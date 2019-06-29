 Українець Вихрист задобув золото Європейських ігор у боксі, - НОК

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.
Зазначимо, що в скарбничці української збірної вже 37 медалей - 10 золотих, 13 срібних, 14 бронзових. II Європейські ігри стартували 22 червня.
кожна перемога українського спортсмена важлива! жовто-блакитний стяг над ареною і глядачами - гарний привід згадати про Україну і привітати переможця - українця!
вітаємо!!!
фото надо ставить
но в этот раз правильный, кстати там написано что он не впервые россиян биёт