 Україна отримає 20 французьких патрульних катерів, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Кабміну.

Повідомляється, що морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98!



Між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання їхнього спільного виробництва.



Вони мають довжину 32 метри, за бажанням замовника можуть комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном.



Катери передбачають екіпаж 13 осіб, максимальна їхня швидкість складає 35 вузлів, а дальність ходу – 1200 миль при швидкості у 12 вузлів.

Нагадаємо, Україна і Франція домовляються розгортати спільне виробництво катерів, які будуть використовуватися українськими прикордонниками для моніторингу кордону і спеціальних операцій.

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