 Українець Вихрист завоював золото Європейських ігор у боксі, - НОК

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

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Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.