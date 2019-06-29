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Все про:Закарпаття (761) контрабанда (939) СБУ (4445) цигарки (383)

 Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Головного управління із боротьби з корупцією і оргзлочинністю СБУ перекрили канал контрабанди сигарет у країни Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організована група осіб, пов’язана із міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну з інших країн цигарок відомих світових брендів поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу через державний кордон у Закарпатській області, частину реалізувати на "чорному" ринку в нашій країні. 

Також читайте: Податківці ліквідували міжрегіональну схему обігу контрафактних тютюнових виробів, вилучено сигарет на 3,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 01

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 02

Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній "оптовій базі" в прикордонному районі Закарпаття, яка використовувалась контрабандистами для накопичення товару та формування вантажів, правоохоронці вилучили понад десять тисяч коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів. Орієнтована вартість вилученої продукції становить близько сімдесяти мільйонів гривень. Крім того виявлено тринадцять вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 03
Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 04

 Це найбільша партія контрабандних цигарок, вилучених СБУ за всю історію Незалежності України.

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 05
Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 06
Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 07

 Тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України для виявлення корупційних зв’язків між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134801
 
   
 Топ коментарі
 
Так то була гуманітарна допога жителям Європи. Подяка, так сказати, за гуманітарку лугандонії.
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А з бурштином у нас уже все нормально? Тільки проблема з цигарками залишилась?
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Так то була гуманітарна допога жителям Європи. Подяка, так сказати, за гуманітарку лугандонії.
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не зовсім так...завезено на територію України з метою подальшого транспортування в країни ЄС..... швидше за все з Придністровя
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а шо? у нас сбу цигарками займайєця??? П1343Ц!!!
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а кто по твоему должен заниматься контрабасом? таможня не справилась...
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тогда надо КГБ создавать, шоп задачі сбу рєшать - а то нє справляйєца
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а больше тебе ничего не надо?) это бесконечный процесс
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а потом, когда сігарєти пєрєйдут в вєдомство кгб, надо будєт создавать мгб
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таможня тут нє прі дєлах - іх обошлі
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МИТНИЦЯ недавно скаржилась -що ви від нас хочете при базовій зарплаті 6000?
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дати митарям по сто тищ окладу - шоп не допустити дрібної коррупції!!!
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Европа перед мордором прогнулась, а кацапы еще больше борзеют, а вы думали-
Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак дал разъяснения насчет обязательств России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ), передает ТАСС.
«Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум, - вот тогда возникают обязательства», - подчеркнул он.
По словам чиновника, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.
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Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум, - вот тогда возникают обязательства», - подчеркнул он.

Это видно по будапештскому меморандуму...
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феерическое фото -
сбушники с автоматами охраняют сигареты .что если кто то захочет украсть ящик - его что растреляют ? бред и чепуш ...я думал что СБУ должно шпийонов ловить и агентов кремля
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Шпионов ловили НКВД и КГБ, а эти могут только коммерсов трясти. А шпионы и убить могут - апасна, лучше экономику расхизащищать!
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автомат с глушителем ...я тут чуть со стула не упал Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1397
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затратно. хватіло би дєдушкі с бєрданкой ілі сарая под замком
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та да, контрабандисты милые и добрые люди, и дедушку не тронут, и в сарай не заберутся, бо тот под замком Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 2135
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В который раз. Знали бы мы хоть половину, да за 28 лет последних, а я могу напомнить как цветные телики в Венгрию, а оттуда коврики да шубки, сервизики и джОнсы американческие, та по линии МО и Варшавского договора летели вагонами---ой мама дорогая! А какие там домики ещё тогда стояли, и какие колхозы липовые а дома кирпичные, и Волги-24 шмыгали!!! Опера Кармен в 3 действии! Даже на вскидку---та лярдов на 40-50 зелени за 28 рокив мимо бюджета шмыгнуло.
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проти сигарет глушник не помічний...
не прикуриш... Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 1302
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Ви контрабанду з Європи перекрийте краще , а то що мадярський бюджет не дополучить гроші то українцям має бути чисто по...
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Какие терорристы, какие шпионы, какие оккупанты - с ними страшно, СБУ и паркетная альфа лучше с сигаретами повоюет, а воевать с оккупантами срочники будут.
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А з бурштином у нас уже все нормально? Тільки проблема з цигарками залишилась?
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Что-то луценко затаился, никого с вертолетами не арестовывает, неужели в отпуск укатил?
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У конторі Луценка поки що завозять ночами каністри з бензином...
5 років правління Бариги..
треба не одну ніч... Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 63
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Россия выдвинула условия по выплате ПАСЕ долга, россия кинула ПАСЕ.
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Ну и кому от этого легче. А легче, табачным фабрикам Румынии, Венгрии, Польши. Обламали сбыт (даже контрабандный) фабрик Украины. Может пора бороться с контрабандой в Украину, а из нее пусть голова болит у соседей?
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пля - а СБУ всё монополию табачным магнатам обеспечивает.
******* уроды - за деньги налогоплательщиков шабашки ипашат.

їм та Безпека України ні нафіг не впала...
Луцик відробляє хабар від табачників...
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Меняются хозяева денежных потоков, вот и вся кухня этих "разоблачений". Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 8309
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Солидно. 70 лямов. Тут и на откупы и на откаты хватило бы. Но что-то пошло не так!
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хочется надеяться что котробанду нераздербанят спецслужбы и судьи и погранцы между собой и развезут по своим торговым точкам...все должны знать и понимать кто не знает...у них у всех есть свои магазины.кафе и рестораны и наливайки всякие. ну как минимум думаю что не русские как малохольные уничтожат товар...я в это не верю. а ума хватит отобранное раздать военнослужащим развести по воинским частям и на передовую! дайте мне товар я честно до блока всё поровну всем раздам...я не курю к стати! ни блока не прилипнит к моим честным рукам як казав один громадянин наш( ци руки ничого не крали! а воно прилипло не мало видно....)
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ну, а на бінзін і хавчик в дорогу, таки, нада шото і сєбє взять
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ну не мелочись ты уже.... я тоже не икона и не ангел хоть и честный и порядочный ,а ангелы все обитают на небесах а не на земле.я же не против когда старшина зав.склада продуктового на военном складе чи базе возьмёт домой на лично пожрать коробку ящик тушенки или консервов там.. та пусть возмёт.ато как то по нашему будет странно что стоят тысячи коробок у него на складе с тушенкой а он пойдёт покупать домой её св супермаркет! до такого нам ещё далеко .. уже её из сотен или тысяч коробок ничего не убудет! но когда видео смотришь задержаний такого рода завскладов военных одежды и продуктов и дома делают обыски. а там все ночные видеонаблюдения камеры(которые стоят до 40 тысяч как пишут долларов,взял ночник и вот тебе авто неплохое!,вот и тянут военначальники разного ранга домой такие штучки. то на охоту то на базар). бинокли. бензиновые электро генераторы . сухой пайок и другое всё самосвалами перевезено к себе в гаражи а потом эти животные продают через интернет или рынки. у нас же не берут ящиками и коробками...я бы молчал про такие мелочи в масштабах товара на складах. а животные вывозят грузовиками...
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Закарпаття - воно таке))) Це не одна "база"...
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Зубожіння, люди животіють, нічим "Бентлі" заправляти. Зрозумійте і відпустите...
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вот где пострадало сбу, это ихняя крошка хлеба Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 7317
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Хорошо, теперь эти сигареты можно было бы отправить на фронт нашим бойцам.
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Передел собственности СБУ, оттуда ростут уши стопудово.
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Я щось не розумію, що з того, контрабандисти піддержують вітчизняного виробника, завозять валютну виручку в Україну, чому СБУ цим займається, нехай Польща чи Словакія цим займається це їх проблемма і їхнім економікам шкодить. Якось все через заду усе і навпаки, а між іншим , як завжди.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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