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 Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Найманці РФ намагаються звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі населеного пункту Пікузи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК 01

У щоденному звіті СММ ОБСЄ опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах, що на не підконтрольній урядові України території:
"26 червня спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Крім того, від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі. На думку представників Місії, вирви утворилися внаслідок розриву мінометних мін 82-мм калібру, начебто випущених із західного напрямку.
Поряд з тим, на вулиці Ахматової 37, на подвір’ї співробітники патруля виявили підривник і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі у нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконні ставні. Зі слів місцевих мешканців, обстріл стався вранці 26 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони

На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та збройних формувань РФ у районі населеного пункту Пікузи, вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25. Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Отже, враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до  інциденту не підтверджується.
Провокаційні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах мирного населення, - зазначили в СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог підірвав установку розмінування на околицях Мар'їнки, - 24-а ОМБр. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134803
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля де "потужні" дипломатичні заяви? Будь Президентом, а не "ПреЗЕрвативом"! Якщо не нагадувати ПОСТІЙНО Європі (Світу) про те, що у нас іде ВІЙНА, то скоро втратимо більше!!! ПАРЄ то була "розвідка боєм"! Якщо немає у тебе "кебеки", то звернися до професіоналів-"попередників" (Пороха) як потрібно діяти у таких випадках! 73% "забийте" ви вже на свою "зраду" і подумайте, що на кону вся країна - потрібно діяти, а не сваритися та ображати своїх же (Ху*ло тільки цього і хоче - перевести все у наш "конфлікт")!
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Зеленский, прекрати братоубийственную войну! Наемники РФ обстреляли оккупированные Пикузы и пытаются обвинить ВСУ, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 7274
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Вы не против, если я некоторые из Ваших находок буду использовать для распугивания зелебобиков? Понаделываю из них тестов, и...?
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Даю вільний permission Найманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2378 Тролювання бавовни та Зе-філів - то є добра справа.
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Дякую. Iз "Статі Згодом" вийде добрий ребус. Власне це вже ребус.
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путін намагається зірвати звільнення полонених моряків Україні, до якої путіна принуждають США та ЄС і намагається влаштувати якусь гучну провокацію, щоб звинуватити Україну і відмовитись від звільнення під якимось приводом! США та ЄС потужно тиснуть на путіна і дають йому прянік у вигляді повернення в ПАРЕ та обрання російського говнодепутата віце-Президентом ПАРЕ, але з іншої сторони путіну стискають яйця, бо рішенням суду Австрії Фірташа видають злим американцям які кожен день будуть топити Фірташа в брудній калюжі, поки він не здасть всі секрети путіна і не почне проти нього свідчити в міжнародному трибуналі! путіна загнали в кут і намагаються примусити виконати рішення міжнародного морського трибуналу і тут путін задіює своїх агентів порошенка та клімкіна які пишуть без відома Зеленського якусь маляву-ноту від імені України в Росію, щоб путін образився і відмовився виконувати рішення міжнародного морського трибуналу! Зеленський намагається зупинити путінських агентів порошенка та клімкіна і робить гучні заяви, щоб зупинити неконтрольовану діяльність підконтрольного порошенку-путіну українського МЗС.
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Війна стій! Раз-два.

РФ с 3-мя % мирового ВВП может только мультиками пугать,но не создавать какую-то угрозу Западу.
Это как алкоголик, который буянит, а ни кто не хочет с ним возиться.
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Откуда данные о 3% ?? Было пару лет назад 2% сейчас уже около 1%. В основном сырьё.
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Маленьке уточнення: у цього алкоголіка є стара іржава граната та дохріна таких само іржавих балонів з газом, якими він погрожує підірвати весь дім, якщо його прийдуть втихомирювати. І хрін його знає, а раптом справді *****?
Тож якщо його знешкоджувати, то тут потрібна дуже продумана операція спецназу. Бо екзистенційний ризик для усієї планети - справа сувора.
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Донбасс нужен России как инструмент подрыва экономики Украины.
Остальное - декорации.
Но США придавили Вована, а он в ответ мультики создает и машет ядерной дубинкой...
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А зараз ще й Іран якось дуже нахабно в з@лупу поліз на американців.
І щось підказує, що за ними стоять самі-знаєте-хто.
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Зеля де "потужні" дипломатичні заяви? Будь Президентом, а не "ПреЗЕрвативом"! Якщо не нагадувати ПОСТІЙНО Європі (Світу) про те, що у нас іде ВІЙНА, то скоро втратимо більше!!! ПАРЄ то була "розвідка боєм"! Якщо немає у тебе "кебеки", то звернися до професіоналів-"попередників" (Пороха) як потрібно діяти у таких випадках! 73% "забийте" ви вже на свою "зраду" і подумайте, що на кону вся країна - потрібно діяти, а не сваритися та ображати своїх же (Ху*ло тільки цього і хоче - перевести все у наш "конфлікт")!
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Давай в следующий раз тебя президентом выберем?
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Дурне питання! На сьогодні, я можу і із тієї посади, яку я займаю, краще допомогати Україні! Крім того, у мене немає на "презедентську кампанію" "мільйона та ТБ" (особливо останнього)! А ось потролить тобі мене не вийде - якщо пергнеш палку, затролю до сказу, тому краще мовчи!
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Бандера за 5 років до Бєрліна дойшов, а ти з папіредніком, досі на місті ТУПцюешь...))
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Ну добре, що ти зрозумів куди йти потрібно! А там подумай, що важніше - Україна чи "срач на форумах"!
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то звернися до професіоналів-"попередників" (Пороха) як потрібно діяти у таких випадках!

Спаси и сохрани от таких папаредникив!
За 5 лет ни чего путнего не построил, окромя коррупции в стране!
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Якщо не має мізків щоб зрозуміти, що відбувається - то ПНХ!
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Вже бачили як сепари в чотирнадцятому шмаляли на два боки Градами обстрілюючи житлові квартали і позиції ЗСУ одночасно, імітуючи отвєтку.
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ЗЕбилы, московский проспект уже вернули в Киев, идите уже за паспортами в ДНР че резину тянуть.
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козломордая чушка для вас проспект Бандеры это и правда трагедия. Потому так и кудахтаеш..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли окуповані Пікузи і намагаються звинуватити ЗСУ, - українська сторона СЦКК. КАРТА
 
 
 
 
 
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