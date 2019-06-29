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Все про:Європа (353) Росія (17833) Клімкін (1452)

 Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то нав'язуватимуть стратегію і тактику РФ, - Клімкін

У кулуарах можна почути, що Україна - сусід і Росії, і Європи, тому мають бути і спільні дії.

Про це пише в фейсбуці міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим паче, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці", - зауважує Клімкін.

"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику".

За його словами, вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідом Росії та Європи, є спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: "насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні".

"Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо ухвалювати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише, якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію.

Врешті-решт ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну дійсно незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був", - підсумовує Клімкін.

Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то навязуватимуть стратегію і тактику РФ, - Клімкін 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134810
 
 
 Топ коментарі
 
Про шутов - забудьте, ничего смешного уже нет давно !!!!!!

Если Россия и Европа решат, что могут договориться за нашей спиной, то будут навязывать стратегию и тактику РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 2737Если Россия и Европа решат, что могут договориться за нашей спиной, то будут навязывать стратегию и тактику РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 441
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Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет наркоманам ЗЕбилам.
Ви зробили це разом
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По ДАП-у вьіполнили . Хотя один бессовестньій политик и пиарился на киборгах , но видел он их в гробу...
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А заметили, что сторонники Зеленского, их пропагандистский отдел, теперь каждого патриота Украины называют "порохососом", "соевым", "порохоботом" и т.д. и т.п. Все мы, значит, коррупционеры, продажные и купленные, за тридцать серебряников переживающие за судьбу Украины. Они же как раз за судьбу Украина не переживают вовсе, вот не дождетесь вы от них таких признаний - только грязь, только срать, только уничтожать всё украинское. Все, без исключения, комментарии сторонников Зеленского именно такие. Это сознательная политика, именно на это мобилизованы эти персонажи. Как здесь не думать о пророссийском реванше, когда он, по сути, в каждом комменте сторонников Зеленского.
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Нет, но то, что ты трусливая и подленькая скотина прямо следует из твоих вопросов.
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Просто у тебя ассоциации онаниста.
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так ты мечтаешь, ребенка от Зебени? Или только немного удовольствия? Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2879
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"ведущие скрипки" ЕС уже давно это решили,но они хотели сделать это тихонько.Американцы (а не украинская делегация,назначенная Порошенко,между прочим ) первыми подняли голос против такой сделки.Сейчас задача Украины не безропотно ждать,когда немчура с французами с деланным сочувствием похлопает по плечу-"Извините,ничего личного,бизнес...",а напрямик и не извиваясь прямо сказать,что банки и бизнес стран-соглашантов по возврату РФ в ПАСЕ будет пересматриваться Украиной у себя в стране.Что пересмотрятся поставки сырья из Украины и предоставление рынка для товаров из этих стран (даже если они изготовляются в третьих странах).Вот тогда всё станет прозрачно и справедливо.
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Надо, надо... Хто це робитиме? До влади привели клоунів. Нрід хоче зрєліщ.
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Вашу порохоботскую тактику мы уже видели во всей красе: послать действительно нелепых людей(Геращенко, Гончаренко) назначить шыпылявого в мзс и визжать чем громче тем лучше. А потом предъявлять зеленскому почему он не визжит как мы).)
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Хех. Я тебе впізав по віжжанію. Ти вже зібрав докази шо я порохобот і шо віжжал про Томос?
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Выпердыш , соевый .
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Не гарно так на себе наговорювати, але то твоя справа.
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шо, мокша, на шоколад не зарабатываешь? А все потому, что срешь здесь без фантазии, без огонька, тщатильней, тщатильней нужно
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Даже если не пройдет, что дальше? пасе пошло по зе. Долги возвращать снова зе ( только нечем, напечатают бумаги и будет вас бумагой кормить). Так что вовремя соскочить с поезда, который несется в пропасть... А про роиссю и ес. Пусть договариваются. Сначала договорятся, потом перегрызутся. Предательство Украины никаких экономических проблем не решит. Так что пусть хватаются за соломинку
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А мы? А мы хотим, чтобы Климкинд шёл на...ПЕС
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Барыжный вышкрабок решил под конец все фекалиями замазать...
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Чим більше срача, тим краще Поросьонко Поці- Чучма його так вчив.
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интеллигентная женщина...и та чуть не блеванула ))))
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Подивіться,як поважні люди світу дивляться при зустрічах з Путіним. Меркель, Мей та інші. Тут чітко видно,яку характеристику можуть дати ці люди Путіну. Меркель ще і трусить, а в деяких- нудить. Мабуть,згоден блюють.
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У меня один вопрос:"Неужели реально тут кто-то думает,что наша дипломатия способна перебить шалені бабки,которыми рашка покупает канцлеров,премьеров,президентов,а уж более мелкую еврошелупонь..."Запад старательно валяет дурака ещё с 2008-го года(там непонятно было,кто на кого напал,осетины на грузинов или грузины на абхазов,а рашка вообще НИ ПРИЧЁМ)Ну и мы тоже будем хлестать сами себя №ем по щекам.А чё-сами виноваты.
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Результат "работы" молодой СУКОманды ----текст из-за паребрика :По мнению Пушкова, у Украины есть своё место, на которое она должна вернуться, и Киеву нужно начинать вести себя скромнее. «Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место», - подчеркнул сенатор.

Гореть вам в огне, твари---ВСЕ просрали всего за месяц!
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Тисячну ввели, долар та євро падають в ціні-- УРЯ!
А після виборів -- долар по 60! УРЯ!
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Кремль «вербует» Зеленского через посредника Портнова - Черновол
Татьяна Черновол в своем блоге на страницах издания Украинская правда, отметила, что Кремль пытается «завербовать» Зеленского, используя ту же тактику, которая ранее была применена для «вербовки «Саши-Стоматолога». При этом народный депутат отметила, что посредником в данном случае является небезызвестный Андрей Портнов, сообщает replyua.net.
Татьяна Черновол обратила внимание, что в обнародованном на сайте НАЗК финансовом отчете кандидата в президенты Владимира Зеленского есть информация о перечислении средств Игорем Мендограло из бизнес-структуры под названием «Австро-Венгерская лизинговая компания». Ранее она называлась «Укрлизинг», и входила в пул компаний, грабивших Украину в период правления Януковича, действуя в связке с рядом российских банков - Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.
По словам Черновол, Кремль и ФСБ пытались таким образом «завербовать» «Сашу-Стоматолога», чтобы потом через него оказывать давление на отца. Сейчас похожая схема применяется и для «вербовки» Зеленского. При этом «вербовщиков к нынешнему президенту в свое время привел Андрей Портнов. Он также завязан на этом «вербовочном бизнесе». Например, муж сестры Портнова возглавляет компанию «Центр финансового лизингу», которая раньше была известна под другим названием - «Сбербанк Лизинг Украина». От этой структуры и тянется ниточка к «Укрлизингу», выделившему средства на кампанию Зеленского.
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Операция спецслужб кремля по отстранению от власти Петра Алексеевича прошла успешно. Наше 73% зомбированое нейролингвистическим программированием от фсб подыграло лихо.
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А досі вони хіба яку тактику нав'язували - "Женевську"?
Педроти "за спиною Європи" в один тур домовилися з Росією про гібридний мир у Мінському форматі і лиш побачивши, що всираються, в останній момент вмовили Оланда та Меркель їм допомгти, видумавши (перш за все для себе та своїх однотурових миролюбів) якийсь міфічний "Нормандський формат". Після чого не раз з вдячності обзивали кого сцикуном, а кого ріббентрорівкою... Мінські угоди і є тактичним результатом російської стратегії - чого вже тепер пистіти? Та ще такому колоритному зятеві, як Клімкінд.
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Минск1+Минск2 - это и есть реальная зрада. Пеця просто не мог выполнить свои минские
обещания, потому как в Раде оказалось недостаточно самоубийц, но он расписался кровью,
что выполнит всё в свой второй срок. Но этого срока у него в наличии не оказалось.
Теперь Европы требуют, чтобы предательские Пецины обещания выполнил президент Зеленский - преемственность власти, блин.
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Одного не розумію: до чого тут "Європи", якщо Мінські угоди було досягнуто з Росією без них та їхніх "Женев"?
Про якийсь там державний суверенітет вже й не згадую - у петріотів це поняття дедалі тісніше переплітається із закордоном, який нам все повинен, але нічого не робить...
Миздобули, але намнедали! Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6818
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Знов завели гибридную шарманку.Наша песня хороша,начинай сначала.Повторение мать учения.Вновь придётся поднимать обстрел Гуково из-за поребрика.Ввод БТГ РФ в 2014.Поддержка террористов оружием и живой силой.Нарушение границы Украины.Оккупация Украины.Боинг МН 17 и многое многое другое на,шо ЕС,так упорно пытается подзабыть.
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Минские соглашения (Минск1 + Минск2) - это прямая государственная измена тогдашнего
президента. Оправданий нет и быть не может. Точка. Опасности принятия президентом Зеленским "российской трактовки «Минска»" нет, и по простой причине - поскольку в переговорах участвовали уважаемые посредники (Германия и Франция), то будет принята именно их трактовка "Минска", как наиболее объективная.

Замечу специально для придурков - в Европе всегда, т.е. с римских времен, серьезно относятся к письменным договорам, поэтому выполнять Минск в франко-германской трактовке Украину всенепременно заставят. Спасибо нашему замечательному дипломату товарищу Порошенко и его верному оруженосцу товарищу Климкину !
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Минск мертворождённый.Бо он упирается в Крым як не крути.Москалям треба Домбабве,ради признания Украиной Крыма за москалями.А Крым не будет признан за москалями,бо рушит послевоенный миропорядок.На это ни Меркель ни Макрон не пойдут.Тут у нас сильная позиция при поддержке США.Так,шо нам Минск не особо важен.
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Я щось прогавив, коли це ***** пропонувало поміняти Донбас на визнання Криму? Чи це ваші хвантазії? Йому нафіг сплющилося наше визнання чи не визнання Криму. Кацапи вважають що питання Криму давно закрите і без нас. Донбас це, національний сором і відкрита рана, яким ***** демонструє, хто в хаті господар. Не нам демонструє, а світові демонструє те що, він може робити все, що забажає. Показує що, Україна недодержава, яка навіть захищатися нездатна. Те саме він робить і з Грузією, і з Молдовою. Україна просто одна з його ляльок, захоче заведе ще пару БТГ і відірве ще шматок ляльки. Але ви настільки великі і значимі в своїх очах що, ніфіга цього не бачите.
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Як всякий гопарь и крадий,краденое треба легализовать.А як легализовать краденое?Давить на собственника украденного,щоб он забрал заяву из полиции.Именно Домбабве и есть этим самым давлением.Да формально дефакто Крым под москалями,але це не потверждено никакими документами,кроме подложенных документов гопаря.Мол,ось я перебил номер на двигатель,зробив липовый техпаспорт и теперь авто моэ.Але все знают,що це ложь и на руках у него подделка.Но ЕС будет проще признать эту ложь от москалей,як,що Украина заберёт заяву.Тому Пуйло давит на Украину,як всякий гопарь давит силой на терпилу,щоб он забрал заяву.Тут далеко ходить не треба,в поисках многоходовок,подземных течений и прочих рептилоидов искать не треба.....Логика гопаря-москаля проста як угол дома
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Та не фантазуйте, вони вже давно оголосили Крим частиною ерефії і срати хотіли на все, он навіть Голландія проковтнула загибель своїх громадян; німчура крутиться як вугр на пательні з санкціями (друге місце після Китаю в торгівлі з кацапнею); австріяки так взагалі- "вернись я все прощу".... Нікому в Європі не стало до Крима.
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Та я навiть, могу оголосити,що до мене на подвiр*я,НЛО сiдало.Але без документального пiдтвердження,та фотодоказiв менi нихто не повiрить.У москалей,австриякiв та прочих Меркелей з Макронами,э докази того,що Крым москальский?Нема.Але у Украины э купа доказiв,що Крым украинський.А також э купа доказiв агрессии Рашки.Так,що як,що ЕС плюють на цi докази,то це не значит,що плюють другие.Коньюктура меняется щодня.Сегодняшняя поразка,може обернуться перемогой для Украины завтра.Але для ЕС в лице Меркель и Макрона,поразка,так и залишиться поразкой,бо вони порушують фундаментальнi речi в угоду сегодняшней коньюктуре Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3887
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Заткни рот, ордлобот! Тебе платят в рублях, так и "пой" своим рублевим давателям. А в Украину не лезь. На твоем язичке обяснил,понял!
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Порошенко удавалось 5 лет требовать выполнения тех пунктов, которые Украине выгодны, и отбиваться от выполнения невыгодных. Но зеленая слизь может все быстро сдать, конечно.
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Думаю все будет хорошо, у нас сть такой президент, который все разрулит, молодой и креативный, ЗРОБЫМО ИХ ВСЕХ РАЗОМ!!!!
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До, речi, велика подяка мiстеру Джастiну -вiн справжнiй бандерiвець,
Браво, мiстер Джастiн, браво:
Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9251

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Що ж відбувається насправді? Скільки часу залишилось існувати Україні? Про що дамовився Зеленський з Макроном і Меркель? ЧИ ОЗНАЧАЄ ВІДВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВІД СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ ПОЧАТОК КАПІТУЛЯЦІЇ? Просто і без хитрощів розповідає Михайло Жірохов, військовий експерт.
История с так называемыми "зонами безопасности" началась три года назад.
Новости с линии соприкосновения на Донбассе, увы, подтверждают самые печальные для страны сценарии развития ситуации, о которых многие, в том числе и я, говорили еще на этапе выборов президента.
Итак, 26 июня 2019-го случилось то, чего добивались россияне с 2016-го - наши вооруженные силы практически на километр были отведены вглубь в ключевой позиции на луганском направлении - Станице Луганской. Причем сделано это было в унизительной манере - по сигналу со стороны оккупированных территорий, без каких-либо гарантий, что будут отведены и оккупационные силы.
История с так называемыми "зонами безопасности" началась три года назад - тогда эту идею в вялотекущие переговоры в Минске подкинули европейцы из "нормандской четверки", поддержал ее и тогдашний наш переговорщик Леонид Кучма. По утверждению европейцев режим демилитаризованной зоны предусматривает отвод войск и ликвидацию фортификационных сооружений, и якобы является первым шагом для установления мира на Донбассе.
Нажим был такой, что Порошенко и Муженко были вынуждены согласиться с этой безумной идеей, прекрасно понимая, что Россия со своей стороны на это не пойдет. Отвод сил и средств обставили рядом практически невыполнимых условий - например, отсутствие обстрелов в течение 10 дней.
В качестве эксперимента были выбраны три зоны - Золотое, Петровское и Станица Луганская. Выбор был весьма интересным: Петровское крайне чувствительно для обороны боевиков на юге Донецкой области, а Станица Луганская - стратегическая точка всей нашей обороны на луганском направлении.
Станица Луганская - плацдарм на другом берегу Северского Донца с единственными сохранившимся на всем протяжении линии соприкосновения в Луганской области мостом, хотя и пешеходным. Поэтому оккупационные власти настаивали на отводе украинских войск и ремонте моста, чтобы он мог выдержать хотя бы БТР или даже танк.
И все это подавалось под соусом "гуманитарных проблем местного населения" - якобы бабушки и дедушки смогут комфортно ездить за качественными продуктами и пенсией на свободную территорию Донбасса. На самом деле, очевидно, что в случае обострения - а как видится по опыту предыдущих перемирий, оно неизбежно - эта территория может стать основой для возможного локального наступления противника.
А все заявления Генштаба о том, что Украина вернет на прежние позиции отведенное тяжелое вооружение и войска, не стоят и выеденного яйца, ведь Украине от этого легче уже не будет - территория будет потеряна. Как это было, например, с "дебальцевским карманом", потерю которого Украина по результатам Минска-2 практически признала.
Есть еще один важный момент. В демилитаризованной зоне оказывается поселок Станица Луганская, что несет с собой целый ряд опасностей. Так, отведение вооруженных формирований (в том числе и полиции) в населенном пункте чревато большими опасностями - те же бытовые преступления никто не отменял.
При декларируемой передаче территории под контроль невооруженной миссии ОБСЕ тут фактически будет создана новая местная администрация, укомплектованная откровенными сепаратистами. Она не просто будет автономной, как настаивают европейцы, - там явно создадут какие-то свои "милицейские силы" для поддержания элементарного порядка на улицах поселка. Понятно, кто запишется в эти незаконные по украинскому законодательству формирования (даже поверю, что на первых порах и невооруженные).
Станица Луганская - это первый пробный камень "турбослива" Донбасса и всех наших жертв за всю войну. Напомним, что при освобождении поселка в августе 2014-го погибло сразу несколько мобилизованных из 13-го батальона территориальной обороны Черниговской области. Были погибшие от вражеских обстрелов и в дальнейшем.
И теперь эти несколько квадратных километров украинской земли, щедро политых кровью украинских солдат, мы отдаем. Причем отдаем без каких-либо гарантий - только потому, что это пообещал европейцам новоизбранный президент за то, чтобы французские и немецкие премьеры просто приняли его и он смог сфотографироваться на их фоне. Вроде как "новую украинскую власть признали в Европе".
Пока у власти был Порошенко такие проекты "примирения" не имели никакого шанса - поэтому, кстати, в свое время и убрали Кучму из переговорщиков.Теперь европейцы почувствовали слабость власти и буквально заставили Зеленского выполнить требования оккупационных властей части Луганской области. К чему это может привести - вполне очевидно. СМИ, близкие к оккупационным властям, уже начали рассуждать о десятках таких демилитаризированных зон по всему Донбассу. А дальше - только разговоры об объявлении "Украинской конфедерации".
И еще один простой вопрос. Нужны ли нам эти демилитаризованные зоны?Все зависит от целей и задач политического руководства страны. Если "команда Зе" ищет решение конфликта такими вот дипломатическими методами, то у меня для них плохие новости - создание такие зон фактически обесценивает пять лет войны и означает капитуляцию Украины на условиях Кремля.
Понятно, что такие откровенные потакания оккупантам будут преподнесены избирателям под маркой "даже самый плохой мир все же лучше хорошей войны" и откроют череду постоянных уступок.
Большинство европейских лидеров все эти годы только и мечтали о восстановлении экономических связей с Россией и постоянно отмахивались от Украины с ее войной и захватом Крыма. И сколько бы россияне не потешались над поездками Порошенко в Европу с российскими паспортами, куском расстрелянного автобуса из-под Волновахи или флагом защитников Украины, но именно такие перфомансы не давали европейским политикам реализовать свои "хотелки". Как только это все закончилось, мы увидели европейскую риал-политик во всей красе. И что-то мне подсказывает, что это только начало....
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В том то и проблема что клоЗЕт не договорился ни о чём. Ни с Макроном ни с Меркель. И вряд ли с кем либо договорится в будущем. Его пока всерьёз не воспринимает ни Европа ни США ни Канада. И это на руку *****. То, чего добивался кремль, организовав оголтелую травлю Порошенко, произошло. Кушайте не обляпайтесь.
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Все ж таки випливає на поверхню інформація, що були таємні домовленості про визнання Криму, як російської теріторії в обмін на звільнення моряків, знов-таки, на російських умовах. А нота Клімкина завадила цій змові. Ось що каже ВІктор Сорока, батько полоненого моряка Василя Сороки /який контраст в позиції патріотів, родичів полонених моряків і акторів 95-ого/: Виктор Сорока, отец захваченного россиянами украинского моряка Василия Сороки, заявил президенту Владимиру Зеленскому. "Я бы не хотел, чтобы наша власть сегодня разговаривала между собой на эмоциях. Потому что это не ведет к решению проблемы. Мы хорошо понимаем, что наши ребята стали заложниками геополитической борьбы, но одновременно уже и не являются детьми - они военнослужащие, офицеры ВСУ. И они не поплыли на рыбалку, и не поплыли на прогулку, они выполняли задания с целью сохранения независимости и территориальной целостности Украины. Хотелось бы, чтобы об этом помнили те, кто хочет решить вопрос. И очень не хотелось бы, чтобы наши военнопленные были вынуждены признать и свою вину, что виноваты они, а Россия - нет. Потому что изначально было заявлено, что они военнопленные и никаких законов России не нарушали. А ситуация складывается так, что все перекручивается в другую сторону, их поставят перед выбором: признайте свою вину, и вы будете дома. Я даже не могу сказать, что делать в этой ситуации", - отметил он.
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МММ: моряки, Макрон та Меркель
Терміново зібраний брифінг Володимира Зеленського та його вкрай емоційна реакція свідчили: йдеться не про просту образу Зеленського на те, що йому не доповіли про чергову ноту МЗС. Зрештою, досі президент не надто цікавився навіть найгострішими питаннями зовнішньої політики.
Чи є це нормальним та чи мав Клімкін звертатися до росіян, не отримавши згоду Банкової - окреме питання, і на ньому ми зупинимося окремо. Та заяви президента давали підстави припустити, що існував певний непублічний план, у який не вписувалися дії голови МЗС.
Ба більше. "Європейська правда" чула про існування такого плану у наших західних партнерів ще до нинішнього конфлікту, а після нього - отримала підтвердження. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/06/28/7097869/
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Гей-поцреоти, а де ви були коли ставленикі Поці Поросьонко підписували Мінські договорняки, а Станиця Луганська прописана там? Ви тоді не розуміли що, це здача українських інтересів та капітуляція перед ******? Ви всі тоді на перебій вихваляли мудрість Поросьонко.
Де ви були 31.08.2015, коли Верховна Рада чинила наругу над Конституцією? Ви репетували що всі хто проти, є зрадниками.
А тепер у вас почався приступ поцріотизму? Чи може, як один казав ви не збиралися їх виконувати, а просто дурили європейських партнерів? Ахвигєнно прахвисеАнальні дипломати.
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Тільки Порошенко нашу землю не віддавав, а зелена шмаркля віддала.
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Ключевая фраза у Климкина "...а экономический маневр у нас почти отсутствует. " Т.е. другими словами долговая петля висит на шее и виноваты в этом экономическом положении страны все предыдущие власти. Зеленскому и будущему премьеру не оставили возможности для маневра, Яценюк своими отсрочками по выплатам только усугубил ситуацию и свалил - умно! А что остается Зе или ходить как Порошенко с протянутой рукой прося кредиты или объявить дефолт - хрен редьки не слаще! Так что ответственность за нынешнее состояние экономики и политики страны лежит в том числе и на Порошенко с Гройсманом и Яценюком.

Почему не идут инвестиции в страну, которые так расхваливал Яценюк на Майдане, почему нет доверия бизнеса к власти - да потому что в стране бардак и беспредел в судебно-исполнительной власти. Так что вешать всю вину на Зе за нынешнее состояние я бы не стал, есть и другие факторы, которые он получил в наследство.
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Задовбали уже ці RT- боти. Андронов,передай своій Сімонянц,що ми іі поздоровляємо з черговою нагородою за " успешную работу в деле обсираня Украини и внесении дерьма между народами мира!".
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Ты сначала погугли кто нагрёб долгов, а потом п@зди. При чём здесь Порошенко и Яценюк ? 70% долгов нагребли косатая и киля азирив. В период с 2004 по 2012 годы. При Порошенко долги уменьшились, а ЗВР достиг самой высокой отметки. Учи матчасть, грамотей.
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Одна справа борги, а зовсім друга справа репарації на 20 років у відсотках від ВВП.
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инвестиции не идут в Украины из-за агрессии мацковии , все боятся инвестировать в страну , часть которой оккупирована мацковией
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Інвестиції не йдуть через безмежну корупцію.
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кто то из разумных людей сомневался, что с приходом Зебила так и будет?!....
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Так европа же расследует!!!! А это ваши 25% БОГИ!!!
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73% проголосовавших на выборах Президента не читают вообще , им голова нужна , чтобы в неё кушать , в этом беда Украины
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Красавчик, тикай в Польшу пока не позно.... А то и тебя скушают.
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Мьі из Днепра вас чмьірим, ШАКАЛАдики!
І повинен вам доповісти, знаходимо цю справу дуже захоплюючою!
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пока что чмырите Украину. И зачмырили успешно
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Чмыритепытаетесь, как раз, вы 25% идиотов, завоняли Цензор по самое немогу. Но гривна подросла, а это значит, что народ в Зе верит!
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совсем дурак? Гривна подросла потому что валютная выручка с урожая. Посмотрим после выборов на гривну
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С урожая ЧЕГО? Только начали собирать ранние зерновые!!!! Гривна растёт с АПРЕЛЯ, как только Свына отодвинули, так и начала!
Так что кто "совсем дурак" понятно!!!!
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Міністр закордонних справ такі заяви може робити тільки в разі коли справи зовсім погані.
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Если в человеке присутствует естественное чувство собственного превосходства, то его ни при каких обстоятельствах нельзя реализовывать по законам материального мира, то есть, по законам дикой природы - кто сильнее, тот и прав. Ибо, таким образом, человек превращается в духовного донора для тех, кто предпочитает жить по законам дикой природы - кто сильнее, тот и прав. Наглядным примером этому может быт не только гибель империй в обозримом прошлом, но и гибель цивилизаций. Поэтому и сказано: покорность - это высшая форма достоинства. Исходя из вышесказанного, я убеждён в том, государственность Украины должна быть унитарной. Ибо федеративное устройство государства - это что-то наподобие тайги, где медведь хозяин. Единственным же хозяином в Украине должен быть Закон, без всяких мыслимых и не мыслимых исключений. Только так украинская государственность сможет не только выжить, но и сможет развиваться.
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня Июнь. Год 7527 от сотворения мира
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Украинская нация, имеющая духовное начало - это как кость в горле для мира сего. Поэтому нам, этническим украинцам, имеющих естественное чувство собственного превосходства, предстоит немало приложить физических и духовных сил, чтобы выжить в этом безумном мире.
Православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня Июнь. Год 7527 от сотворения мира
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"Украинская нация, имеющая духовное начало"- "все согрешили и лишены славы Божией" про таке вине чули?
"покорность - это высшая форма достоинства"- це, до росіян, вони у вас "богоизбраные". А ми надаємо перевагу вивченню всіх віршів з Біблії.
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Політика умиротворення агресора вже колись поставила "старушку" Европу на межу виживання. Історія їх так нічому і не навчила...
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"Образа чи наклеп на Президента України можуть розглядатися не тільки як посягання на громадянські права особи, що перебуває на цьому посту, але й як прояв неповаги до Української держави в цілому, оскільки Президент є главою держави, і враховуватися при визначенні ступеня тяжкості вчиненого, спричинених посяганням наслідків і відповідно обсягу юридичної відповідальності правопорушника."

Конституція України

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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то нав'язуватимуть стратегію і тактику РФ, - Клімкін
 
 
 
 
 
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