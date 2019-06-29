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 Українець Вихрист завоював золото Європейських ігор у боксі, - НОК

Віктор Вихрист, який виступає у ваговій категорії понад 91 кг, приніс Україні золото II Європейських ігор у Мінську.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

Українець Вихрист завоював золото Європейських ігор у боксі, - НОК 01

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Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134812
 
   
 Топ коментарі
 
Перемігши на шляху до фіналу росіянина Івана Верясова, серба Владана Бабіча і хорвата Марко Мілуна, у бою за золото українець зустрівся з французом російського походження Зауром АлієвимУкраинец Выхрист завоевал золото Европейских игр в боксе, - НОК - Цензор.НЕТ 7418
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Праймтайм на 1+1. У студії сидить кацапура Жидков і чистою російською сцить у очі бидлу, про те, який хороший Зєлєнський і як клята верховна рада Парубія не дає йому принести щастя в кожний український дім. Це так тепер називається критика?!
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молодец, набил сопли всем зебилам и взял золота. Мы им тут каждый день бьём морду, но золота пока не заработали.
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Иуде тоже золота не дали, но 30 монет на дороге то не валялось...
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Перемігши на шляху до фіналу росіянина Івана Верясова, серба Владана Бабіча і хорвата Марко Мілуна, у бою за золото українець зустрівся з французом російського походження Зауром АлієвимУкраинец Выхрист завоевал золото Европейских игр в боксе, - НОК - Цензор.НЕТ 7418
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Російске походження, це гарний стимул!)))
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Праймтайм на 1+1. У студії сидить кацапура Жидков і чистою російською сцить у очі бидлу, про те, який хороший Зєлєнський і як клята верховна рада Парубія не дає йому принести щастя в кожний український дім. Це так тепер називається критика?!
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Какая разніца какой єзик, да, русня?
Мова нє на часі, на хлєб нє намажєш.
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Вы скоро мову так изуродуете,, что и сами не узнаете! Вятрович не дремлет!
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Дарю лайфхак зі свого досвіду, якщо людина говорить російською мовою, то в 80% це типовий малорос з прошивкою "браткій нарот", "какая разніца какой єзик", "томас-термас", "зєля чемпіон"
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Можу відповісти зі свого досвіду: Хто не поважає мову, якою спілкується співрозмовник, не поважає, відповідно, і свою!
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я можу спiлкуватися українською, але пропозицiя провести референдум щодо недоторканностi, висловлена роciйською, вiд цього не стає гiрше.
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100%.
Але треба мати стратегію у боротьбі з ними, бо вони майстри із перекручування та навішування локшини на вуха.
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Точно! Але чомусь не на часі тільки українська.
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Чому "не на часі"? Я виавчав українську в школі, красива, співуча мова! Навіщо її псувати? навіщо викручувати?"анафема" - "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" - "міт" і "мітологія", "Афіни" - "Атени". НАВІЩО????
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Мне понравилось предложение провести референдум о снятии депутатской неприкосновенности
А проблему с мовой раздувают только кремлевские пропагандоны. Причем еще с 2014 года.

У меня лично вообще нет проблем смотреть на украинском, на русском или немецком. А то и английском. Я даже не обращаю внимания на этот момент.

Горячность неофитов в этом вопросе для меня давно в прошлом.
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Хоча б субтитрують?
Чи я за замовчуванням забов'язаний розуміти російську?
Нічого, що Україна незалежна вже майже 30 років?
Вже росте друге покоління громадян, що ніколи не вивчали російську і не спілкуються в побуті мовою однієї з національних меншин.

"У меня лично вообще нет проблем" русня.. Українець Вихрист завоював золото Європейських ігор у боксі, - НОК - Цензор.НЕТ 414
Чому, якщо я народився десь на Тернопільщині ім Волині ніколи не вчив російську і, умовно, 35 років свого життя говорю рідною українською, вважається що я маю російську знати по замовчуванню? З якого переляку?
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тебя никто не заставляет говорить по-русски в Украине. Сколько ни приезжаю во Львов, там никто слова никогда не сказал, что не на той мове говорю.

Только пропагандоны все нагнетают. А потом Манафорт на суде рассказывает, как Тягнибок получает финансирование из Кремля, чтобы нагнетать языковой вопрос и способствовать войне и расколу.

Верю я в твою украинскость, ага.
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Ага, поржати не дають, падлюкі!

Я досі пам'ятаю, як Бєня спас Україну і заправив армію своїм паливом... по 16.50 при ринкових 11.50. Скажіть, я дуже злопам'ятний ? Чи мєлочний ?
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а в рассіі заставляют гаваріть па русскі? там нєт нагнєтанія язикавова вапроса?
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Зараз сепарша від ЗЕбіла напише: Мєлочний. Адже він спас Дніпро
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як не крути, в парламент іде тільки одна проукраїнська партія з рейтингом 8%. Тож найближчі 5 років буде все погано. І я навіть боюсь думати про те, що нас очікує.
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Україну посилено штовхають до громадянської війни.У мене таке пояснення тому піздєцу який твориться зараз.Кому це потрібно ви думаю знаєте
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Якщо зелібоби вийдуть захищати свою зешмарклю ( маю сумніви), то буде ( не маю сумнівів).
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До речі, жидков є тамбовським земелєю *****, чим дуже пишається. Саме ця істота пише сценарії 95 кварталу в яких висміюються український типаж, хуторяни і закарпатці
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Треба влаштовувати якісь заходи для тиску на журналістів 1+1. З містя ЗЕбіли не зрушать, якщо команду з г+г не почують.

Вони тому і оборЗЄли - поки є кишеньковий г+г
Зверніть увагу, як тільки з'являються вуличні протести - вони обсіраються
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Але коли черговий раз підвищуються тарифи, ці "вуличні протести" чомусь обсіраються не гірше.
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Сайт Big 7 Travel составил рейтинг самых сексуальных наций. Из 50 позиций первую строчку отвели Украине. На второй и третьей расположились датчане и филиппинцы,

канадцы стали в рейтинге десятыми, британцы - девятыми, армяне (привет, Ким Кардашьян?) - восьмыми, итальянцы - седьмыми, южноафриканцы - шестыми, австралийцы - пятыми, бразильцы - четвертыми.
Полностью с ранжированием можно ознакомиться здесь.
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Кацапы аж 33- тьи, это что то вроде немножко симпатичней приматов.
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молодец! БРАВО! успехов и удачи, Виктор!
кожна перемога українського спортсмена важлива! жовто-блакитний стяг над ареною і глядачами - гарний привід згадати про Україну і привітати переможця - українця!
вітаємо!!!
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Хоть один нормальный выхрест попался и тот в спорте не в политике
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«Русскій мір». Росмолодьож.
Фєстіваль «Тавріда»
Дуже гидливим не дивитися.
Вас прєдупрєждалі.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/2497367936949892/
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а вообще бокс не спорт( мордобой
но в этот раз правильный, кстати там написано что он не впервые россиян биёт
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«Бокс, це мистецтво набити пику ближньому, зоставивши у недоторканості свою».

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