 Якщо Росія і Європа вирішать, що можуть домовитися за нашою спиною, то будуть нав'язувати стратегію і тактику РФ, - Клімкін

Про це пише в фейсбук міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань. Тим паче, всі чули, що казав російський президент в японській Осаці", - зауважує Клімкін.
"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику".
За його словами, вже зараз в кулуарах можна почути розмови про те, що Україна є спільним сусідом Росії та Європи, спільною відповідальністю, тому мають бути й спільні дії: "насправді, дії будуть російські, а Європа буде спостерігати. На жаль, недосвідченість нової команди цьому сприяє, а економічний маневр у нас майже відсутній. І от ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у сірій буферній зоні".
"Долю України мають вирішувати лише українці. І рішення, якими б складними вони не були, маємо ухвалювати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише, якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію.
Врешті-решт ніхто крім нас, українців, не буде вкладатися, щоб зробити Україну дійсно незалежною і успішною. І я не хочу, щоб за нас вирішували нашу долю, хто б це не був", - підсумовує Клімкін.
я тебя сливаю модеру....
как кто так - надоел ты мне тупарь днепровский - шо б без обид потом
А за шо,стукачек?!
🤔
Шоб Я не мог отбитца от вас!?
Ни разу не стучал мордеру!
Слабаки енто и делают!
😁
по теме? - да ..
чуть шо личное? - ты у модера
А ти з якого Штату US!
🤗
но у зеБилов мозги не пашут.
"а ***** и ватные Сваты и руцький язик то твоё родное", а от это, ваше родное, когда кончаются аргументы. Это я уже слышал 100500 раз, методичка это сила!
А 73% это..., ну совсем большенство! И если кому не нравится.... Добро пожаловать на ...й!
а вместо этого он копипастит пороха и приводит в раду выводок гепы- а шаурма радуется
ссышься?
Хм... -- а ты как думал -- щас все бросятся менять в параше стиль и климат, а потом в Украине, стыд и срам...*)
Сакраментальное: хочу помочь соседу-алкоголику -- он всё пробухивает! -- скоро с голоду подохнет...
Вопрос: Скоко денег ему давать на еду -- боьше, или меньше? *) ..или, как немцы делают?