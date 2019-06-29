 Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то нав'язуватимуть стратегію і тактику РФ, - Клімкін

Про це пише в фейсбуці міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим паче, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці", - зауважує Клімкін.
"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику".
За його словами, вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідом Росії та Європи, є спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: "насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні".
"Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо ухвалювати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише, якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію.
Врешті-решт ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну дійсно незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був", - підсумовує Клімкін.
Гореть вам в огне, твари---ВСЕ просрали всего за месяц!
А після виборів -- долар по 60! УРЯ!
Татьяна Черновол в своем блоге на страницах издания Украинская правда, отметила, что Кремль пытается «завербовать» Зеленского, используя ту же тактику, которая ранее была применена для «вербовки «Саши-Стоматолога». При этом народный депутат отметила, что посредником в данном случае является небезызвестный Андрей Портнов, сообщает replyua.net.
Татьяна Черновол обратила внимание, что в обнародованном на сайте НАЗК финансовом отчете кандидата в президенты Владимира Зеленского есть информация о перечислении средств Игорем Мендограло из бизнес-структуры под названием «Австро-Венгерская лизинговая компания». Ранее она называлась «Укрлизинг», и входила в пул компаний, грабивших Украину в период правления Януковича, действуя в связке с рядом российских банков - Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.
По словам Черновол, Кремль и ФСБ пытались таким образом «завербовать» «Сашу-Стоматолога», чтобы потом через него оказывать давление на отца. Сейчас похожая схема применяется и для «вербовки» Зеленского. При этом «вербовщиков к нынешнему президенту в свое время привел Андрей Портнов. Он также завязан на этом «вербовочном бизнесе». Например, муж сестры Портнова возглавляет компанию «Центр финансового лизингу», которая раньше была известна под другим названием - «Сбербанк Лизинг Украина». От этой структуры и тянется ниточка к «Укрлизингу», выделившему средства на кампанию Зеленского.
Педроти "за спиною Європи" в один тур домовилися з Росією про гібридний мир у Мінському форматі і лиш побачивши, що всираються, в останній момент вмовили Оланда та Меркель їм допомгти, видумавши (перш за все для себе та своїх однотурових миролюбів) якийсь міфічний "Нормандський формат". Після чого не раз з вдячності обзивали кого сцикуном, а кого ріббентрорівкою... Мінські угоди і є тактичним результатом російської стратегії - чого вже тепер пистіти? Та ще такому колоритному зятеві, як Клімкінд.
обещания, потому как в Раде оказалось недостаточно самоубийц, но он расписался кровью,
что выполнит всё в свой второй срок. Но этого срока у него в наличии не оказалось.
Теперь Европы требуют, чтобы предательские Пецины обещания выполнил президент Зеленский - преемственность власти, блин.
Про якийсь там державний суверенітет вже й не згадую - у петріотів це поняття дедалі тісніше переплітається із закордоном, який нам все повинен, але нічого не робить...
Миздобули, але намнедали!
президента. Оправданий нет и быть не может. Точка. Опасности принятия президентом Зеленским "российской трактовки «Минска»" нет, и по простой причине - поскольку в переговорах участвовали уважаемые посредники (Германия и Франция), то будет принята именно их трактовка "Минска", как наиболее объективная.
Замечу специально для придурков - в Европе всегда, т.е. с римских времен, серьезно относятся к письменным договорам, поэтому выполнять Минск в франко-германской трактовке Украину всенепременно заставят. Спасибо нашему замечательному дипломату товарищу Порошенко и его верному оруженосцу товарищу Климкину !
Браво, мiстер Джастiн, браво:
История с так называемыми "зонами безопасности" началась три года назад.
Новости с линии соприкосновения на Донбассе, увы, подтверждают самые печальные для страны сценарии развития ситуации, о которых многие, в том числе и я, говорили еще на этапе выборов президента.
Итак, 26 июня 2019-го случилось то, чего добивались россияне с 2016-го - наши вооруженные силы практически на километр были отведены вглубь в ключевой позиции на луганском направлении - Станице Луганской. Причем сделано это было в унизительной манере - по сигналу со стороны оккупированных территорий, без каких-либо гарантий, что будут отведены и оккупационные силы.
История с так называемыми "зонами безопасности" началась три года назад - тогда эту идею в вялотекущие переговоры в Минске подкинули европейцы из "нормандской четверки", поддержал ее и тогдашний наш переговорщик Леонид Кучма. По утверждению европейцев режим демилитаризованной зоны предусматривает отвод войск и ликвидацию фортификационных сооружений, и якобы является первым шагом для установления мира на Донбассе.
Нажим был такой, что Порошенко и Муженко были вынуждены согласиться с этой безумной идеей, прекрасно понимая, что Россия со своей стороны на это не пойдет. Отвод сил и средств обставили рядом практически невыполнимых условий - например, отсутствие обстрелов в течение 10 дней.
В качестве эксперимента были выбраны три зоны - Золотое, Петровское и Станица Луганская. Выбор был весьма интересным: Петровское крайне чувствительно для обороны боевиков на юге Донецкой области, а Станица Луганская - стратегическая точка всей нашей обороны на луганском направлении.
Станица Луганская - плацдарм на другом берегу Северского Донца с единственными сохранившимся на всем протяжении линии соприкосновения в Луганской области мостом, хотя и пешеходным. Поэтому оккупационные власти настаивали на отводе украинских войск и ремонте моста, чтобы он мог выдержать хотя бы БТР или даже танк.
И все это подавалось под соусом "гуманитарных проблем местного населения" - якобы бабушки и дедушки смогут комфортно ездить за качественными продуктами и пенсией на свободную территорию Донбасса. На самом деле, очевидно, что в случае обострения - а как видится по опыту предыдущих перемирий, оно неизбежно - эта территория может стать основой для возможного локального наступления противника.
А все заявления Генштаба о том, что Украина вернет на прежние позиции отведенное тяжелое вооружение и войска, не стоят и выеденного яйца, ведь Украине от этого легче уже не будет - территория будет потеряна. Как это было, например, с "дебальцевским карманом", потерю которого Украина по результатам Минска-2 практически признала.
Есть еще один важный момент. В демилитаризованной зоне оказывается поселок Станица Луганская, что несет с собой целый ряд опасностей. Так, отведение вооруженных формирований (в том числе и полиции) в населенном пункте чревато большими опасностями - те же бытовые преступления никто не отменял.
При декларируемой передаче территории под контроль невооруженной миссии ОБСЕ тут фактически будет создана новая местная администрация, укомплектованная откровенными сепаратистами. Она не просто будет автономной, как настаивают европейцы, - там явно создадут какие-то свои "милицейские силы" для поддержания элементарного порядка на улицах поселка. Понятно, кто запишется в эти незаконные по украинскому законодательству формирования (даже поверю, что на первых порах и невооруженные).
Станица Луганская - это первый пробный камень "турбослива" Донбасса и всех наших жертв за всю войну. Напомним, что при освобождении поселка в августе 2014-го погибло сразу несколько мобилизованных из 13-го батальона территориальной обороны Черниговской области. Были погибшие от вражеских обстрелов и в дальнейшем.
И теперь эти несколько квадратных километров украинской земли, щедро политых кровью украинских солдат, мы отдаем. Причем отдаем без каких-либо гарантий - только потому, что это пообещал европейцам новоизбранный президент за то, чтобы французские и немецкие премьеры просто приняли его и он смог сфотографироваться на их фоне. Вроде как "новую украинскую власть признали в Европе".
Пока у власти был Порошенко такие проекты "примирения" не имели никакого шанса - поэтому, кстати, в свое время и убрали Кучму из переговорщиков.Теперь европейцы почувствовали слабость власти и буквально заставили Зеленского выполнить требования оккупационных властей части Луганской области. К чему это может привести - вполне очевидно. СМИ, близкие к оккупационным властям, уже начали рассуждать о десятках таких демилитаризированных зон по всему Донбассу. А дальше - только разговоры об объявлении "Украинской конфедерации".
И еще один простой вопрос. Нужны ли нам эти демилитаризованные зоны?Все зависит от целей и задач политического руководства страны. Если "команда Зе" ищет решение конфликта такими вот дипломатическими методами, то у меня для них плохие новости - создание такие зон фактически обесценивает пять лет войны и означает капитуляцию Украины на условиях Кремля.
Понятно, что такие откровенные потакания оккупантам будут преподнесены избирателям под маркой "даже самый плохой мир все же лучше хорошей войны" и откроют череду постоянных уступок.
Большинство европейских лидеров все эти годы только и мечтали о восстановлении экономических связей с Россией и постоянно отмахивались от Украины с ее войной и захватом Крыма. И сколько бы россияне не потешались над поездками Порошенко в Европу с российскими паспортами, куском расстрелянного автобуса из-под Волновахи или флагом защитников Украины, но именно такие перфомансы не давали европейским политикам реализовать свои "хотелки". Как только это все закончилось, мы увидели европейскую риал-политик во всей красе. И что-то мне подсказывает, что это только начало....
Терміново зібраний брифінг Володимира Зеленського та його вкрай емоційна реакція свідчили: йдеться не про просту образу Зеленського на те, що йому не доповіли про чергову ноту МЗС. Зрештою, досі президент не надто цікавився навіть найгострішими питаннями зовнішньої політики.
Чи є це нормальним та чи мав Клімкін звертатися до росіян, не отримавши згоду Банкової - окреме питання, і на ньому ми зупинимося окремо. Та заяви президента давали підстави припустити, що існував певний непублічний план, у який не вписувалися дії голови МЗС.
Ба більше. "Європейська правда" чула про існування такого плану у наших західних партнерів ще до нинішнього конфлікту, а після нього - отримала підтвердження. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/06/28/7097869/
Де ви були 31.08.2015, коли Верховна Рада чинила наругу над Конституцією? Ви репетували що всі хто проти, є зрадниками.
А тепер у вас почався приступ поцріотизму? Чи може, як один казав ви не збиралися їх виконувати, а просто дурили європейських партнерів? Ахвигєнно прахвисеАнальні дипломати.
Почему не идут инвестиции в страну, которые так расхваливал Яценюк на Майдане, почему нет доверия бизнеса к власти - да потому что в стране бардак и беспредел в судебно-исполнительной власти. Так что вешать всю вину на Зе за нынешнее состояние я бы не стал, есть и другие факторы, которые он получил в наследство.
І повинен вам доповісти, знаходимо цю справу дуже захоплюючою!
Так что кто "совсем дурак" понятно!!!!
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня Июнь. Год 7527 от сотворения мира
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня Июнь. Год 7527 от сотворения мира
"покорность - это высшая форма достоинства"- це, до росіян, вони у вас "богоизбраные". А ми надаємо перевагу вивченню всіх віршів з Біблії.
Конституція України