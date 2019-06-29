EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Створення Помісної Церкви Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  3202  60
Матеріали за темою:
Все про:апеляція (209) суд (5238) Парасюк (131)

 Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом

Народний депутат Володимир Парасюк, якого Центрвиборчком не зареєстрував кандидатом у депутати, програв апеляцію.

"Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують лише вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - цитує Цензор.НЕТ пост у фейсбуці Володимира Парасюка.

Він пообіцяв, що не зупинить свою діяльність, спрямовану на боротьбу з "системою", "а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т.д. сидітимуть у в'язниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судове засідання по апеляції Парасюка на ЦВК за відмову реєструвати його кандидатом у депутати відбудеться 29 червня

Парасюк також звернувся до президента Володимира Зеленського: "Ви - новий президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко мине. І все закінчиться не розпочавшись".

Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом 01

Нагадаємо, Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом в народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134823
 
 
 Топ коментарі
 
Парасюк, это потому, что надо было не сапогом в рыло тыкать, когда ты до власти дорвался, а заниматься судебной реформой. Может бы и успели что-то сделать.
 показати весь коментар
 
единственный человек в раде ,которому бы сказал пригниссь .Когда буду шмалять.
 показати весь коментар
 
Шо, Вова, таке тупе, що не здатне документи оформити ?
Для мене не новина. А з ноги чого не заїхав, "борець" недоумкуватий ?
Це - твій рівень.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Парасюк, это потому, что надо было не сапогом в рыло тыкать, когда ты до власти дорвался, а заниматься судебной реформой. Может бы и успели что-то сделать.
 показати весь коментар
 
 
Точно. Хто всрався? Невicтка. Это, ****, из-за парасюка все негаразды.
 показати весь коментар
 
 
Сепары типа Мураева Хотят реванш Будет вам реванш , буцигальня если добижите
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сапаратист - порохобот.. Ці тварини ніяк не можуть вивчити Українську мову(((
 показати весь коментар
 
 
Судьи с прокурворами не простили ему что пи***здил прокурором ногами по голове
 показати весь коментар
 
 
Все министры, депутаты и даже президент знают как надо делать и что надо делать, но никто ничего не делал как надо...Этому народу сколько не обещай, а ему всё мало....
 показати весь коментар
 
 
Шо, Вова, таке тупе, що не здатне документи оформити ?
Для мене не новина. А з ноги чого не заїхав, "борець" недоумкуватий ?
Це - твій рівень.
 показати весь коментар
 
 
мохе недоумок, - це ти писака, а Парасюк розірвав договорняк з бандюковичем та куявлоб. Як би більше було таких як він у ВР тоді б і зміни були, а так одні риги-бариги, па далі ще навибирають слуг кацапіх та за жізнь в кацапії.
 показати весь коментар
 
 
Парасюк разорвал не только договорняк по Майдану, он разорвал всю страну! Придет время и отвечать ему придется за все!
 показати весь коментар
 
 
Рвете країну ви недоумковаті мишебратья з кацапами, бо ніяк українцями стати не можете і не хочете.
 показати весь коментар
 
Не той випадок. Річ не у Вовікові. Система взяла і недопустила до участі у виборах неугодну людину.
Невже Ви думаєте, що Вовік настільки тупий, що після першого відхилення не зробив ідеальну заявку?
 показати весь коментар
 
 
Так, думаю.
Результат - підтвердження.
 показати весь коментар
 
тут я з згоден на 100%. Вова стороння людина в політиці, тонкосльозий провокатор
 показати весь коментар
 
 
единственный человек в раде ,которому бы сказал пригниссь .Когда буду шмалять.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этот единственный человек таким как ты да и я конкретно та по парасюковски сказал- ты гавно а я депутат - . Из зебилов будешь? они тоже балдеют когда их за быдло считают
 показати весь коментар
 
 
))))))) каких реформ ему ещё не хватает?
 показати весь коментар
 
 
ще й майбутній юрист... ганьба....
буду корисним, як опозіціонер разом з семенчиком
 показати весь коментар
 
 
Скільки законопроектів написав Парасюк за п'ять років?
 показати весь коментар
 
 
Парасюк иди работать. Хватит на народных харчах жировать. Это быдло только било людей ногами прикрываясь мандатом, даже мусоров било.
 показати весь коментар
 
 
На каком основании ему отказали баллотироваться?
 показати весь коментар
 
 
А Штепе, сепарке не отказали! Потрох, урод, своих людей в ЦИК набрал, ему сепары ближе по разуму...
 показати весь коментар
 
 
Вова так і не зрозумів, що кондоми вдруге не використовуються...
 показати весь коментар
 
 
вова думает что ето порошенко а я думаю ето зеленая команда
 показати весь коментар
 
 
оставьте надежды - вова никогда и ничего не поймет ....
 показати весь коментар
 
 
Сєрьога, ти єто, навіть думати намагаєшся? Який же після цього ти порохотяг?
 показати весь коментар
 
 
"Дело в том, что залог Парасюка был внесен не им, а «ненадлежащим лицом». Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко". Интересно, что это за лицо, которое бабло за Парасюка занесло? Нардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом - Цензор.НЕТ 1177
 показати весь коментар
 
Короче, пролетел, как фанера над Парижем...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Усіх, хто вийшов із народу,
і гне на владу матюки,
середнього вважати роду,
бо всі вони парасюки!

Бо всі вони у тому винні,
що без донецького вугля -
капець реформам у країні,
й моїй «дорожній карті», ***!

Це через вас, зрадливі йуди,
через таких парасюків,
усі донбаські чесні люди
підуть до лав бойовиків!

І емвееф не дасть нам траншу!
І зніме санкції Брюссель!
І все через блокаду вашу!
Через Парасюка усе!

Це через нього, розпіздяя,
Донбас без світла і води!
А всі Донецькі поліцаї
тепер заїки назавжди!

Накрились грошові потоки!..
Та шоб ти, парасюче, здох!
Коту у сраку всі три роки
моїх яскравих перемог!

Моїх досягнень феєричних!
Моїх здобутків чималИх!..
Мій геній, ***дь! Моє величчя -
усе ти обісрати зміг!

Але я вам не «лох паслєдній»!..
………………………………………………………..
І двісті тридцять пацюків
приймуть Закон про рід середній
для геть усіх парасюків...
😁
 показати весь коментар
 
 
донбаські чесні люди - це ті хто кричав "путін ввєді!"?
 показати весь коментар
 
Вове надо в ММА, а не в ВР. Нехай лучше смешанными боевыми искусства занимается, видно же , что у него тяга и способности есть.
 показати весь коментар
 
 
вова грозный до первой плюхи а потом ссыкло.
когда он от рыга какого то получил после программы где борзо себя вел что он сделал? по геройски поцарапал рыгу машину
герой!
 показати весь коментар
 
 
Как-то не по-мужски это, машину царапать. Я думала, что так только брошенные ТПшки поступают.
 показати весь коментар
 
 
это вы еще про блуждающие повязки видимо не слышали
 показати весь коментар
 
 
Еще было, когда в ВР Парасюк, как капризная девочка, отказался сидеть рядом с Савченко...теперь пускай посидит на шее отца, пока не прикрыли!
 показати весь коментар
 
и про то как "главное героя майдана" не узнало ФСБ и отпустило из плена
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему, шота я про Парасюка вообще ничего не знаю. Я думала, что он штатный кикбосер ВР, а он ещё и стерва.
 показати весь коментар
 
всяким бойкам-помойкам можно на выборы а патриотам нельзя ?... пэдро в ЦИК отобрал самых отмороженных *********...они еще подсчитают что пэдро больше всех наберет на выборах...
 показати весь коментар
 
обидели судьи дурочка, вообще то за издевательство на слабоумных считается под судимим делом, так что пусть ему поможет кто то написать заяву и в Европейский суд, мол обидели не идейно способного.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня годовщина гибели в АТО великого украинского оперного певца Слипака
кто в курсе - шмаркля хоть бовкнув что нибудь по этому поводу? или у него выходные и "абонент по за зоною"?
 показати весь коментар
 
 
Вместо него Богдан бовкнул на концерте Пирожкова и Лободы
 показати весь коментар
 
 
А что, Парасюка никто в партию не берет?
 показати весь коментар
 
Було б цікаво рішення суду почитати. Але дуже шкода, що Володі не буде в новому парламенті. Він стояв біля витоків створення перших добробатів, герой українсько-російської війни, але система, нажаль, не сприймає таких....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Парасюк програв апеляцію щодо рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом
 
 
 
 
 
 вгору