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 Політика України
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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1272) ЦВК (659) Рух нових сил (20)

 ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил"

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".

На виконання рішень Верховного Суду і згідно з висновками цього суду на черговому засіданні 29 червня ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України Яценка М.В. і Мінька С.А., які балотуються в ОВО № 25 і № 80 відповідно в порядку самовисування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", доповнивши відповідні додатки відомостями про вказаних кандидатів у народні депутати України.
Також з метою виконання рішення Верховного Суду, розглянувши відповідні документи, а також беручи до уваги протокол позачергового З’їзду Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі" від 10 червня 2019 року, поданий цією політичною партією на виконання постанови Верховного Суду як виправлений, відповідно до висновків цього суду ЦВК зареєструвала 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Окрім того, зареєстровано 9 кандидатів у народні депутати України, висунутих зазначеною політичною партією, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.
Водночас Комісія зареєструвала представником Політичної партії "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі" в ЦВК із правом дорадчого голосу Богомазова П.С.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів. Після партія виграла два суди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі. ВIДЕО (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134818
 
   
 Топ коментарі
 
100 лет прошло, а рашисты как были подонками, так ими и остались.
Газета «Вольная Кубань», 21 января 1919 года.

ЦИК зарегистрировал кандидатов от партии "Рух новых сил" - Цензор.НЕТ 4152
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да, все порохоботы теперь за михо проголосуют ...
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Таки галасуйте!
А нефик по методухе шпарить!
Ну и тупизна деградирующей Ылиты..
😁
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ты в своей никчемной жизни знаешь хоть одного порохобота, который проголосует за этого голландского наркомана с пропеллером выше сраки ?
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Клавдіє, Ылітко ти наша, голосуй хоть за 🍫"Аленка"!
Вже капець 🍫кориту і "амбарна" книжечка покаже яким
прахоботам були преференції..
😁
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Ну вот и хорошо --- карлсон пощиплет слугу урода на 4%)))
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Спасибі клімкіну епоху гідності трохи подовжив. Зеля чут кіндрата не зустрів
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Наша Петя громко плачет;
Перед ним тюрьма маячит;
Тише Петенька, не плачь;
Уже близко твой палачь!!!
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Парашенко после провала двинулся умом. Начал выступать на сценах маленьких городков, лазить по крышам и строить из себя клоуна все пытаясь найти секрет такой популярности в ЗЕ и Саакашвили
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йому треба ще шаурми поїсти до повного комплеку, щоб все, як в людей було ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 3534
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я б ще комуністів пустив на вибори. ну так, щоб був повний 3.14здєц!
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Панове грузини ! Я щось не пам'ятаю, щоб наші хлопці, які допомагали вам у війнах в 1991-97, 2008 і гинули, на щось претендували, вимагали посад, постійно світилися на ТБ, організовували в Тбілісі мітинги. Це така грузинська ХУЦПА ?
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грузини не малороси, менталітет не холопський у них
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Ты на этой ветке уже раз 20 отметился срачем, откровенным бредом и глупостью. Лучше бы и дальше под дурачка косил, потому что сейчас ты просто мерзок.
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Нахріна ти це на ніч розмістив? Що не міг до ранку дочекати?
В мене спазми в животі від сміху.
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Шлем Губарева 25%‏ @shlemofondo25 4 ч.4 часа назад

Напоминаю рыбкам гуппи, которые начали молиться на Саакашвили. Мишка просрал войну с РФ за 5 дней. И подписал мирный договор, в котором признал, что он - идиот. Он Украину сольет еще быстрее Сопли
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какая грозная обезьяна.....
ты откуда чмо вылезло?
запад не пошевелился? а он успел? пять дней и все.
не помогали? ну конечно. а американские хамеры вместе с оружием НОВЫЕ кацапы не захватывали?
сопротивление? грузины - да. карлсон - нет. просрал он а не грузины.
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ТОпишь за Барыгу! Саакашвили мог накрасть так как и твой барыга, а он честный и посадит всех будкостроителей!))Боитесь Мишу! Бойтесь! Твой Порох войну обещал закончить за неколько дней! и что? На крови патриотов наживалось и воровало !
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я так понимаю ольгинским шлюхам сегодня выдали ip с немецкого впн-сервера
кто твоего мишу боится? ну вот скажи? его не любят как скандального нечистоплотного и вонючего гостя. поэтому и выправаживают все и везде. думаешь сколько времени пройдет пока он не начнет зюзика обижать? НОЛЬ. уже закусился с богданом на тему олигархом и уже "власть опять барыжная". это натура такая - склочный мелкий поц
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Пощипают голоса слуги Бабломойского...вот и не плохо. В Раду они не попадут, а голоса от сепарской слуги Бабломойского оттянут..
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Чего же вы тогда свинарчуки так визжите от етой новости как будто поросят за задние копыта от корыта оттасквают? ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 8510
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кто визжит зебик? найди хоть один пост от "порохобота" который бы сокрушался. наоборот - мы вам даунам пишем что теперь у вазелина карлсон отщипнет голоса и это хорошо
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какой профит Пете? он будет договариваться с РНС, или ты думаешь будет встречное предложение? не фантазируйте ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 6249
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при чем тут петя? когда вы забудете о нем? в моем сообщении нет ни слова про петю. но вы упоротые дикообразы в каждом своем сообщении вворачиваете "петя". а пото рассказываете как у нас бомбит
нахер кому сака упал с ним договариваться. я тебе дубине объясняю - голоса сака откусит от слуги урода. и это хорошо. что тебе тут не понятно?
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действительно, как я сразу не догадался у пустого места кто-то у кого-то отщипнет голоса ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 3184
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Боже ты мой. Как у свинарчуков подгорело очко ЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил" - Цензор.НЕТ 1562
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Все, "стрелок", ты отстрелялся, сдавай комп в ружкомнату и на дембель.
Не, ну, если новую мишень притащат, тогда, канешна ...
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порохоботам теперь разорваться,что-ли? против трёх партий вонять надо уже))
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Уважаемый ЦИК, кто лишился должности в связи с принятием антиконституционного решения?
Или если вы решаете все вместе, то все и должны пойти в отставку.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала кандидатів від партії "Рух нових сил"
 
 
 
 
 
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