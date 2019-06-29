 ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил"

На виконання рішень Верховного Суду і згідно з висновками цього суду на черговому засіданні 29 червня ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України Яценка М.В. і Мінька С.А., які балотуються в ОВО № 25 і № 80 відповідно в порядку самовисування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.
При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.
Також з метою виконання рішення Верховного Суду, розглянувши відповідні документи, а також беручи до уваги протокол позачергового З’їзду Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі" від 10 червня 2019 року, поданий цією політичною партією на виконання постанови Верховного Суду як виправлений, відповідно до висновків цього суду ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Окрім того, зареєстровано 9 кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.
Водночас Комісія зареєструвала представником Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі" в ЦВК із правом дорадчого голосу Богомазова П.С.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після партія виграла два суди.
А нефик по методухе шпарить!
Ну и тупизна деградирующей Ылиты..
😁
Вже капець 🍫кориту і "амбарна" книжечка покаже яким
прахоботам були преференції..
😁
Перед ним тюрьма маячит;
Тише Петенька, не плачь;
Уже близко твой палачь!!!
В мене спазми в животі від сміху.
Напоминаю рыбкам гуппи, которые начали молиться на Саакашвили. Мишка просрал войну с РФ за 5 дней. И подписал мирный договор, в котором признал, что он - идиот. Он Украину сольет еще быстрее Сопли
ты откуда чмо вылезло?
запад не пошевелился? а он успел? пять дней и все.
не помогали? ну конечно. а американские хамеры вместе с оружием НОВЫЕ кацапы не захватывали?
сопротивление? грузины - да. карлсон - нет. просрал он а не грузины.
кто твоего мишу боится? ну вот скажи? его не любят как скандального нечистоплотного и вонючего гостя. поэтому и выправаживают все и везде. думаешь сколько времени пройдет пока он не начнет зюзика обижать? НОЛЬ. уже закусился с богданом на тему олигархом и уже "власть опять барыжная". это натура такая - склочный мелкий поц
нахер кому сака упал с ним договариваться. я тебе дубине объясняю - голоса сака откусит от слуги урода. и это хорошо. что тебе тут не понятно?
Не, ну, если новую мишень притащат, тогда, канешна ...
Или если вы решаете все вместе, то все и должны пойти в отставку.