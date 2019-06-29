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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1754) найманці РФ (814) операція Об'єднаних сил (1325)

 Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін

Наступного тижня в Станицю Луганську має прибути спеціальна урядова комісія. Вона визначить перелік потреб прифронтової території і шляхи вирішення поточних проблем.

Про це рішення президента повідомив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Водночас, керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і звсобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134804
 
 
 Топ коментарі
 
паРаше поверить...себя не уважать...это только дурачек зебобик мог поверить...
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В Израиле за такое решение Скомороха бы повесили за музыкальный инструмент!
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а мы ещё дальше отведём, авось и стыдно станет "ополченцам" - да, зебилы?
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Скажите, а сегодня 2014-й или 2019-й?
А необучаемость это признак какой болезни?
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Шел пятый год войны, а мы так и не поняли, что все договоры с свинособаками не стоят даже бумаги написанных на ней!!!
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Шел пятый год АТО который Пеца обещал закончить за неделю
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він просто не знав, шо нада просто прєкратіть стрєлять. Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 5712
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І закінчив би якби шахтьори не відкопали в шахті 10кацапських бтг
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а він не знає, кацапам про це не казали
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Так то я не удивлюсь, если старые позиции украинской армии уже заминированы русскими, как предупреждали наши воины до отвода
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та х...р вони там спочатку розмінують...
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Говорили же Зеленому - с парашей нельзя договариваться...Никогда и ни о чем,. эта подлая страна для которой договор всего лишь бумажка...
Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 6202
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дик як ви не можете зрозуміти, що намагаєтесь достукатись до агента тої самої параші.
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Тут нужен подход как в анекдоте:

- Алло, полиция? Я застукала мужа с любовницей…
- А зачем Вы сюда звоните?
- Та ведь я их насмерть застукала!
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кучме первому говорили, любой, кто вымажется в эту дрянь - в кучму - враг Украины и агент параши. И зеленский и парашенко являются агентами ботоксного окурка.
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неужели?!
кацапо-фашисты понимают только силу!
они всегда лгут!и хотят на@бать!когда вы уже это поймете!
когда мы я.о восстановим.и дадим п№здюлины им знатной.тогда они будут 'переговоры' вести.
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НЕ для того ЗЕленский развалил за месяц управление страной и войсками чтобы наступать.
Отвод войск, сокращение воинских частей, ЗЕбилов в рабство на рассию параши сватам мыть.
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17 июня 2014 года, через 10 дней после своей инаугурации, Петр Порошенко срочно отводит войска из абсолютно пустого Луганска.

Отметим, что войска были приведены в полную боевую готовность, командование было готово подчинятся приказам верховного Главнокомандующего Петра Порошенко. Выполнение приказа о выходе из пустого Луганска тому яркое подтверждение.

Источник: https://elise.com.ua/2019/06/14/vsplyla-uzhasayushhaya-pravda-o-tom-kto-nachal-vojnu-na-donbasse-gospodi-spasi-ukrainu/?fbclid=IwAR0R3MgW-v2C3DVbGTYrNuBSFVBGidSL1gwVzxRaM3ExrW_oR9q6k4Kx0m4 © ELISE JOURNAL
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прикинь, какими наивными и неопытными все были тогда, 5 лет назад...щаз не такие...президент и его молодая команда непрофессионалов, косящая под исландскую сборную, - исключение....исландия ни с кем не воевала и это неудачный пример для подражания
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Пустой у него Луганск, ага. А ИЛ с десантниками откуда сбили? И когда Айдар вел кровопролитные бои за Металлист? Неужели так сложно поднять новости Цензора за 2014 год, а не брать информацию с помоек?
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Да не будут они ничего выполнять. Их нужно только физически уничтожать. За 5 лет там почти все репродуктивное мужское население в основном так или иначе имеет отношение к преступлением против государства Украина. Они конечно тупые но понимают, что кацапы их к себе не возьмут и в кацапии они будут нежелательны, а Украина будет их фильтровать и сажать по тюрьмам и некоторые даже вышки получат. Вот они будут гадить пока ***** им на это деньги и вооружение дает. А ***** в этом заинтересован. На козломордии такая система, что сдохнет одно *****, ему на смену придет другое *****. Украина не обижена Богом, есть родящяя земля, трудолюбивый народ, выход к морю, реки все есть, только вот соседм с северо-востока Бог конечно дал маху...
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Их нужно только физически уничтожать.

і для того 73% дебілів обрали прєзіком шістку *****?
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Кадысь, я тоже в Армии служил... -- там система уговоров и убеждений не действует -- строго -- Систем Накзаний. ...вплоть до полной безнадёги... -- и это работает!
Что сейчас? -- допустим, Зеля украинец! (допустим*))
Значит, первое:
Занятых позиций не отдавать!
Ответка -- по полной программе!
Ждать, когда я скажу дальше двигаться!
Всем пострадавшим и потерпевшим -- Государственная Помощь, под мою ответственность!
Хто против -- ко мне на коврик -- разберёмся!
...это только за внутренне -- за внешнее... -- там уже Жопа! ...и я сильно сомневаюсь...
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Зеля украинец! (допустим*))

оптиміст, батенько. Террористы не выполняют договоренности и держат военных на своем блокпосту в Станице Луганской, - глава РГА Золкин - Цензор.НЕТ 7100
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асень?серйозно??? Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 8925 дла ЗЕбілів вона бачу вже прийшла Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 8925
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зеля не устает сдавать Украину, а зебобики просто над ним издеваются, облизывая его от дерьма))))
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Взять мокву в кредит Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 6719 Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 7937 Вы в курсе этимологии термина мухосранск Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 6719
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Слуга народу" висунула комуніста Сігачова по мажоритарці на Житомирщині
https://politerno.com.ua/…/sluga-narodu-vysunula-komunista…/
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Мер Харкова назвав рішення президента "мудрим" і готовий виступити в якості "арбітра".
Геннадій Кернес відповів Володимиру Зеленському з приводу бюста маршалу Жукову. Заява мера Харкова з'явилося на сайті міської ради.
- Я вдячний Президенту Володимиру Зеленському за його мудрість в цьому питанні і за те, що він довірив мені як арбітру розібратися в цій проблемі виключно в законній площині, - сказано в повідомленні міського голови.
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Кадидат від 94-го виборчого округу, за партією «Слуґа Народа», Олександр Дубінський Александр Дубинский відкрито, після Ревлюції Гідності, після 15-ти тисяч загиблих в ООС, має НАХАБСТВО називати національне вітання «Слава Україні», яке берегло нам всім життя останні п'ять років ВІТАННЯМ НАЦИСТІВ. Сьогодні КВН-партія «Слуґа Народа» ОФІЦІЙНО НАЗВАЛА українців - нацистами. Офіційно визнала, що ЄДИНЕ, що українці мають право казати - це «Здравія жилаю таваріщь камандір».

https://www.facebook.com/volodyslav.tkacuk/videos/154277072398533/?t=8
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То не діти, не десант і не хлопці п'яні.
То прикольний наш гідрант скаче у фонтані.
Горе, сльози, біль... щодня Україна плаче,
а воно, як жабеня, у фонтані скаче.
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Тобто Україна пішла з під Станиці Луганської, а сепари залишилися. Оце і все, що треба знати про таке керівництво військовими.
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це ше не все...для тих, хто там залишився, україна будуватиме міст
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Подумаєш, до вілли блазня в Італії ще далеко.
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Зепутаты в новой зраде
Смоктати путен будуть раді
А зебилы будут рады
Смоктать путен на параде.
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Ай-яй, какая новость, не выполняют Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 8974))))
И кто бы мог подумать?)))
Ну ничего, ща Зелибоба скомандует перестать стрелять, и все сразу будет хорошо)))
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в когось були сумніви??? Окрім зрадника Зєлєбєні та його каМАНДИ??? разом з кучмовозом...Здали позиції, просочені кров'ю наших героїв, що по 1 см. відвойовували їх...Коли парашстан виконував домовленності??? Навіщо було відступати?
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Ничо!
Щас вова всё с интернета узнает!
И как выскажет всё этому пративному вовану в фейсбуке!
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От блін, а я думав попереднікі нам брехали про терористів... Так блазнюни?
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Ты хотел сказать патриотов? Да? Лаптеногая подстилка!
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да....как вас там... вспомнил....петерастов, поклонников секты порошенко
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просто зеговістам - поклонникам секты зебуїна протяффкати відносно геніяльності зє нема чого. Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін - Цензор.НЕТ 1582
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порошенко и его прихвостни -моральные уроды, и Зе тут совершенно ни чем не поможет.
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Руководитель Станично-Луганской администрации, назначенный Петром, лучше знает, чем начальник Ген штаба? Не смеши мои тапочки!
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Відведення сил від Станиці Луганської - гра на руку терористам

Відведення сил від Станиці Луганської - гра на руку терористам
Фактично односторонній відхід сил ООС від стратегічно важливого як для російських окупантів, так і для України населеного пункту може призвести до втрати не тільки значно більших позицій ЗСУ, але й багатьох міст Луганщини.

Захоплювати нові населені пункти терористи навряд чи будуть, а от взяти під контроль Станицю дуже захочуть.

Про це говорить чимало факторів: попередні спроби прориву диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) під час минулих, зірваних окупантами відведень, неможливість нормального контролю дій терористів з боку міжнародних спостерігачів, тотальне недотримання росіянами взятих на себе обов'язків. Принаймні гарантій того, що агресори відступляться від своїх планів немає зовсім ніяких.

В ООС кажуть, що нічого поганого не сталося, однак насправді відступ бійців відбувся, а терористи відійшли лише з однієї позиції - так званого Князя Ігоря. На всіх інших місцях вони перебувають досі і про запланований відхід поки що нічого не свідчить.

Якщо звернути увагу на те, що відведення сил не відбувалося при минулому президенті, то різницю із тим, як все проходить зараз неможливо оминути увагою.

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По-перше, раніше Україна вимагала суворого припинення вогню з боку терористів у цьому напрямку впродовж тижня.

По-друге, тотального відведення важкого озброєння.

По-третє, Київ намагався домовитися про будівництво мосту через Сіверський Донець, який би не надавав можливості перекидати через нього військову техніку.

Зараз же Станицю достатньо регулярно обстрілювали, а за лінією зіткнення зосередилася величезна кількість артилерії, РЗСВ, танків та САУ ЗС РФ. Невідомо який саме міст збирається будувати Зеленський.

Що ж стосується збереження тактичних позицій нашими захисниками, про які кажуть у керівництві ООС, то цього ніяк не може бути. По-перше, відходили наші хлопці з місць, де вже давно діяли системи оборони, логістики та швидкого реагування ЗСУ. Тепер же залишився діючим лише останній пункт, а терористи навпаки ж захопили всі висоти по той бік річки та можуть безперешкодно на них знаходитися. Принаймні, створити там спостережні пункти під виглядом "місцевих жителів", координувати варту та вести розвідку.

Крім того, залишаються без достатнього прикриття прикордонники, які несуть службу по наш бік мосту. Якщо раніше КПВВ берегли ще й бійці Збройних сил, наразі єдиними підрозділами на цьому клаптику "демілітаризованої зони" залишаються Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Це дає бойовикам тактичну змогу не тільки переправляти ДРГ через річку, але й по мосту із зіткненням.

Найпоганіший варіант, який раніше був майже неможливим, це захоплення окупантами плацдарму та частини Станиці. Вибити терористів за умови їх прикриття артилерією буде майже неможливо.

Крім цього, не слід забувати й про наявність у місті дуже важливого для Путіна газопроводу "Північний Кавказ-Центр", через який росіяни транзитом качали газ. Українська сторона кілька років тому встановила на ньому заглушки, але зняти їх бойовики дуже хочуть.

То ж, єдине, на що залишається сподіватись - реакція нашої армія на можливу атаку. На ОБСЄ, яка втікає при першому почутому пострілу, надій, звісно, немає ніяких. Як і на гарантії Путіна. А чим керувалися на Банковій, коли приймали рішення відвести війська без будь-яких гарантій за сторони РФ, взагалі незрозуміло.

Алексей ЧИБИСОВ

https://antikor.com.ua/articles/312406-vidvedennja_sil_vid_stanitsi_lugansjkoji__gra_na_ruku_teroristam
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Так цей Золкін позавчора розповідав, що терористи відвели свої війська на півтора кілометри і все добре. А тепер виявляється щось пішло не так. Так повертайте мерщій наші війська на позиції.
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От, був би Петро Олексійович, він би про все це, просто, по-іншому розповів і всі були б задоволені. Сказав би, що Україна суворо дотримується домовленостей, наші герої мужньо не піддаються на провокації, міжнародне співтовариство рішуче засуджує поведінку Росії, партнери висловлюють стурбованість, що Крим - це Україна, на Донбасі- наші люди, а ми йдемо в НАТО.
І весь гамір між порохоботами не те, що б припинився - він навіть би і не починався.
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петро олексійович за 5 років не зміг зробити такої глупоти - відвести війська із Станиці Луганської та повернути кацапів до ПАРЄ. Зебуїну на це знадобилось всього 30 днів.
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и при это заработал бы еще один миллиард....все были бы довольны))))
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не бреши - особистий капцтал усіх без винятку українських олігаторів за 5 років зменшився на 30 % в середньому. У пороха - на 40%. Так шо твій висер вже не актуальний.
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Кучму туда на веревке притащите и повесьте там чтобы на блюдал за своим мирным планом. Саммит G20 закончился и теперь Ху*ло отдаст приказ на атаку захватить Станицу Луганскую.
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Остаались на блокпосту? Таак сделайте один выстрел из Пиона по нему.
Нет блок поста, значит и нет проблемы. И впредь сепары будут знать, что кидки с их стороны будут им чреваты.
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ЗЕбилы, знайдить на фонтане свого лягушонка та передайте шо оккупанты снова потеряли контроль над повстанцами, треба ще войска видвести.
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Здається ОБСЄ збиралося заходити на територію, з якої відведено війська. Аби у нас був справжній Президент та Головнокомандувач, то відразу треба було викликати керівника місії ОБСЄ і вручити йому ноту з ультиматумом - 12 годин на забезпечення відведення кацапів. А потім розхерачити зі Стугн та Корсарів кацапські блокпости, а на скупченні техніки москалів завершити державні випробування крилатих ракет «Нептун» та ракетних комплексів «Вільха». Як нам зараз не вистачає нашої рідної справжньої української хунти!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТерористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін
 
 
 
 
 
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