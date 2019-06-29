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 Політика України
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Все про:Європа (351) Росія (17831) Клімкін (1451)

 Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін

У кулуарах можна почути, що Україна - сусід і Росії, і Європи, тому мають бути і спільні дії.

Про це пише в фейсбук міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим паче, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці", - зауважує Клімкін.

"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику".

За його словами, вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідом Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: "насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні".

"Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо ухвалювати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише, якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію.

Врешті-решт ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну дійсно незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був", - підсумовує Клімкін.

Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть навязувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134810
 
   
 Топ коментарі
 
Про шутов - забудьте, ничего смешного уже нет давно !!!!!!

Если Россия и Европа решат, что могут договориться за нашей спиной, то будут навязывать стратегию и тактику РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 2737Если Россия и Европа решат, что могут договориться за нашей спиной, то будут навязывать стратегию и тактику РФ, - Климкин - Цензор.НЕТ 441
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Андрей Богдан праздновал День Конституции Украины на концерте российского артиста Артура Пирожкова. РФ аннексировала Крым, залила Донбасс кровью, а Глава Администрации президента тусуется с русней. Что это если не реванш? Привет наркоманам ЗЕбилам.
Ви зробили це разом
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Если этой буквой начинается неприличное слово.
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Таким и должен быть министр иностранных дел уважающей себя страны - не лошадью.
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я прошу прощения а значок "я тебе не бренд" дают после окончания курсов?
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баксик - ты у меня под прицелом - шо не то?
я тебя сливаю модеру....
как кто так - надоел ты мне тупарь днепровский - шо б без обид потом
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Да ради твоего шакаладного бога!
А за шо,стукачек?!
🤔
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Да ты уж раньше настучал, америкос со Жмеринки!
Шоб Я не мог отбитца от вас!?
Ни разу не стучал мордеру!
Слабаки енто и делают!
😁
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прапор - тема закрыта и ты предупрежден .
по теме? - да ..
чуть шо личное? - ты у модера
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Я з КРЕМЕНЧУКА!
А ти з якого Штату US!
🤗
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не факт, ведь это почти единственный раз, когда сделал более менее разумное.
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Капец . Так тесть сказал . А у Ху.. йла , видать утвердили . ??
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а как прикольно получается, когда одна часть голосует по приколу а другая против - вот и хлебайте и нечего нить, сами себе такую судьбу выбрали или как говориться в народной пословице (больше относится к девчатам выбирая себе вторую половинку, но и тут подходит, как перчатка и рука) "какую постель настелишь, в такой и будешь спать."
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100% прав.
но у зеБилов мозги не пашут.
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Это да! мозги не пашут, они работают другим способом...
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Чисто Свынова логика. Корыто ваше Фсё, ну а далее через ...жопу(тут ты прав)!
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свынова это ты про стефанчука? м да, серьезный свин))
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Это я про вашего боХа! и 25% логику....
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Сколько кацапов ублюдочных на цензоре пасётся . на собаке блох меньше
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Да! Свыней тут много....
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ЗЕбилов кацапов ещё больше и намного...73% малороссов выбрали прокацапского кловуна, не забывай ЗЕбил -- вы сделали это вместе 73%
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Нас 73% и мы сделалиСвына, выбили ему зубы и яд теперь капает из того места где был Ядовитый зуб! Отравил он много , но слава Богу, не всех! Только 25%...
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Та да ***** тебе ближе по духу..У тебя Петя враг, а ***** и ватные Сваты и руцький язик то твоё родное, малоросс 73%
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Пэця мне не враг! Он достоин только презрения, кусок ...А!
"а ***** и ватные Сваты и руцький язик то твоё родное", а от это, ваше родное, когда кончаются аргументы. Это я уже слышал 100500 раз, методичка это сила!

А 73% это..., ну совсем большенство! И если кому не нравится.... Добро пожаловать на ...й!
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.
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А шо раньше то было или бЫдло 🍫🍬??
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Жаль, что кацапской пропаганде удалось сделать из большой части населения Украины продукт, который даже избирателем не назовёшь. Против они, млять, голосовали. Протестанты херовы. Монстра нашли. А почти 30 лет эти продукты монстров не видели. Стоило кацапам запустить инфогнилушки, как заразный совок проснулся даже у молодёжи. Здесь, конечно, сыграла роль антиукраинская деятельность ватно-совкового 95 квартала.
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Англійське слово "імпічмент" на українську мову перекладається фразою "винести на вилах".
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- хорошое сравнение, а что на это скажет радикал Ляшко
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радиКАЛ Ляшко пролетает , как Фанар над Парижем . Наконец-то , вот где раньше голосовали "по- приколу"!
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мокша, насчет возвращаться, может тебе уже пора в свой родной Мухосранск?
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Кто из сторонников Зеленского скажет, что Зеленский - кремень и насмерть будет стоять за независимую Украину, самостоятельно решающую свою судьбу?
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Порошенко обещал умереть за свободу слова,обещал жизнь отдать за Украину,а жизнь отдают простые ребята а Пеца в чеколяде
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Спроси у Шустера,пацанёнок
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Да, есть свобода ПРАВИЛЬНОГО слова....
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Так не завдяки Порошенко. Шустера Поросьонко випер з України і його не було всю каденцію Порошенко.
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зеля обещал "новую команду" и "политический мусор на свалке истории"
а вместо этого он копипастит пороха и приводит в раду выводок гепы- а шаурма радуется Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7824
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Даинло, я тебя не о Порошенко спрашивал, а о Зеленском. Почему боишься говорить о нем и съезжаешь с темы на Порошенко? Позорно съзжаеь, заметь, трусливо и подло.
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простые ребята жизнь отдают, а ты мокша запоребриковая срешь где не попадя
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Наверное ты здесь бы не писал уже давно
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Давай поспорим, если да то ты повесишься? Через месяц рада начнет принимать законы которые 5 лет тупо игнорировала соевая банда.... Готовьте мыло и веревку соевые.
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а если не будет принимать ты уже веревку приготовил?
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Не дождешься! Я в рускую рулетку не играю, я ставлю на беспроиграшный вариант... Петя с рыгами = 20% для саботажа маловато у Пети силёнок!
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кажеца, новая власть нічєго нє контроліруйєт - полнийє ділєтанти і бєздарі
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Новая власть нагнула Свына и держит его в нагнутом положении. А дальше будем пАсмАтреть!
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то будут навязывать стратегию и тактику РФ

Хм... -- а ты как думал -- щас все бросятся менять в параше стиль и климат, а потом в Украине, стыд и срам...*)
Сакраментальное: хочу помочь соседу-алкоголику -- он всё пробухивает! -- скоро с голоду подохнет...
Вопрос: Скоко денег ему давать на еду -- боьше, или меньше? *) ..или, как немцы делают?
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Де великомудрий Клімкін був, коли у Мінську Європа з ****** нав'язали Україні Мінські договорняки? Де була вся сьогоднішня скацаплена соя, коли народ вийшов проти імплементації волі ***** в Верховній Раді 31.08.2015? Що ви всі тоді писали і як вихваляли перемогу Порошенко?
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и кто те договорняки выполняет, или собирался выпонять? ***** развели, но пришел *********, и начал их выполнять. Но, кто ж знал, что дебилы себе подобного выберут?
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Нагадати, як твій шоколадний бох продавлював через Верховну Раду Мінські договорняки?
Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3230
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По ДАП-у вьіполнили . Хотя один бессовестньій политик и пиарился на киборгах , но видел он их в гробу...
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А заметили, что сторонники Зеленского, их пропагандистский отдел, теперь каждого патриота Украины называют "порохососом", "соевым", "порохоботом" и т.д. и т.п. Все мы, значит, коррупционеры, продажные и купленные, за тридцать серебряников переживающие за судьбу Украины. Они же как раз за судьбу Украина не переживают вовсе, вот не дождетесь вы от них таких признаний - только грязь, только срать, только уничтожать всё украинское. Все, без исключения, комментарии сторонников Зеленского именно такие. Это сознательная политика, именно на это мобилизованы эти персонажи. Как здесь не думать о пророссийском реванше, когда он, по сути, в каждом комменте сторонников Зеленского.
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Ты был при власти у соевых,ты Ляшко?
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Нет, но то, что ты трусливая и подленькая скотина прямо следует из твоих вопросов.
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Просто у тебя ник ананиста
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Просто у тебя ассоциации онаниста.
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Дрочи дальше на Порошенка
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так ты мечтаешь, ребенка от Зебени? Или только немного удовольствия? Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2879
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"ведущие скрипки" ЕС уже давно это решили,но они хотели сделать это тихонько.Американцы (а не украинская делегация,назначенная Порошенко,между прочим ) первыми подняли голос против такой сделки.Сейчас задача Украины не безропотно ждать,когда немчура с французами с деланным сочувствием похлопает по плечу-"Извините,ничего личного,бизнес...",а напрямик и не извиваясь прямо сказать,что банки и бизнес стран-соглашантов по возврату РФ в ПАСЕ будет пересматриваться Украиной у себя в стране.Что пересмотрятся поставки сырья из Украины и предоставление рынка для товаров из этих стран (даже если они изготовляются в третьих странах).Вот тогда всё станет прозрачно и справедливо.
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Надо, надо... Хто це робитиме? До влади привели клоунів. Нрід хоче зрєліщ.
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Выпердыш , соевый .
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Не гарно так на себе наговорювати, але то твоя справа.
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шо, мокша, на шоколад не зарабатываешь? А все потому, что срешь здесь без фантазии, без огонька, тщатильней, тщатильней нужно
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Порохоблеяди,как говорил Луценко:-никаких переворотов ив больше не допустим.
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Порохоблеяди кина не будет,Пеца в Раду не пройдёт
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Маладец мальчик с ручками шаловливыми
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Даже если не пройдет, что дальше? пасе пошло по зе. Долги возвращать снова зе ( только нечем, напечатают бумаги и будет вас бумагой кормить). Так что вовремя соскочить с поезда, который несется в пропасть... А про роиссю и ес. Пусть договариваются. Сначала договорятся, потом перегрызутся. Предательство Украины никаких экономических проблем не решит. Так что пусть хватаются за соломинку
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А мы? А мы хотим, чтобы Климкинд шёл на...ПЕС
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Барыжный вышкрабок решил под конец все фекалиями замазать...
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Чим більше срача, тим краще Поросьонко Поці- Чучма його так вчив.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін
 
 
 
 
 
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