заїхав, "борець" недоумкуватий ?
Це - твій рівень.
Невже Ви думаєте, що Вовік настільки тупий, що після першого відхилення не зробив ідеальну заявку?
Результат - підтвердження.
буду корисним, як опозіціонер разом з семенчиком
ой вей...
і гне на владу матюки,
середнього вважати роду,
бо всі вони парасюки!
Бо всі вони у тому винні,
що без донецького вугля -
капець реформам у країні,
й моїй «дорожній карті», ***!
Це через вас, зрадливі йуди,
через таких парасюків,
усі донбаські чесні люди
підуть до лав бойовиків!
І емвееф не дасть нам траншу!
І зніме санкції Брюссель!
І все через блокаду вашу!
Через Парасюка усе!
Це через нього, розпіздяя,
Донбас без світла і води!
А всі Донецькі поліцаї
тепер заїки назавжди!
Накрились грошові потоки!..
Та шоб ти, парасюче, здох!
Коту у сраку всі три роки
моїх яскравих перемог!
Моїх досягнень феєричних!
Моїх здобутків чималИх!..
Мій геній, ***дь! Моє величчя -
усе ти обісрати зміг!
Але я вам не «лох паслєдній»!..
………………………………………………………..
І двісті тридцять пацюків
приймуть Закон про рід середній
для геть усіх парасюків...
😁
когда он от рыга какого то получил после программы где борзо себя вел что он сделал? по геройски поцарапал рыгу машину
герой!
кто в курсе - шмаркля хоть бовкнув что нибудь по этому поводу? или у него выходные и "абонент по за зоною"?