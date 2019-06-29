 Українець Вихрист завоював золото Європейських ігор у боксі, - НОК

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.
Мова нє на часі, на хлєб нє намажєш.
Але треба мати стратегію у боротьбі з ними, бо вони майстри із перекручування та навішування локшини на вуха.
А проблему с мовой раздувают только кремлевские пропагандоны. Причем еще с 2014 года.
У меня лично вообще нет проблем смотреть на украинском, на русском или немецком. А то и английском. Я даже не обращаю внимания на этот момент.
Горячность неофитов в этом вопросе для меня давно в прошлом.
Чи я за замовчуванням забов'язаний розуміти російську?
Нічого, що Україна незалежна вже майже 30 років?
Вже росте друге покоління громадян, що ніколи не вивчали російську і не спілкуються в побуті мовою однієї з національних меншин.
"У меня лично вообще нет проблем" русня..
Чому, якщо я народився десь на Тернопільщині ім Волині ніколи не вчив російську і, умовно, 35 років свого життя говорю рідною українською, вважається що я маю російську знати по замовчуванню? З якого переляку?
Только пропагандоны все нагнетают. А потом Манафорт на суде рассказывает, как Тягнибок получает финансирование из Кремля, чтобы нагнетать языковой вопрос и способствовать войне и расколу.
Верю я в твою украинскость, ага.
Я досі пам'ятаю, як Бєня спас Україну і заправив армію своїм паливом... по 16.50 при ринкових 11.50. Скажіть, я дуже злопам'ятний ? Чи мєлочний ?
Вони тому і оборЗЄли - поки є кишеньковий г+г
Зверніть увагу, як тільки з'являються вуличні протести - вони обсіраються
канадцы стали в рейтинге десятыми, британцы - девятыми, армяне (привет, Ким Кардашьян?) - восьмыми, итальянцы - седьмыми, южноафриканцы - шестыми, австралийцы - пятыми, бразильцы - четвертыми.
Полностью с ранжированием можно ознакомиться здесь.
кожна перемога українського спортсмена важлива! жовто-блакитний стяг над ареною і глядачами - гарний привід згадати про Україну і привітати переможця - українця!
вітаємо!!!
Фєстіваль «Тавріда»
Дуже гидливим не дивитися.
Вас прєдупрєждалі.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/2497367936949892/
фото надо ставить
но в этот раз правильный, кстати там написано что он не впервые россиян биёт