 Сподіваюся, що розведення сил у районі Станиці Луганської призведе до ремонту моста через Сіверський Донець, - представник ОБСЄ Сайдік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я сподіваюся, що, слідуючи букві та духу Мінських угод та в інтересах цивільного населення, успішне завершення процесу розведення супроводжуватиметься подальшими зустрічними кроками, такими як ремонт підходів до пішохідного мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та підтвердження сторонами їхньої прихильності стабільному, сталому і постійному припиненню вогню", - заявив Сайдік.
Він також подякував усім причетним за початок розведення сил, що є важливим кроком на шляху до мирного врегулювання .
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
Повідомляє про це Національний промисловий портал.
Основними напрямками покращення стали економія палива та заміна на ******* зразки робочого обладнання.Базою для ТРМ-80 є автомобіль ЗІЛ-131, «рідний» бензиновий двигун якого витрачав 50 літрів на 100 кілометрів. Його змінили на дизельний двигун білоруського виробництва Д245.9 з витратою до 32 літрів/100 км.Ще одним пунктом економії пального є встановлення окремого дизельного генератора EP-R133TDE потужністю 10 кВт бельгійського виробництва."У старої моделі автономне живлення електроенергією здійснювалось від базового двигуна АБШ через коробку відбору потужності КОМ-1. Очікувана економія витрат пального у 2 рази", - розповів начальник науково-дослідної лабораторії ДНДІ ВС ОВТ Геннадій Нікіфоров.
Також було замінено зварювальні трансформаторні установки на ******* інверторні Ergus E400 DCi, чи MET400DCi та "Патон" АДИ-200РАС.
"Окрім того, відбулась заміна ручного електрифікованого інструменту (ручні дрилі, електроточила тощо) на *******, провідних світових виробників електроінструменту", - додав військовий науковець.