 Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У щоденному звіті СММ ОБСЄ опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах, що на не підконтрольній урядові України території:
"26 червня спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі. На думку представників Місії, вирви утворилися внаслідок розриву мінометних мін 82-мм калібру, начебто випущених із західного напрямку.
Поряд з тим, на вулиці Ахматової 37, на подвір’ї співробітники патруля виявили підривник і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі у нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконні ставні. Зі слів місцевих мешканців, обстріл стався вранці 26 червня.
На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та збройних формувань РФ у районі населеного пункту Пікузи, вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25. Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Отже, враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до інциденту не підтверджується.
Провокаційні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах мирного населення, - зазначили в СЦКК.
РФ с 3-мя % мирового ВВП может только мультиками пугать,но не создавать какую-то угрозу Западу.
Это как алкоголик, который буянит, а ни кто не хочет с ним возиться.
Тож якщо його знешкоджувати, то тут потрібна дуже продумана операція спецназу. Бо екзистенційний ризик для усієї планети - справа сувора.
Остальное - декорации.
Но США придавили Вована, а он в ответ мультики создает и машет ядерной дубинкой...
І щось підказує, що за ними стоять самі-знаєте-хто.
Спаси и сохрани от таких папаредникив!
За 5 лет ни чего путнего не построил, окромя коррупции в стране!
Продажная Европа, пустившая ради бабла орков с вна Россеи получила кукиш. Держитесь и хорошего вам настроения!