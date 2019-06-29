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 Політика України
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Все про:Кабмін (2917) Франція (749)

 Україна отримає 20 французьких патрульних катерів, - Кабмін

Морська охорона Державної прикордонної служби отримає 20 патрульних катерів OCEA FPB 98 виробництва Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Кабміну.

Повідомляється, що морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98!

Між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання їхнього спільного виробництва.

Вони мають довжину  32 метри, за бажанням замовника можуть комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном.

Катери передбачають екіпаж 13 осіб, максимальна їхня швидкість складає 35 вузлів, а дальність ходу – 1200 миль при швидкості у 12 вузлів.

Україна отримає 20 французьких патрульних катерів, - Кабмін 01

Нагадаємо, Україна і Франція домовляються розгортати спільне виробництво катерів, які будуть використовуватися українськими прикордонниками для моніторингу кордону і спеціальних операцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС відкликає посла України при Раді Європи (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134808
 
   
 Топ коментарі
 
Зрадонька, кловун здає Україну Украина получит 20 французских патрульных катеров, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2839
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Нам ці катери не підходять, у нас війна, потрібні катери зі зброєю, системою ППО та керованими ракетами!
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Це діло,а Поросячий мотлох на звалище.
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Это- экономичный ход. А 35 узлов- вполне, для патрулирования.
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Я не моряк по этому и спросил. Так, а если кого догнать? Вообще какие скоростя у т.н. москитных судов?
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Что такое москитные суда??? Этот- типичный погранец. Скорость- вполне достаточна. Если с контрабандой воевать или с незаконным выловом рыбки. Ну, или догнать какого-нибудь торгаша. С контрабандой сражаясь, правда, ещё и оружие надо, помощнее, чем может быть у контрабандистов. Но, этот девайс вполне способен его нести.
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Ну я же говорю в этом деле я некомпетентен. А определение, москитный флот, я прочитал где то в статье, там то ли американец, то ли НАТОвец давал советы Украине каким флотом ей можно обеспечить свою безопасность в Азовском море при теперешней ситуации. Вот я это слово оттуда и выдрал ))). Но в скоростях не осведомлен. Знаю, что есть быстроходные катера развивающие скорость до 60 км/час но какие они понятия не имею.
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отказаться немедлено и закупить 34 пианины ....
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Шо б було на чем развернуться при игре без рук? Україна отримає 20 французьких патрульних катерів, - Кабмін - Цензор.НЕТ 9636
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Цензор уже боиться писать, что катера "не получают" а "закупают" и опять, как и вертолеты для ведомства Авакова и опять У Франции . И самое главное опять не ВОЕННЫЕ а ГРАЖДАНСКИЕ, как и ранее закупленные вертолеты. И это вместо Военных машин и кораблей. В воюющей стране.
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Катера можно комплектовать различными боевыми модулямиИсточник: https://censor.net.ua/n3134808
Они не более гражданские чем петины катера, а по цене наверняка дешевле.
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чет я сомневаюсь в дешевле.
да и французские рабочие зарплату получат а не украинские.
и еще целая куча "но"
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даже как то стыдно, шо я пошел в школу ка все в 7
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Главное чтобы катер был маневренный, чтобы можно было уклоняться от тарана противника.
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20 катеров для мелководья - будет запас для решения керченских заморочек.
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