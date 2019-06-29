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 Українець Вихрист задобув золото Європейських ігор у боксі, - НОК

Віктор Вихрист, який виступає у ваговій категорії понад 91 кг, приніс Україні золото II Європейських ігор у Мінську.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

Українець Вихрист задобув золото Європейських ігор у боксі, - НОК 01

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Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134812
 
 
 Топ коментарі
 
Перемігши на шляху до фіналу росіянина Івана Верясова, серба Владана Бабіча і хорвата Марко Мілуна, у бою за золото українець зустрівся з французом російського походження Зауром АлієвимУкраинец Выхрист завоевал золото Европейских игр в боксе, - НОК - Цензор.НЕТ 7418
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молодец! БРАВО! успехов и удачи, Виктор!
кожна перемога українського спортсмена важлива! жовто-блакитний стяг над ареною і глядачами - гарний привід згадати про Україну і привітати переможця - українця!
вітаємо!!!
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Перемігши на шляху до фіналу росіянина Івана Верясова, серба Владана Бабіча і хорвата Марко Мілуна, у бою за золото українець зустрівся з французом російського походження Зауром АлієвимУкраинец Выхрист завоевал золото Европейских игр в боксе, - НОК - Цензор.НЕТ 7418
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Обманул вас комментатор российский(полуарабохай) по ТВ России. Боксер по происхождению(его родители) из Карабаха(отец из Барды, мать из Агдама) -после оккупации родители оказались в Москве ,а потом во Францию.И его звать МУРАД АЛИЕВ.С 6 лет занимается боксом.Хочет участвовать за Аз(Од)эрбэйджан.Про кубинцев натурализованных постоянно говорит(мы и сами их не хотим,позор) арабский комментатор,знает также из каких деревень Дагестана спортсмены в сост.Одэрбэйджана, а вот этого национальность и помощь судей 2 арабам (один "прошел" француза Супиана)" ЗАБЫЛ" СКАЗАТЬ.Украинец заслуженно победил, а арабохаи продолжают гадить на ТВ России.
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Російске походження, це гарний стимул!)))
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молодец! БРАВО! успехов и удачи, Виктор!
кожна перемога українського спортсмена важлива! жовто-блакитний стяг над ареною і глядачами - гарний привід згадати про Україну і привітати переможця - українця!
вітаємо!!!
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а вообще бокс не спорт( мордобой
но в этот раз правильный, кстати там написано что он не впервые россиян биёт
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«Бокс, це мистецтво набити пику ближньому, зоставивши у недоторканості свою».

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Мордобой, это когда Acle S в подворотне бьют. А бокс - квинтэссенция спорта. И в некоторой степени даже искусство.
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я сказала бокс не спорт, и всё. не может быть тупой мордобой а бокс именно мордобой спортом, не может быть спортом то что наносит только травмы, даже в футболе хоть в форме из-за того что бегают прыгают а любой раунд в боксе это удар по здоровью и своему и чужому, зависит только кому больше достанется и больше ничего
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Козак вітаю з перемогою,особливо над руssофашистськими виродками. Слава Україні та її Синам!
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