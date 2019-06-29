 Терористи не виконують домовленості і тримають військових на своєму блокпосту в Станиці Луганській, - голова РДА Золкін

Про це рішення президента повідомив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Водночас, керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і звсобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
А необучаемость это признак какой болезни?
- Алло, полиция? Я застукала мужа с любовницей…
- А зачем Вы сюда звоните?
- Та ведь я их насмерть застукала!
кацапо-фашисты понимают только силу!
они всегда лгут!и хотят на@бать!когда вы уже это поймете!
когда мы я.о восстановим.и дадим п№здюлины им знатной.тогда они будут 'переговоры' вести.
Отвод войск, сокращение воинских частей, ЗЕбилов в рабство на рассию параши сватам мыть.
Отметим, что войска были приведены в полную боевую готовность, командование было готово подчинятся приказам верховного Главнокомандующего Петра Порошенко. Выполнение приказа о выходе из пустого Луганска тому яркое подтверждение.
Источник: https://elise.com.ua/2019/06/14/vsplyla-uzhasayushhaya-pravda-o-tom-kto-nachal-vojnu-na-donbasse-gospodi-spasi-ukrainu/?fbclid=IwAR0R3MgW-v2C3DVbGTYrNuBSFVBGidSL1gwVzxRaM3ExrW_oR9q6k4Kx0m4 © ELISE JOURNAL
і для того 73% дебілів обрали прєзіком шістку *****?
Что сейчас? -- допустим, Зеля украинец! (допустим*))
Значит, первое:
Занятых позиций не отдавать!
Ответка -- по полной программе!
Ждать, когда я скажу дальше двигаться!
Всем пострадавшим и потерпевшим -- Государственная Помощь, под мою ответственность!
Хто против -- ко мне на коврик -- разберёмся!
...это только за внутренне -- за внешнее... -- там уже Жопа! ...и я сильно сомневаюсь...
оптиміст, батенько.
https://politerno.com.ua/…/sluga-narodu-vysunula-komunista…/
Геннадій Кернес відповів Володимиру Зеленському з приводу бюста маршалу Жукову. Заява мера Харкова з'явилося на сайті міської ради.
- Я вдячний Президенту Володимиру Зеленському за його мудрість в цьому питанні і за те, що він довірив мені як арбітру розібратися в цій проблемі виключно в законній площині, - сказано в повідомленні міського голови.
https://www.facebook.com/volodyslav.tkacuk/videos/154277072398533/?t=8
То прикольний наш гідрант скаче у фонтані.
Горе, сльози, біль... щодня Україна плаче,
а воно, як жабеня, у фонтані скаче.
Смоктати путен будуть раді
А зебилы будут рады
Смоктать путен на параде.
И кто бы мог подумать?)))
Ну ничего, ща Зелибоба скомандует перестать стрелять, и все сразу будет хорошо)))
Щас вова всё с интернета узнает!
И как выскажет всё этому пративному вовану в фейсбуке!
Відведення сил від Станиці Луганської - гра на руку терористам
Фактично односторонній відхід сил ООС від стратегічно важливого як для російських окупантів, так і для України населеного пункту може призвести до втрати не тільки значно більших позицій ЗСУ, але й багатьох міст Луганщини.
Захоплювати нові населені пункти терористи навряд чи будуть, а от взяти під контроль Станицю дуже захочуть.
Про це говорить чимало факторів: попередні спроби прориву диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) під час минулих, зірваних окупантами відведень, неможливість нормального контролю дій терористів з боку міжнародних спостерігачів, тотальне недотримання росіянами взятих на себе обов'язків. Принаймні гарантій того, що агресори відступляться від своїх планів немає зовсім ніяких.
В ООС кажуть, що нічого поганого не сталося, однак насправді відступ бійців відбувся, а терористи відійшли лише з однієї позиції - так званого Князя Ігоря. На всіх інших місцях вони перебувають досі і про запланований відхід поки що нічого не свідчить.
Якщо звернути увагу на те, що відведення сил не відбувалося при минулому президенті, то різницю із тим, як все проходить зараз неможливо оминути увагою.
Читайте также: Боевики опять обстреляли населенный пункт на Донбассе
По-перше, раніше Україна вимагала суворого припинення вогню з боку терористів у цьому напрямку впродовж тижня.
По-друге, тотального відведення важкого озброєння.
По-третє, Київ намагався домовитися про будівництво мосту через Сіверський Донець, який би не надавав можливості перекидати через нього військову техніку.
Зараз же Станицю достатньо регулярно обстрілювали, а за лінією зіткнення зосередилася величезна кількість артилерії, РЗСВ, танків та САУ ЗС РФ. Невідомо який саме міст збирається будувати Зеленський.
Що ж стосується збереження тактичних позицій нашими захисниками, про які кажуть у керівництві ООС, то цього ніяк не може бути. По-перше, відходили наші хлопці з місць, де вже давно діяли системи оборони, логістики та швидкого реагування ЗСУ. Тепер же залишився діючим лише останній пункт, а терористи навпаки ж захопили всі висоти по той бік річки та можуть безперешкодно на них знаходитися. Принаймні, створити там спостережні пункти під виглядом "місцевих жителів", координувати варту та вести розвідку.
Крім того, залишаються без достатнього прикриття прикордонники, які несуть службу по наш бік мосту. Якщо раніше КПВВ берегли ще й бійці Збройних сил, наразі єдиними підрозділами на цьому клаптику "демілітаризованої зони" залишаються Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Це дає бойовикам тактичну змогу не тільки переправляти ДРГ через річку, але й по мосту із зіткненням.
Найпоганіший варіант, який раніше був майже неможливим, це захоплення окупантами плацдарму та частини Станиці. Вибити терористів за умови їх прикриття артилерією буде майже неможливо.
Крім цього, не слід забувати й про наявність у місті дуже важливого для Путіна газопроводу "Північний Кавказ-Центр", через який росіяни транзитом качали газ. Українська сторона кілька років тому встановила на ньому заглушки, але зняти їх бойовики дуже хочуть.
То ж, єдине, на що залишається сподіватись - реакція нашої армія на можливу атаку. На ОБСЄ, яка втікає при першому почутому пострілу, надій, звісно, немає ніяких. Як і на гарантії Путіна. А чим керувалися на Банковій, коли приймали рішення відвести війська без будь-яких гарантій за сторони РФ, взагалі незрозуміло.
Алексей ЧИБИСОВ
https://antikor.com.ua/articles/312406-vidvedennja_sil_vid_stanitsi_lugansjkoji__gra_na_ruku_teroristam
І весь гамір між порохоботами не те, що б припинився - він навіть би і не починався.
Нет блок поста, значит и нет проблемы. И впредь сепары будут знать, что кидки с их стороны будут им чреваты.